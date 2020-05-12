Суд не продлил срок действия обязательств, возложенных на нардепа Федыну в деле об угрозе убийства Зеленскому

Печерский районный суд Киева не продлил народному депутату фракции "Европейская солидарность" Софии Федыне меру пресечения по делу об угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написала в Фейсбуке.

"Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли. Государственное бюро расследований дало бумагу, что досудебное следствие завершено и достаточно доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд", - написала Федына.

"Следователь анонсировал ходатайство о новой мере пресечения - зачем? Он думает, что я в суд не приду?" - добавила она.

Федына также уточнила, что судебное рассмотрение по сути должно проводиться во Львове.

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Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне.

27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.