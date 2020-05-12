Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата прекращение огня на Донбассе
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата. Речь шла о достижении режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступе СММ ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Советники лидеров Нормандской четверки также обсудили подготовку к будущей видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ). На этой видеоконференции Украина будет иметь более расширенное представительство, включая вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и глав профильных комитетов Верховной Рады.
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"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", — подчеркнул Ермак.
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- Зе, так ти український нацист і бандерівець, чи це - наклеп?А хто ж тоді Разумков, Аваков, Венедіктова, Шмигаль, Сивохо, Єрмак, очільники ДБР, судді- теж бандерівці?
-А якщо вони нацисти, то якого етносу?
- Зачем? Я и в старой ещё помещаюсь…
До речі: а ти хто такий, Єрмак? Міністр закордонних справ? Голова парламентського комітету з міжнародних відносин? Прем'єр? Чи може Президент? Якого ти лізеш туди, куди твої повноваження не пускають? Йди краще допоможи найвеличнішому новий відосик зняти - то якраз в межах твоїх повноважень
Стал гибели его виною.
Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
Вдали чуть слышно гром гремел,
То Ермака уже не стало.
А че не баба Маня уборщица из 95-го квартала обсуждает?