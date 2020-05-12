Изменение структуры собственности "дочки" Сбербанка в Украине произошло с нарушением закона, - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) заявляет о нарушениях центробанка и Министерства финансов Российской Федерации при смене структуры собственности украинского дочернего банка российского "Сбербанка" – АО "Сбербанк" (Киев).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте регулятора во вторник.
"Смена собственника существенного участия дочернего банка "Сбербанка России" в Украине – АО "Сбербанк" вопреки требованиям закона состоялась без согласования с украинским регулятором. 23 апреля 2020 года НБУ стало известно о продаже центробанком РФ 50% + 1 акций "Сбербанка России" Министерству финансов РФ. Соответственно у АО "Сбербанк" изменился конечный владелец", – говорится в сообщении.
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показать весь комментарий12.05.2020 17:50 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Валерий Тимофеев
показать весь комментарий12.05.2020 18:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Wernos Misha
показать весь комментарий12.05.2020 22:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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