Украине уже не хватает взносов в Пенсионный фонд, дальше будет труднее, - министр соцполитики
В Украине необходимо ввести накопительную пенсионную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная заявила на встрече по вопросам накопительной системы пенсионного страхования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Украина входит в ТОП-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое", — пояснила Лазебная.
По ее словам, ситуация уже далека от идеала, и дальше будет ухудшаться.
"Взносов работающих и сейчас недостаточно для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров, а в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. По нашему мнению, разумной альтернативы введению второго уровня пенсионной системы не существует", — заявила министр.
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Лазебная убеждена в необходимости ввести накопительную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель.
Отмечается, что на встрече стороны пришли к согласию по вопросам стратегического подхода к решению проблемы повышения соотношения размера пенсии к получаемой заработной платы в будущем путем введения обязательной накопительной системы.
Кроме того, договорились проработать все предложения в рамках рабочей группы при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
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На недвиге возможны и рост и проигрыш, в зависимости от грамотности политики и удачи. 80% потерь - если вложиться в развалюху или спекуляция, при консервативном вложении в жильё, удачной покупке и сдаче жилья - небольшой доход и сохранение капитала. При везении.
но хуже всего вариант с пенсионным фондом -
если на баксах или золоте еще есть шанс,
то пенсионный точно разворуют, шанса нету
73!
Ой, а кто же это сделал- то?!))))
У старшенькой подружки и ТВ - причина решения. Зимой была удивлена не поднятию пенсии, Кобзона уже видит и слушает.
Так что недоумков хватает.
НажруНаем и прочие платят ЕСВ только с первых 100 000 грн зарплаты в месяц, хотя только Коболев, должен был бы отчислять по 220 000 в день... Вот и вся кухня!
В Украине грандиозный скандал. Из ЕС в Украину завезли картошку предназначенную для свиней.
Это повергло в бешенство Президента Украины Владимира Зеленского.
Промышленную картошку из Нидерландов, которую должны были пустить на корм для свиней, пошла на украинский рынок по себестоимости.
Об этом сообщает портал о рынках овощей и фруктов https://east-fruit.com/ EastFruit .
Сообщается, что из-за карантина в Нидерландах, картофель, который должны были пустить на корм для свиней, не имело смысла перерабатывать, так как он оказался не востребован.
Также этот картофель используют для переработки в замороженную картошку фри.
Около 2 миллионов тонн картошки в Нидерландах и Бельгии должны были выбросить, однако появился другой вариант - продать в Украину по себестоимости.
Хоть сорт и предназначен только для комбикорма, а не для потребления людям, это не смутило поставщиков картошки на украинский рынок.
Оптовики в Украине заплатили за товар по 30-35 центов или 8-9 гривен за кило, что сопоставимо с ценами на украинский картофель.
Это следствие кабальных договоренностей между Украиной и ЕС, которые в свое время подписал Порошенко.===
Об этом сообщает издание https://letopisec.com/ Летописец со ссылкой на источники в Офисе Президента. Эту информацияю подтверждает вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.
По словам Президента Украины, Порошенко подписал не договор об Ассоциации, а просто отдал даром часть природных ресурсов Украины в обмен на политические дивиденты и собственную коррупционную выгоду.
Вот что говорит Зеленский:
«Какая к черту Ассоциация с ЕС? Какой ЕС? Вы читали соглашение? Европа вывозит наш лес, украинские заробитчане делают мебль, а потом ЕС продает эту мебль нашей стране в 3 раза дороже чем для стран Европейского союза. Они вывозят наши природные ресурсы, делают продукцию, а потом продают ее нам. А что получила Украина от этого? Кредиты на кабальных условиях. Все, больше ничего».
Вы посмотрите на что превратили наши Карпаты всего за 5 лет! Они лысые уже:
Президент отметил, что Порошенко подписал формулу: «ЕС все, а нам кредиты, которые разворовали сами же члены режима»:
«Наши производители фактически не могут продавать продукцию в страны ЕС, поскольку нам установлены мизерные квоты. На самые прибыльные отрасли установлены дикие квоты, но для европейских стран мы не может устанавливать ограничения. Миллионы наших граждан эксплуатируют на черных работах за копейки и все ради чего? Ради кредитов и безвиза? Даже африканские страны отказывались от таких кредитов и таких кабальных условий».===
В наших магазинах давно уже не только картошка для свиней,
посмотрите на огромные размеры бананов, лимонов, др. продуктов, это все кормовые сорта для животных и др. целей!
Вот что говорит Зеленский:
«Какая к черту Ассоциация с ЕС? Какой ЕС? Вы читали соглашение? Европа вывозит наш лес, украинские заробитчане делают мебль, а потом ЕС продает эту мебль нашей стране в 3 раза дороже чем для стран Европейского союза. Они вывозят наши природные ресурсы, делают продукцию, а потом продают ее нам. А что получила Украина от этого? Кредиты на кабальных условиях. Все, больше ничего».
