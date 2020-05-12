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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Суд заочно арестовал Януковича по делу о массовых убийствах во время Революции Достоинства

Суд заочно арестовал Януковича по делу о массовых убийствах во время Революции Достоинства

Печерский районный суд Киева вынес еще одно решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации массовых убийств на Майдане.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Применить в отношении Януковича… меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках досудебного расследования сроком до 10. 07. 2020 года", — говорится в определении суда.

Так суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР повторно вызывает Януковича для проведения следственных действий

Ранее Печерский суд уже выносил решение о заочном аресте Януковича. 4 мая 2020 года суд избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об узурпации власти, удовлетворив ходатайство Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора заявили, что заочный арест Януковича позволит начать процедуру экстрадиции и обратиться за разрешением на специальное расследование.

Также на Цензор.НЕТ: Вызовите еще Гитлера, шансы, что он приедет на допрос - такие же, - "слуга народа" Лерос о вызове Януковича в ГБР

Автор: 

арест (10465) суд (25157) Янукович Виктор (30790) евромайдан (7835)


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Топ комментарии
+14
Та шо ви гаварітє. Якийсь не такий суд. Неправильний. Не зелений. Бо послухати 73-квартальне стадо то по Небесній сотні власноруч стріляв Порошенко, а Пашинський з Парубієм патрони підносили.
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12.05.2020 18:50 Ответить
+11
- Изя, а Вы знаете, что когда Вас тут нет мы вас обговариваем?
- Когда меня здесь нет, то вы можете меня даже побить!
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12.05.2020 19:31 Ответить
+7
Виртуальный арест Януковича - это виртуозное исполнение Зе-командой своего обещания "Пришла весна - пора сажать!"
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12.05.2020 19:09 Ответить
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Группа спецназа РАБссии "Вымпел" украла Витька из Украины вместе с баблом и золотом,в Москве сидят не дураки...
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12.05.2020 18:49 Ответить
-В Ізраїлі є закон про антисемітизм... А Закону про міжнаціональну ворожнечу - немає...
-В Україні - навпаки. Закону про антиукраїнізм немає... а про міжнаціональну ворожнечу є і використовується він виключно для переслідування патріотів-українців
-Можливо цю причину слід пошукати в "корінні" проблем влади? І пошукати в турборежимі!
-Чи національна ідея українців має реалізовуватися зусиллями та руками саме АНТИукраїнців?
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12.05.2020 20:36 Ответить
Он, наверное, очень расстроился. Вот МОССАД бы его завернутым в коврик на родину доставил из любой точки мира. Но где МОССАД, а где СБУ
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12.05.2020 18:50 Ответить
Та шо ви гаварітє. Якийсь не такий суд. Неправильний. Не зелений. Бо послухати 73-квартальне стадо то по Небесній сотні власноруч стріляв Порошенко, а Пашинський з Парубієм патрони підносили.
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12.05.2020 18:50 Ответить
😂🙈вы сделали мой вечер)
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12.05.2020 19:37 Ответить
конечно нет, все знают, что Янык стрелял, а Азиров перезаряжал.
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12.05.2020 20:06 Ответить
Дивися щоб тебе за яйко не схопили раніше, ніж твої феєричні фантазії про "прийде весна -саджати будемо" реалізвувалися в реалі.
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12.05.2020 19:00 Ответить
Фьодоровічь, нє борзєй.
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12.05.2020 19:06 Ответить
Порошенко,верни 3 миллиарда долларов которые мы дали Индюковичу в долг...Помните 2014 год?
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12.05.2020 18:53 Ответить
Кстати, Лондонский суд послал татаромордву на три веселых буквы ,типа *да,но нет*..
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12.05.2020 19:20 Ответить
а що, для такого цінного спіціаліста не знайшлось посади в офісі препіздента чи якогось комітетика, як для сааховшвіля
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12.05.2020 18:53 Ответить
так печерський суд щас одмиє шапкокрада по всім статтям і представить його процесуально чистим для дальнєйшего прохождєнія служби
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13.05.2020 09:48 Ответить
"Печерский районный суд Киева вынес еще одно решение о содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича Источник: https://censor.net/n3195020"

