Суд заочно арестовал Януковича по делу о массовых убийствах во время Революции Достоинства

Печерский районный суд Киева вынес еще одно решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации массовых убийств на Майдане.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Применить в отношении Януковича… меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования сроком до 10. 07. 2020 года", — говорится в определении суда.

Так суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Ранее Печерский суд уже выносил решение о заочном аресте Януковича. 4 мая 2020 года суд избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти, удовлетворив ходатайство Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование.

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