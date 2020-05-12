На выплаты шахтерам в новой редакции госбюджета предусмотрели 1,6 млрд грн, но этого до конца года не хватит, - Шмыгаль

Правительство Украины разрабатывает несколько долгосрочных программ развития угольной отрасли.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках в включения во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что благодаря вмешательству президента Владимира Зеленского, долги за прошлые годы по зарплатам шахтерам - более 1,5 млрд грн - были погашены. В то же время, при внесении изменений в бюджет была предусмотрена субвенция, которая фактически пойдет на выплаты шахтерам, - еще 1,6 млрд.

"Скорее всего, этих денег не хватит до конца года, и поэтому мы будем вынуждены еще раз вернуться (к этому вопросу. - Ред.), уже когда посчитаем, сколько конкретно надо для того, чтобы поддержать шахтеров и их семьи. Тем более в такой сложный период, когда часть шахт была вынуждена остановиться из-за кризиса в энергетике и экономике", - подчеркнул он.

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Премьер пообещал, что государство будет поддерживать угольную отрасль.

"Сейчас мы должны в первую очередь сбалансировать энергетический рынок, но шахтеры - это отдельный вопрос", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, Всемирный банк готов экспертно и финансово поддержать проекты по трансформации угольных регионов. Этот вопрос также поднимался во время его общения с канцлером Германии Ангелой Меркель. ФРГ может подключиться к пилотному проекту, который предусматривает развитие шахт, социальной инфраструктуры и правильный подход к консервации шахт, которые полностью исчерпали свой ресурс. Шмыгаль также заявил, что проект трансформации угольной отрасли уже разрабатывается и является долгосрочным.

В свою очередь, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец отметила: "Угольная отрасль очень зависит от энергетического комплекса, потому что тепловая генерация - это рынок сбыта именно для угля. И то, что происходит сейчас в угольной отрасли, - последствие разбалансированности физической топливно-энергетической именно в электроэнергетике. Поэтому после выполнения решения (Антикризисного энергетического штаба. - Ред.) и в угольной отрасли все начнет восстанавливаться, шахтеры смогут выйти на работу".

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Отметим, что ранее глава ведомства сообщала, что остановлены 95% шахт, так как уголь не востребован из-за энергетического кризиса.

Напомним, мэры 16 украинских городов призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля не допустить закрытия шахт и тепловых электростанций, что может привести к социальному взрыву и уничтожению городов.