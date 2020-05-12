Еще шесть больниц получили от "Новой почты" помощь для борьбы с коронавирусом
"Новая почта" продолжает вносить свою посильную лепту в противостояние с COVID-19, обеспечивая медиков всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В первый день частичного снятия карантинных ограничений – 12 мая 2020 года – компания отправила врачам пяти украинских больниц крупные партии средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих веществ, медицинского инвентаря и оборудования.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе компании.
Хотинская центральная районная больница получила 10 тыс. медицинских защитных масок, Долинская центральная районная больница – 2 тыс. комбинезонов, 2 тыс. респираторов, 5 тыс. одноразовых халатов, 7 тыс. масок и медицинских шапочек. Удовлетворена просьба врачей Черниговской городской больницы № 1. Для учреждения приобретены дефибриллятор, 6 передвижных облучателей бактерицидного типа, 5 пульсоксиметров, 20 бесконтактных термометров, 500 литров антисептика и 300 литров дезинфицирующих веществ, 1000 ПЦР-систем, 27 тысяч средств индивидуальной защиты (комбинезоны, маски, перчатки, респираторы). Более 7 тысяч единиц СИЗ отгружено Мирноградской центральной городской больнице. Также врачи получили 2 монитора пациента и один инфузомат. Еще одну партию помощи отправили Центру первичной медико-санитарной помощи Веснянского сельсовета Николаевского района. Черновицкие врачи получили 200 комбинезонов, 5500 респираторов, 11 тыс. масок, более 10 тыс. одноразовых халатов, 2 тыс. пробирок для забора проб, несколько сотен комплектов бахил и защитных очков.
"Девятого и двенадцатого мая наша компания передала очередные партии гуманитарной помощи. Мы безмерно благодарны врачам за их мужество, профессионализм, бесстрашие и самопожертвование в борьбе с невидимым врагом. Очень горды тем, что принятое в марте решение о выделении 25 млн грн. для обеспечения наших медиков всем необходимым, позволило предотвратить пиковые критические нагрузки на опорные больницы, спасти жизни и сохранить здоровье сотням тысяч наших соотечественников", – сказала сооснователь "Новой почты" Инна Поперешнюк.
Как сообщалось ранее, 15 марта 2020 года, руководство "Новой почты" приняло решение о выделении 25 млн грн на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений страны. Первые поставки гуманитарной помощи начались спустя три дня – 18 марта.
Компания принимает участие в муниципальной программе Киева и благотворительных бизнес-акциях, осуществляя бесплатную адресную доставку социально незащищенным слоям населения и людям, находящимся в зоне риска, продуктовых и медицинских наборов от крупнейших торговых сетей и КГГА.
В начале апреля 2020 года "Новая почта" откликнулась на просьбу президента Украины Владимира Зеленского. В течение всего 4 дней в 25 регионов Украины компания бесплатно доставила 120 тонн особо важных государственных медицинских грузов, установив рекорд по скорости и качеству оказанных логистических услуг. В этом же месяце в рамках программы "Гуманитарная почта Украины" компания отправила 4529 посылок общим весом 522,7 тонн. Социальный проект, возникший в 2014 году как ответ на российскую агрессию, направленный на покрытие потребностей нашей армии, получил новый толчок из-за пандемии COVID-19. Во время карантина к нему присоединились 19 волонтерских организаций, теперь количество участников – 135.
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https://www.znak.com/2020-05-12/v_sankt_peterburge_pri_pozhare_v_bolnice_pogibli_pyat_pacientov_s_koronavirusom В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице погибли пять пациентов с коронавирусом
В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия, расположенной по адресу Северный, 1, произошел пожар, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает https://ria.ru/20200512/1571299723.html РИА «Новости».
Как уточняет Telegram-канал https://t.me/breakingmash Mash , погибшие были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, у всех у них был диагностирован коронавирус.
Всего в отделении было 16 пациентов, большую часть успели переместить в другое крыло.
Всего было эвакуировано около 150 человек.
Дополнение. По данным Telegram-канала https://t.me/bazabazon Baza , пожар в больнице начался из-за сбоя в аппарате ИВЛ.
Сообщение о пожаре поступило утром в 6:23. Пожару присвоен ранг №2. На месте работают 15 единиц техники и 75 пожарных. Причина пожара пока не называется.
Заболевание протекало бессимптомно, пенсионерка никуда не выходила из своей комнаты, чтобы не заразить других. По словам дочери Браньяс, ее мать очень скучала взаперти и переживала, что встречает 113-й день рождения в одиночестве.
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"Параллельный" иск о незаконности включения COVID-19 в перечень особо-опасных вирусных заболеваний подан.
Коротко. Законом установлены критерии особо опасного инфекционного заболевания. Они такие: наносит тяжелый и/или стойкий вред здоровью, характеризуется высокой смертностью и характеризуется быстрым распространением.
COVID-19 таким не является, поскольку не наносит тяжелого или стойкого вреда здоровью (потеря трудоспособности навсегда на 1/3 человеческого организма), не характеризуется высокой смертностью (менее 3%, а если считать правильно, то менее 0,003% - это уровень статистической погрешности), не характеризуется быстрым распространением (уже прошло два месяца, а заболеваемость ниже минимального эпидемиологического уровня на 68,6%). Значит, включение этой болезни в перечень особо опасных противоречит закону.
Однако, включение COVID-19 в перечень особо опасных болезней позволяет карантин, принудительную госпитализацию, массовую вакцинацию. Значит, продолжение действия приказа о включении этой болезни в перечень особо опасных - противоправно. Об этом иск.
Иск подан через систему "Электронный суд" (чтобы не ждать Укрпочту). За подачу иска оплачен судебный сбор 840 грн (спасибо тем, кто поучаствовал в расходах).
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