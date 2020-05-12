Проводя медреформу, Украина будет ориентироваться, в том числе, и на немецкую систему медицины, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудили вопросы медицинской реформы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Отмечается, что медицинская реформа важна, нужна и будет продолжена, однако коронавирус внес свои коррективы.
"Мы сейчас думаем над возможной корректировкой некоторых аспектов реформы. В этом вопросе мы будем ориентироваться, в том числе и на немецкую медицинскую систему, которая в сегодняшних условиях лучше всего в Европе отреагировала на вызовы", - подчеркнул Шмыгаль.
Меркель в свою очередь предложила поддержку в этом процессе и определила специального советника, который будет оказывать консультативную помощь.
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https://www.youtube.com/watch?v=_V-m2ej1_yM
можно начать с постановки произношения слова "паляныця" для имеющих проблемы с челюстью..
Я не говорю про все інше - про їх наукову медицину, забезаечення ВСІМ , починаючи ВІД і закінчуючи ...
Про що ти мелеш...
п.с
Мені "пощастило" в тому році провести майже день у периферійній Клініці у Франціїї - невелике ДТП, спрацював мій аербек - 75 річна мадмуазель не виконала вимогу знаку "Стоп" із виїздом на головну....
Е з чим і що порівняти - від моменту випадку - приїзду Поліції, техніних служб по евакуаціїї авто , Швидкої, доставки в саму Клініку- Поліклініку, і саме відношення там до ....
На до ...- як пішком до Китаю- а вони при цьому стояти не будуть ...
одні дебіли...
Ежемесячный минимальный страховой взнос в самую дешевую практ государственную страх кассу составляет ок 170 Е. Без этого - не стоит ориентироваться.
И ещё работодатель что-то за работника тоже платит...
Нужна честная страховая медицина с участием работодателей для уменьшения рисков и платежей
заодно это и создает стимул идти работать
А чого ж не на славний Сингапур, який ще зовсім недавно так розхвалювали невтаємниченим самогромадянам?
Первый этап закрываем медпункты, сокращаем медработников среднего звена. Потом закрываем туб диспансеры - выпускаем вирус на свободу, и устроим стране карантин. Следующим этапом закрываем психбольницы - выпускаем "лучшие слои общества" на подмогу тем зекам, которых амнистировали в связи с карантином. Если реформа будет идти по плану, то на последнем этапе будем отстреливать всех больных, так лечить их негде, а карантин нарушать нельзя. Вот уж где народная мудрость не ошиблась, утверждая, что благими намерениями выстелена дорога в ад.