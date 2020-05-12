Ермак обсудил с советниками лидеров стран Нормандского формата прекращение огня на Донбассе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата. Речь шла о достижении режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступе СММ ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Советники лидеров Нормандской четверки также обсудили подготовку к будущей видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ). На этой видеоконференции Украина будет иметь более расширенное представительство, включая вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и глав профильных комитетов Верховной Рады.

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"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", — подчеркнул Ермак.