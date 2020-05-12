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Гончаренко требует от власти объяснить, на каких основаниях ограничивается право украинцев ездить за границу

Гончаренко требует от власти объяснить, на каких основаниях ограничивается право украинцев ездить за границу

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко требует от Зеленского и его чиновников объяснить, на каких основаниях граждане Украины ограничиваются в праве свободного выезда за границу.

Соответствующий документ он обнародовал на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службы политсилы.

"Подал депутатское ходатайство Зеленскому, чтобы разобраться, нужна ли украинцам специальная справка для выезда за границу и кто это инициировал. 10 мая посольство Великобритании в Украине распространило информацию, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете для выезда своих граждан без отдельного разрешения. Неконституционность этого очевидна. У меня, как и у миллионов граждан, возник вопрос, что происходит на самом деле", - отметил Алексей Гончаренко.

"Поэтому я напрямую спросил у Владимира Александровича, давал ли он поручение Кабмину разработать механизм запрета или ограничения выезда граждан за границу и чем он руководствовался при этом? Также интересно, на каких основаниях было решено направить в посольства разных стран сообщение об этих запретах?", - сообщает Гончаренко.

"Кроме этого направил эти вопросы также и премьеру Шмыгалю. Требую, чтобы он лично разъяснил, что теперь делать людям, которым необходимо выехать в другую страну и где получать все эти разрешения? Если вы уже вводите ограничения, то объясните об этом, а не прячьтесь в своих документах и ​​не вводите людей в заблуждение", - отмечает народный депутат.

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Гончаренко требует от власти объяснить, на каких основаниях ограничивается право украинцев ездить за границу 01
Гончаренко требует от власти объяснить, на каких основаниях ограничивается право украинцев ездить за границу 02
Гончаренко требует от власти объяснить, на каких основаниях ограничивается право украинцев ездить за границу 03
Гончаренко требует от власти объяснить, на каких основаниях ограничивается право украинцев ездить за границу 04

Автор: 

Гончарук Алексей (842) запрет (1709) трудовая миграция (247)


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Топ комментарии
+32
Что он неверно сказал?
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12.05.2020 18:31 Ответить
+30
Цілком "погоджуюсь"! Нехай удома сидять і славлять владу
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12.05.2020 18:14 Ответить
+29
Що обрали, те нехай і славлять.
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12.05.2020 18:19 Ответить
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Ещё один требователь. Прям какая-то страна вымогателей. Ну так формулируй нормально своё требование - Почему находясь при власти мы сделали всё возможное,чтобы украинцы уезжали из страны в поисках лучшей жизни, а вы тут накарантинили и лишаете их последней возможности выжить. " У меня, как и у миллионов граждан, возник вопрос, что происходит на самом деле" , - отметил Алексей Гончаренко . Тоже парень рвётся в чужие поля с миллионами наших граждан.
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12.05.2020 19:03 Ответить
Бивший регионал молодой Одессит стал таким европейцем.
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12.05.2020 19:04 Ответить
Лёня понял, что надо хорошо подлизывать.
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12.05.2020 19:27 Ответить
Иногда думаю, может такое количество зашкваров это хорошо. Все равно умнее не станут.
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12.05.2020 19:08 Ответить
дурачок какой-то..в гейропе оштрафовали бы на 500 ивро и выступал бы ты дальше....
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12.05.2020 19:09 Ответить
Азиров, перелогинься 😄
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12.05.2020 22:16 Ответить
Безвиз - позорное наследие преступного режима Порошенко должен быть упразднен!
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12.05.2020 19:15 Ответить
Это был приказ Путлера.
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12.05.2020 19:21 Ответить
Шлюха не может требовать , она просто продается .
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12.05.2020 19:18 Ответить
Малчік хочіт в Растов?
Гончаренко вимагає від влади пояснити, на яких підставах обмежується право українців їздити за кордон - Цензор.НЕТ 2476
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12.05.2020 19:26 Ответить
Что ты хочешь этим фото сказать? То, что Гончаренко был в партии регионов?

А кто голосовал за партию риегионов? Не ты ли? А кто отдал свои голоса за Януковича на выборах президента? Не ты?

12 481 266 человек проголосовало за Януковоща во втором туре!

Выложи их фотки и подвергни репрессиям за их выбор! Всех расстрелять!
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12.05.2020 23:29 Ответить
Ні, педротику ватний, я за вашу ******* партію Солідарності Регіонів не голосував ніколи.
А сказати хочу лиш те, що на 180 градусів так легко може розвертатися тільки флюгер...
Коли папєрєднікі з гідністю запроваджували заборону на виїзд за кордон тим, хто має заборгованість за комунальні послуги, ви з цим ******* де були?
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12.05.2020 23:44 Ответить
У тебя долги по коммуналке? И ты сидишь тут строчишь?
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12.05.2020 23:50 Ответить
Долгі по комуналкє були у папєрєлнєго прімьєра. І схоже, він настрочив достатньо, щоб їх погасити, бо за кордон його випустили... Принаймні, в Давос.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у січні 2020 року збільшилася на 6,7% і становила 61,5 мільярда гривень (без урахування електроенергії).
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13.05.2020 00:58 Ответить
Эти ляди будут годами в намордниках ходить и сцацца от упоминания о "карантине".Какая им ещё "заграница"?
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12.05.2020 19:31 Ответить
Інтелект і управлінські якості правителів виглядають досить убого...
Потужно виглядає лише їх антукраїнізм...
За час карантину, українці з фази бідності перейдуть у фазу злиденності...
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12.05.2020 20:44 Ответить
Бідолашний Льошик напевне теж в Польщу на збір врожаю намилився )
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12.05.2020 19:36 Ответить
Дозволи на виїзд брат Єрмака "оформляє"...
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12.05.2020 19:41 Ответить
Это называется выездная виза . До 1990 года была в СССР.
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12.05.2020 19:43 Ответить
Я тоже за то чтобы народ никуда не разъезжался. После Майдана народ сам откроет себе границы.
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12.05.2020 19:42 Ответить
Не хвилюйтесь, я це лайно застав за Совка...
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12.05.2020 19:45 Ответить
А куда этот дурик собрался?
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12.05.2020 19:55 Ответить
не надо требовать никаких обьяснений
надо начинать ******* совков-малоросов
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12.05.2020 20:04 Ответить
А воз мстительная штучка - ведь знает, как голосовали на выборах в 19 году заграница - там однозначная поддержка Пороха.
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12.05.2020 20:14 Ответить
а пускай повысят зарплаты)
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12.05.2020 23:05 Ответить
Савєцькі чєловєкі по заграніцам не єздяют!
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12.05.2020 23:33 Ответить
а на https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2020-05-12/hoteli-ispolzovat-karantin-v-ukraine-ukazali-na-popyitku-vlastey-ustanovit-v-strane-avtoritarizm/196917 таком основании - время доказало это. мы сами это увидели
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13.05.2020 04:06 Ответить
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