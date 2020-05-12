Зеленский обсудил с главами ОГА выплату надбавок врачам и поручил решить проблемы с этим в ближайшие дни, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по выплатам надбавок врачам, которые непосредственно работают с больными COVID-19 .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В частности, речь шла о том, что возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март. Поэтому многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики с 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты же за апрель происходят по другой формуле - через подписаны договора с Национальной службой здоровья Украины. Для этого экстренной медицинской помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19 и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договора с НСЗУ.

"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", - отметил Зеленский.

Президент Украины поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми областными государственными администрациями относительно препятствий, которые мешают им осуществить доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни.

"Из-за бюрократической возни мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено. Рад, что мы все понимаем друг друга и готовы сотрудничать для решения этого вопроса", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, обращаясь к главам ОГА.

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