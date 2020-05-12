Украине уже не хватает взносов в Пенсионный фонд, дальше будет труднее, - министр соцполитики

В Украине необходимо ввести накопительную пенсионную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила на встрече по вопросам накопительной системы пенсионного страхования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Украина входит в ТОП-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое", — пояснила Лазебная.

По ее словам, ситуация уже далека от идеала, и дальше будет ухудшаться.

"Взносов работающих и сейчас недостаточно для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров, а в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. По нашему мнению, разумной альтернативы введению второго уровня пенсионной системы не существует", — заявила министр.

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Лазебная убеждена в необходимости ввести накопительную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель.

Отмечается, что на встрече стороны пришли к согласию по вопросам стратегического подхода к решению проблемы повышения соотношения размера пенсии к получаемой заработной платы в будущем путем введения обязательной накопительной системы.

Кроме того, договорились проработать все предложения в рамках рабочей группы при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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