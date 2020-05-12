Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер

Правительство не планирует в этом году повышать тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках в включения во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за кризиса общее потребление сократилось на 9%. Но, несмотря на состояние энергетической отрасли, ценовая ситуация в Украине неплохая.

Так, для населения тариф составляет 1 грн 68 коп.

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