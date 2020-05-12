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Работаем над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу, - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу. Но при условии обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий - масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничение количества пассажиров и мест для сидения.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками сегодня, 12 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм министра.

"Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом", - отметил глава Министерства.

Работаем над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу, - Криклий 01

Он сообщил, что со своей стороны Министерство инфраструктуры Украины уже подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок. "Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта", - подчеркнул Владислав Криклий.

Работаем над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу, - Криклий 02

В ходе встречи участники обсудили вопросы восстановления автомобильных пассажирских перевозок, в частности, работу нелегалов во время карантина.

Участие в мероприятии приняли представители Министерства и международные пассажирские автомобильные перевозчики из Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой областей, а также города.

Работаем над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу, - Криклий 03

Оперативная информация - на телеграмм-канале https://t.me/vladyslavkryklii.

Автор: 

перевозки (519) транспорт (1760) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+11
Работаем над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу, - Криклий

Шинки подкачиваем, рельсы выпрямляем, к маршруткам гармошки прицепляем.
Над чем же эти бездари работают?
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12.05.2020 18:57 Ответить
+11
Работаем над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу, - Криклий - Цензор.НЕТ 7021
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12.05.2020 19:01 Ответить
+8
Хана пасажирському транспорту...
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12.05.2020 18:53 Ответить
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Хана пасажирському транспорту...
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12.05.2020 18:53 Ответить
В Минске его и не закрывали. Уходи в отставку. Ты паникер, а не мэр. Позорище
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12.05.2020 18:53 Ответить
Пздц! Нашел пример для подражания
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12.05.2020 18:55 Ответить
Прекрасный пример. Не истеричка как Зеля. Лукашенко - настоящий президент
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12.05.2020 19:32 Ответить
ну, ты рассмешило, так рассмешило...
И вообще, что ты делаешь на украинском информационном сайте?
Бацьке иди подмахивать!
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12.05.2020 20:42 Ответить
А до чого тут мер? Адже:
"Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий" Источник: https://censor.net/n3195022
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12.05.2020 18:59 Ответить
Это зебил
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12.05.2020 19:37 Ответить
а тЫ кто?!
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12.05.2020 20:43 Ответить
Батька не дал разворовать Беларусь,как Кучма,в Беларуси нету Ахмнтовых, Украина закупает беларусскую технику
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12.05.2020 20:07 Ответить
Кацап, тебе ли кого-то судить?
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12.05.2020 20:20 Ответить
Батька кацапов послал и они обиделись
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12.05.2020 20:22 Ответить
Точно,в минске и северной корее все работает
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12.05.2020 19:01 Ответить
На неделе в Минске ехал часов в 7 вечера, на весь автобус было человек 10.
Наверно у людей не такая вера в Лукашенко, как у тебя.
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12.05.2020 19:04 Ответить
Так у них есть выбор. А в Киеве нет. Концлагерь. Я вируса не боюсь, почему не могу ездить и работать?
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12.05.2020 19:31 Ответить
"Доказательством" того, что необходим жесткий карантин являются противники ношения масок и соблюдения социальной дистанции.
Можно сделать выбор и носить маску с соблюдением дистанции и спросить - уЗеленские - чего вам ещё надо!?
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12.05.2020 19:36 Ответить
Самое крупное рандомизированное исследование масок, с участием более 7000 человек, было проведено среди паломников в Мекку. Ношение масок не только не понизило заболеваемость респираторными инфекциями, но даже повысило ее среди женщин. Авторы заключили, что маски неэффективны для предотвращения респираторных заболеваний при массовых скоплениях людей
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12.05.2020 20:14 Ответить
Самое крупное выборочное исследование было с участием 7000 человек среди паломников в Мекку и было доказано, что маски уменьшают вероятность заражения, особенно у женщин.

Переверни страницу и в журнале "Бла-Бла-Бла" ты найдёшь опровержение тому, что ты списал с первой страницы.

