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Бывший замглавы Одесской ОГА Свичинский об увольнении: сверху была поставлена задача убрать всех "порошенковских". ДОКУМЕНТ

Бывший замглавы Одесской ОГА Свичинский об увольнении: сверху была поставлена задача убрать всех

Экс-заместитель главы Одесской ОГА Виталий Свичинский удивлен тем, что его уволили якобы из-за задержек выплат медикам.

Об этом Свичинский написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С удивлением прочитал пост главы ОГА Максим Куцый, о том, что меня уволили из-за того, что я не выполнял свои должностные обязанности. Интересно. Видимо есть соответствующие документы о дисциплинарном производстве, служебное расследование и соответствующее взыскание? Продемонстрируйте такое, господин глава!" – написал Свичинский.

Экс-чиновник сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию 11 октября прошлого года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Замглавы Одесской ОГА Свичинского уволили из-за задержек выплат медикам, - ОГА

"Меня не уволили тогда. Я работал эти несколько месяцев. Работал несмотря на сопротивление и сопротивление. А когда начал задавать неудобные вопросы, возникла "версия" о том, что я "не справлялся с работой". Неужели так трудно не манипулировать, а сказать правду? Такую, которую вы мне говорили несколько недель назад — что Вам поставлена ​​задача "сверху" убрать всех "порошенковский". Надеюсь, хоть это Вы не опровергнете", — добавил он.

Ранее во вторник, 12 мая глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что уволил своего заместителя Виталия Свичинского в связи с задержкой выплат надбавок медикам.

Бывший замглавы Одесской ОГА Свичинский об увольнении: сверху была поставлена задача убрать всех порошенковских 01
Бывший замглавы Одесской ОГА Свичинский об увольнении: сверху была поставлена задача убрать всех порошенковских 02
Бывший замглавы Одесской ОГА Свичинский об увольнении: сверху была поставлена задача убрать всех порошенковских 03
Бывший замглавы Одесской ОГА Свичинский об увольнении: сверху была поставлена задача убрать всех порошенковских 04
Бывший замглавы Одесской ОГА Свичинский об увольнении: сверху была поставлена задача убрать всех порошенковских 05Бывший замглавы Одесской ОГА Свичинский об увольнении: сверху была поставлена задача убрать всех порошенковских 06

Автор: 

ОГА (2394) Одесская область (3701) увольнение (2691) Куцый Максим (56)


