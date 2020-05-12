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Новости Вступительная кампания
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Абитуриенты из оккупированных территорий могут поступать в 91 вуз по упрощенной процедуре, - Минобразования

Абитуриенты из оккупированных территорий могут поступать в 91 вуз по упрощенной процедуре, - Минобразования

В 2020 году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, расширился до 91 университета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Из этого числа вузов 77 подчинены Минобразования, а 14 – другим ведомствам: Министерству зравоохранения, Министерству внутренних дел и Министерству культуры и информационной политики. Полный список вузов, в которых будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", опубликован на сайте Минобразования.

"Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих 91 заведений, где будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", без прохождения внешнего независимого оценивания", - рассказала начальник главного управления высшего образования Министерства образования и науки Светлана Кретович.

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Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий Крыма (Автономной Республики Крым и г.Севастополя) и Донбасса (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), предусмотренные законодательством, в 2020 году не претерпели изменений. Поступающие из Крыма участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие с Донбасса поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

В рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования подготовило для выпускников инструкцию по выбору специальности

Как сообщалось, сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения Украины перенесены на август. Соответствующий приказ был подписан 4 мая 2020 года и прошел регистрацию в Министерстве юстиции Украины.

По данным Минобразования, для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам Внешнего независимого оценивания), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования. Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа. Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет проходить не позже 27 августа, а подача поступающими документов для зачисления - до вечера 31 августа.

Минобразования предусмотрело для поступающих возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Предусмотрено также, что поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись, а сами документы донести после начала обучения.

Сроки проведения регистрации для сдачи Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) также перенесены. Регистрация пройдет с 12 мая до 5 июня в режиме онлайн. Даты проведения ЕВЭ и ЕПВИ остаются неизменными - 1 и 3 июля соответственно.

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вступительная кампания (288) вуз (908) поступление (45)


