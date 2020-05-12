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Новости Коронавирус и карантин
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Еще шесть больниц получили от "Новой почты" помощь для борьбы с коронавирусом

Еще шесть больниц получили от

"Новая почта" продолжает вносить свою посильную лепту в противостояние с COVID-19, обеспечивая медиков всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В первый день частичного снятия карантинных ограничений – 12 мая 2020 года – компания отправила врачам пяти украинских больниц крупные партии средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих веществ, медицинского инвентаря и оборудования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.

Хотинская центральная районная больница получила 10 тыс. медицинских защитных масок, Долинская центральная районная больница – 2 тыс. комбинезонов, 2 тыс. респираторов, 5 тыс. одноразовых халатов, 7 тыс. масок и медицинских шапочек. Удовлетворена просьба врачей Черниговской городской больницы № 1. Для учреждения приобретены дефибриллятор, 6 передвижных облучателей бактерицидного типа, 5 пульсоксиметров, 20 бесконтактных термометров, 500 литров антисептика и 300 литров дезинфицирующих веществ, 1000 ПЦР-систем, 27 тысяч средств индивидуальной защиты (комбинезоны, маски, перчатки, респираторы). Более 7 тысяч единиц СИЗ отгружено Мирноградской центральной городской больнице. Также врачи получили 2 монитора пациента и один инфузомат. Еще одну партию помощи отправили Центру первичной медико-санитарной помощи Веснянского сельсовета Николаевского района. Черновицкие врачи получили 200 комбинезонов, 5500 респираторов, 11 тыс. масок, более 10 тыс. одноразовых халатов, 2 тыс. пробирок для забора проб, несколько сотен комплектов бахил и защитных очков.

"Девятого и двенадцатого мая наша компания передала очередные партии гуманитарной помощи. Мы безмерно благодарны врачам за их мужество, профессионализм, бесстрашие и самопожертвование в борьбе с невидимым врагом. Очень горды тем, что принятое в марте решение о выделении 25 млн грн. для обеспечения наших медиков всем необходимым, позволило предотвратить пиковые критические нагрузки на опорные больницы, спасти жизни и сохранить здоровье сотням тысяч наших соотечественников", – сказала сооснователь "Новой почты" Инна Поперешнюк.

Как сообщалось ранее, 15 марта 2020 года, руководство "Новой почты" приняло решение о выделении 25 млн грн на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений страны. Первые поставки гуманитарной помощи начались спустя три дня – 18 марта.

Компания принимает участие в муниципальной программе Киева и благотворительных бизнес-акциях, осуществляя бесплатную адресную доставку социально незащищенным слоям населения и людям, находящимся в зоне риска, продуктовых и медицинских наборов от крупнейших торговых сетей и КГГА.

В начале апреля 2020 года "Новая почта" откликнулась на просьбу президента Украины Владимира Зеленского. В течение всего 4 дней в 25 регионов Украины компания бесплатно доставила 120 тонн особо важных государственных медицинских грузов, установив рекорд по скорости и качеству оказанных логистических услуг. В этом же месяце в рамках программы "Гуманитарная почта Украины" компания отправила 4529 посылок общим весом 522,7 тонн. Социальный проект, возникший в 2014 году как ответ на российскую агрессию, направленный на покрытие потребностей нашей армии, получил новый толчок из-за пандемии COVID-19. Во время карантина к нему присоединились 19 волонтерских организаций, теперь количество участников – 135.

Автор: 

карантин (16729) Новая почта (64) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Новая Почта, это одно из немногого, что действительно хорошо работает в Украине....
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12.05.2020 20:14 Ответить
+6
Ребята, я наверное пропустил, не подскажите когда квартал 95 предоставил помощь кому-либо во время карантина!?
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12.05.2020 20:18 Ответить
+4
Нова пошта допомагає, а що дав 95 квартал?
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12.05.2020 20:15 Ответить
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Все руководство уверяет,что все врачи и больницы обеспечены всем необходимым
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12.05.2020 20:09 Ответить
Вот поэтому и обеспечены...
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12.05.2020 20:13 Ответить
Особливо це нам розповідає Степанов, хоча саме сьогодні є багато інфікованих медиків.
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12.05.2020 20:16 Ответить
Новая Почта, это одно из немногого, что действительно хорошо работает в Украине....
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12.05.2020 20:14 Ответить
Нова пошта допомагає, а що дав 95 квартал?
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12.05.2020 20:15 Ответить
шо, шо? призидента , усех времен и народов!
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12.05.2020 20:17 Ответить
Дійсно! Я забув, що такого президента треба ще пошукати! Навіть не знаю як треба шукати🧐
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12.05.2020 20:21 Ответить
ЗомбоЯщик "найшов"...
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12.05.2020 20:28 Ответить
У мене нема зомбоящика🤪
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12.05.2020 20:39 Ответить
а шо там с млрдами на минздрав? про медицину молчу, про минздрасте ...
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12.05.2020 20:16 Ответить
Ребята, я наверное пропустил, не подскажите когда квартал 95 предоставил помощь кому-либо во время карантина!?
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12.05.2020 20:18 Ответить
Сьогодні мені розповідали як живуть атовці у вагончиках за Києвом. Ось так вони допомогли!
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12.05.2020 20:23 Ответить
Вони скромні - вони таким не кичяться...
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12.05.2020 20:26 Ответить
Респект НП!
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12.05.2020 20:19 Ответить
А в это время в зоопарке
https://www.znak.com/2020-05-12/v_sankt_peterburge_pri_pozhare_v_bolnice_pogibli_pyat_pacientov_s_koronavirusom В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли пять пациентов с коронавирусом

В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, расположенной по адресу Северный, 1, произошел пожар, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает https://ria.ru/20200512/1571299723.html РИА «Новости».
Как уточняет Telegram-канал https://t.me/breakingmash Mash , погибшие были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, у всех у них был диагностирован коронавирус.
Всего в отделении было 16 пациентов, большую часть успели переместить в другое крыло.
Всего было эвакуировано около 150 человек.

