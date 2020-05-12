Зеленский обсудил с главами ОГА выплату надбавок врачам и поручил решить проблемы с этим в ближайшие дни, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по выплатам надбавок врачам, которые непосредственно работают с больными COVID-19 .
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В частности, речь шла о том, что возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март. Поэтому многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики с 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты же за апрель происходят по другой формуле - через подписаны договора с Национальной службой здоровья Украины. Для этого экстренной медицинской помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19 и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договора с НСЗУ.
"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", - отметил Зеленский.
Президент Украины поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми областными государственными администрациями относительно препятствий, которые мешают им осуществить доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни.
"Из-за бюрократической возни мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено. Рад, что мы все понимаем друг друга и готовы сотрудничать для решения этого вопроса", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, обращаясь к главам ОГА.
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Медики должны ...
Медицина должна ...
Люди должны....
Экономика должна ...
Тарифы должны ....
"Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"
А с кем тяжбы были ?
С самими собой из-за своего же незнания своей работы ?
Так, что, медики, ждите, пока будет принят соответствующий закон, если будет.
И не известно, будет ли проголосована такая огромная надбавка в 300%. Это ведь надо теперь выплачивать 4 (!!!) оклада вместо одного. Очень похоже на фантастическую хотелку и желание понравиться любым способом.
Кстати о надбавках. За что 4 оклада? Если исходить из базового принципа оплаты за выполненный труд, то никакой человек физически, в том числе и медик не может работать интенсивнее более чем в 2 раза, чем он работал до этого. Да, за вредность есть надбавки, но не 300%.