Главврача больницы в Кривом Роге отстранили за самовольную выписку 15 пациентов с COVID-19

Главного врача криворожской больницы №4 отстранили от занимаемой должности за самовольную выписку 15 пациентов, у которых подтвердился коронавирус.

Об этом пишет "Первый Криворожский", передает Цензор.НЕТ.

В Кривом Роге отстранили от должности главного врача криворожской больницы №4, который самовольно выписал на амбулаторное лечение 15 больных коронавирусом.

"Главврач 4 больницы за самовольную выписку 15 пациентов с коронавирусом отстранен от занимаемой должности. Его действия будет расследовать специальная комиссия.



Всем выписанным пациентам предложили стационарное лечение в инфекционной больнице. На данный момент одну пациентку уже перевели туда", - сообщил начальник Управления охраны здоровья исполкома Криворожского городского совета Константин Мурашко.

Смотрите также: Информация об увольнении 50 тыс. медиков из-за недофинансирования не соответствует действительности, - Нацслужба здоровья. ВИДЕО

Всего в медицинском учреждении находились на самоизоляции 21 пациент и шесть медиков. Они все контактировали с женщиной, у которой ранее обнаружили COVID-19.

Пять человек перевели на лечение в инфекционную больницу, еще одного пациента – в больницу №7.