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Новости Коронавирус и карантин
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Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента отечественные тесты на коронавирус

Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента отечественные тесты на коронавирус

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме учреждения, текстом которого располагает LB.ua.

"По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" производства ООО "Укргентех"... данная система признана не верифицированной", - сообщили в ЦОЗ.

В ходе проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значениям, заявленным производителем.

"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - сказано в письме, которое ЦОЗ направил главному санитарному врачу, председателю Гослекслужбы и фирме-производителю.

Напомним, в конце апреля секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко объявил о начале производства ПЦР-тестов в Украине. По его словам, речь шла примерно о 600 тысяч тестов.

Министр здравоохранения Максим Степанов позже уточнил, что ПЦР-тесты производит украинское предприятие "Укргентех".

Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента отечественные тесты на коронавирус 01
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента отечественные тесты на коронавирус 02

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карантин (16729) тестирование (496) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+40
это ты свою задницу на коронавирус рвал год назад, чтобы они стали властью
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12.05.2020 21:43 Ответить
+35
Этот персонаж переобувается на ходу: 99 % его картинок всего несколько месяцев назад было против "барыги", свинарчуков и липецких фабрик "мародера".
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12.05.2020 21:51 Ответить
+27
Все пять лет оно топило против Пороха.
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12.05.2020 21:58 Ответить
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ну описАлся - укргентех. Что-то это меняет? Я могу зарегить фирму с названием ВсеКосмоТех - Вселенские Космические Технологии. И что?
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12.05.2020 22:51 Ответить
А то, что тест разработан в Институте молекулярной биологии. Институт, как предприятие на госфинансировании, не имеет право что-либо продавать, но может организовать вспомогательное предприятие. Вот и организовали фирмочку, на которую получили номер регистрации и перечень разрешенной деятельности. А размер фонда маленький, потому что для быстроты организации производства тестов оформили аренду мощностей института. Теперь понятно?
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12.05.2020 23:00 Ответить
Пруфы?
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12.05.2020 23:08 Ответить
Не ліпіть до якоїсь шараги,з якою Зєлєнський мутить бабло на лохах,до інституту.Ситуація була зрозумілою вже місяць тому https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3015630-test-na-covid19-komu-dla-cogo-ak-zastosovuvati.html
Був вибір між жуліками і відповідальною держустановою.Вибрали.
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13.05.2020 08:27 Ответить
А в этой прокладке тесты оказались как? )))

И сели бы Вы были внимательны, то заметили бы, что учредителями ООО являются
физические лица, а не неприбуткова організація, как это должно было быть.

Поэтому не нужно говорить о том, в чём не разбираешься.
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13.05.2020 09:17 Ответить
Вам объясняй-не объясняй - что об стенку горохом. Я работаю в подобном институте и знаю, что институт торговать ничем НЕ МОЖЕТ.
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13.05.2020 17:07 Ответить
Так и сомнений не было - всё по голобородько.
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12.05.2020 22:06 Ответить
Нехорошо!!!
Нужно кого-то посадить, чтобы другим неповадно было!
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12.05.2020 22:11 Ответить
Бабло отмыли, а вы хрен сосите зелебобики.
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12.05.2020 22:11 Ответить
Данные из реестра Минюста:
Контора зарегистрирована в квартире - кв.198, пр.Голосеевский, 19. По этому адресу - старая панельная 12-этажка-бомжатник.
Размер уставного капитала - 1000 грн.
КАК эта контора могла не то что произвести (тут даже речи нет), но быть допущена к торгам в ОП????? КАК?????
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12.05.2020 22:30 Ответить
как-как, за откат с половины, или ты думаешь, что там все две трети?
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12.05.2020 22:37 Ответить
Думаю, откат там 99,9%. Эта "фирма" не может производить тесты, значит они только посредники через которые прогоняются деньги, и берутся чужие тесты на которые клеятся их наклейки. Ну им 0,1% за обналичку дают, может быть.
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12.05.2020 22:47 Ответить
Сошлись два светила экономики - враг рода и непонятный украинец.
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12.05.2020 22:49 Ответить
ну если ты считаешь что надо быть светилом экономики чтобы понимать что ООО зарегенное в бомж-квартире с капиталом 1000 грн. не может производить хай-тек товар, то у меня для тебя плохие новости. Шарик, ты балбес.
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12.05.2020 23:11 Ответить
Наобирали? Жеріть!

Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 3203
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12.05.2020 22:41 Ответить
А кто эти две тупые биксы ?
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12.05.2020 22:52 Ответить
***
каждый день лажа за лажей...т.е жизнь как бы... налаживается????
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12.05.2020 22:53 Ответить
Все до чего прикасается оманский ишак- превращается в дерьмо.
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12.05.2020 23:03 Ответить
я думаю все что не дерьмо, его сторонится Поэтому он прикасается только к дерьму.
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13.05.2020 00:46 Ответить
Тепер можна зрозуміти, чому в роісі, при такому масовому тестуванні, як заявлено, епідемія не злазить з плато...
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12.05.2020 23:16 Ответить
НЕ БРЕШИ.
В росії поки що наростання,не 'плато'

Країни в "червоній зоні" щодо закінчення карантину....
https://www.endcoronavirus.org/countries#action
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12.05.2020 23:25 Ответить
В ********* настолько всё хреново, что они мёртвых практически не тестят на корону - не хватает лабораторий. Именно поэтому у них "смертность от короны" в 10 раз ниже, чем в Италии/Испании и в разы меньше, чем в Германии.
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13.05.2020 22:42 Ответить
В ********* не "плато", а "предельная пропускная способность лабораторий". Т.е. они тупо не в состоянии проверять больше, чем проверяют сейчас. Потому количество подтвержденных зараженных - стабльно уже 10 дней "около 10000" с постепенным повышением этого количества - оно увеличивается просто по мере "ввода в строй" новых лабораторий.

И да - именно поэтому у них в статистике смертность от короны в 10 раз ниже, чем Италии/Испании и чуть не в 5 раз ниже, чем в Германии. Всё просто: они мёртвых практически НЕ тестируют - они живых не успевают оттестить...
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13.05.2020 22:37 Ответить
Барыги и мародеры зеленые!
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12.05.2020 23:24 Ответить
Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 8410
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12.05.2020 23:42 Ответить
для 95 квартала сойдет
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13.05.2020 10:47 Ответить
Зе Вовка в тридевятом царстве
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13.05.2020 15:57 Ответить
Это все, что нужно знать об "родном", "домашнем", "отечественном" качестве производства.
Даже дешевый Китай или индусы делают более качественные вещи чем мы.
Какие украинские вакцины, какие лекарства!? Мы, по сравнению с развитым миром, в технологическом плане, в 19 веке.
расеяне и Беларусь примерно на том же уровне что и мы.
На сколько мы отстали, на 10, 20 лет? - Мы отстали навсегда.
Коррупция, политическая профанация, экономика средины 20го века, будут погружать нас в это болото все глубже и глубже...
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12.05.2020 23:57 Ответить
ооо прозріння спідкало чергову людину
Ви за кордони неньки виїжджали куди-небудь?
Хоча б в Єгипет чи Турцію?
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13.05.2020 01:37 Ответить
Не нужно обобщать - аскорбиновая кислота в сахарной таблеточке очень даже ничего получается. Ну плацебо, да. Но ведь качественное плацебо, не хуже индийского?
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13.05.2020 22:43 Ответить
кто знает "Диаген" тоже этими системами тестирует?

