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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Еще одному экс-"беркутовцу" сообщили о подозрении по делу о разгоне Майдана, - ГБР

Еще одному экс-

Следователи Управления ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению митингов (ч.2 ст.365, ч.1 ст.366 и ст.340 Уголовного кодекса Украины).

Также на Цензор.НЕТ: Суд заочно арестовал Януковича по делу об массовых убийствах во время Революции достоинства

По данным следствия, 30 ноября 2013 года подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане независимости. Во время задержания он применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения, говорится в сообщении.

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Автор: 

Беркут (8690) евромайдан (7835) ГБР (3081)


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Топ комментарии
+2
Зловещие манкурты Зеленского посягнули на честь невиновного беркутовца. Почему невиновного? Потому что целых 4 года реформированная прокуратура Порошенко вкупе с обновленной полицией Авакова ничего на него не могли найти. А Зеленский, паскуда такая, нашел и прикопался. Вот ведь гад.
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12.05.2020 19:37 Ответить
+1
Это смешно, когда дело дойдет до суда они умрут от старости просто..выкапывать будите???
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12.05.2020 19:32 Ответить
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Це його готують на обмін?
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12.05.2020 19:28 Ответить
Это смешно, когда дело дойдет до суда они умрут от старости просто..выкапывать будите???
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12.05.2020 19:32 Ответить
Зловещие манкурты Зеленского посягнули на честь невиновного беркутовца. Почему невиновного? Потому что целых 4 года реформированная прокуратура Порошенко вкупе с обновленной полицией Авакова ничего на него не могли найти. А Зеленский, паскуда такая, нашел и прикопался. Вот ведь гад.
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12.05.2020 19:37 Ответить
Да, но хотелось бы чтоб до наказания дело дошло.
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12.05.2020 19:53 Ответить
А это уже - как справится суд. Дело в том, что сам факт выдвигания обвинения - смелый сигнал, на который предыдущий шоколадный гарант решиться не мог. Да, кстати, я голосовал против Зеленского.
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12.05.2020 19:56 Ответить
Если предъявили подозрение экс-"беркутовцу", значит скоро предъявят подозрение какому нибудь патриоту. Это так для паритета, чтобы сильно не возмущались, а то мало ли, что...
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12.05.2020 19:38 Ответить
по закону Савченко (складывается впечатление, что именно под них и приняли закон Савченко!!) они уже все теоретически отсидели!! ещё пару лет в СИЗО и с чистой совестью на свободу!!
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12.05.2020 19:58 Ответить
Они что уже сидят в СИЗО?Закон Савченко распространяется на тех,кто находится в предварительном заключении - день за два.
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12.05.2020 20:13 Ответить
ой...тільки не треба...знову відпустять...профанація...
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12.05.2020 22:41 Ответить
он уже на пенсии? а как другие? тоже?
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13.05.2020 04:17 Ответить
 
 