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Топ комментарии
+41
Шариковы пришли к власти. Мозгов нет, а корчат из себя Цицеронов
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12.05.2020 21:18 Ответить
+26
Зебрехня продовжується, бо зрозуміло, що невиплати медикам лежать на Степанову, а не на заступнику Одеської ОДА!
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12.05.2020 21:21 Ответить
+26
Ну кому і Блазень президент.
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12.05.2020 21:29 Ответить
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Бидло в захваті !
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12.05.2020 21:14 Ответить
Еще бы, год прошел, а порохоботы еще сидят в администрациях! Теперь я не удивляюсь, почему увеличивается недостача в бюджете!
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12.05.2020 21:46 Ответить
Андрюха, а скажи мне как художник художнику за таку мазню... Вот когда ... даже не выбирали- рекламировали Зелю, вот никто, ни один зебил не писал- вот выберем Зелю, каак начнем ему ректальный массаж, вот каак налижемся! Ну небыло такого... Нахер вы сейчас второй год этим занимаетесь? Это было призом? А что мешало Пороху вылизываать зашквары, хоть страну в болото не втянули бы... Или Зелина жо слаще?
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12.05.2020 21:55 Ответить
Я не сказал, что пришли ангелы! Но когда в креслах еще сидят "демоны", которые ставят палки в колеса - это уже зашквар!
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12.05.2020 22:07 Ответить
Шариковы пришли к власти. Мозгов нет, а корчат из себя Цицеронов
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12.05.2020 21:18 Ответить
они даже не знают, кто такой Цицеронов )))
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12.05.2020 21:32 Ответить
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13.05.2020 01:10 Ответить
Так сказал же "Замглавы ОП Костюк о подборе кадров: "Свадебный фотограф" или "тамада" точно лучше".
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12.05.2020 21:18 Ответить
Ну кому і Блазень президент.
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12.05.2020 21:29 Ответить
так цитувати потрібно все а не тільки те що подобається..
Там фраза завершується "...фотограф чи тамада краще ніж "червоний директор" чи "крепкий хазяйственник".
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12.05.2020 21:43 Ответить
Каждая кухарка должна научиться управлять государством ©
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12.05.2020 22:02 Ответить
так цитувати потрібно все а не тільки те що подобається/ Это не цитата -не указан источник-а вольный пересказ слов слуги главного кадровика Украины . Пример цитаты: 02.12.10 14:02 Коломойский: Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.
https://censor.net.ua/news/144199/kolomoyiskiyi_ukrainskoe_evreyistvo_stanet_tem_lokomotivom
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12.05.2020 22:17 Ответить
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12.05.2020 22:37 Ответить
Самое интересное своей вины в невыплатах медикам особо и не отрицает, но понимаешь уволили его не за это а по политическим мотивам. Сейчас это говорят все кого увольняют или заводят уголовные дела.
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12.05.2020 21:19 Ответить
Интересно, что будут говорить зеленые, когда власть поменяется и их будут увольнять пачками?
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12.05.2020 21:22 Ответить
При чому їх звільнять за справжню некомпетентність!
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12.05.2020 21:25 Ответить
А з чого це б вона буде мінятися?
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12.05.2020 21:27 Ответить
Кацап, шож ты такой наивный, видели мы уже таких.
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12.05.2020 21:30 Ответить
Та невже
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12.05.2020 21:37 Ответить
птн пнх
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12.05.2020 21:44 Ответить
Ти чого так нервуєш?
Заспокойся, з'їш шалену бджілку
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12.05.2020 21:46 Ответить
Шмаркля, ти?
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12.05.2020 21:44 Ответить
Что-то мне подскзывает, что то, что сделают с СН и их прихлебателями, не будет называться увольнением.

Хотя с философской точки зрения смерть - это бессрочный отдых, например.
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12.05.2020 21:28 Ответить
Повторится как и с люстрацией, пачками по судам пойдут, восстанавливаться.
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13.05.2020 07:28 Ответить
Зебрехня продовжується, бо зрозуміло, що невиплати медикам лежать на Степанову, а не на заступнику Одеської ОДА!
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12.05.2020 21:21 Ответить
Нормальному человеку сразу приходит в голову почему не Глава а заместитель?!
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12.05.2020 21:36 Ответить
Царёва не хватает для полноты картины
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12.05.2020 21:21 Ответить
Што?
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12.05.2020 21:23 Ответить
Волынская резня.
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12.05.2020 21:25 Ответить
сорок первьій!
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12.05.2020 21:30 Ответить
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12.05.2020 22:40 Ответить
строить кому ?
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12.05.2020 21:34 Ответить
да как везде в чиновничьем болоте))), есть официальная, а есть реальна причина увольнения и официальная часто смешной выглядит))
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12.05.2020 21:23 Ответить
Ну вот поэтому все в УКраине теперь в глубокой жопе - ЗЕбилы убрали порошенковских.
Одна небольшая загвоздка - у ЗЕ в активе только дебилы.
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12.05.2020 21:25 Ответить
Так чиї люди займаються саботажем?
Я навітьавіть і нездивований цим...
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12.05.2020 21:25 Ответить
А с какого именно он должен был бабло раздавать? Хотя у кого я спрашиваю -у лизателя наркозадниц)))
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12.05.2020 22:58 Ответить
Задача поставлена очень хорошо. Надеюсь на ее повсеместное выполнение по всем регионам Украины. Желательно - с уголовными делами.
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12.05.2020 21:27 Ответить
А что еще умеет 42-летний мальчик ЗЕ?
Судя по тому, что он просрал все, к чему прикасался, ЗЕ, как и вся его команда, умеет только топать ножкой, корчить рожи и трынькать членом по роялю.
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12.05.2020 21:29 Ответить
Він ще багато що зробе корисного для держави, на відміну від вашого работодатєля
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12.05.2020 21:36 Ответить
О дааа!!! Уже иного полезного сделал. Развалил буквально, за что брался.
Хотя одно ЗЕ таки сделал. Теперь вы, дебилы, на виду.

