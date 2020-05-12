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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский обсудил с главами ОГА выплату надбавок врачам и поручил решить проблемы с этим в ближайшие дни, - ОП

Зеленский обсудил с главами ОГА выплату надбавок врачам и поручил решить проблемы с этим в ближайшие дни, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по выплатам надбавок врачам, которые непосредственно работают с больными COVID-19 .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В частности, речь шла о том, что возникла юридическая коллизия относительно выплаты надбавок за март. Поэтому многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики с 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты же за апрель происходят по другой формуле - через подписаны договора с Национальной службой здоровья Украины. Для этого экстренной медицинской помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19 и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договора с НСЗУ.

"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", - отметил Зеленский.

Президент Украины поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми областными государственными администрациями относительно препятствий, которые мешают им осуществить доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни.

"Из-за бюрократической возни мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено. Рад, что мы все понимаем друг друга и готовы сотрудничать для решения этого вопроса", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, обращаясь к главам ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март: Местные власти руководствовались документом Минсоцполитики от 2003 года

Автор: 

выплаты (665) Зеленский Владимир (21096) карантин (16729) врачи (1518) НСЗУ (171) Шмыгаль Денис (2746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вермішель дуже корисна.
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12.05.2020 17:20 Ответить
+5
я бы сказал: штопаный фантаст!
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12.05.2020 17:25 Ответить
+5
Надбавки должны ...

Медики должны ...

Медицина должна ...

Люди должны....

Экономика должна ...

Тарифы должны ....

"Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"
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12.05.2020 17:25 Ответить
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Зеленский Гандон (конечно же имею ввиду писателя-фантаста).
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12.05.2020 17:18 Ответить
я бы сказал: штопаный фантаст!
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12.05.2020 17:25 Ответить
Вермішель дуже корисна.
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12.05.2020 17:20 Ответить
В стране президент болен коронопсихозом. Мэр Киева тоже. Страна летит в п.зду
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12.05.2020 17:22 Ответить
Ключевое слово, запомните, БЛИЖАЙЖИЕ дни!
Даже смотреть не надо. Невыполнимо
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12.05.2020 17:31 Ответить
******* нашого преЗЕдента.....ніби хороша ж справа
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12.05.2020 17:22 Ответить
И с переду любят, и с заду... Ох как любят...
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12.05.2020 17:24 Ответить
Зеленский - гетеросексуальный гомосапиенс
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12.05.2020 17:26 Ответить
Надбавки, раз-два, заплатитесь!
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12.05.2020 17:23 Ответить
Надбавки должны ...

Медики должны ...

Медицина должна ...

Люди должны....

Экономика должна ...

Тарифы должны ....

"Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"
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12.05.2020 17:25 Ответить
"Из-за бюрократических тяжб мы потратили время ...."

А с кем тяжбы были ?

С самими собой из-за своего же незнания своей работы ?
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12.05.2020 17:23 Ответить
Просто губернатор-парикмахер подумал, что деньги предназначались парикмахерам
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12.05.2020 17:27 Ответить
Зеленський обговорив з главами ОДА виплату надбавок лікарям і доручив вирішити проблеми з цим найближчими днями, - ОП - Цензор.НЕТ 6007
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12.05.2020 17:33 Ответить
3***** 3 недели назад: лучшая благодарность врачам - это реальная 300% доплата, страхование и полное обеспечение защитным средствами. Поблагодарили ушлепки. С деньгами *******, защитные средства продали, врачи от "благодарности" мрут как мухи.
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12.05.2020 17:25 Ответить
а это не ваше дело - понятно)))
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12.05.2020 17:26 Ответить
За поребриком получишь медальку.
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12.05.2020 17:28 Ответить
карантин уже снимают - о воно даже деньги обещенные дать не может - пародия - одни словом
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12.05.2020 17:28 Ответить
зеля, чючело квартальное, ты кроме как пиариться на вирусе, что делаешь? ну там реформы какие, или с коррупцией может борешься? #блан сраный.
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12.05.2020 17:29 Ответить
неправильные деньги... не хотят ни за кем ходить
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12.05.2020 17:29 Ответить
Что это зелёное чмо там кудахчет? На него уже давно все забили.
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12.05.2020 17:32 Ответить
Учителя странно смотрят на медиков.
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12.05.2020 17:43 Ответить
Слуга народа борется со Слугой нарлда, чтобы выполнить обещание, данное Слугой народа.
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12.05.2020 17:45 Ответить
Вот оно чё! Оказалось, что нет законных оснований для выплаты надбавок, а без законных оснований 300% надбавки - это просто хотелки то ли президента, то ли премьера.
Так, что, медики, ждите, пока будет принят соответствующий закон, если будет.
И не известно, будет ли проголосована такая огромная надбавка в 300%. Это ведь надо теперь выплачивать 4 (!!!) оклада вместо одного. Очень похоже на фантастическую хотелку и желание понравиться любым способом.
Кстати о надбавках. За что 4 оклада? Если исходить из базового принципа оплаты за выполненный труд, то никакой человек физически, в том числе и медик не может работать интенсивнее более чем в 2 раза, чем он работал до этого. Да, за вредность есть надбавки, но не 300%.
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12.05.2020 18:30 Ответить
Да так как дали надбавку,можно и про 500%говорить.а насчёт что 300 это много так их не кто за язык не тянул.
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12.05.2020 18:58 Ответить
Клоунизм- как высшая стадия дебилизма! Ребята, вам бы в Китай- руководить выращиванием коронавирусов. Гарантированно, ни один бы не уродился! А руководить государством вам еще рановато.
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12.05.2020 20:01 Ответить
Юля Миндель повідомляє ! Зеленський перед паскою провів чергову ...... ту нараду з питань виплати медикам 300% доплати і строго побіцяв що до кінця 2021 року всім ,всім виплатять !!!
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12.05.2020 21:13 Ответить
 
 