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Топ комментарии
+3
Обов'язкові знання:
- української мови ,
- Україна, Армія, Віра, НАТО,
- Крим, це Україна.
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12.05.2020 20:46 Ответить
+3
а путин - куйло!
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12.05.2020 20:48 Ответить
+2
и как такой студент из лугандона будет учится рядом с детьми убитых или покалеченных в АТО воинов ВСУ? комфортно ли ему/ей будет находится в таком студенческом коллективе? миносвитяне, это вам сивуха такого насоветовал?
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12.05.2020 20:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"Гіві" і "Мотороли" ласкаво просимо до ВуЗіВ України - от Вам і на навчання пільги.
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12.05.2020 20:41 Ответить
Да наберите уже грамотных наборщиков , суржик какой-то , ни русский ни украинский , позорщина .
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12.05.2020 20:42 Ответить
там вверху кнопка украинского языка есть нажми и не возмущайся! а не нравится не ходи на цензор. все просто....
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12.05.2020 20:47 Ответить
Ты не поверишь , я в курсе о кнопках . А ошибок всё равно много в тексте допускают .
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12.05.2020 20:51 Ответить
Тому, що новини державних структур, в Україні подаються Українською мовою, а Цензор, нащось перекладає їх на русскій йізик. Зідти й помилки.
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12.05.2020 20:58 Ответить
Та я розумію , краще б не перекладали .
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12.05.2020 21:03 Ответить
Там хитро. Багато новин, які є на руской гілці, там взагалі не подаються, хоча вони апріорі були українською. Це мабуть, щоб форум не перебіг на українську гілку, чим спричинив би труднощі русскіх з підарашкі, бо ж для 100 % громадян України, якщо вони навіть погано володіють розмовною українською, то розуміють всі 100%. А от «браття»- русскіє практично не розуміють української. Тут навіть в це не вірять, але це факт. На ютюбі багато фільмів про це.
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12.05.2020 21:18 Ответить
Цензор пілкується о руських . Це , щонайменьше , дивно .
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12.05.2020 21:51 Ответить
Это вообще диалекты одного и того же языка. Только круглые дурни не понимают Украинску мову
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12.05.2020 23:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QjqwQKzdM2Q РУССКИЕ ПЬІТАЮТСЯ ПЕРЕВЕСТИ УКРАИНСКИЙ С БЛОГЕРАМИ !
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12.05.2020 23:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w6L97B16GhM СИНІЙ ЇЖАК БІГАЄ ЯК КУЛЯ.
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13.05.2020 00:02 Ответить
Найшов, натиснув.
А тепер сходи туди ти, нажмі, і знайди новину:
«20:38 Абитуриенты из оккупированных территорий могут поступать в 91 вуз по упрощенной процедуре, - Минобразования».
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12.05.2020 20:54 Ответить
побільше сивохів набирайте
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12.05.2020 20:44 Ответить
К сожалению это недоразумение выбиралось в Константиновке и Дружковке , оно кстати обошло Колесникова который в Северодонецке с лужком в дёсна целовался .... это так для справки.если этот бегемот не был слугой народа - он бы и в пятерку невошел
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12.05.2020 20:48 Ответить
и как такой студент из лугандона будет учится рядом с детьми убитых или покалеченных в АТО воинов ВСУ? комфортно ли ему/ей будет находится в таком студенческом коллективе? миносвитяне, это вам сивуха такого насоветовал?
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12.05.2020 20:44 Ответить
Кому будет некомфортно , те не приедут . Вообще я сомневаюсь , что много решится . Да и не выпустят их . Там всех стремятся в окопы загнать .
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12.05.2020 20:49 Ответить
вот поэтому я и топлю за "стену и ров с крокодилами". с 2014 мы живем без кормильцев всея Украины и ничего как то справляемся. сейчас во время карантина все переходы закрыты и слава Богу, так даже лучше.
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12.05.2020 22:31 Ответить
Очень сомневаюсь в том, шо поедет кто-то из тех, кто убивал или калечил воинов ВСУ. И если студент считает себя украинцем, а Украину своей родиной - он едет учиться в украинские вузы. А если же не считает - никто заставлять не будет, вали нах в вонючий мордор и рюзге мир. Как-то так. И это правильно, я считаю. Нужно поддерживать лояльных Украине жителей оккупированных территорий, при этом постоянно подчёркивая, Донбасс и Крым - это Украина !
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12.05.2020 21:19 Ответить
лично он (студент) по младости конечно никого не мог убивать, а вот его папы мамы старшие братья дядья тетья и т.д. вполне возможно.... они не украинцы (я так считаю потому что в 16-17 под широкино набеседовался с местными ) и не фиг им тут делать. я только за стену или за план "Б".
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12.05.2020 22:35 Ответить
Шоб потом идеями рузкого мира заражали студентов !?
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12.05.2020 20:45 Ответить
Обов'язкові знання:
- української мови ,
- Україна, Армія, Віра, НАТО,
- Крим, це Україна.
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12.05.2020 20:46 Ответить
а путин - куйло!
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12.05.2020 20:48 Ответить
Ну, то вже для них занадто. Вони ж його так звалі, так звалі...
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12.05.2020 21:01 Ответить
Это должно входить во вступительный экзамен )
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12.05.2020 21:20 Ответить
Да какого хера мы этих отпрысков любителей сруського мира должны грамоте учить !!!
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12.05.2020 20:50 Ответить
Говорят на ленте пенсионный фонд Пуст. А дыра пополняет, знаю что нет.Пополняют российский .Вот туда и отсылайте.
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12.05.2020 20:51 Ответить
Поедут в расию , будут потеряны навсегда . А приедут сюда - будет больше за Украину .
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12.05.2020 20:59 Ответить
Это из Разряда Философии. Что творится на каналах , везде все антиукраинское , ненависть , любовь к тем , кто нас Убивает.А почему не сказать поедут в россиию и разрушат ее из Нутри.а то наши же , как будто бы , нас и разрушают из нутри.Лишить гражданства и выслать туда где говорят , что лучше.
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12.05.2020 21:35 Ответить
Дыра платит налоги в российский пенсионный фонд?
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12.05.2020 21:08 Ответить
Они же запустили деревянный платят пенсию наши и они зарплату.И естественно вся деятельность идет в рашу.Так как она убыточна ее финансируют , как говорится чемодан без Ручки но пенсионный фонд раши себя не обижает. Ну общим делают Фикцию пока есть деньги а когда то они кончатся , то тогда дыра разбогатеет , ну так они Думают.
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12.05.2020 21:24 Ответить
В двух "дырах" свои независимые пенсионные фонды. Которые, кстати, действуют по украинским законам, которые были на 2014 год. Они что то там пытаются собирать, ясно - этого не хватает, до возится из России. Они там тоже сейчас для оптимизации свои пенсионеров пересчитывают. Но именно к пенсионному фонду России эти деньги ни какого отношения не имеют.
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12.05.2020 21:53 Ответить
Спорить не приходится. В любом фонде есть Отделения которые рассредоточены по Областям районам и т д . Никем не призванное образование имеет свой Фонд , но действует как Филиал россии.Если туда завозят мешками Деньги, то как Вы думаете центробанк россии сдесь не причем. А если своих отчислений фонда на пенсию не хватает, то как Вы думаете ,доплачивают в рублях Украинский фонд , или российський. Они все содержут и вот по Этому и назначают в свои Отделения своих присланных с россии людей или Вы думаете из Украины его курируют.Только перестанут субсидировать , можна так сказать все кончится.
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12.05.2020 22:47 Ответить
Замечательно - давайте введём квоты на сепаров, квоты на сепарских детишек, квоты на россиян... Пусть все едут к нам по упрощенной процедуре.
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12.05.2020 20:59 Ответить
То у нас инвалиды размножались в геометрической прогрессии, то чернобыльцы, то дети-сироты... работал в вузе после чернобыля - такое впечатление, что полстраны - чернобыльцы. теперь будет толпа жителей оккупированных территорий, а паспортные столы, или кто там - нагреются. Впрочем - универов наплодили столько, что рады любому олигофрену абитуриенту. Эхххх
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12.05.2020 21:06 Ответить
И за что им такие привилегии? Пусть путину спасибо скажут и своим родителям. Может многие из них тоже путина звали. А нашим фигу получается, мест нет? Лучше упрощенную систему сделать для детей военных, медиков, учителей. А те пускай в Москву учится едут.
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12.05.2020 21:11 Ответить
Льгота может быть только одна . Это оплата обучения участникам войны на Донбассе или детям погибших там Героев . Все остальное это совок и коррупция .
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12.05.2020 21:13 Ответить
http://news.bigmir.net/ukraine/1068818-Zhurnalisty-pokazali--kak-v-LDNR--vospityvajut-patriotov-
Журналисты показали, как в ЛДНР воспитывают патриотов ...
http://news.bigmir.net/ukraine/1068818-Zhurnalisty-pokazali--kak-v-LDNR--vospityvajut-patriotov- news.bigmir.net › ukraine › 1068818-Zhurnalisty-poka...


