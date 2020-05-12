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Украине уже не хватает взносов в Пенсионный фонд, дальше будет труднее, - министр соцполитики

Украине уже не хватает взносов в Пенсионный фонд, дальше будет труднее, - министр соцполитики

В Украине необходимо ввести накопительную пенсионную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила на встрече по вопросам накопительной системы пенсионного страхования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Украина входит в ТОП-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое", — пояснила Лазебная.

По ее словам, ситуация уже далека от идеала, и дальше будет ухудшаться.

"Взносов работающих и сейчас недостаточно для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров, а в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. По нашему мнению, разумной альтернативы введению второго уровня пенсионной системы не существует", — заявила министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Индексация пенсий и выплата по 1 тыс. грн пенсионерам помогут разогреть нашу экономику во время кризиса, - Шмыгаль

Лазебная убеждена в необходимости ввести накопительную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель.

Отмечается, что на встрече стороны пришли к согласию по вопросам стратегического подхода к решению проблемы повышения соотношения размера пенсии к получаемой заработной платы в будущем путем введения обязательной накопительной системы.

Кроме того, договорились проработать все предложения в рамках рабочей группы при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Также на Цензор.НЕТ: Пенсии жителям оккупированных территорий начислены, они смогут получить их после карантина, - начальник облуправления ПФУ Рад

Автор: 

пенсионеры (838) Пенсионный фонд (434) пенсия (2162) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+65
Украине уже не хватает взносов в Пенсионный фонд, дальше будет труднее, - министр соцполитики - Цензор.НЕТ 2358
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12.05.2020 20:51 Ответить
+49
Україні не вистачає Президента... дальше буде ще трудніше...
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12.05.2020 20:55 Ответить
+46
Вы еще итогов второго квартала не знаете. Там будет гораздо "веселее". Что накерували, то и имеете.
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12.05.2020 20:46 Ответить
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Страница 4 из 4
Деньги это доляры, Правда их тоже инфляция косит но не так сильно.. Представь ты откладываешь по 100 баксов ежемесячно и скопил 40 000. Так вот инфляция этих 40 000 будет съедать ежемесячный взнос в 100 баксов. А швейцарских банков у нас нееету ! Цифры я выложил приблизительные, кто хочет может сам уточнить.
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12.05.2020 23:37 Ответить
Среднегодовая инфляция доллара с учетом моржи -2% То есть инфляция 50 000 долларов составит 100 ежемесячно. За трудовой период откладывая по 100 долларов человек может собрать около 30 000.
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12.05.2020 23:52 Ответить
Банковский вклад деньги не приумножает, а сохраняет с учётом инфляции.
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13.05.2020 08:42 Ответить
Банковские вклады с завидной регулярностью сгорают !!!
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13.05.2020 08:59 Ответить
Гарантирование вкладов в этом деле, не панацея, но все же или золотишко с недвижимостью.
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13.05.2020 10:11 Ответить
балабольством ты занимался.. я на драгметаллах поднял 500% в валюте за 21 год.
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12.05.2020 23:57 Ответить
Ну в психбольнице это конечно же возможно.
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13.05.2020 09:01 Ответить
возможно что болвану типа тебя биржевой курс драгметаллов неизвестен.
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13.05.2020 09:28 Ответить
Недвижимость -теряешь 80%

