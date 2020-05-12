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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский наградил 32 украинских воина орденами и медалями, из них 12 - посмертно

Зеленский наградил 32 украинских воина орденами и медалями, из них 12 - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 32 украинских военнослужащих за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, из них 12 – посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №177/2020 он подписал 12 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

Так, орденом "За мужество" ІІІ степени награждены посмертно 11 воинов в звании от солдата до старшего сержанта: Александр Бондарь, Андрей Ведешин, Сергей Дичек, Юрий Лавренчук, Илья Пережогин, Богдан Петренко, Сергей Руских, Виктор Солтыс, Владимир Федченко, Антон Хоба, Владимир Черненко.

19 военнослужащих награждены президентом медалью "Защитнику Отечества". Из них солдат Дмитрий Гринь – посмертно.

Еще двое военных награждены медалью "За военную службу Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Футболист Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) награда (1823) ВСУ (6740)


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Топ комментарии
+6
Господи,хоть в этой новости можно без срача?
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12.05.2020 21:11 Ответить
+4
Четырежды уклонист....
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12.05.2020 21:18 Ответить
+2
Вова делай выводы - люди жизнь отдают за свой народ ,а ты у своего народа у 73% его эту жизнь делаешь невыносимой.пойди лучше на передовую в Авдеевскую промку искуплять свои грехи.там недалеко есть карьер прямо как на Мальдивах
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12.05.2020 21:10 Ответить
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Вова делай выводы - люди жизнь отдают за свой народ ,а ты у своего народа у 73% его эту жизнь делаешь невыносимой.пойди лучше на передовую в Авдеевскую промку искуплять свои грехи.там недалеко есть карьер прямо как на Мальдивах
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12.05.2020 21:10 Ответить
Господи,хоть в этой новости можно без срача?
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12.05.2020 21:11 Ответить
ОпоздалПервый бот уже свою личинку отложил...
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12.05.2020 21:12 Ответить
Противно.
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12.05.2020 21:15 Ответить
Люди дело пишут, а ты, гавнюк, срёшь где попало...
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12.05.2020 21:44 Ответить
Четырежды уклонист....
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12.05.2020 21:18 Ответить
Всё правильно. Хорошо.
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12.05.2020 21:22 Ответить
Законный главнокомандующий. Ну и что, что зеленый. Могила исправит.
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12.05.2020 21:22 Ответить
Не сглазь про могилу
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12.05.2020 21:23 Ответить
Зеленський нагородив 32 українських воїнів орденами і медалями, з них 12 - посмертно - Цензор.НЕТ 3373
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13.05.2020 07:33 Ответить
Пам*ять повинна остатися про геро1в.Хлопц1 сво1м життям та кров*ю 1х чесно заслужили.Сумно в1д одного: Що в бланках нагороди буде стояти п1дпис ОЦЬОГО.
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13.05.2020 10:18 Ответить
 
 