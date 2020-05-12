Работаем над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу, - Криклий
Министерство инфраструктуры Украины прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу. Но при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий - масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничение количества пассажиров и мест для сидения.
Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками сегодня, 12 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм министра.
"Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом", - отметил глава Министерства.
Он сообщил, что со своей стороны Министерство инфраструктуры Украины уже подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок. "Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта", - подчеркнул Владислав Криклий.
В ходе встречи участники обсудили вопросы восстановления автомобильных пассажирских перевозок, в частности, работу нелегалов во время карантина.
Участие в мероприятии приняли представители Министерства и международные пассажирские автомобильные перевозчики из Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также города.
Оперативная информация - на телеграмм-канале https://t.me/vladyslavkryklii.
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И вообще, что ты делаешь на украинском информационном сайте?
Бацьке иди подмахивать!
"Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий" Источник: https://censor.net/n3195022
Наверно у людей не такая вера в Лукашенко, как у тебя.
Можно сделать выбор и носить маску с соблюдением дистанции и спросить - уЗеленские - чего вам ещё надо!?
Переверни страницу и в журнале "Бла-Бла-Бла" ты найдёшь опровержение тому, что ты списал с первой страницы.
Рандомизированное? Что это означает в журнале "Бла-Бла-Бла"?
Шинки подкачиваем, рельсы выпрямляем, к маршруткам гармошки прицепляем.
Над чем же эти бездари работают?
У нас не должно быть белых и черных.
Народ выпхнулся ,а метро куй!
Одному министерству не одолеть!
Сначала надо было написать бамажку " низзя", а теперь надо написать бамажку " мона"!
Вот что говорят о ней ученые, которым ВОЗ и Бил Гейтс затыкают рот:
https://www.youtube.com/watch?v=A2nryt-mIi4&t=933s