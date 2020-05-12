Еще одному экс-"беркутовцу" сообщили о подозрении по делу о разгоне Майдана, - ГБР

Следователи Управления ГБР по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению митингов (ч.2 ст.365, ч.1 ст.366 и ст.340 Уголовного кодекса Украины).

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По данным следствия, 30 ноября 2013 года подозреваемый, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане независимости. Во время задержания он применил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения, говорится в сообщении.

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