https://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92+%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%90+%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A2+%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AC+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92&oq=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92+%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%90+%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A2+%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AC+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92&aqs=chrome..69i57.80664j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sVT57xEb9U0J:news.bigmir.net/ukraine/1068818-Zhurnalisty-pokazali--kak-v-LDNR--vospityvajut-patriotov-+&cd=5&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

4 апр. 2017 г. - ... Донбассе читают журналы и книги, в которых учат убивать "укропов", ... Российские оккупанты учили луганских школьников воевать.
https://donetskie.com/news/incident/boeviki-dnr-budut-uchit-shkolnikov-ubivat/53760/ Боевики ДНР будут учить школьников убивать | «Донецкие вести ...
https://donetskie.com/news/incident/boeviki-dnr-budut-uchit-shkolnikov-ubivat/53760/ donetskie.com › news › incident › boeviki-dnr-budut-u...


https://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92+%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%90+%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A2+%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AC+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92&oq=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92+%D0%94%D0%9E%D0%9D%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%90+%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A2+%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AC+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%92&aqs=chrome..69i57.80664j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cacheFHOBDCFGQYJ:https://donetskie.com/news/incident/boeviki-dnr-budut-uchit-shkolnikov-ubivat/53760/+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Боевики ДНР будут учить школьников убивать ... Полякова также отметила, что в учебных заведениях украинский язык отменен не будет, но количество часов, отведенных на его ... Возвращение Донбасса через идиотизм.
https://glavnoe.ua/news/n226574 Оккупанты в Донецке учат школьников как убивать украинцев
https://glavnoe.ua/news/n226574 glavnoe.ua › news

18 мая 2015 г. - ... организовали представление, на котором ученики показывали как будут убивать украинцев. Об этом пишет пользователь pauluskp в
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12.05.2020 21:17 Ответить
Ну, а сюди вони приїдуть на практику....
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12.05.2020 21:19 Ответить
правильно, для сепаров упрощенка а для своих ( А КАКАЯ РАЗНИЦА) к нам приедут детишки-патриоты учиться на ШАРУ, чтоб влиться в Украинское общество и строить здесь будущее. им по 17 лет, начало войны 11. тоесть они вообще не нают что такое Украина. у них захарченко как в ссср ленин а гиви и моторола святые. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, БРАТЬЯ!!!
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12.05.2020 21:25 Ответить
А що ж українцям з непідконтрольних, по завищеним вимогам ? Ну, **** й упирі ви !!!
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12.05.2020 21:50 Ответить
А чем они лучше других детей ? И на основании каких документов об окончании школы их будут принимать ?
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12.05.2020 22:33 Ответить
а шо аттестаты о среднем образрвании выданные в дыныры в Украине признаються? это что же получаеться чтотУкраина косвенно признает лугандон?
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12.05.2020 22:39 Ответить
Кім Чен Член та його сестра навчались у Швейцарії,але це не прибавило їм любові до западної цивілізації.
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12.05.2020 22:41 Ответить
 
 