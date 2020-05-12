РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8614 посетителей онлайн
Новости
4 614 80

Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин

В Одесском государственном университете внутренних дел открываются образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" и в этом году граждане Украины - выпускники школ, которые проживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, могут поступить в это учебное заведение по упрощенной процедуре и получать образование за счет средств из госбюджета.

 Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал ректор этого университета Вячеслав Аброськин.

"Теперь для таких абитуриентов, граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, есть возможность поступить в наш университет без сдачи внешнего тестирования, они будут сдавать только внутренние экзамены, - объяснил он. – Также мы будем готовы оказывать им поддержку в получении гражданского паспорта".

По словам Вячеслава Аброськина, такие абитуриенты могут стать курсантами двух факультетов. На факультете "Право" готовят будущих следователей, а на факультете "Правоохранительная деятельность" - оперативников и участковых полицейских.
Приемная комиссия работает с сегодняшнего дня, поэтому в нее уже можно обращаться, не ожидая окончания карантина. Кроме того, на сайте университета указан чат-бот, с помощью которого можно получить информацию по интересующим вопросам.

В числе предметов, которые сдаются при поступлении на внутренних экзаменах – украинский язык и литература, история Украины и иностранный язык по выбору (английский, немецкий или французский).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абитуриенты из оккупированных территорий могут поступать в 91 вуз по упрощенной процедуре, - Минобразования

"Я очень хочу, чтобы к нам приезжали и учились представители молодежи крымскотатарского народа, - говорит ректор университета. – Ведь если выпускники школ не уезжают с полуострова и не поступают в высшие учебные заведения, их призывают в армию Российской Федерации. Тех, кто отказывается служить, привлекают к уголовной ответственности. Нашим гражданам нечего делать в российской армии. Приглашаю своих земляков из Крыма, желающих получить высшее образование и стать офицером полиции, поступать в наш университет.

Если все же мы планируем возвращать оккупированный РФ Крым, отдельные территории Донецкой и Луганской областей, то в наших учебных заведениях МВД должны уже сегодня учиться будущие офицеры полиции - дети, граждане Украины, из этих оккупированных территорий, которые как никто другой будут заинтересованы в освобождении своей земли от оккупантов", - резюмировал генерал.

Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин 01

Автор: 