Дополнение. По данным Telegram-канала https://t.me/bazabazon Baza , пожар в больнице начался из-за сбоя в аппарате ИВЛ.
Сообщение о пожаре поступило утром в 6:23. Пожару присвоен ранг №2. На месте работают 15 единиц техники и 75 пожарных. Причина пожара пока не называется.
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12.05.2020 20:21 Ответить
113-летняя женщина стала старейшей выздоровевшей после коронавируса пациенткой
Заболевание протекало бессимптомно, пенсионерка никуда не выходила из своей комнаты, чтобы не заразить других. По словам дочери Браньяс, ее мать очень скучала взаперти и переживала, что встречает 113-й день рождения в одиночестве.
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12.05.2020 20:22 Ответить
Мария Браньяс - самая старая жительница Испании. Она родилась в Сан-Франциско, США, 4 марта 1907 года и переехала в Испанию в 1915 году. Браньяс удалось пережить две мировых войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа. У долгожительницы трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.
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12.05.2020 20:23 Ответить
Здоровья бабульке, конечно.
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12.05.2020 20:36 Ответить
Бред какой-то. Зачем ее здоровую тестировали, шоб зазвездить?
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12.05.2020 20:35 Ответить
О , сколько НОВОГО и дешевого ТОвара этого перечисленного ЗАВТРА появится на ОЛХ , и прочих аналогичных площадках....
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12.05.2020 20:24 Ответить
На хрен потрібний міністр степашка? Краще його заробітну плату перечисляти Нової пошти.
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12.05.2020 21:12 Ответить
https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kC-R0.g&eid=ARC8QpZTkEbMibHLvk1rZSTsiQM9d4jcB3NV6AcjDC_bOedgH4zmS2rB0qIn4mEA0zwS9cffqjK2fu7m&hc_ref=ARTi3QiaHYCS5cWpsQjV72rDQfdAHLljskpQPNnNmkC0sD_dbRBTrTEEbPgPXeaJrZg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCXysBqQ1Hoa4VL_JC_WNJYaKw-NrQHgYV8Vzv6RYIL5zeDpjpY8qjre1eoXuFr8JpO_iZRYMx1qCpq21aqUj09wf7tWC-OCthrCRFTdjjBC39vtd0mrY8Bv5GEBCswu5aYuucDexEI_nzFqakXIsw8n4e5iPQOWtj53sCodyXGlCTd-xqZLrzL5__4rziixxUi53G6q6hu3yNVhUlx9foSmyZHilpqo7eRLy10lz4ZKVol_qSrAm_5zBBQP2EmZvPV0z-4gb74z-3LpNioelyrzUWKdDLp9spU8U74cXlTkE8APEPL-kNRUALGC6c Олександр Гуміров
https://www.facebook.com/#

"Параллельный" иск о незаконности включения COVID-19 в перечень особо-опасных вирусных заболеваний подан.
Коротко. Законом установлены критерии особо опасного инфекционного заболевания. Они такие: наносит тяжелый и/или стойкий вред здоровью, характеризуется высокой смертностью и характеризуется быстрым распространением.
COVID-19 таким не является, поскольку не наносит тяжелого или стойкого вреда здоровью (потеря трудоспособности навсегда на 1/3 человеческого организма), не характеризуется высокой смертностью (менее 3%, а если считать правильно, то менее 0,003% - это уровень статистической погрешности), не характеризуется быстрым распространением (уже прошло два месяца, а заболеваемость ниже минимального эпидемиологического уровня на 68,6%). Значит, включение этой болезни в перечень особо опасных противоречит закону.

Однако, включение COVID-19 в перечень особо опасных болезней позволяет карантин, принудительную госпитализацию, массовую вакцинацию. Значит, продолжение действия приказа о включении этой болезни в перечень особо опасных - противоправно. Об этом иск.

Иск подан через систему "Электронный суд" (чтобы не ждать Укрпочту). За подачу иска оплачен судебный сбор 840 грн (спасибо тем, кто поучаствовал в расходах).

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6ODg1NDEzMTc1MjU4MTI4&av=100011770052685 https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6ODg1NDEzMTc1MjU4MTI4&av=100011770052685 https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6ODg1NDEzMTc1MjU4MTI4&av=100011770052685 https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6ODg1NDEzMTc1MjU4MTI4&av=100011770052685
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12.05.2020 21:19 Ответить
"Новая Почта" - процветающий бизнес с "человеческим лицом". Успехов ей и ещё большего процветания!!
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12.05.2020 22:00 Ответить
 
 