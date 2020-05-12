Главврача больницы в Кривом Роге отстранили за самовольную выписку 15 пациентов с COVID-19
Главного врача криворожской больницы №4 отстранили от занимаемой должности за самовольную выписку 15 пациентов, у которых подтвердился коронавирус.
Об этом пишет "Первый Криворожский", передает Цензор.НЕТ.
В Кривом Роге отстранили от должности главного врача криворожской больницы №4, который самовольно выписал на амбулаторное лечение 15 больных коронавирусом.
"Главврач 4 больницы за самовольную выписку 15 пациентов с коронавирусом отстранен от занимаемой должности. Его действия будет расследовать специальная комиссия.
Всем выписанным пациентам предложили стационарное лечение в инфекционной больнице. На данный момент одну пациентку уже перевели туда", - сообщил начальник Управления охраны здоровья исполкома Криворожского городского совета Константин Мурашко.
Всего в медицинском учреждении находились на самоизоляции 21 пациент и шесть медиков. Они все контактировали с женщиной, у которой ранее обнаружили COVID-19.
Пять человек перевели на лечение в инфекционную больницу, еще одного пациента – в больницу №7.
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Надо масла в огонь- а тут на тебе!...
А вообще - уважение, послал (а) лесом этих паникеров и шестерок международного капитала.
А Израиле, при том же количестве больных выздоровело - 11,956 рыл!!!
Оно так и есть...
Ото написано серьезно больных 211, так только они и в больницах.
AndroidKR 12.05.2020, 14:26 183ОТВЕТИТЬ
На сколько я понимаю, то врач протокол не нарушал. А согласно многочисленных рекомендаций ВОЗ и МОЗ то госпитализации подлежат только тяжелые больные.
Другое дело, что самоизоляцию на дому наши люди делают через опу.
Ще один цікавий факт із того ж джерела: В КРИВОЙ РОГ ДО 15 МАЯ ПЛАНИРУЮТ ДОСТАВИТЬ АППАРАТЫ ИВЛ https://1kr.ua/news-57292.html Головний лікар подивився - важкі лежать без ШВЛ, нащо ще й легких тримати, взяв та й відправив додому.