Рандомизированное? Что это означает в журнале "Бла-Бла-Бла"?
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12.05.2020 20:35 Ответить
когда в голове пусто, как у тебя, то доказать очевидное - очень тяжело
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12.05.2020 20:43 Ответить
А чем голову заполнять, если твоё бла-бла-бла есть бла-бла-бла!?
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12.05.2020 20:49 Ответить
Вы в одной лодке с теми, для кого он опасен. Вы переболеете и не заметите (наверное, это даже болезнью не назовешь), но при этом заразите десяток других, для которых результат будет плачевным. И не надо говорить, что вы будете соблюдать дистанцию и пр. - достаточно прикоснуться к поверхности (на некоторых вирус живет несколько часов или даже до суток), чтобы после себя "след" оставить.
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12.05.2020 21:21 Ответить
Який мер? Це цілий ЗЕміністр інфраструктури.
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12.05.2020 19:04 Ответить
Работаем над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу, - Криклий

Шинки подкачиваем, рельсы выпрямляем, к маршруткам гармошки прицепляем.
Над чем же эти бездари работают?
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12.05.2020 18:57 Ответить
Над переделом рынка перевозок,чтобы ипалом мимо каши не попасть
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13.05.2020 09:30 Ответить
Тяжкий труд! Прям сочувствую...
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12.05.2020 18:57 Ответить
Сьогодні я їздив на роботу. Це просто жах, бо постійні пробки, легше їхати на велосипеді чи йти пішки🙄
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12.05.2020 18:58 Ответить
Хотя бы оплату картой заставили бы сделать на маршрутке и мыть раз в неделю.
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12.05.2020 18:59 Ответить
А я не бачив маршруток! Ще можу пояснити чому не зроблять у маршрутці оплату картою.
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12.05.2020 19:04 Ответить
На останньому фото з правої сторони.Дуже вдумливе і інтелектуальне лице. Видно,що дбає за народ.
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12.05.2020 19:00 Ответить
Очень развиты жевательные мышцы
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12.05.2020 19:42 Ответить
Та там почти все урки какие-то.
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12.05.2020 20:22 Ответить
Криклій має вигляд молодого і недосвідченого хлопця. Чому це так?
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12.05.2020 19:00 Ответить
Тыдыщ...."Криклий заменил руководителей ключевых подразделений в транспортной отрасли и назначил туда "крепких специалистов", среди которых бывший соратник Януковича из Кривого Рога Алексей Осман, чью компанию подозревают в организации "конвертационного центра", "смотрящий" от Метинвеста Анатолий Яблуновский(от Ахметова) и другие"
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12.05.2020 19:21 Ответить
Работаем над тем, чтобы за 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу, - Криклий - Цензор.НЕТ 7021
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12.05.2020 19:01 Ответить
Якомусь чорту.
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12.05.2020 19:22 Ответить
"Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли" - себя защити,дурачек очередной.
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12.05.2020 19:14 Ответить
Не работают они,крикухи,а трочат на своих посадочных местах,гемор им всем в ..аку за свой счёт!
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12.05.2020 19:16 Ответить
Если хитроопым разрешают ездить за границу, чтобы они зарабатывали или выгревались на Мальдивах, а Украина чтобы в это время была у них в заложниках и сидела на карантине, потому, что они завозят заразу в Украину, тогда пусть власть прекращает карантин в Украине.
У нас не должно быть белых и черных.
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12.05.2020 19:18 Ответить
В Белоруссии коронопсихоза не было. Вы идиоты. Уничтожили экономику. Людей загнали в нищету
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12.05.2020 19:25 Ответить
Працюємо над тим, щоб за 10 днів пасажирський транспорт відновив роботу, - Криклій - Цензор.НЕТ 4290
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12.05.2020 19:30 Ответить
Та и Белоруссии давненько нет, та и экономики там небыло
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12.05.2020 19:32 Ответить
Действительно, нет такой страны, как ты написало, кацап.
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12.05.2020 20:25 Ответить
Вони працюйуть.
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12.05.2020 19:28 Ответить
Харьков с пониманием отнесся к послаблению карантина - https://www.objectiv.tv/objectively/2020/05/11/sarzhin-yar-perepolnen-************-plavanya-foto-video/
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12.05.2020 19:38 Ответить
та транспортная жопа была сегодня в Харькове.
Народ выпхнулся ,а метро куй!
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12.05.2020 21:01 Ответить
Титаническая, непосильная , вселенского масштаба работа!
Одному министерству не одолеть!
Сначала надо было написать бамажку " низзя", а теперь надо написать бамажку " мона"!
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12.05.2020 20:58 Ответить
Хватит гробить Украину придуманной пандемией!
Вот что говорят о ней ученые, которым ВОЗ и Бил Гейтс затыкают рот:
https://www.youtube.com/watch?v=A2nryt-mIi4&t=933s
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12.05.2020 21:41 Ответить
как же уже тошнит от этих тварей!!! все о народе думают!!!
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12.05.2020 22:46 Ответить
"работают" - языками, аж ж в мыле...
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13.05.2020 04:15 Ответить
 
 