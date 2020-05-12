Гончаренко требует от власти объяснить, на каких основаниях ограничивается право украинцев ездить за границу
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко требует от Зеленского и его чиновников объяснить, на каких основаниях граждане Украины ограничиваются в праве свободного выезда за границу.
Соответствующий документ он обнародовал на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службы политсилы.
"Подал депутатское ходатайство Зеленскому, чтобы разобраться, нужна ли украинцам специальная справка для выезда за границу и кто это инициировал. 10 мая посольство Великобритании в Украине распространило информацию, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете для выезда своих граждан без отдельного разрешения. Неконституционность этого очевидна. У меня, как и у миллионов граждан, возник вопрос, что происходит на самом деле", - отметил Алексей Гончаренко.
"Поэтому я напрямую спросил у Владимира Александровича, давал ли он поручение Кабмину разработать механизм запрета или ограничения выезда граждан за границу и чем он руководствовался при этом? Также интересно, на каких основаниях было решено направить в посольства разных стран сообщение об этих запретах?", - сообщает Гончаренко.
"Кроме этого направил эти вопросы также и премьеру Шмыгалю. Требую, чтобы он лично разъяснил, что теперь делать людям, которым необходимо выехать в другую страну и где получать все эти разрешения? Если вы уже вводите ограничения, то объясните об этом, а не прячьтесь в своих документах и не вводите людей в заблуждение", - отмечает народный депутат.
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