МВД (9333) оккупация (10214) поступление (45) Университет (247) Аброськин Вячеслав (584)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Барбоскін замість зони,отримав власний Університет))Як це гарно,молодець Петро))
показать весь комментарий
12.05.2020 21:19 Ответить
+15
Я понимаю, что вместо кацапской армии многие юные крысчане захотят стать украинскими ментами.
Но украинцами они от этого все равно не станут.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:20 Ответить
+11
Да з такою поліцією як зараз якраз ще вати не вистачає..А що Амброськін ще рулить??? Корумпована потвора мусорська.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це гарна ідея, якщо там є програма подвійного диплому!
показать весь комментарий
12.05.2020 21:18 Ответить
принимайте кырымлы - гарантированно не "казачки засланные", а станут силовиками, сепарам глотки грызть будут.
уж очень они задорные ребята....
показать весь комментарий
13.05.2020 01:53 Ответить
Алі-ага, диплом для Криму потрібен буде лише один - український.
І може статись, дуже скоро
показать весь комментарий
13.05.2020 01:55 Ответить
Да з такою поліцією як зараз якраз ще вати не вистачає..А що Амброськін ще рулить??? Корумпована потвора мусорська.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:19 Ответить
Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин - Цензор.НЕТ 3897
показать весь комментарий
12.05.2020 21:38 Ответить
Барбоскін замість зони,отримав власний Університет))Як це гарно,молодець Петро))
показать весь комментарий
12.05.2020 21:19 Ответить
Я понимаю, что вместо кацапской армии многие юные крысчане захотят стать украинскими ментами.
Но украинцами они от этого все равно не станут.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:20 Ответить
Ті, хто приїде вчитися можуть стати українцями.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:23 Ответить
ага, ФСБ отберет и направит.....
многие ли менты там стали украинцами, когда массово переходили к оккупантам в 2014-ом?
А сейчас ситуация еще хуже....
набирать в силовые органы с оккупированных территорий это лютый пипец....
показать весь комментарий
12.05.2020 21:27 Ответить
Я сьогодні на цю тему розмовляв з кримським татарином. Якщо хочеш можемо обговорити цю тему, але розмова буде довгою?
показать весь комментарий
12.05.2020 21:30 Ответить
ну почему бы не обговорить...
давайте...
только отделяй мух от котлет - к.татар от московитов....
московиты всю жизнь к.татар гнобили и понятное дело, если Турция пока их не берет они будут держаться Украины..., но я сомневаюсь что у сепара Аброськина татары будут в приоритете...
показать весь комментарий
12.05.2020 21:36 Ответить
Московити не поїдуть вчитися в Україну. Приїдуть лише кримські татари і українці. У цьому виші передбачено навчання українською мовою, яку вивчать лише кримці та українці. Приїдуть не так багато абітурієнтів, яких і так не вистачає зараз в Україні. Повсюди недобори! Кримці різні. Щодо зради офіцерів, то вона готувалася заздалегідь міністром оборони Януковича. Українська влада у 2014 зробила багато, щоб вони зрадили. Тобто вони винуваті, але у деяких речах винувата наша влада!
показать весь комментарий
12.05.2020 21:42 Ответить
ну ОК..
ты при своем - я при своем....
я считаю, что с оккупированных тер. принимать не должны...
хочешь учиться? - перестань быть коллаборантом и переезжай на вольную территорию на всегда...
показать весь комментарий
12.05.2020 21:50 Ответить
Якщо поставити такі умови, то не поїдуть. Приїдуть не так багато абітурієнтів, а потім ще відмінюються. Не забувайте, що у всьому світі зараз борються за нормальних молодих людей. Боротьба дуже жорстока і нам не вистачає молодих.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:55 Ответить
Українська влада у 2014 зробила багато, щоб вони зрадили.

*********
Зрада готувалася задовго до 2014. Тоді, коли більшу частину військовослужбовців Української армії почали залишати на місці постійного проживання (було прийнято офіційне рішення Кабміну ще років з 15 тому). Це було зроблено з метою економії на квартирах для офіцерів і нижчої ланки військовослужбовців. Тобто, місцевим не треба було ставати в квартирну чергу, бо в них уже було своє житло. Це призвело до того, що в Криму, наприклад, сконцентрувався ватний склад офіцер'я. Маємо результат. - Лише 25% українських військовиків з території Криму повернулися на материкову Україну, щоб продовжити службу. Інші, або зрадили, перейшовши на службу до кацапів, або звільнилися по факту, щоб залишитися цивільними в Криму під окупацією.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:02 Ответить
Це лише частина тієї підготовки до їхньої зради. Далі їм сказали, що квартири на неокупованій частині вони не матимуть, будуть нерезидентами, на нормальну роботу їх не візьмуть...
показать весь комментарий
12.05.2020 22:06 Ответить
ротація - запорука вірності арміїї ще з часів Рима
показать весь комментарий
13.05.2020 01:59 Ответить
Абсолютно згоден.
Це армійська система у всих нормальних розвинутих країнах.
показать весь комментарий
13.05.2020 03:08 Ответить
в Україні вже працює Таврійський університет.
Щоправда кримчан там лише 15%
Майже виключно українці та киримли
показать весь комментарий
13.05.2020 02:01 Ответить
Обратите внимание на туфту невероятную---причину такое упороть. Что бы мол не шли там в армию РФ, пусть у нас учатся за гос-счёт, а потом возвращаются!? Ну Браво! Та не было такого! Вдумайтесь народ! Кстати в Харькове в университете внутр дел (дурка-Бандурка по местному) в своё время лет с 10 назад массово учились дети ментов с Донбалласта. Потом став ментами с папашками своим сдавали массово РОВД и под-отделы. Это гос-преступление во время войны! Трибунал. Тройка. 1 час судовой процесс. Приговор. За углом привести к исполнению! Безымянная могила.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:24 Ответить
заспокойся ніхто в Крим вже не повернеться.
для цих абітурієнтів наші вузи - квиток в один кінец, в Украиїну
показать весь комментарий
13.05.2020 02:04 Ответить
Ну, если пытать их током, водой, сном и чтениями Шевченко, то может за месяц из пары тушек получился бы неплохой такой хохленок, который раз в год надевает вышиванку, говорит на суржике и голосует за чмо типа ЗЕ.
Но он не будет украинцем никогда.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:41 Ответить
Буде! Ось побачиш! Я знаю достатньо кримців, які приїхали в Україну і нормально вчать мову та працюють.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:44 Ответить
У тех, которые сразу переехали, уже давно не стоит вопрос идти в армию РФ или в ментовку Украины.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:55 Ответить
А ти запитай у них про їхні проблеми! Ти здивуєшся як до них по-скотськи поставилися, особливо з тими, хто служив у армії.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:57 Ответить
И от этого они стали любить Украину, которую предали?

