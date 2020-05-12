В приложении "Дія" теперь можно оформить цифровую автостраховку: ее смогут видеть только владельцы автомобилей

Минцифры запустило цифровую автостраховку в мобильном приложении "Дія". Теперь в приложении имеется полный набор водительских документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram приложения.

"Вы найдете страховку в меню карточки техпаспорта. По каждому документу делается запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страховки. Если страховка есть, на документе вы увидите розовую бегущую строку "страховой полис действителен". Если нет, то желтую - "страховой полис недействителен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что QR-код автостраховки позволяет сверить документ с данными в реестре.

Кроме того, страховка отображается только у владельцев автомобилей.

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