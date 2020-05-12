Бывший замглавы Одесской ОГА Свичинский об увольнении: сверху была поставлена задача убрать всех "порошенковских". ДОКУМЕНТ

Экс-заместитель главы Одесской ОГА Виталий Свичинский удивлен тем, что его уволили якобы из-за задержек выплат медикам.

Об этом Свичинский написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С удивлением прочитал пост главы ОГА Максим Куцый, о том, что меня уволили из-за того, что я не выполнял свои должностные обязанности. Интересно. Видимо есть соответствующие документы о дисциплинарном производстве, служебное расследование и соответствующее взыскание? Продемонстрируйте такое, господин глава!" – написал Свичинский.

Экс-чиновник сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию 11 октября прошлого года.

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"Меня не уволили тогда. Я работал эти несколько месяцев. Работал несмотря на сопротивление и сопротивление. А когда начал задавать неудобные вопросы, возникла "версия" о том, что я "не справлялся с работой". Неужели так трудно не манипулировать, а сказать правду? Такую, которую вы мне говорили несколько недель назад — что Вам поставлена ​​задача "сверху" убрать всех "порошенковский". Надеюсь, хоть это Вы не опровергнете", — добавил он.

Ранее во вторник, 12 мая глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что уволил своего заместителя Виталия Свичинского в связи с задержкой выплат надбавок медикам.