На недвиге возможны и рост и проигрыш, в зависимости от грамотности политики и удачи. 80% потерь - если вложиться в развалюху или спекуляция, при консервативном вложении в жильё, удачной покупке и сдаче жилья - небольшой доход и сохранение капитала. При везении.
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13.05.2020 01:24 Ответить
К примеру квартира однокомнатная стоила в моём городе 40000$ в 2004 году, а сейчас за 11тыщ еле переваливает. А в 2000году я покупал такую за 2800 зелёных. Короче тут играет ещё и кризис.
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13.05.2020 08:24 Ответить
А сколько ты получал тогда.Человек получавший в 90-е 100 баксов считался богачем.----Ребята вы можете сколько угодно фантазировать . а я реально пытался спасти накопления и поверьте это было практически невозможно.
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13.05.2020 09:05 Ответить
У меня знакомый есть, который при совке вместо вкладов золотишко прикуплял, так он не прогорел, когда вклады обрушились и при случае всегда про это напоминал.
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13.05.2020 10:14 Ответить
Ты сколько квартир ,участков и гаражей, дач купил что бы давать мне советы ? В том числе и в Европе. Да уж , нет пророка в своем отечестве. Единственное место где недвижимость как то сохраняет вложения -Киев.Но как конкурировать с депутатами -барыгами ?
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13.05.2020 09:11 Ответить
та да... не в чем хранить...
но хуже всего вариант с пенсионным фондом -
если на баксах или золоте еще есть шанс,
то пенсионный точно разворуют, шанса нету
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13.05.2020 01:57 Ответить
Государство сделало все что бы люди не могли скопить деньги. Было как-то сказано ,что если у человека меньше 20 000 долларов он может не беспокоиться, их все равно отберут.
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12.05.2020 23:11 Ответить
Скоро времена " при Порошенко" будут считаца сытыми и богатыми..,вот вам ЗЕскот и хуже не будет...
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12.05.2020 23:42 Ответить
По моему эти времена уже наступили.
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12.05.2020 23:44 Ответить
Так про времена Януковича тоже писали. Как в воду глядели...
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13.05.2020 00:51 Ответить
Накопичувальна пенсійна система - це черговий развод лохів. У вас будуть відбирати частину заробітної плати та обіцяти, що колись ви її отримаєте в якості пенсії та ще й з відсотками. Проте, це брехня. Гроші, які зберігаються стануть спокусою для нечистих на руку людей. Вони знайдуть як збагатитися на ваших грошах. Ось тільки ви на цьому нічого не заробите. Або ваші гроші вкрадуть, або вони знеціняться від інфляції.
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12.05.2020 23:49 Ответить
шмара зегнидная желает вывернуть карманы лохов
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13.05.2020 00:36 Ответить
читаем "дальше Вам будет труднее". Т.е. нам . Не им. Себе они начислят премии надбавки и подобное.
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13.05.2020 04:27 Ответить
"Я же не говорил, что вы будете жить хорошо, я говорил, что Мы будем жить хорошо"
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13.05.2020 08:26 Ответить
А сколько пенсов, в процентах, за зелю?
73!
Ой, а кто же это сделал- то?!))))
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13.05.2020 05:21 Ответить
Справедливости ради, большинство из них за Юлю глорили. А вот малолетние и более взрослые недоумки за зелю. Им кажется, что пенсия это где-то далеко, это их не касается, само мол рассосется, деньги появятся....
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13.05.2020 14:32 Ответить
Сложный вопрос. Знаю двух. 70 и 80 лет. Оба за бабу юлю в первом туре,младшенький второй тур и лето воздержался(фанатик ю), старшенькая второй тур и лето зазе.
У старшенькой подружки и ТВ - причина решения. Зимой была удивлена не поднятию пенсии, Кобзона уже видит и слушает.
Так что недоумков хватает.
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13.05.2020 15:14 Ответить
Це ви тільки прокинулись?
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13.05.2020 07:48 Ответить
Коболев, Витренко, Лещенко, Нажру Наем и прочие платят ЕСВ только с первых 100 000 грн зарплаты в месяц, хотя только Коболев, должен был бы отчислять по 220 000 в день... Вот и вся кухня!
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13.05.2020 07:11 Ответить
Пенсії мають бути усім однакові. І не грошима, а продуктовими наборами та послугами по досягненню певного віку, або по інвалідності. Якийсь корупціонер суддьою добре заробляв? Це його проблеми. Тисячу квадратних метрів його палацу ніхто не мусить опалювати. Тим більш війна.
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13.05.2020 07:47 Ответить
Нет, я со своей прозрачной зарплаты всю жизнь налоги полностью в казну платил, а кто-то в конвертах. Вобщем старался как мог и чтобы стаж был. Так что извините не справедливо.
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13.05.2020 08:31 Ответить
Отменяйте карантин. Появятся взносы , начнут исчезать пенсионеры. Тот самый случай про двух зайцев, но с положительным результатом.
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13.05.2020 08:37 Ответить
Що, вже скоро не буде пенсій? То фігня, головне не Порох. Радійте. Вам скоро знову пообіцяють, що все буде добре!
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13.05.2020 08:50 Ответить
где деньги зина?
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13.05.2020 09:02 Ответить
===Зеленский в бешенстве: Украину потряс грандиозный скандал