ЦЕНЗОР МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ?
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13.05.2020 00:16 Ответить
Ні.В них власне виробництво (правда,деякі реагенти завозять з рф,це,та зв'язок з російськими фірмами,й були причинами відмови в держзамовленні).Укргентех-їхній конкурент.
Їхні ПЛР-системи закупили в Харкові,Мукачеві,тестують на замовлення приватних клінік і осіб.
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13.05.2020 08:49 Ответить
дякую
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13.05.2020 15:17 Ответить
Как прикольно наблюдать мутацию зебилов за год- часть упоротых строчит полную противоположность тому мусору с феэсбешных агиток,которую постила год назад. Причем эти олигофрены на 100 процентов уверены,что никто этого не помнит и с присущей тупым людям сомоуверенностью настойчиво продолжают учить жить других ,и с упорством ослов раздают свои идиотские советы,о которых их вообще никто не просил,людям которые в них не нуждаются.
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13.05.2020 00:34 Ответить
А че это порохоботики так быстро переобулись? Это же вы кричали, что надо покупать у своих производителей, почему бюджетные деньги тратятся не на поддержку своих и тд и тп...
А теперь уже Зе виноват в том, что у отечественных производителей руки из жопы....
Как-то некошерно... Не?
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13.05.2020 02:59 Ответить
У вас Порошенко за все отвечал,даже за гуано в ваших штанах. Что изменилось при зе? А ничего-так же за все отвечает Порошенко. Это наверное и есть ,,непереобувание,, от зебуинов
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13.05.2020 04:32 Ответить
Ты кто , Толик? Марш домой!
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13.05.2020 08:16 Ответить
говорили покупать украинское ,а не клоунское. давай зельц на стадион, ты уже всех ******.
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13.05.2020 10:52 Ответить
Да какая разница? Тестируйте ими базарников и антикарантийщиков.
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13.05.2020 08:15 Ответить
Гроші вирахуйте з того, хто їх купив.
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13.05.2020 08:48 Ответить
А я писав що вони таке ж гавно як і експрестести...
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13.05.2020 08:53 Ответить
Тогда деньги пусть возвращают в бюджет,а этой х..ней сами пользуются. ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО НА ОШИБКУ
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13.05.2020 09:23 Ответить
А бабки уже потрачены, так что хер вам - делайте теперь с этими "тестами" что угодно.
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13.05.2020 09:48 Ответить
Прикольная такая фирмочка с уставным фондом 1000 Грн.)))

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41044856/
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13.05.2020 10:48 Ответить
ул. Борщаговская, 146 - Общежитие № 19 Политеха .))) Они там тесты бодяжат?)))))
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13.05.2020 10:55 Ответить
а денюжки та - тю тю....
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13.05.2020 10:53 Ответить
Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 1604
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13.05.2020 10:58 Ответить
1. Хто вам і як довів що ці тести насправді нікудишні? Оці папірці від годівниці невиявленої приналежності? Хто в цій організації сидить? Чия вона? "Центр Громадського Здоров'я який у Міністерстві Охорони Здоров'я - яке у свою чергу -" ну дуже не корупційне" і яке керує закупівлями.
2. Чому перші зразки перевірені незалежними структурами виявилися кращими закуплених китайських неробочих ? Тобто не просто кращі а такі як треба проти китайського браку? Чому як тільки це зрозуміли - дуже швидко лабораторію відправили на карантин не працювати а потім під тиском громадськості все таки вивели на роботу ? Чому вони такі стали одразу непотрібні саме після аналізу тестів з плюсовою оцінкою? Чому не до того як тести пройшли перевірку? Як це так вийшло?
3. Який сенс українцям в Україні для себе робити непотріб? Чи це космічний супутник 25-го сторіччя який складно виготовити технічно? А от сенс купувати китайський брак та відкатувати на кишені мільярди - реальний та дуже прибутковий. А для цього треба написати папірці що наші тести - гівно.
Такий варіант ніхто не розглядає? Тобто хто може довести низький рівень українських тестів своєю свободою? Де? Хто? І навіть як що такий прецендент має місце - хто виготовляв і чому не співставно з першими зразками та може хто до цього доклався зумисне? Багато питань за для того щоб одразу приймати висновки якісь.. Потрібно вчитись думати. Пора вже було б.
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13.05.2020 11:38 Ответить
По п.2. Можете назвати незалежні структури?
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13.05.2020 13:39 Ответить
Звісно я не записував. Хочете дізнатись - спитайте журналістів .Вони в нас набагато кращі детективи ніж болото хача смердячого разом з набу, *****, назк, хрінвкака...та купа іншого дармоїдсько-кримінально- хабарного мотлоху нахрін не потрібного їх утримувати..
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13.05.2020 17:57 Ответить
Поставки т.н. " ПЦР-систем от украинского производителя " озвученные министром здравоохранения Степановым - это еще одна афера которую прокручивается для проведения теневых схем ограбления и без того пустого украинского бюджета. Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.

По рассказам Зеленcкого МОЗ уже получило полмиллиона "ПЦР-тестов украинского производства" И все это от той же компании "Укргентех" не имеющей ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. Весь этот хлам не имеет даже украинского сертификата, не говоря уже о международном. А потом кто т удивляется " ...как это 15% тестов не индикативны".
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13.05.2020 12:18 Ответить
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