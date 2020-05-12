Проводя медреформу, Украина будет ориентироваться, в том числе, и на немецкую систему медицины, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудили вопросы медицинской реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что медицинская реформа важна, нужна и будет продолжена, однако коронавирус внес свои коррективы.

"Мы сейчас думаем над возможной корректировкой некоторых аспектов реформы. В этом вопросе мы будем ориентироваться, в том числе и на немецкую медицинскую систему, которая в сегодняшних условиях лучше всего в Европе отреагировала на вызовы", - подчеркнул Шмыгаль.

Меркель в свою очередь предложила поддержку в этом процессе и определила специального советника, который будет оказывать консультативную помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль рассчитывает, что меморандум с МВФ подпишут до конца мая