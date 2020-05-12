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Новости
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На выплаты шахтерам в новой редакции госбюджета предусмотрели 1,6 млрд грн, но этого до конца года не хватит, - Шмыгаль

На выплаты шахтерам в новой редакции госбюджета предусмотрели 1,6 млрд грн, но этого до конца года не хватит, - Шмыгаль

Правительство Украины разрабатывает несколько долгосрочных программ развития угольной отрасли.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках в включения во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что благодаря вмешательству президента Владимира Зеленского, долги за прошлые годы по зарплатам шахтерам - более 1,5 млрд грн - были погашены. В то же время, при внесении изменений в бюджет была предусмотрена субвенция, которая фактически пойдет на выплаты шахтерам, - еще 1,6 млрд.

"Скорее всего, этих денег не хватит до конца года, и поэтому мы будем вынуждены еще раз вернуться (к этому вопросу. - Ред.), уже когда посчитаем, сколько конкретно надо для того, чтобы поддержать шахтеров и их семьи. Тем более в такой сложный период, когда часть шахт была вынуждена остановиться из-за кризиса в энергетике и экономике", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кризиса и остановки углепрома добыча угля в Павлограде росла благодаря инвестициям, – Чех

Премьер пообещал, что государство будет поддерживать угольную отрасль.

"Сейчас мы должны в первую очередь сбалансировать энергетический рынок, но шахтеры - это отдельный вопрос", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, Всемирный банк готов экспертно и финансово поддержать проекты по трансформации угольных регионов. Этот вопрос также поднимался во время его общения с канцлером Германии Ангелой Меркель. ФРГ может подключиться к пилотному проекту, который предусматривает развитие шахт, социальной инфраструктуры и правильный подход к консервации шахт, которые полностью исчерпали свой ресурс. Шмыгаль также заявил, что проект трансформации угольной отрасли уже разрабатывается и является долгосрочным.

В свою очередь, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец отметила: "Угольная отрасль очень зависит от энергетического комплекса, потому что тепловая генерация - это рынок сбыта именно для угля. И то, что происходит сейчас в угольной отрасли, - последствие разбалансированности физической топливно-энергетической именно в электроэнергетике. Поэтому после выполнения решения (Антикризисного энергетического штаба. - Ред.) и в угольной отрасли все начнет восстанавливаться, шахтеры смогут выйти на работу".

Также читайте: Профильный комитет ВР поддержал решение Антикризисного энергетического штаба о выводе энергетики из кризиса

Отметим, что ранее глава ведомства сообщала, что остановлены 95% шахт, так как уголь не востребован из-за энергетического кризиса.

Напомним, мэры 16 украинских городов призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля не допустить закрытия шахт и тепловых электростанций, что может привести к социальному взрыву и уничтожению городов.

Автор: 

шахтеры (656) энергетика (2583) уголь (1001) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+9
Конечно "не хватит",вы ж мародеры зелёные все разворовали и продолжаете воровать.Остальные "73%" идиотов,намазывают на хлеб.
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12.05.2020 21:28 Ответить
+8
Ви зелені удоди все просрали, хіба тільки шахтарям, нікому немає за що платити зарплати та пенсій. спипендії - тому і оголосили карантин, бо в бюджеті диріщє
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12.05.2020 21:30 Ответить
+6
За чий рахунок кротам заплатять?
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12.05.2020 21:28 Ответить
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Конечно "не хватит",вы ж мародеры зелёные все разворовали и продолжаете воровать.Остальные "73%" идиотов,намазывают на хлеб.
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12.05.2020 21:28 Ответить
За чий рахунок кротам заплатять?
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12.05.2020 21:28 Ответить
А может это тебе за счёт кротов платят ?
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12.05.2020 21:59 Ответить
Ты не знал, что добыча угля дотируется? Так что Али прав
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12.05.2020 22:58 Ответить
А двухмиллионные зарплаты и космические премии за " производительность " не из бюджета платятся ?
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12.05.2020 23:51 Ответить
200млн × 30 Теперь хватит?
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12.05.2020 21:29 Ответить
Шмыгло про себя полумал ..... может они от короны сдохнут быстрее ,деньги тогда себе оставим через клоуна офшорный счет в швейцарию переведем.нужно было головой думать а не тем местом на которым сидят ,как действовать с карантином
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12.05.2020 21:29 Ответить
Ви зелені удоди все просрали, хіба тільки шахтарям, нікому немає за що платити зарплати та пенсій. спипендії - тому і оголосили карантин, бо в бюджеті диріщє
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12.05.2020 21:30 Ответить
https://censor.net/user/375264, а ты наблюдателен. А я думаю, почему они вцепились в тот карантин, как воша в кожух ? И ведь нормальному вменяемому человеку понятно, что остановка экономики на паузу запускает лавину катастрофических последствий для страны. И вот карантин на исходе, и пошли заявления одно хуже другого, что ни на что денег нет, и на пенсии вот - вот не будет.
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12.05.2020 22:06 Ответить
Какое,нах,развитие угольной отрасли? Эта отрасль-атавизм,тянущий деньги из бюджета для обогащения денежных мешков. И ахметкиной прокладке это хорошо известно.
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12.05.2020 21:33 Ответить
Та херня,500000 робочих місць(і це тільки в травні) врятують від безробіття шахтарів.
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12.05.2020 21:33 Ответить
Зеленая плесень, давайте как с пенсией, на вьіплать шахтерам ордло хватит, а граждане шахтеріі Украиньі потерпят, не загнутся.
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12.05.2020 21:35 Ответить
Пусть на ксероксе напечатают, тогда на все хватит
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12.05.2020 21:37 Ответить
При курсе доллара по восемь эта сумма была в районе 13 миллиардов гривен
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12.05.2020 21:38 Ответить
но этого до конца года не хватит/ Конечно, не хватит.Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн/ Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Украина выплатит компании Коломойского 12,5 миллионов долларов/ Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов / Верховный Суд обязал "ПриватБанк" выплатить 25 млн грн Коломойскому/ Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен .
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12.05.2020 21:53 Ответить
Правительство Украины разрабатывает несколько долгосрочных программ развития угольной отрасли.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках в включения во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3195052 -- Польская нефтегазовая компания начала программу по использованию водорода в энергетике : https://charter97.org/ru/news/2020/5/12/376213/

Разницу чувствуете ?
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12.05.2020 22:01 Ответить
А кому хватит,можно спросить?
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12.05.2020 22:19 Ответить
Где-то это уже слышал, типа денег нет но вы держитесь.
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12.05.2020 22:23 Ответить
Это у вас, запаребриком..
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12.05.2020 23:00 Ответить
 
 