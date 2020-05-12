Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин
В Одесском государственном университете внутренних дел открываются образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" и в этом году граждане Украины - выпускники школ, которые проживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, могут поступить в это учебное заведение по упрощенной процедуре и получать образование за счет средств из госбюджета.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал ректор этого университета Вячеслав Аброськин.
"Теперь для таких абитуриентов, граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, есть возможность поступить в наш университет без сдачи внешнего тестирования, они будут сдавать только внутренние экзамены, - объяснил он. – Также мы будем готовы оказывать им поддержку в получении гражданского паспорта".
По словам Вячеслава Аброськина, такие абитуриенты могут стать курсантами двух факультетов. На факультете "Право" готовят будущих следователей, а на факультете "Правоохранительная деятельность" - оперативников и участковых полицейских.
Приемная комиссия работает с сегодняшнего дня, поэтому в нее уже можно обращаться, не ожидая окончания карантина. Кроме того, на сайте университета указан чат-бот, с помощью которого можно получить информацию по интересующим вопросам.
В числе предметов, которые сдаются при поступлении на внутренних экзаменах – украинский язык и литература, история Украины и иностранный язык по выбору (английский, немецкий или французский).
"Я очень хочу, чтобы к нам приезжали и учились представители молодежи крымскотатарского народа, - говорит ректор университета. – Ведь если выпускники школ не уезжают с полуострова и не поступают в высшие учебные заведения, их призывают в армию Российской Федерации. Тех, кто отказывается служить, привлекают к уголовной ответственности. Нашим гражданам нечего делать в российской армии. Приглашаю своих земляков из Крыма, желающих получить высшее образование и стать офицером полиции, поступать в наш университет.
Если все же мы планируем возвращать оккупированный РФ Крым, отдельные территории Донецкой и Луганской областей, то в наших учебных заведениях МВД должны уже сегодня учиться будущие офицеры полиции - дети, граждане Украины, из этих оккупированных территорий, которые как никто другой будут заинтересованы в освобождении своей земли от оккупантов", - резюмировал генерал.
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уж очень они задорные ребята....
І може статись, дуже скоро
Но украинцами они от этого все равно не станут.
многие ли менты там стали украинцами, когда массово переходили к оккупантам в 2014-ом?
А сейчас ситуация еще хуже....
набирать в силовые органы с оккупированных территорий это лютый пипец....
давайте...
только отделяй мух от котлет - к.татар от московитов....
московиты всю жизнь к.татар гнобили и понятное дело, если Турция пока их не берет они будут держаться Украины..., но я сомневаюсь что у сепара Аброськина татары будут в приоритете...
ты при своем - я при своем....
я считаю, что с оккупированных тер. принимать не должны...
хочешь учиться? - перестань быть коллаборантом и переезжай на вольную территорию на всегда...
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Зрада готувалася задовго до 2014. Тоді, коли більшу частину військовослужбовців Української армії почали залишати на місці постійного проживання (було прийнято офіційне рішення Кабміну ще років з 15 тому). Це було зроблено з метою економії на квартирах для офіцерів і нижчої ланки військовослужбовців. Тобто, місцевим не треба було ставати в квартирну чергу, бо в них уже було своє житло. Це призвело до того, що в Криму, наприклад, сконцентрувався ватний склад офіцер'я. Маємо результат. - Лише 25% українських військовиків з території Криму повернулися на материкову Україну, щоб продовжити службу. Інші, або зрадили, перейшовши на службу до кацапів, або звільнилися по факту, щоб залишитися цивільними в Криму під окупацією.
Це армійська система у всих нормальних розвинутих країнах.
Щоправда кримчан там лише 15%
Майже виключно українці та киримли
для цих абітурієнтів наші вузи - квиток в один кінец, в Украиїну
Но он не будет украинцем никогда.
Я фактически отказался от родни, живущей в Симферополе. Они не излечимы. И желание быть с Роисей, а потом в Роисе у них культивировалось много лет.
біля половини населення Криму - українці (по призвищах), але тільки 25% визнають себе українцями і то майже ніхто не розмовляє українською мовою.
на відміну від киримли, які все більше гуртуються і всі володіють рідною мовою
Из украинского у них был только паспорт и то, что они учились когда-то давно в Киеве.
вони багатьом українцям фору дадуть.
А Рефат Чубаров ?
молоді ж киримли вчать українську легко
вони і їх батьки це чудово розуміють.
Сестра в Симферополе, как и вся ее семья, искренне презирает Украину. До 2016-го года она искренне ненавидела Украину, как врага. Но...
Нашелся жених из Украины. Некий ватный адвокат. Она переехала сюда к нему (тут конечно не Питер, но Питер ей никто так и не предложил). Ее мама регулярно приезжает к ней. Они все, включая ее мужа, все так же искренне презирают и ненавидят Украину, что не мешает им получать от нее ништяки.
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Вибачте, не можу втриматися від словесної гри, - "неадекватний адвокат". Неадвокатний адекват... )))
І, взагалі, - гдє-то в Пітєрє ватно-неадекватниє адвокати пєтєрастічєского віда з водою авокадо у ватерклозеті п'ють аквавіту з пєтєрастами.
Пока ему тепло и уютно он не предаст, но за лишнюю пайку предаст при первом же случае.
********
Предатель есть предатель,
Ведь он всегда предаст,
И каждый избиратель
По сути ********.
він що Марик сдав ?
Крим буде їхнім, їм його і зачищати !
і ті, які приїздять в Україну кажуть це із гордістю - я знаю
которые при Украине татар гоняли ?
были, видели !
пургу не надо гнать !
Приходит тело на вакантную должность...все вышеперечисленное соответствует, уже рапорт подписпн комбригом и идем рапорт регистрировать...и вдруг замполит батальона соседней бригады...нас за рукав..."ребята вы в глаза ему внимательно посмотрели??? это же вор подонок, у него же на разрезе глаз написано..."...
Опа...давай перепроверять по другим каналам и точно...в той части где ранее служил брал и не отдавал долги, не расчитался за съемное жилье, подозревается в краже личных вещей, но не доказано...
аби що ляпнути ?