Вы посмотрите на что превратили наши Карпаты всего за 5 лет! Они лысые уже:
Президент отметил, что Порошенко подписал формулу: «ЕС все, а нам кредиты, которые разворовали сами же члены режима»:
«Наши производители фактически не могут продавать продукцию в страны ЕС, поскольку нам установлены мизерные квоты. На самые прибыльные отрасли установлены дикие квоты, но для европейских стран мы не может устанавливать ограничения. Миллионы наших граждан эксплуатируют на черных работах за копейки и все ради чего? Ради кредитов и безвиза? Даже африканские страны отказывались от таких кредитов и таких кабальных условий».===
Зєлю геть. Дострокові.
Тогда выставляйте на продажу по очереди все здания пенсионного фонда из стекла и бетона.
Уверен, денег лет на 5 хватит без всяких взносов!
Корень проблемы не в ПФУ и его имуществе, а в тотальной коррупции, которая не позволяет развиваться предпринимательству, что порождает копеечные сборы налогов (конкретно - ЕСВ). Ну и в готовности (и даже желании) получать маленькие зарплаты (даже с учетом "конвертного" фактора). Просто рабы - готовы работать за копейки. И НИКТО, И НИКОГДА не давит своего работодателя - во всём виновато исключительно правительство и зелох.
Причем пишете откровенную ложь, изобличаемую буквально в 3-5 кликов и 2 слова в поиске. Что я наглядно и показал.
Вы - лжец и несун бреда.
будь осторожен
В. Цой.
Ежели разница есть - очевидно, что Вы - человек с промытыми мозгами.
Потому что у нормального человека слова "кучмучка", "дваждынесудимый", "пчеловод", "шоко-порох", "херограй" - это самоназвания конкретных людей, не несущие эмоциональной окраски просто потому, что нормальный человек четко понимает, почему и откуда эти слова появились. А у людей с промытым мозгом - это эмоциональные ярлыки, на которые нужно реагировать ненавистью, например.
При этом нужно четко понимать, что давление на СПД (тех, которые НЕ имеют наёмных работников) - ничем особым именно на пенсионную систему не влияет. Миллион СПД в год платят 7 миллиардов ЕСВ. А бюджет ПФУ годово - 450 миллиардов.
Другой вопрос, что СПД содержит себя и семью, включая СВОИХ родителей-пенсионеров... А не чужих "заработавших на пенсию при СССР".
2. Вы путаете солидарную систему и накопительную. В тех же США тоже есть солидарная система и она тоже сейчас испытывает проблемы. Причина "проблем" - ровно такая же, как и в Украине: при вводе в действие в 1935 году солидарная пенсионная система (просто ежемесячное перераспределение поступающего пенсионного "налога") США работала с 1 пенсионером на 65 работающих. А в 2020 году - 1 пенсионер на 2.5 работающих. К сведению отдыхающих - в Украине соотношение пенсионеров к работающим - 1 к 1. При этом в США общий пенсионный "налог" - около 15% (по 7.5% с работника и с работодателя), а у нас "пенсионный налог" - 22% и ещё почти столько же правительство перечисляет из других налогов.
Катастрофическую ситуацию в США спасают всевозможные Накопительные фонды (в основном - частные). Именно поэтому главная вина всех наших правителей перед населением за последние 17 лет - это УПОРНОЕ НЕВВЕДЕНИЕ в действие обязательной накопительной системы пенсионного обеспечения.
Именно поэтому - от зеле-ВР-мразей нужно требовать незамедлительного принятия законопроекта № 6677 и введения его в действие не позднее 01.09.2020.
А сама обязательная накопительная система НУЖНА. По одной простой причине: среднестатистический зелепузик не занимается накоплением вообще. Максимум - на отпуск или евробляху.
PS: согласно законопроекту № 6677 деньги, аккумулированные на накопительном счету, принадлежат гражданину с момента их зачисления на таковой счет. При этом он имеет право часть этих денег тратить на: мед.обслуживание, образование, покупку или "улучшение" своих жилищных условий. И не имеет права тратить на: отпуск, жратву, пивасик и смартфон.
По сути вопроса же: а тебе не пофиг, какой там пенсионный возраст? Это твои обязанности как гражданина - содержание ныне живущих пенсионеров. Именно в этом и заключается "солидарная система". НЕ в "зарабатывании себе пенсии", а именно в "содержании нынешних пенсионеров". Ты за это имеешь права в этой стране - например, выбирать херограя.
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Всё началось ровно в 2004 году, когда мрази с фамилиями Кучма и Янукович решили за счет средств ПФУ и некоторых других ведомств (например, министерства транспорта - фамилия мрази, которая оттуда деньги увела миллиардами - тогдашними- Кирпа) купить победу на выборах президента. И именно летом и осенью 2004 года на пенсов пролился ЛИВЕНЬ надбавок, выплат и "индексаций". Всё это уже в 2005 году привело к "дотации из государственного бюджета Украины на покрытие дефицита ПФУ" в размере 16 миллиардов гривен.
Не верите моим словам: вот, почитайте монографию "http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1988/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%2C%202013%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf Розвиток державного пенсійного страхування у умовах пенсійної реформи " за редакцией Кириленко (доктор наук) и Малиняка (кандидат) - кафедра финансов Тернопольсокго экономического университета.