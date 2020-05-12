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Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому

Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому

Печерский районный суд Киева не продлил народному депутату фракции "Европейская солидарность" Софии Федыне меру пресечения по делу об угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написала в Фейсбуке. 

"Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли. Государственное бюро расследований дало бумагу, что досудебное следствие завершено и достаточно доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд", - написала Федына.

"Следователь анонсировал ходатайство о новой мере пресечения - зачем? Он думает, что я в суд не приду?" - добавила она.

Федына также уточнила, что судебное рассмотрение по сути должно проводиться во Львове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд снял с волонтера и ветерана Звиробий меру пресечения, - адвокат

Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.

27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Автор: 

угрозы (855) Федына София (72) Звиробий Маруся (43)


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Топ комментарии
+51
Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому - Цензор.НЕТ 5668
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12.05.2020 18:35 Ответить
+33
Недомірок пересрав не на жарт.
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12.05.2020 18:35 Ответить
+31
Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому - Цензор.НЕТ 3605
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12.05.2020 18:41 Ответить
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Ми взагалі смажимо маленьких кацапів з різними смачними приправами!
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12.05.2020 18:40 Ответить
Таке враження, що ЗЕ ретельно готується стати "українським Чаушеску" і докладає для цього максимум зусиль......
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12.05.2020 20:32 Ответить
Дякуем Пани....
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12.05.2020 18:43 Ответить
Так, а ти рашистка!
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12.05.2020 18:46 Ответить
Ми бандери, а це ще страшніше.
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12.05.2020 18:47 Ответить
Ja, ja!
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12.05.2020 18:48 Ответить
Угадала.
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12.05.2020 18:50 Ответить
Я так розумію, це комплімент? 😁
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12.05.2020 18:53 Ответить
Нет, это вы тролли кацапские фашисты, воры и убийцы!
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12.05.2020 19:00 Ответить
Первый "+" за столько лет !
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12.05.2020 18:34 Ответить
Провалюються інсинуації щодо погроз Звіробій і Федини!
https://m.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
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12.05.2020 18:34 Ответить
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12.05.2020 18:37 Ответить
Блазень:
- Доктор, с тех пор, как я стал президентом, я постоянно обсираюсь…
-Попробуйте попринимать «Зверобой»…
- Доктор, Вы издеваетесь?!!!
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12.05.2020 19:06 Ответить
Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому - Цензор.НЕТ 1353
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12.05.2020 18:38 Ответить
Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому - Цензор.НЕТ 3605
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12.05.2020 18:41 Ответить
Дивіться щоби до закінчення процесу, не виникла необхідність їх за ці "погрози" нагороджувати...
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12.05.2020 18:34 Ответить
Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому - Цензор.НЕТ 5668
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12.05.2020 18:35 Ответить
Недомірок пересрав не на жарт.
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12.05.2020 18:35 Ответить
В черговий раз вильеться, і не безпідставно , все зЭ-гівно на зЭбЭлю...- чекаем...
Дівчата - ви зЄ-бЄст
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12.05.2020 18:39 Ответить
У нас "суд" пока в недоумении. Местная "вата" и их кацапские надсмотрщики окончательно рулят или ещё нет? Пока прокацапские д'ермаки звонят и указания раздают-можно Федыну и Ко попридержать. А в случае чего "на больничный" всегда спетлять можно. А соблюдение законности?.... бхухахахахахахахахахааа...
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12.05.2020 18:42 Ответить
Им не выкрутиться, провели анализ памперсов и подтвердилось, что г на них Зе...
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12.05.2020 18:44 Ответить
Какое же ссыкливое и мерзкое ничтожество получило от дебилов булаву Гетьмана Украины!! Блевотина.
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12.05.2020 18:47 Ответить
Так и необходимо к суду над ней придти на поддержку в памперсах...
