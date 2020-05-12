Бывший замглавы Одесской ОГА Свичинский об увольнении: сверху была поставлена задача убрать всех "порошенковских". ДОКУМЕНТ
Экс-заместитель главы Одесской ОГА Виталий Свичинский удивлен тем, что его уволили якобы из-за задержек выплат медикам.
Об этом Свичинский написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"С удивлением прочитал пост главы ОГА Максим Куцый, о том, что меня уволили из-за того, что я не выполнял свои должностные обязанности. Интересно. Видимо есть соответствующие документы о дисциплинарном производстве, служебное расследование и соответствующее взыскание? Продемонстрируйте такое, господин глава!" – написал Свичинский.
Экс-чиновник сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию 11 октября прошлого года.
Читайте на Цензор.НЕТ: Замглавы Одесской ОГА Свичинского уволили из-за задержек выплат медикам, - ОГА
"Меня не уволили тогда. Я работал эти несколько месяцев. Работал несмотря на сопротивление и сопротивление. А когда начал задавать неудобные вопросы, возникла "версия" о том, что я "не справлялся с работой". Неужели так трудно не манипулировать, а сказать правду? Такую, которую вы мне говорили несколько недель назад — что Вам поставлена задача "сверху" убрать всех "порошенковский". Надеюсь, хоть это Вы не опровергнете", — добавил он.
Ранее во вторник, 12 мая глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что уволил своего заместителя Виталия Свичинского в связи с задержкой выплат надбавок медикам.
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Там фраза завершується "...фотограф чи тамада краще ніж "червоний директор" чи "крепкий хазяйственник".
https://censor.net.ua/news/144199/kolomoyiskiyi_ukrainskoe_evreyistvo_stanet_tem_lokomotivom
Заспокойся, з'їш шалену бджілку
Хотя с философской точки зрения смерть - это бессрочный отдых, например.
Одна небольшая загвоздка - у ЗЕ в активе только дебилы.
Я навітьавіть і нездивований цим...
Судя по тому, что он просрал все, к чему прикасался, ЗЕ, как и вся его команда, умеет только топать ножкой, корчить рожи и трынькать членом по роялю.
Хотя одно ЗЕ таки сделал. Теперь вы, дебилы, на виду.
А за Пороха не переживай - он всех вас переживет и еще на ваши могилки цветочки возложит.
Ні, щоб допомагати, він навпаки, вставляє палким в колеса!
Ніяк не заспокоїться!
Чтобы после свержения ЗЕ ни один не ушел и не отпетлял от возмездия.
К тому же, их большевистские предки именно так и поступали брали родственников в заложники, а потом казнили.
И это действительно самый эффективный способ быстро очистить государство от нежелательных объектов и всех, кто с ними связан. Некому мстить, некому давать интервью, некому судиться.
Траншея, негашеная известь, бульдозер. Через 50 лет мемориал, вечная память и крокодильи слезы.
лошадь раздора должна была лохонуться, потому что воровали бы вместе, а рассорить подельников очень сложно. Рыжая лошадь войны закончилась бы тем, что солдаты стали бы друг перед другами и махали один на другого фуями, а во всем бы был виноват Путин. Черный бы всадник с мерой зерна и весами оказался бы беспросветным жадным барыгой. А следующая за ним зеленая чумная лошадь оказалась бы недорослью-идиотом, безрукая и рукожопая. Ну, и Ад, следующий за этой калекой, отказался бы жить в такой жопе, и свалил бы в ЕС на заработки.
Для тупых и очень тупых:
Если правильно, что Порошенко ставил "своих", то шо ж вас не устраивало?
Надо погуглить это.заболевание.
Как ужи на сковороде, крутятся и вертятся.
Значала написал заявление, а потом искренне удивился, с чего это его увольняют.
ЧИНОВНИКИ - САМЫЙ НЕ ИСТРЕБИМЫЙ КЛАСС ПАРАЗИТОВ НА ТЕЛЕ НАРОДА!