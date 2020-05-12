В приложении "Дія" теперь можно оформить цифровую автостраховку: ее смогут видеть только владельцы автомобилей
Минцифры запустило цифровую автостраховку в мобильном приложении "Дія". Теперь в приложении имеется полный набор водительских документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram приложения.
"Вы найдете страховку в меню карточки техпаспорта. По каждому документу делается запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страховки. Если страховка есть, на документе вы увидите розовую бегущую строку "страховой полис действителен". Если нет, то желтую - "страховой полис недействителен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что QR-код автостраховки позволяет сверить документ с данными в реестре.
Кроме того, страховка отображается только у владельцев автомобилей.
Топ комментарии
+13 Petro Tchaika
показать весь комментарий12.05.2020 17:47 Ответить Ссылка
+9 ggl chrm
показать весь комментарий12.05.2020 17:30 Ответить Ссылка
+8 Алекс S. Pоман
показать весь комментарий12.05.2020 17:33 Ответить Ссылка
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Ще раз. Не було ні бажання і навіть думок. Від слова "взагалі".
Третій раз. В мене не було наміру реєструватися в додатку "Дія". І не буде.
Ясень пень, тут і коняці зрозуміло, що в ту саму мить, як тільки ви заповните все, що там вимагають заповнити, всі ваші персональні данні, в ту саму мить будуть відомі не тільки всім нашим репресивним органам(правоохоронних у нас нема), а і всьому криміналітету. Також ці ваші данні будуть використані для фальсифікації виборів. І довести, що це не ви проголосували, вже буде неможливо. Ну про банківські картки, ПІН-коди, паролі в соціальних мережах, я взагалі мовчу.
Я ще хотів тиснути тоді пост про цю діджиталізовану аферу, але подумав, ну я ж не можу бути розумнішим за всіх. Якщо я це розумію, то мабуть і решта народу також. Народ же не може бути круглим ідіотом та настільки катастрофічно тупим. І не поставив пост.
А потім читаю, там зареєструвалося 100 тищ, потім 500 тищ, потім мільйон....зараз вже і не знаю скільки.
Ну що тут сказати. Можна тільки розвести руками вбік....
Що?
Що ви кажете?
Персональні данні з "Дії" вже продають в мережі?!
Отакої!
А хто ж тоді більший дурачок, Зеленський чи ті мільйони, які повірили локшині про "Дію", яку Зеленський розвішував їм по вухах, і зареєструвалися там?
Хі-хі.....😂
Ни страховые, ни МТСБУ не имееют доступа до базы ГАИ для синхронизации, хоть требуют этого уже лет 10.
Ото, как тетя там тот номер авто, кузова, двигателя ввела - самому богу известно. В
МСТБУ потом эта информация обрабатывается дополнительной программой, переводят то ли с кирилицы в латиницу, то ли наоборот, убирают-добавляют пробелы, тире. А транзитные номера база МСТБУ не признает вообще и для всех прописывается "ТРАНЗИТ".
Ау!!! Де ви поділися?? Ще ж три місяці тому табунами тут бігали.
А тепер жодного радісного поста про таку добру "Дію" і такого доброго Найвеличнішого 42річного Нело...Діжіталізатора.