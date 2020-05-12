Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин

В Одесском государственном университете внутренних дел открываются образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" и в этом году граждане Украины - выпускники школ, которые проживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, могут поступить в это учебное заведение по упрощенной процедуре и получать образование за счет средств из госбюджета.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал ректор этого университета Вячеслав Аброськин.

"Теперь для таких абитуриентов, граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, есть возможность поступить в наш университет без сдачи внешнего тестирования, они будут сдавать только внутренние экзамены, - объяснил он. – Также мы будем готовы оказывать им поддержку в получении гражданского паспорта".

По словам Вячеслава Аброськина, такие абитуриенты могут стать курсантами двух факультетов. На факультете "Право" готовят будущих следователей, а на факультете "Правоохранительная деятельность" - оперативников и участковых полицейских.

Приемная комиссия работает с сегодняшнего дня, поэтому в нее уже можно обращаться, не ожидая окончания карантина. Кроме того, на сайте университета указан чат-бот, с помощью которого можно получить информацию по интересующим вопросам.

В числе предметов, которые сдаются при поступлении на внутренних экзаменах – украинский язык и литература, история Украины и иностранный язык по выбору (английский, немецкий или французский).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абитуриенты из оккупированных территорий могут поступать в 91 вуз по упрощенной процедуре, - Минобразования

"Я очень хочу, чтобы к нам приезжали и учились представители молодежи крымскотатарского народа, - говорит ректор университета. – Ведь если выпускники школ не уезжают с полуострова и не поступают в высшие учебные заведения, их призывают в армию Российской Федерации. Тех, кто отказывается служить, привлекают к уголовной ответственности. Нашим гражданам нечего делать в российской армии. Приглашаю своих земляков из Крыма, желающих получить высшее образование и стать офицером полиции, поступать в наш университет.

Если все же мы планируем возвращать оккупированный РФ Крым, отдельные территории Донецкой и Луганской областей, то в наших учебных заведениях МВД должны уже сегодня учиться будущие офицеры полиции - дети, граждане Украины, из этих оккупированных территорий, которые как никто другой будут заинтересованы в освобождении своей земли от оккупантов", - резюмировал генерал.