Україні вже не вистачає внесків до Пенсійного фонду, далі буде важче, - міністр соцполітики - Цензор.НЕТ 6814

В Украине грандиозный скандал. Из ЕС в Украину завезли картошку предназначенную для свиней.
Это повергло в бешенство Президента Украины Владимира Зеленского.
Промышленную картошку из Нидерландов, которую должны были пустить на корм для свиней, пошла на украинский рынок по себестоимости.
Об этом сообщает портал о рынках овощей и фруктов https://east-fruit.com/ EastFruit .
Сообщается, что из-за карантина в Нидерландах, картофель, который должны были пустить на корм для свиней, не имело смысла перерабатывать, так как он оказался не востребован.
Также этот картофель используют для переработки в замороженную картошку фри.
Около 2 миллионов тонн картошки в Нидерландах и Бельгии должны были выбросить, однако появился другой вариант - продать в Украину по себестоимости.
Хоть сорт и предназначен только для комбикорма, а не для потребления людям, это не смутило поставщиков картошки на украинский рынок.
Оптовики в Украине заплатили за товар по 30-35 центов или 8-9 гривен за кило, что сопоставимо с ценами на украинский картофель.
Это следствие кабальных договоренностей между Украиной и ЕС, которые в свое время подписал Порошенко.===
Об этом сообщает издание https://letopisec.com/ Летописец со ссылкой на источники в Офисе Президента. Эту информацияю подтверждает вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
По словам Президента Украины, Порошенко подписал не договор об Ассоциации, а просто отдал даром часть природных ресурсов Украины в обмен на политические дивиденты и собственную коррупционную выгоду.
Вот что говорит Зеленский:
«Какая к черту Ассоциация с ЕС? Какой ЕС? Вы читали соглашение? Европа вывозит наш лес, украинские заробитчане делают мебль, а потом ЕС продает эту мебль нашей стране в 3 раза дороже чем для стран Европейского союза. Они вывозят наши природные ресурсы, делают продукцию, а потом продают ее нам. А что получила Украина от этого? Кредиты на кабальных условиях. Все, больше ничего».
Вы посмотрите на что превратили наши Карпаты всего за 5 лет! Они лысые уже:
Президент отметил, что Порошенко подписал формулу: «ЕС все, а нам кредиты, которые разворовали сами же члены режима»:
«Наши производители фактически не могут продавать продукцию в страны ЕС, поскольку нам установлены мизерные квоты. На самые прибыльные отрасли установлены дикие квоты, но для европейских стран мы не может устанавливать ограничения. Миллионы наших граждан эксплуатируют на черных работах за копейки и все ради чего? Ради кредитов и безвиза? Даже африканские страны отказывались от таких кредитов и таких кабальных условий».===
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13.05.2020 09:41 Ответить
Это стёб? Или что это я такое только что прочитал?
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13.05.2020 17:56 Ответить
Наших барыг уже ничто не смущает!
В наших магазинах давно уже не только картошка для свиней,
посмотрите на огромные размеры бананов, лимонов, др. продуктов, это все кормовые сорта для животных и др. целей!
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13.05.2020 18:59 Ответить
Маємо наслідки приховування технічного дефолду на протязі 6 років.
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13.05.2020 09:52 Ответить
===По словам Президента Украины, Порошенко подписал не договор об Ассоциации, а просто отдал даром часть природных ресурсов Украины в обмен на политические дивиденты и собственную коррупционную выгоду.
Вот что говорит Зеленский:
«Какая к черту Ассоциация с ЕС? Какой ЕС? Вы читали соглашение? Европа вывозит наш лес, украинские заробитчане делают мебль, а потом ЕС продает эту мебль нашей стране в 3 раза дороже чем для стран Европейского союза. Они вывозят наши природные ресурсы, делают продукцию, а потом продают ее нам. А что получила Украина от этого? Кредиты на кабальных условиях. Все, больше ничего».
Вы посмотрите на что превратили наши Карпаты всего за 5 лет! Они лысые уже:
Президент отметил, что Порошенко подписал формулу: «ЕС все, а нам кредиты, которые разворовали сами же члены режима»:
«Наши производители фактически не могут продавать продукцию в страны ЕС, поскольку нам установлены мизерные квоты. На самые прибыльные отрасли установлены дикие квоты, но для европейских стран мы не может устанавливать ограничения. Миллионы наших граждан эксплуатируют на черных работах за копейки и все ради чего? Ради кредитов и безвиза? Даже африканские страны отказывались от таких кредитов и таких кабальных условий».===
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13.05.2020 10:05 Ответить
За мародера Зєлі ліса в Україні стали вирізати ще скаженіше, ніж за мародера Пєці.
Зєлю геть. Дострокові.
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13.05.2020 11:05 Ответить
Ну правильно, якщо даунбасовці в пенсійний фонд не платять ні копійки, а ви їм все одно даєте пенсії, то як може бути інакше? Звісно буде дефіцит.
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13.05.2020 13:15 Ответить
Хорошо пристроились, получают две пенсии, от Украины и днырляндии.
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13.05.2020 13:31 Ответить
Да вы что? Точно не хватает???
Тогда выставляйте на продажу по очереди все здания пенсионного фонда из стекла и бетона.
Уверен, денег лет на 5 хватит без всяких взносов!
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13.05.2020 13:26 Ответить
Всех зданий ПФУ не хватит и на 1 год выплат пенсии. Вообще всё имущество ПФУ стоит заведомо меньше 16.5 лярдов баксов, которые только в этому году будут выплачены через ПФУ всем категориям пенсионеров.

