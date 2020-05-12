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Стоимость электричества для небытовых потребителей даже в самом плохом случае будет ниже прошлогодней, - Шмыгаль

Стоимость электричества для небытовых потребителей даже в самом плохом случае будет ниже прошлогодней, - Шмыгаль

Даже в самом плохом случае цена электроэнергии для небытовых потребителей, в частности, коммунальных предприятий, будет ниже прошлогодней.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках в включения во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

Его слова также подтвердила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец. Она отметила, что решение Антикризисного штаба направлено на то, чтобы не допустить повышения стоимости.

"Делаем все необходимые шаги, чтобы оптимизировать затраты компаний, в том числе для того, чтобы выровнять индикативные цены на рынке, для того чтобы были покрыты себестоимость производства, для того чтобы у промышленных предприятий был доступ к генерации атомных станций на двусторонних договорах при нормальных условиях продажи", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль инициирует расследование по поводу выдачи "Укрэнерго" массовых разрешений на присоединение к энергосети

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не планируют, несмотря на кризис в єнергетической сфере.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

Для вывода энергоотрасли из системного кризиса министерство утвердило новый прогнозный энергобаланс на 2020 год и предлагает принять ряд антикризисных мер, среди которых заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого "тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы).

Кроме того, для повышения гибкости энергосистемы и увеличения, в том числе, доли генерации атомными станциями, планируется предоставить оператору системы передачи право бесплатных ограничений "зеленой" генерации в течение определенного количества часов. В то же время, условия реструктуризации как и продолжительность таких ограничений будут согласованы с инвесторами во избежание рисков арбитражей.

Среди следующих шагов также пересмотр топливного баланса Украины на основе обновленного баланса электроэнергии, чтобы определить количество угля, которое реально нужно ТЭС. Также планируется устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытки из-за искаженных цен, усовершенствовать систему ВСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения.

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Кроме того, среди неотложных мер в министерстве определили принятие трех законопроектов, которые позволят погасить задолженность перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго" в размере 12 млрд гривен, которая сформировалась в старой модели рынка, направить по 700 млн гривен высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго "перед ВИЭ и АЭС, а также - направить 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков.

Автор: 

предприятие (232) Тарифы на электроэнергию (2181) электроэнергия (773) Шмыгаль Денис (2746) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+12
цена электроэнергии для небытовых потребителей

Т.е. для предприятий Коломойского, например. А бытовые потребители все оплатят.
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12.05.2020 20:32 Ответить
+10
Так где ваша рыночная економика о которой вы так много рассказываете? Где ваши рыночные цены? Почему я не могу на рынке купить атомную електроенергию по 50 копеек, а должен покупать у вашего Ахметова в 10 раз дороже?
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12.05.2020 20:41 Ответить
+9
несмотря на кризис в єнергетической сфере. Какой к черту кризис? Вы сами ходячий кризис. Создали проблему на ровном месте. Закройте нах. Ахметова в тюрьму с его *зеленымитарифами* и не будет никакого кризиса. Вы преступники если содействуете кремлевскому агенту Ахметову в уничтожении Украины
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12.05.2020 20:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Очко жим-жим. Все-таки дали заднюю. Будем посмотреть.
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12.05.2020 20:25 Ответить
цена электроэнергии для небытовых потребителей

