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Новости Коронавирус и карантин
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Главврача больницы в Кривом Роге отстранили за самовольную выписку 15 пациентов с COVID-19

Главврача больницы в Кривом Роге отстранили за самовольную выписку 15 пациентов с COVID-19

Главного врача криворожской больницы №4 отстранили от занимаемой должности за самовольную выписку 15 пациентов, у которых подтвердился коронавирус.

Об этом пишет "Первый Криворожский", передает Цензор.НЕТ.

В Кривом Роге отстранили от должности главного врача криворожской больницы №4, который самовольно выписал на амбулаторное лечение 15 больных коронавирусом.

"Главврач 4 больницы за самовольную выписку 15 пациентов с коронавирусом отстранен от занимаемой должности. Его действия будет расследовать специальная комиссия.

Всем выписанным пациентам предложили стационарное лечение в инфекционной больнице. На данный момент одну пациентку уже перевели туда", - сообщил начальник Управления охраны здоровья исполкома Криворожского городского совета Константин Мурашко.

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Всего в медицинском учреждении находились на самоизоляции 21 пациент и шесть медиков. Они все контактировали с женщиной, у которой ранее обнаружили COVID-19.

Пять человек перевели на лечение в инфекционную больницу, еще одного пациента – в больницу №7.

карантин (16729) Кривой Рог (1413) увольнение (2691) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
А у кого он должен спрашивать разрешиния - у Ляшка шоли? ><
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12.05.2020 17:47 Ответить
+11
У него же больница, а не дурдом.
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12.05.2020 17:51 Ответить
+10
Выписывать глаавврач не имеет,права... ТОЛКО Зеля... санитар
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12.05.2020 17:50 Ответить
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А у кого он должен спрашивать разрешиния - у Ляшка шоли? ><
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12.05.2020 17:47 Ответить
Вот именно )))
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12.05.2020 17:52 Ответить
Он портит статистику и мешает политике держать быдло в страхе...
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12.05.2020 18:47 Ответить
Ковидники - это заложники для политических манипуляций и запугивания населения. Выписал главврач симулянтов, остающихся в больнице, чтобы покушать на халяву -, и на 15 пунктов индекс страха у населения упал. А где их взять, ковидников ? Они на дороге не валяются. А вдруг народ забалует, а Ляшку с бубочкой и стращать его некем, больные то выписаны . А как припрутся журналисты дотошные, и выяснят, что больница пустая и больных там нет. Чем пугать?
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12.05.2020 19:08 Ответить
В Кривом Роге за любым разрешением надо обращаться к помощникам/доверенным лицам Юзика-95. Он давно назначил себя смотрящим от Бубочки по Кривому Рогу..
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12.05.2020 19:58 Ответить
и шо вы хотите сказать шо Юзик-95 прыгнет выше Вилкулов?
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12.05.2020 20:29 Ответить
Главврача больницы в Кривом Роге отстранили за самовольную выписку 15 пациентов с COVID-19

Надо масла в огонь- а тут на тебе!...
А вообще - уважение, послал (а) лесом этих паникеров и шестерок международного капитала.
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12.05.2020 17:48 Ответить
У него же больница, а не дурдом.
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12.05.2020 17:51 Ответить
Они там, в Кривом Рогу, через одного "ё...тые", или только "избирательно"? Как какое-то дерьмо, так и Кривой Рог всплывает... "Як пороблено...".
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12.05.2020 17:48 Ответить
Выписывать глаавврач не имеет,права... ТОЛКО Зеля... санитар
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12.05.2020 17:50 Ответить
Не дай бог родители вовочки заболеют - министр об этом по телефону главрачу сказал
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12.05.2020 17:50 Ответить
Давайте этого врача - в телевизор, пусть хоть он нам расскажет, шо происходит.
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12.05.2020 17:53 Ответить
Ото ж и оно, что большая часть "больных" уже никакие не больные, а быдлу дают информацию, что за два месяца выздоровело только 3,373 из 16,023.
А Израиле, при том же количестве больных выздоровело - 11,956 рыл!!!
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12.05.2020 17:54 Ответить
Может, он один нормальный врач на всю страну и остался.
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12.05.2020 17:55 Ответить
Может, он один нормальный врач на всю страну и остался.

Оно так и есть...
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12.05.2020 17:59 Ответить
Да нет. Кто то настучал. Я по некоторым больницам смотрю статистику, на которую ляшки не обращают внимание - везде почти всех давно выписали.
Ото написано серьезно больных 211, так только они и в больницах.
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12.05.2020 18:03 Ответить
Здоровых тоже в больные записывают.
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12.05.2020 18:46 Ответить
АФЕРАВИРУС ДОКАЗАЛ, ЧТО ЛЮДИ- ЭТО управляемые стадо, А пандемия существует только на страницах СМИ.
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12.05.2020 18:00 Ответить
Ты повторил мой пост здесь от 11 марта.
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12.05.2020 18:06 Ответить
Да здравствует кармановирус, барановирус, тумановирус ....
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12.05.2020 18:48 Ответить
Єдиний лікар .який дійсно заслуговує на оплески!
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12.05.2020 19:18 Ответить
Весьма оригинально и свежее решение по обвинению врача, да еще и главу экспертной комиссии (главврач) в "самовольной выписке на амбулаторное лечение". Если кто не понял, то кто-то явно имеется в виду под необходимым согласованием. Типа с кем этот глава комисии и глава врачебного консилиума учреждения должен был "советоваться", то я подскажу - с парткомом. Как это было принято в СэСэСэРе. Отсюда вопрос: ЗЕлебобики собрались парткомы восстанавливать?
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12.05.2020 21:59 Ответить
комент із першоджерела:
AndroidKR 12.05.2020, 14:26 183ОТВЕТИТЬ
На сколько я понимаю, то врач протокол не нарушал. А согласно многочисленных рекомендаций ВОЗ и МОЗ то госпитализации подлежат только тяжелые больные.
Другое дело, что самоизоляцию на дому наши люди делают через опу.
Ще один цікавий факт із того ж джерела: В КРИВОЙ РОГ ДО 15 МАЯ ПЛАНИРУЮТ ДОСТАВИТЬ АППАРАТЫ ИВЛ https://1kr.ua/news-57292.html Головний лікар подивився - важкі лежать без ШВЛ, нащо ще й легких тримати, взяв та й відправив додому.
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13.05.2020 01:25 Ответить
 
 