А за Пороха не переживай - он всех вас переживет и еще на ваши могилки цветочки возложит.
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12.05.2020 21:49 Ответить
Надо ещё 100 дней дать? Или лучше деньгами?
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12.05.2020 22:03 Ответить
Да подохнут твои михи с зелями не красивой смертью... Надеюсь, и ты без них жить не сможешь-просто воздух чище без таких)
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12.05.2020 23:01 Ответить
Дайте ему еще 100 дней
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13.05.2020 01:12 Ответить
Ще коли перший раз повідомили, що гроші пішли по регіонам, а сказали, що виплат медикам немає, вже тоді виникла така підозра...
Ні, щоб допомагати, він навпаки, вставляє палким в колеса!
Ніяк не заспокоїться!
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12.05.2020 21:34 Ответить
І так по всім областям... Ну ти і ЗЕБІЛ!
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12.05.2020 21:44 Ответить
Эталонный. Лучшего результата даже при грубой лоботомии не достич.
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12.05.2020 21:51 Ответить
Это михолиз -после того, как миху зеля взял ,он уже язык об их сраки стер -шалава он, короче)
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12.05.2020 23:04 Ответить
Хоч фотограф , - За то Свой в Доску.
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12.05.2020 21:28 Ответить
Вы главное фиксируйте фамилии, адреса, должности, родню новых ЗЕленых лиц.

Чтобы после свержения ЗЕ ни один не ушел и не отпетлял от возмездия.
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12.05.2020 21:31 Ответить
Родню? Таких как вы нужно лечить.
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12.05.2020 21:41 Ответить
Конечно родню. Имущество на родне, прятаться они будут в первую очередь у родни.

К тому же, их большевистские предки именно так и поступали брали родственников в заложники, а потом казнили.
И это действительно самый эффективный способ быстро очистить государство от нежелательных объектов и всех, кто с ними связан. Некому мстить, некому давать интервью, некому судиться.
Траншея, негашеная известь, бульдозер. Через 50 лет мемориал, вечная память и крокодильи слезы.
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12.05.2020 21:46 Ответить
Украина такая страна навыворот, что если читать Апокаллипсис Иоанна Богослова,
лошадь раздора должна была лохонуться, потому что воровали бы вместе, а рассорить подельников очень сложно. Рыжая лошадь войны закончилась бы тем, что солдаты стали бы друг перед другами и махали один на другого фуями, а во всем бы был виноват Путин. Черный бы всадник с мерой зерна и весами оказался бы беспросветным жадным барыгой. А следующая за ним зеленая чумная лошадь оказалась бы недорослью-идиотом, безрукая и рукожопая. Ну, и Ад, следующий за этой калекой, отказался бы жить в такой жопе, и свалил бы в ЕС на заработки.
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12.05.2020 21:33 Ответить
И это правильно.Или Порошенко ставил не "своих"?
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12.05.2020 21:35 Ответить
Перечислите плиз куда ?
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12.05.2020 21:37 Ответить
Везде!) Начиная с Гройсмана. Не морочьте мне яйки такими глупыми вопросами. Везде, где только мог.
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13.05.2020 06:59 Ответить
Гройсман был в политике до Порошенко... Знаете в чем беда вас в том что вы хотите халявы большой и что б все зразу и за неё платить не хотите ... А получается в конечном итоге хуже и хуже ...
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13.05.2020 08:40 Ответить
Дубль два. Не морочьте мне... вы в курсе. Ваши беды, выводы, анализы и прочая хрень говорит только о вас.
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13.05.2020 08:56 Ответить
Назовите кого Порошенко привёл во власть со своих одноклассников и со своих предприятий? Список Зеленского мы видим!
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13.05.2020 08:59 Ответить
"в чем беда вас в том" (с) Это сигнал почитать книги.... любые, а не умничать здесь.
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13.05.2020 09:00 Ответить
Ой!!! Так вас все устраивало в Порошенко?
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12.05.2020 21:50 Ответить
Я "в Порошенко" не ковырялся.
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13.05.2020 06:58 Ответить
И это правильно.Или Порошенко ставил не "своих"?