Я фактически отказался от родни, живущей в Симферополе. Они не излечимы. И желание быть с Роисей, а потом в Роисе у них культивировалось много лет.
показать весь комментарий
13.05.2020 02:18 Ответить
не років їх асимілювали, а десятиліттями, одразу після переселення в Крим.
біля половини населення Криму - українці (по призвищах), але тільки 25% визнають себе українцями і то майже ніхто не розмовляє українською мовою.
на відміну від киримли, які все більше гуртуються і всі володіють рідною мовою
показать весь комментарий
13.05.2020 02:30 Ответить
Ну все время я не мониторил их настроения, но где-то в районе 2010-го я там погостил и офигел насколько они по сути уже были не украинцами. Да они ими никогда и не были, как и ЗЕ, например.
Из украинского у них был только паспорт и то, что они учились когда-то давно в Киеве.
показать весь комментарий
13.05.2020 02:46 Ответить
послухай як володіють українською режисер та актор Ахте́м Сеітабла́єв та Джамала.
вони багатьом українцям фору дадуть.
А Рефат Чубаров ?

молоді ж киримли вчать українську легко
показать весь комментарий
13.05.2020 02:11 Ответить
У тех, которые сразу переехали, уже давно не стоит вопрос идти в армию РФ или в ментовку Украины.
показать весь комментарий
13.05.2020 02:16 Ответить
і ті які поступлять в український виш, в Крим не повернуться.
вони і їх батьки це чудово розуміють.
показать весь комментарий
13.05.2020 02:32 Ответить
Расскажу тебе интереснейшую историю.
Сестра в Симферополе, как и вся ее семья, искренне презирает Украину. До 2016-го года она искренне ненавидела Украину, как врага. Но...
Нашелся жених из Украины. Некий ватный адвокат. Она переехала сюда к нему (тут конечно не Питер, но Питер ей никто так и не предложил). Ее мама регулярно приезжает к ней. Они все, включая ее мужа, все так же искренне презирают и ненавидят Украину, что не мешает им получать от нее ништяки.
показать весь комментарий
13.05.2020 02:41 Ответить
Некий ватный адвокат
**********
Вибачте, не можу втриматися від словесної гри, - "неадекватний адвокат". Неадвокатний адекват... )))
І, взагалі, - гдє-то в Пітєрє ватно-неадекватниє адвокати пєтєрастічєского віда з водою авокадо у ватерклозеті п'ють аквавіту з пєтєрастами.
показать весь комментарий
13.05.2020 03:45 Ответить
Предатель есть предатель.
Пока ему тепло и уютно он не предаст, но за лишнюю пайку предаст при первом же случае.
показать весь комментарий
13.05.2020 02:43 Ответить
Предатель есть предатель.
********
Предатель есть предатель,
Ведь он всегда предаст,
И каждый избиратель
По сути ********.
Нашим громадянам нічого робити в російській армії, запрошую земляків із Криму вступати в наш університет, - ректор Одеського держуніверситету внутрішніх справ Аброськін - Цензор.НЕТ 1774
показать весь комментарий
13.05.2020 03:53 Ответить
или умными сепаратистами..
показать весь комментарий
12.05.2020 23:03 Ответить
Сепар Отброськин уже ректором стал? И агитирует крысчан в наши университеты чтобы они потому опять перебежали с нашими кораблями и техникой к врагу?
показать весь комментарий
12.05.2020 21:21 Ответить
в чому його сепаратизм ?
він що Марик сдав ?
показать весь комментарий
13.05.2020 02:12 Ответить
Пускай едут . Им же наводить порядок и вылавливать , кто их сажал и убивал, после деокупации.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:26 Ответить
ото розумні слова !
Крим буде їхнім, їм його і зачищати !
показать весь комментарий
13.05.2020 02:13 Ответить
