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Тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, - премьер
Правительство не планирует в этом году повышать тарифы на электроэнергию для населения.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках в включения во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за кризиса общее потребление сократилось на 9%. Но, несмотря на состояние энергетической отрасли, ценовая ситуация в Украине неплохая.
Так, для населения тариф составляет 1 грн 68 коп.
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+12 GENAP GENAPOV #467134
показать весь комментарий12.05.2020 20:21 Ответить Ссылка
+7 Dima30
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+6 Нина Лабунская
показать весь комментарий12.05.2020 20:30 Ответить Ссылка
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Ну, это в этом году, а в следующем повысят, потому, что их ценности так требуют.
А промышленности уже в этом году повысили, чтобы продукция для украинцев была еще дороже.
они продавали бокситы. сырье для алюминия.
потом стали варить алюминий сами. за счет енергии електростанций, которая не использовалась. может кому-то мозг включить?
прошел год, стучатся- деньги заберите! не поверите, забрал 100 баксов.
Первое. Когда поднимают цены неожиданно то всегда следует волна возмущения от народа. Для снижения этой волны надо просто РЕГУЛЯРНО ПОСТИТЬ НОВОСТИ и тогда народ попривыкнет, свыкнется с мыслью что все таки придется платить больше, через время у народа перегорит желание сопротивляться. Так делают везде, даже при управлении крупным предприятием.
Второе. Власть демонстрирует народу что она принимает решения не взятая на мнение народа. Будет так как она хочет. Демонстрирует, что воля к принятию решения непоколебима и никого не спросят. Снова, нужно что бы народ свыкся с этим мнением. И тогда можно делать что хочешь.
Зеленский же обещал что подешевеет и электроэнергия и газ, а вместо этого ввёл вторые платёжки...