Корень проблемы не в ПФУ и его имуществе, а в тотальной коррупции, которая не позволяет развиваться предпринимательству, что порождает копеечные сборы налогов (конкретно - ЕСВ). Ну и в готовности (и даже желании) получать маленькие зарплаты (даже с учетом "конвертного" фактора). Просто рабы - готовы работать за копейки. И НИКТО, И НИКОГДА не давит своего работодателя - во всём виновато исключительно правительство и зелох.
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13.05.2020 20:28 Ответить
Серго, возьмите калькулятор и посчитайте, на скольких пенсионеров надо распределить 16 лярдов баксов. и что в итоге получится. с учётом все пенсий, и колхозных и министерских.
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14.05.2020 09:53 Ответить
Прочитайте ещё раз мой комментарий. Потом прочитайте свой комментарий. Ответьте на вопрос: какая смысловая нагрузка того, что Вы написали? Я, приведя конкретную цифру, до 10 гривен знаю, сколько и кому платится. А Вы просто несёте бред.

Причем пишете откровенную ложь, изобличаемую буквально в 3-5 кликов и 2 слова в поиске. Что я наглядно и показал.

Вы - лжец и несун бреда.
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14.05.2020 10:46 Ответить
НЕ ПЕЙ ТОРМОЗУХУ, ОНА ПЛОХО ВЛИЯЕТ НА МОЗГ
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14.05.2020 11:35 Ответить
О, лжец и несун бреда так возбудился, что уже на капс перешел. Ты сходи к психиатру - проверься. Тебе нужно.
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14.05.2020 19:50 Ответить
не пиши мне, я с голубизной не общаюсь
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15.05.2020 10:25 Ответить
словарный запас лжеца и несуна бреда, гляжу, иссякает.
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15.05.2020 20:28 Ответить
следи за собой
будь осторожен

В. Цой.
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18.05.2020 14:52 Ответить
на счёт зелоха. наша страна уже 29 независима, одной рукой уже не пересчитаешь всех президентов, а виноват во всё зе
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14.05.2020 09:55 Ответить
Это тест такой - психиатрический. Задумайтесь - чего это вам слова "зелох" и "зе" режут слух. Причем настолько, что вы решили что-то в каментах отписать на этот счет. Потом сравните эмоциональную окраску своей реакции на "барыга", "шоко-заяц" с эмоциональной окраской реакции на "херограй".

Ежели разница есть - очевидно, что Вы - человек с промытыми мозгами.