Что за дичь втирает этот латентный кацап? Ещё и поблажки сепарне крысчанской предоставляет. А те и приедут с дулями в карманах-им не привыкать брехать и прикидываться ради своей выгоды. Короче,очередной беспросветный идиотизм.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:27 Ответить
Ну да, за государственный счет- это за наши деньги.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:28 Ответить
а ти забув що кримчани наші громадяни ?
і ті, які приїздять в Україну кажуть це із гордістю - я знаю
показать весь комментарий
13.05.2020 02:34 Ответить
ти ідіот?
показать весь комментарий
14.05.2020 13:53 Ответить
Падаль конченная, атброськин, а украинским детям все на платной основе или ехать на ресею и там поступать, как с оккупированньіх Украиной территории?
показать весь комментарий
12.05.2020 21:30 Ответить
Про яку спеціальність ви говорите?
показать весь комментарий
12.05.2020 21:33 Ответить
Собственно, какая разница, коль украинские дети в Украине ущемляются по сравнению с детьми ордло? Мало того что они учатся за наш счет, так еще и при поступлении имеют преимущество.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:45 Ответить
Зараз не вчаться лише ті, хто не хоче вчитися. Повсюди недобори. Тому прапор у руки та подавайте документи. Але, якщо юрист, економіст...та інше лайно, то платити треба.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:48 Ответить
Надеюсь моя внучка в курсе куда поступать))) Их сейчас не поймешь, подают документы сразу в несколько ВУЗов, а там...как карта ляжет.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:11 Ответить
Якщо хочете, то спеціально для вас зроблю пошту і пораджу куди поступати. Повірте, що у мене є родичі, які працюють у різних вишах Києва і я володію інформацією. Яку спеціальність вона хоче собі обрати?
показать весь комментарий
12.05.2020 22:15 Ответить
Це було б непогано. То треба спитати у неї, але її на жаль зараз немає. завтра дозвонюся й спитаю.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:29 Ответить
а що ж ти в першому пості понаписував єрунди ?
показать весь комментарий
13.05.2020 02:17 Ответить
Х#ло как раз таким квартиры раздает. Одна идея глупей другой. В нашей стране существуют власть имущие у которых более одной извилины вообще? Идиотизм бьет все рекорды в коротко сжатые сроки. Такой ректор-идиот напялит кацапскую какаду и не заметит.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:35 Ответить
каким ?
которые при Украине татар гоняли ?
были, видели !
пургу не надо гнать !
показать весь комментарий
13.05.2020 02:14 Ответить
Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин - Цензор.НЕТ 4008
показать весь комментарий
12.05.2020 21:36 Ответить
Отброськин сепар, недобиток из порохошоблы
показать весь комментарий
12.05.2020 21:36 Ответить
А фильтр они хоть поставят??? по старым добрым системам отбора инквизиции, КГБ, ГРУ ..ну и тех же ментов???
показать весь комментарий
12.05.2020 21:48 Ответить
Там дуже серйозні фільтри!
показать весь комментарий
12.05.2020 21:50 Ответить
Знаю я эти фильтры...поступила команда на должности начальников складов боеприпасов брать неместных (обязательное условие), прошедших собеседование в СБУ, с положительніми характеристиками с места бівшей службі и работі...ну и тд и тп...
Приходит тело на вакантную должность...все вышеперечисленное соответствует, уже рапорт подписпн комбригом и идем рапорт регистрировать...и вдруг замполит батальона соседней бригады...нас за рукав..."ребята вы в глаза ему внимательно посмотрели??? это же вор подонок, у него же на разрезе глаз написано..."...