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12.05.2020 18:49 Ответить
...поверх одежды...
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12.05.2020 18:50 Ответить
Це правда. Кортеж із 40!!!!! машин - тому підтвердження.
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12.05.2020 18:56 Ответить
Печерский районный суд Киева не продлил / хозяин гневается и ножкой топать на слугу-пианиста изволит: побоялся шибздик отдавать 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни российско-израильские руки. /Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского .
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12.05.2020 18:51 Ответить
Суд только во Львове по месту совершения т.н."преступления" с прямой трансляцией допроса Бубочки по Украине.Это будет новый хит 95 кывартала.Анонс хотя бы за неделю.
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12.05.2020 18:56 Ответить
Янелох оманский воюет с патриотами, а не с путиным! Враги у него патриоты, волонтеры! Позорище!
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12.05.2020 18:58 Ответить
Спесь сбили. Пусть выдохнет и будет новая мера, воспитательная уже, потом закрепляющая, на зону.
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12.05.2020 19:02 Ответить
попу подотри, ******** рашколядь гигиену
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12.05.2020 19:37 Ответить
Дуже хочеться подивиться на допит у судовому засіданні "потерпідлого". Ото ще "цирк на дроті", буде!!! (Вдарив, помилково, не ту клавішу, дописав слово,потім прочитав і "махнув рукою", не став виправлять - недалеко від правди...).
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12.05.2020 19:13 Ответить
Это ты о парне, которого за перевернутый портретик лолиты посадили?
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12.05.2020 19:41 Ответить
Не строй из себя идиота... Я о "Блазне"... А твоего "парня" посадили не за "портретик перевёрнутый", а за участие в штурме здания Управления СБУ... Очень активно там свою морду "засветил"... Хватит тут "лахтинское дерьмо" толочь, то, что это - "фейк", уже давно все знают... Твой куратор - лентяй... Даже методички вам не обновляет...
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12.05.2020 19:48 Ответить
никто его не посадил, не ведитесь на провокаторов. Там была хулиганка за разбитое стекло, но аппеляционный суд снял все обвинения с него.
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12.05.2020 20:04 Ответить
Честно говоря, после суда первой инстанции я не отслеживал судьбу дела - оно совсем неинтересное было... Тут суть в том, что фабула обвинения была именно за то, что я писал... А "вата" из него пыталась "великомученика" сделать...
"Тащат петуха к колоде. Тот орёт:
- Сатрапы! Опричники! Да здравствует свобода!!!...
Свинья из хлева:
- Петька, так ты что, "политический"?
- Да! Я пионера в жопу клюнул!!!"
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12.05.2020 20:13 Ответить
Я доверяю данному источнику.
https://censor.net.ua/news/315688/v_vinnitse_na_60_sutok_arestovali_aktivista_yuriya_pavlenko_porvavshego_portret_poroshenko?_gl=1*qdwhhg*_ga*U0p1QUpUekZfNE0wQVByZ3JPc0QzdDJlQXd0azcwSUxCektWNU5Va0Fyem5DSXJKZzYtbTBXbkR6WGFrMVp1MQ..
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12.05.2020 20:14 Ответить
А я опираюсь на обвинительное заключение... В статье "журнашлюхи" что-угодно могут накарябать - они за это не несут даже административной ответственности, а следак может и под "криминал" влететь...
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12.05.2020 20:18 Ответить
Замість нього в суд прийде мама Гимма, пославшись на те, що Бубочка, не може бути присутнім з поважних причин, а саме: коли він бачить і чує цих злих фурій, від страху втрачає дар мови і паскудить під себе.
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12.05.2020 23:53 Ответить
Печерский суд -самый справедливый?.Кто судья? Мужчина или женщина?
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12.05.2020 19:43 Ответить
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1260215926714241027 2 ч

5 апреля 2019. Зеленский: "Кумовства не будет".
12 мая 2020. Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна? Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!
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12.05.2020 20:11 Ответить
Это ж надо 5 месяцев расследовать такое дело, с такими темпами ещё и судебного следствия потерпевший может до вынесения приговора и состариться.
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12.05.2020 20:15 Ответить
"...На могилі моїй посадіть Звіробій і Федину,
На роялі зіграйте РУКАМИ, де грав колись я.
Перед тим кілька раз акуратно протріть піаніну
Бо на ній де-не-де залишилась провина моя..."
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
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12.05.2020 20:26 Ответить
самое разумное - вообще не обращать на федын внимания.
истеричкам всегда нужен зритель.
нет зрителя - нет истерики.
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12.05.2020 20:57 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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12.05.2020 21:07 Ответить
 
 