Для тупых и очень тупых:
Если правильно, что Порошенко ставил "своих", то шо ж вас не устраивало?
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13.05.2020 10:32 Ответить
Интересный Хергер... Обращается к себе , а пишет мне..
Надо погуглить это.заболевание.
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13.05.2020 10:38 Ответить
Ты таки эталонный дебил. Это твои слова.
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13.05.2020 10:39 Ответить
вот опять
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13.05.2020 10:40 Ответить
Відірвали від рідного корита..пустив соплі, бідолага.. "парашенкавскій я.. ета палітічіская расправа"!!
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12.05.2020 21:38 Ответить
Цікаво, а якби він все зробив вчасно, щоб йому зробив би шоколадний король?
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12.05.2020 21:42 Ответить
Что же клоун так сцится до сих пор от одного упоминания о порохе?
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12.05.2020 22:02 Ответить
Он еще будет жалеть, что не выполнил обещания про "сажать весной"
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12.05.2020 22:12 Ответить
Жалеть будет, но сажать не будет. По причине того, что ему за политические прследования по фуфловым обвинениям сразу чернут метку Запад выдаст.
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13.05.2020 10:43 Ответить
Кстати, о доплатах Доплачивать 300% и выплачивать страховку аж 600 тыс грн в случае заражения врача короной будут до конца карантина. Это значит, что карантин будут продлевать бесконечно, пока не выгребут весь бюджет.
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12.05.2020 22:10 Ответить
правильно. треба більше треша. Давай звільняй всіх хто шось вміє робити. Малороси повинні нажертись так, щоб коли відкриють холодильник там була тільки дохла муха.
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12.05.2020 23:33 Ответить
Какой холодильник?! А у нас был холодильник?! ...что еще так не было... С Россией в игры играть не шутки шутить...70 лет от них не можем отвязаться а тут решили снова ...... Вижу ещё талоны не пробовали вместо денег ?!
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13.05.2020 08:44 Ответить
https://dumskaya.net/news/glava-oda-maksim-kutcyy-reshil-dat-intervyu-zhur/?fbclid=IwAR06HPKe3BdDE7CJhnkCui4GW9gaIyk4GQ1lU4YxqCr53ThuGlo6SWgBkqQ Голова Одеської ОГА Максим Куций викликає нацгвардійців, аби вони вивели журналістів з його кабінету через те, що не хоче відповідати на поставлене запитання.
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13.05.2020 01:58 Ответить
зелёные парашенку в Парламент под ручку протащили, мозги целый год ....бут, будто бы што-то расследуется, а тебя, значит, типо, пропетькиного перца, выкинули, какие-то они нерегулярные....
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13.05.2020 04:40 Ответить
Ох уж эти чиновники!
Как ужи на сковороде, крутятся и вертятся.
Значала написал заявление, а потом искренне удивился, с чего это его увольняют.
ЧИНОВНИКИ - САМЫЙ НЕ ИСТРЕБИМЫЙ КЛАСС ПАРАЗИТОВ НА ТЕЛЕ НАРОДА!
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13.05.2020 05:41 Ответить
Откуда они там взялись, если там должны быть все януковичи?
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13.05.2020 08:13 Ответить
 
 