Опа...давай перепроверять по другим каналам и точно...в той части где ранее служил брал и не отдавал долги, не расчитался за съемное жилье, подозревается в краже личных вещей, но не доказано...
показать весь комментарий
12.05.2020 22:01 Ответить
Це коли на роботу, а якщо у виші треба вчитися та поруч є українці? Там шара не проходить і вибір буде вчитися, або додому🤗
показать весь комментарий
12.05.2020 22:03 Ответить
Прекрасно, крысчане станут у нас ментами,а их родня останется жить под путиным. Смогут ли эти менты безнаказанно отлавливать пропутинских дивесантов - ОПЗЖшных ублюдков, Портнова, Шария, пятую колонну? Или они, наоборот, будут крышевать антиукраинскую деятельность путинских агентов?
показать весь комментарий
12.05.2020 21:48 Ответить
вот за киримли ти не хвилюйся - будут ловити, а в Криму їх рідню не дуже відпресують - кримські татари зараз все більше замикаються в свою общину, як їжаки, і не дуже їх вгризеш, коли вони разом
показать весь комментарий
13.05.2020 02:24 Ответить
А квартиры дают в Одессе? Вот в Крыму предателям от внутренних дел дают
показать весь комментарий
12.05.2020 21:51 Ответить
У нас квартири навіть атошникам не дають!
показать весь комментарий
12.05.2020 21:52 Ответить
Сєпар аброськін, їдь краще ти в Лугандон слідом за Сивохою.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:56 Ответить
это надо было 2014 реализовывать... вообще без экзаменов.... все сепары любят шару!))
показать весь комментарий
12.05.2020 21:56 Ответить
Наши дети в бурсы, а сепары на бюджет.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:21 Ответить
Армия делает из юноши мужчину.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:27 Ответить
Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин - Цензор.НЕТ 2904
показать весь комментарий
12.05.2020 22:54 Ответить
Мало нам консерв, давайте еще завербованных ФСБ малолеток пригласим.
показать весь комментарий
12.05.2020 23:01 Ответить
Вчити в українських ВУЗах за українські гроші сєпарів вбивати українців? Чому б ні.
показать весь комментарий
12.05.2020 23:42 Ответить
чому ти хрестиш молодих хлопців та дівчат із Криму сєпарами ?
аби що ляпнути ?
показать весь комментарий
13.05.2020 02:20 Ответить
Хрестять попи в церкві, навчись користуватись перекладачем, Альоша.
показать весь комментарий
13.05.2020 18:42 Ответить
Вообще-то юристами, полицейскими, судьями должны быть люди, у которых одно гражданство -Украины - это если по здравому смыслу и закону., а не те у кого еще есть гражданство России, каких-то "ДНР" и "ЛНР". Это все делается не просто так.
показать весь комментарий
12.05.2020 23:47 Ответить
а в них українське громадянство, а російський, то як кажуть киримли, - аусвайс, щоб автоматники з патрулів не чіплялись і під час облави не загребли
показать весь комментарий
13.05.2020 02:19 Ответить
Наївний дурнику Альоша, якраз для аусвайсу в них українське громадянство, щоб виплати мати і закордонний паспорт оформити. Їх не у наші ВУЗи звати треба, а громадянство скасовувати. Хай живуть як в гетто або валять за поребрик.
показать весь комментарий
16.05.2020 14:42 Ответить
Принимая во внимание, что фотографы и художники пришли на смену "красным директорам" полагаю, что "выши" не должны отставать от трускавецких курсов.
показать весь комментарий
13.05.2020 08:08 Ответить
 
 