Т.е. для предприятий Коломойского, например. А бытовые потребители все оплатят.
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12.05.2020 20:32 Ответить
Нет, это не для Бени. Беня уже с конца лета получает дешевле себестоимости с "Центрэнерго"
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12.05.2020 20:33 Ответить
У Бени теперь много друзей.
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12.05.2020 20:34 Ответить
Ему пофиг, оно теперь хозяин президента Украины.
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12.05.2020 20:43 Ответить
та то они намекнули бене коломойше - что снизят цену на э\э с 0.58 грн/кВт до ... 0.0 грн.. А то еще и доплачивать ему будут))
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12.05.2020 21:18 Ответить
А десь тут раніше гавкав що підвищувати не будуть - п"здун-задушевник ...
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12.05.2020 20:25 Ответить
еще одна новость про цену на электричество и я тогда уже точно засомневаюсь, что она останется прежней... что-то... как-то...фууу
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12.05.2020 20:28 Ответить
Раніше була погана електрика, бо від Порошенка. Тепер буде електрика, якої ніхто ще не бачив від Зеленського!
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12.05.2020 20:30 Ответить
последний "аргумент" будет таким - по многочисленным "просьбам" "трудящихся"....- ну дальше понимаем...
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12.05.2020 20:34 Ответить
Главное - не думать о белой обезьяне
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12.05.2020 20:41 Ответить
Ходжа Насреддин брехать не будет))))
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12.05.2020 21:11 Ответить
У СН усі займаються не своєю справою. Тому пропоную Шмигалю перевіряти якість електрики за допомогою двох пальців.
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12.05.2020 20:28 Ответить
Стоимость электричества для небытовых потребителей даже в самом плохом случае будет ниже прошлогодней, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9372
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12.05.2020 20:29 Ответить
Давайте угадаем, кто в Украине теперь главный "не бытовой потребитель".
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12.05.2020 20:30 Ответить
Той, предки якого живуть у Коломиї?
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12.05.2020 20:31 Ответить
Ога. У него и фамилия Коломийская. Большой патриот своей малой родины наверное.
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12.05.2020 20:33 Ответить
Коломия не помия, Коломия - місто.
В Коломиї дівчаточка як пшеничне тісто.
Впаде дощ, впаде дощ на білу березу,
А я свому Іванкові сорочку мережу.
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12.05.2020 20:34 Ответить
Невже "жИдоБандерівець" ...
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12.05.2020 20:35 Ответить
Неужели не хотят поднять цену раз эдак в 5 и назвать это рехвормой, как предыдущие?
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12.05.2020 20:31 Ответить
А що тобі піндосу від нас треба?
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12.05.2020 20:32 Ответить
Прикинь.Для підприємств Ахмєтова,Коломойського,Жеваго і Новінського-НЕ ХОЧУТЬ.
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12.05.2020 21:12 Ответить
А бытовые потребители, тоесть мы с вами, заплатим за всех олигархов. Так надо понимать?
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12.05.2020 20:33 Ответить
бытовые потребители и так дотируются
я посмотрел для домов с электроотоплением 0.9 гр/квт
у меня тоже электрообогрев но я плачу рыночную цену в пересчете где-то 2.5 гр/квт
чего вообще государство лезет в регулирование цен?
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12.05.2020 23:35 Ответить
Из нашей студенческой газеты.
"В кімнаті одиноко спав Володя Ільків. Біля нього про всяк випадок стояло відро.
Як ми зуміли переконатися - цей випадок саме нещодавно трапився."
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12.05.2020 20:34 Ответить
Тільки не перекладай, бо деякі зрозуміють що випало у цього Володіє🤫
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12.05.2020 20:36 Ответить
В кімнаті одиноко спав
*********
Не "одиноко", а "самотньо". Нічого, що я переклав українською суржик?
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12.05.2020 21:40 Ответить
В самом плохом случає (а той случай невпинно наближається),багато кому нічим буде платити навіть за дешевшу.
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12.05.2020 20:37 Ответить
Та сделайте уже безлимитные пакеты для потребителей, такое есть в Германии 100 евро в месяц и бери сколько нужно и нах. тот газ, плита, конвекторы, все легко заменяется, когда есть выбор.
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12.05.2020 20:39 Ответить
Зрада.
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12.05.2020 20:39 Ответить
несмотря на кризис в єнергетической сфере. Какой к черту кризис? Вы сами ходячий кризис. Создали проблему на ровном месте. Закройте нах. Ахметова в тюрьму с его *зеленымитарифами* и не будет никакого кризиса. Вы преступники если содействуете кремлевскому агенту Ахметову в уничтожении Украины
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12.05.2020 20:39 Ответить
Стоимость электричества для небытовых потребителей даже в самом плохом случае будет ниже прошлогодней, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3762
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12.05.2020 21:00 Ответить
Так где ваша рыночная економика о которой вы так много рассказываете? Где ваши рыночные цены? Почему я не могу на рынке купить атомную електроенергию по 50 копеек, а должен покупать у вашего Ахметова в 10 раз дороже?
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12.05.2020 20:41 Ответить
если на рынке нет, то можешь поискать в фирменном магазине атомной электростанции
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12.05.2020 20:44 Ответить
Стоимость электричества для небытовых потребителей даже в самом плохом случае будет ниже прошлогодней, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5345
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12.05.2020 20:55 Ответить
это уже начали майнить биткоин?
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13.05.2020 04:25 Ответить
Свечки и лучины наше все. Скоро пойдет ягель и лапти.
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12.05.2020 21:01 Ответить
зрада.
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12.05.2020 21:05 Ответить
"решение Антикризисного штаба направлено на то, чтобы не допустить повышения стоимости."

Ай молодца,ай спасибо."Благодетели".У нас цена и так в два - три раза выше,чем в Европе,так что спасибо,что не будет еще выше.Иначе большая часть инвесторов в промышленность у нас свои предприятия закроют,а там где цена ниже,откроют.Металлургические заводы АрселорМиттал в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем предприятие компании в Украине. Об этом сказано в заявлении https://file.liga.net/companies/arselormittal_krivoi_rog_krivorojstal АрселомМиттал Кривой Рог .https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/dorogaya-***************-vsled-za-pinchukom-privet-ahmetovu-peredal-arselormittal
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12.05.2020 21:34 Ответить
 
 