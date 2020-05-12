ГБР не расследует уголовное производство по заявлению Шокина о возможном давлении на него со стороны Джозефа Байдена, - и.о. директора бюро Соколов

Государственное бюро не расследует уголовное производство по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина относительно возможного давления на него со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом Цензор.НЕТ заявил и.о. директора Госбюро расследований Александр Соколов, которого мы попросили прокомментировать заявление адвоката Шокина о бездействии следователей бюро.

"Мы получали такое заявление от Виктора Шокина, но с учетом того, что в нем было указано о возможных противоправных действиях иностранного гражданина, а это не подследственность ГБР и у нас не было оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований, уголовное производство не было открыто. Еще зимой об этом проинформировали заявителя. Шокин обжаловал отказ через суд. Поскольку суд своим решением обязал ГБР открыть такое производство, это было сделано. Но потом Офисом Генерального прокурора дело передано по подследственности Нацполиции, - объяснил Александр Соколов. – Поэтому ГБР не расследует уголовное производство по заявлению Шокина о возможном давлении на него со стороны Джозефа Байдена. Ходатайств от него или его адвокатов мы не получали".

Он уточнил, что уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 343 УК Украины (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа). И в марте текущего года по подследственности передано в ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, адвокат экс-генпрокурора Александр Телешецкий заявил, что Виктор Шокин подготовил обращение к Владимиру Зеленскому, поскольку Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора не выполнили ряд решений судов относительно заявления Виктора Шокина о преступлении.

Адвокат напомнил, что еще 28 января 2020 года Шокин обратился в ГБР с заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.

"В своем заявлении он изложил обстоятельства давления на него, как Генерального прокурора Украины, со стороны тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена. Давление оказывалось в связи с расследованием Генеральной прокуратурой Украины ряда тяжких преступлений, совершенных экс-министром экологии Украины Николаем Злочевским и руководителями компании Burisma Holding Limited (Кипр). В состав Совета директоров компании с 2014 по 2019 годы, в частности, входил Хантер Байден, сын Джозефа Байдена", – сказал Телешецкий во время сегодняшней онлайн конференции в "Интерфакс-Украина".

По его словам, за почти 3 месяца существования этого уголовного производства Виктор Шокин многократно обращался к следователям ГБР и прокурорам Офиса Генерального прокурора, а также лично к руководителям этих правоохранительных органов, с ходатайствами о его допросе в качестве потерпевшего. Вместе с тем, ни одно из них не было удовлетворено.

Как объяснили в ГБР, следователями бюро расследуется другое уголовное производство, которое было открыто по решению Шевченковского райсуда г. Киева осенью прошлого года. Суд обязал бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в заявлении экс-генпрокурора Виктора Шокина относительно незаконного сбора и передачи его личных данных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в Посольство США в Украине.