посыпал на к*й соли и передал в Ростов жертвенного страуса для разминки!!
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12.05.2020 18:53 Ответить
Путлер сам спалил Витька в ООН,рюсские бараны,Чуркина хоть помните...Быдлоо тупое...
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12.05.2020 18:55 Ответить
Це вже в який раз його заарештували "заочно"?!
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12.05.2020 18:58 Ответить
Это называется проверяют за Порошенко а вдруг )))
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12.05.2020 19:39 Ответить
Чаушеску с женой завалили и все Суды...Гитлерам не место в Украине....
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12.05.2020 19:02 Ответить
Виртуальный арест Януковича - это виртуозное исполнение Зе-командой своего обещания "Пришла весна - пора сажать!"
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12.05.2020 19:09 Ответить
А могли бы и дать пожизненное, тоже заочно.
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12.05.2020 19:27 Ответить
Выделите еще камеру в тюрьме, охрану и водите туристов. УМОРА.
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12.05.2020 19:09 Ответить
Міністерство юстиції в рамках тюремної реформи планує ввести платні камери підвищеного комфорту в слідчих ізоляторах.... - там будуть страуси...
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12.05.2020 19:23 Ответить
Это дело уже лет 5 тянется, потрачено тысячи оплаченных из бюджета человеко-часов.
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12.05.2020 19:10 Ответить
Оно не тянется, его давно осудили))) сейчас этот движ вообще не понятен
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12.05.2020 19:40 Ответить
Путлер и Гиркин по поводу НовоОтсоссии от Харькова до Одессы всё выложили в Ютьюбе.Порошенко Красава,обосрал РАБссию по полному тарифу...,почти так сказал Гиркин..,а он знает о чем говорит...
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12.05.2020 19:20 Ответить
Можна його ще заочно відпетушманити та загнати під заочний шконар
(чи його вже https://youtu.be/AggB-QAjTYE?t=41 пенісом по лобі постукали ?)
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12.05.2020 19:23 Ответить
А где-то в подмосковном лесу, на своей даче, без удержу смеялся стареющий маразматического вида "политик", ломал ручки и время от времени вскрикивал "астанавитесь!", и с грустью вспоминал страусов, Хонку, пруды и охотничьи угодья.
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12.05.2020 19:26 Ответить
- Изя, а Вы знаете, что когда Вас тут нет мы вас обговариваем?
- Когда меня здесь нет, то вы можете меня даже побить!
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12.05.2020 19:31 Ответить
они могут даже чучело януковоща сжечь. овощу от этого ни холодно, ни жарко
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12.05.2020 19:49 Ответить
Овощ законсервировался,его не достать из банки,он нз для зэ
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12.05.2020 19:57 Ответить
когда Портнова и Лукаш арестуют ?
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12.05.2020 20:05 Ответить
витек ,не бзди ..... приезжай хооть умреш как человек, а то пантов было... дамбас порожняк не гонит
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12.05.2020 20:11 Ответить
Это ему пофиг, лишь бы не "люстрировали".
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12.05.2020 20:20 Ответить
стаціонарної смертної кари в Україні нема , а заочна? Тож ростріляйте його заочно, потім повісьте, а потім на контрольний електростілець...
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12.05.2020 20:39 Ответить
какое зверство. ещё и заочно расчленили.
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12.05.2020 20:45 Ответить
Йой! Налякали Шапкокрада новою ухвалою, аж-аж! Він, бідака, тепер уже точно остаточно стратить спокій, сон і гарний апетит .
Коли говорити серйозно. Хлопці, а, може, вже досить коники з гівна ліпити?
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12.05.2020 21:09 Ответить
Маразм таки крепчает. Объясните уже кто-нибудь дебилам-********* во власти суть понятия "арест".
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12.05.2020 21:27 Ответить
Заочно можете мене і отп....дити (В.Янукович)
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12.05.2020 21:33 Ответить
Янек в деле об убийстве Небесной Сотни как-раз виноват меньше всего. Его Путин дураком сделал, и еще и в плен захватил. Там всем заведовали Клюев и Портнов под диктовку ФСБ.
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12.05.2020 21:36 Ответить
примерно такого же мнения
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13.05.2020 09:23 Ответить
Та до чого тут біглий,ссикливий зек? Він же ж побоявся би і пукнути у сторону Майдану у тот час.Його елементарно "підставили" під розстріли, катування і т.д. протестуючих людей. Думаю,що не обійшлося без козней тодішнього українського олігархату,який вкрай уже ізійшовся слюнями біля корита із "жирними помиями". І тодішні владні злочинні дії проти українського народу потрібно шукати не у діях зека,а у діях нинішніх властьімущщих зажравшихся олігархах.От тих-то і потрібно розшукувати,заводити проти них кримінальні справи і судити народним судом(трибуналом,як співалось у відомому хіті), а не печерським потрохопродажнім судом!
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12.05.2020 21:55 Ответить
https://censor.net/user/470239 Його елементарно "підставили" під розстріли, катування і т.д. протестуючих людей. Думаю,що не обійшлося без козней тодішнього українського олігархату... От тих-то і потрібно розшукувати,заводити проти них кримінальні справи і судити народним судом(трибуналом,як співалось у відомому хіті), а не печерським потрохопродажнім судом!

Кого и как "розшукувати", если они с 2014 года и по сей день при владе
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13.05.2020 09:49 Ответить
А навіщо вдруге це робити? Заради піару і все?
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12.05.2020 22:03 Ответить
Його, для науки подібним до нього гнидам, вже давно, без зайвого галасу, треба було відправити до кобздона а не розігрувати комедію з судом.
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13.05.2020 00:20 Ответить
А что там его соратник Порнов и другие которые вольготно сейчас себя чувствуют в Украине?
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13.05.2020 08:55 Ответить
Посадите его заочно, пусть уже отбывает.
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13.05.2020 09:10 Ответить
А ещё можно было к семи годам расстрела приговорить.
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13.05.2020 09:51 Ответить
это конечно бездоказательно но то что овощу не нужно было мазаться кровью совершенно оче
видно если вспомнить налоговый майдан https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD и как он закончился то чисто по аналогии евростуденческий майдан закончис-
ся бы точно так же если бы не..... если бы не было целью раскачать страсти вплоть до мятежа.
Завгара принимал запад и он был рукопожатен были и инвестиции и транши мвф а пролитая
кровь всё это перечёркивала вот и вся логика......
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13.05.2020 09:55 Ответить
 
 