Потому что у нормального человека слова "кучмучка", "дваждынесудимый", "пчеловод", "шоко-порох", "херограй" - это самоназвания конкретных людей, не несущие эмоциональной окраски просто потому, что нормальный человек четко понимает, почему и откуда эти слова появились. А у людей с промытым мозгом - это эмоциональные ярлыки, на которые нужно реагировать ненавистью, например.
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14.05.2020 10:37 Ответить
ПОВТОРЮ, НЕ ПЕЙ ТОРМОЗУХУ
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14.05.2020 11:35 Ответить
А вы еще больше малый и средний бизнес подраконьте, чтоб еще больше в тень ушло... Тогда дулю с маком получите, а не взносы.
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13.05.2020 14:29 Ответить
Вот тут Вы абсолютно правы. Давление именно на малый и средний бизнес, в котором занята основная часть населения "на зарплатах", что приводит к выплате бизнесом минималок и уходе от налогообложения - основной бич нашей "экономики".

При этом нужно четко понимать, что давление на СПД (тех, которые НЕ имеют наёмных работников) - ничем особым именно на пенсионную систему не влияет. Миллион СПД в год платят 7 миллиардов ЕСВ. А бюджет ПФУ годово - 450 миллиардов.

Другой вопрос, что СПД содержит себя и семью, включая СВОИХ родителей-пенсионеров... А не чужих "заработавших на пенсию при СССР".
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13.05.2020 20:33 Ответить
Нету пенсионного фонда никакого, есть пенсионный налог. За 30 лет стажа средний украинец долден выходить на пенсию с 100-150 тыс долларов, если отчисления вкладывать в обычные ценные бумаги США под умеренные 8%годовых. Но єто никому не нада, в том числе тупорылым працюкам и пенсам, им главное подачку.
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13.05.2020 15:12 Ответить
1. Не существует "умеренных ценных бумаг США" с доходностью в 8% годовых. На текущий момент самые доходные - 30-летние облигации госказначейства США. Доходность по ним = 1.34%. У всех остальных - в 2 раза ниже.

2. Вы путаете солидарную систему и накопительную. В тех же США тоже есть солидарная система и она тоже сейчас испытывает проблемы. Причина "проблем" - ровно такая же, как и в Украине: при вводе в действие в 1935 году солидарная пенсионная система (просто ежемесячное перераспределение поступающего пенсионного "налога") США работала с 1 пенсионером на 65 работающих. А в 2020 году - 1 пенсионер на 2.5 работающих. К сведению отдыхающих - в Украине соотношение пенсионеров к работающим - 1 к 1. При этом в США общий пенсионный "налог" - около 15% (по 7.5% с работника и с работодателя), а у нас "пенсионный налог" - 22% и ещё почти столько же правительство перечисляет из других налогов.

Катастрофическую ситуацию в США спасают всевозможные Накопительные фонды (в основном - частные). Именно поэтому главная вина всех наших правителей перед населением за последние 17 лет - это УПОРНОЕ НЕВВЕДЕНИЕ в действие обязательной накопительной системы пенсионного обеспечения.

Именно поэтому - от зеле-ВР-мразей нужно требовать незамедлительного принятия законопроекта № 6677 и введения его в действие не позднее 01.09.2020.
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13.05.2020 21:26 Ответить
На хера кому то ваша накопительная система ? Лучше часть денег ложить в банк самому , и РАСПОРЯЖАТЬСЯ ИМИ САМОМУ без посредника в лице государства ,которое их в любой момент стырит и концов не найдешь ,..... уже ученые ,такие фокусы знакомы
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13.05.2020 15:14 Ответить
Законопроект № 6677 предполагает выведение из под управления чиновников денег накопительной системы.

А сама обязательная накопительная система НУЖНА. По одной простой причине: среднестатистический зелепузик не занимается накоплением вообще. Максимум - на отпуск или евробляху.

