Зеленский наградил 32 украинских воина орденами и медалями, из них 12 - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 32 украинских военнослужащих за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, из них 12 – посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №177/2020 он подписал 12 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.

Так, орденом "За мужество" ІІІ степени награждены посмертно 11 воинов в звании от солдата до старшего сержанта: Александр Бондарь, Андрей Ведешин, Сергей Дичек, Юрий Лавренчук, Илья Пережогин, Богдан Петренко, Сергей Руских, Виктор Солтыс, Владимир Федченко, Антон Хоба, Владимир Черненко.

19 военнослужащих награждены президентом медалью "Защитнику Отечества". Из них солдат Дмитрий Гринь – посмертно.

Еще двое военных награждены медалью "За военную службу Украине".

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