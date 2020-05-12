Суд заочно арестовал Януковича по делу о массовых убийствах во время Революции Достоинства
Печерский районный суд Киева вынес еще одно решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации массовых убийств на Майдане.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Применить в отношении Януковича… меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования сроком до 10. 07. 2020 года", — говорится в определении суда.
Так суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Ранее Печерский суд уже выносил решение о заочном аресте Януковича. 4 мая 2020 года суд избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти, удовлетворив ходатайство Офиса генпрокурора.
В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование.
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-В Україні - навпаки. Закону про антиукраїнізм немає... а про міжнаціональну ворожнечу є і використовується він виключно для переслідування патріотів-українців
-Можливо цю причину слід пошукати в "корінні" проблем влади? І пошукати в турборежимі!
-Чи національна ідея українців має реалізовуватися зусиллями та руками саме АНТИукраїнців?
посыпал на к*й соли и передал в Ростов жертвенного страуса для разминки!!
(чи його вже https://youtu.be/AggB-QAjTYE?t=41 пенісом по лобі постукали ?)
- Когда меня здесь нет, то вы можете меня даже побить!
Коли говорити серйозно. Хлопці, а, може, вже досить коники з гівна ліпити?
Кого и как "розшукувати", если они с 2014 года и по сей день при владе
видно если вспомнить налоговый майдан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD и как он закончился то чисто по аналогии евростуденческий майдан закончис-
ся бы точно так же если бы не..... если бы не было целью раскачать страсти вплоть до мятежа.
Завгара принимал запад и он был рукопожатен были и инвестиции и транши мвф а пролитая
кровь всё это перечёркивала вот и вся логика......