PS: согласно законопроекту № 6677 деньги, аккумулированные на накопительном счету, принадлежат гражданину с момента их зачисления на таковой счет. При этом он имеет право часть этих денег тратить на: мед.обслуживание, образование, покупку или "улучшение" своих жилищных условий. И не имеет права тратить на: отпуск, жратву, пивасик и смартфон.
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13.05.2020 21:32 Ответить
да ,да да жжи ечё, положив в банк я получу проценты , положив в накопительную получу геморрой, а любимая власть страны беспроцентный на многие годы кредит от меня , который может а) обесценить б)стырить в) я могу сдохнуть не дожив до пенсии так как любимая страна сделала выход на пенсию позже статистического времени жизни граждан в стране
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13.05.2020 22:26 Ответить
Купи бутылочку метилового спирта 0.5л и зажги красиво. Только залпом, залпом - чтобы от тебя нагрузка на социалку была минимальная, а то плати слепому потом десятилетиями инвалидную пенсию. Тебе же будущее не нужно, я правильно понял? Ты хочешь быстро и ярко?

По сути вопроса же: а тебе не пофиг, какой там пенсионный возраст? Это твои обязанности как гражданина - содержание ныне живущих пенсионеров. Именно в этом и заключается "солидарная система". НЕ в "зарабатывании себе пенсии", а именно в "содержании нынешних пенсионеров". Ты за это имеешь права в этой стране - например, выбирать херограя.
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13.05.2020 22:55 Ответить
Своим соцвыплат УЖЕ не хватает, а они замахнулись черте-кому в лугандоне выплаты делать. А верификацию сивУха делает?
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13.05.2020 17:04 Ответить
Взносов в пенсионный фонд никогда не хватало. Он всегда был дотационным. Последняя дотация была 140 млрд.гривен
.
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13.05.2020 17:26 Ответить
Ну... Вы или слишком молодой, или любитель передёргивать. В 2003 году сумма покрытия дефицита бюджета ПФУ из гос.бюджета равнялась 0. Т.е. он был, небольшой, но в 2002 году был профицит бюджета ПФУ - и чиновники ПФУ покрыли дефицит бюджета из переходящих остатков. Потому что у ПФУ был свой бюджет и свои счета и он сам собирал страховые суммы.

Всё началось ровно в 2004 году, когда мрази с фамилиями Кучма и Янукович решили за счет средств ПФУ и некоторых других ведомств (например, министерства транспорта - фамилия мрази, которая оттуда деньги увела миллиардами - тогдашними- Кирпа) купить победу на выборах президента. И именно летом и осенью 2004 года на пенсов пролился ЛИВЕНЬ надбавок, выплат и "индексаций". Всё это уже в 2005 году привело к "дотации из государственного бюджета Украины на покрытие дефицита ПФУ" в размере 16 миллиардов гривен.

Не верите моим словам: вот, почитайте монографию "http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1988/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%2C%202013%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf Розвиток державного пенсійного страхування у умовах пенсійної реформи " за редакцией Кириленко (доктор наук) и Малиняка (кандидат) - кафедра финансов Тернопольсокго экономического университета.
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13.05.2020 22:03 Ответить
Тоже мне новость. Бубочка сказал, шо эпохе бедности пришел капец. Только не сказал, у кого этот капец. У 95 квартала, их всех родственников, тещ и даже любовниц. Капец их бедности.
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13.05.2020 17:45 Ответить
Ну как ни крути, а при Петлюре такого не было. Ни демократии, ни парламентаризма, ни проблем с пенсиями)) Диктатура нации - начало всякому порядку.
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13.05.2020 18:38 Ответить
Зебилам пора писать практическое пособие - "Как за год угробить страну"!...
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13.05.2020 18:39 Ответить
Україні вже не вистачає внесків до Пенсійного фонду, далі буде важче, - міністр соцполітики - Цензор.НЕТ 2443
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13.05.2020 18:49 Ответить
Примите, зелемрази, законопроект 6677, по которому деньги "накопительной системы" НЕ попадут в управление чиновников и НЕ будут напрямую использованы для финансирования текущих солидарных пенсий. Потому что по текущей редакции (фактически - от 2003 года) - деньги накопительной системы должны попадать в управление напрямую ПФУ. Ну и очевидно куда они будут использованы...
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13.05.2020 20:17 Ответить
УРЕЗАЙТЕ ЗАРПЛАТЫ МИНСОЦПОЛИТИКИ !!! ЭТО ИХ ПРЯМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ !!!
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13.05.2020 20:31 Ответить
Так не платите вообще пенсии . Народ на диване выругается и выберет очередного олигарха или от олигарха .Схаваем , значит выродились .все природно .
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13.05.2020 23:04 Ответить
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