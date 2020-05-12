Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента отечественные тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме учреждения, текстом которого располагает LB.ua.
"По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" производства ООО "Укргентех"... данная система признана не верифицированной", - сообщили в ЦОЗ.
В ходе проверки оказалось, что чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует значениям, заявленным производителем.
"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - сказано в письме, которое ЦОЗ направил главному санитарному врачу, председателю Гослекслужбы и фирме-производителю.
Напомним, в конце апреля секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко объявил о начале производства ПЦР-тестов в Украине. По его словам, речь шла примерно о 600 тысяч тестов.
Министр здравоохранения Максим Степанов позже уточнил, что ПЦР-тесты производит украинское предприятие "Укргентех".
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Був вибір між жуліками і відповідальною держустановою.Вибрали.
И сели бы Вы были внимательны, то заметили бы, что учредителями ООО являются
физические лица, а не неприбуткова організація, как это должно было быть.
Поэтому не нужно говорить о том, в чём не разбираешься.
Нужно кого-то посадить, чтобы другим неповадно было!
Контора зарегистрирована в квартире - кв.198, пр.Голосеевский, 19. По этому адресу - старая панельная 12-этажка-бомжатник.
Размер уставного капитала - 1000 грн.
КАК эта контора могла не то что произвести (тут даже речи нет), но быть допущена к торгам в ОП????? КАК?????
каждый день лажа за лажей...т.е жизнь как бы... налаживается????
В росії поки що наростання,не 'плато'
Країни в "червоній зоні" щодо закінчення карантину....
https://www.endcoronavirus.org/countries#action
И да - именно поэтому у них в статистике смертность от короны в 10 раз ниже, чем Италии/Испании и чуть не в 5 раз ниже, чем в Германии. Всё просто: они мёртвых практически НЕ тестируют - они живых не успевают оттестить...
Даже дешевый Китай или индусы делают более качественные вещи чем мы.
Какие украинские вакцины, какие лекарства!? Мы, по сравнению с развитым миром, в технологическом плане, в 19 веке.
расеяне и Беларусь примерно на том же уровне что и мы.
На сколько мы отстали, на 10, 20 лет? - Мы отстали навсегда.
Коррупция, политическая профанация, экономика средины 20го века, будут погружать нас в это болото все глубже и глубже...
Ви за кордони неньки виїжджали куди-небудь?
Хоча б в Єгипет чи Турцію?
ЦЕНЗОР МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ?
Їхні ПЛР-системи закупили в Харкові,Мукачеві,тестують на замовлення приватних клінік і осіб.
А теперь уже Зе виноват в том, что у отечественных производителей руки из жопы....
Как-то некошерно... Не?
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/41044856/
2. Чому перші зразки перевірені незалежними структурами виявилися кращими закуплених китайських неробочих ? Тобто не просто кращі а такі як треба проти китайського браку? Чому як тільки це зрозуміли - дуже швидко лабораторію відправили на карантин не працювати а потім під тиском громадськості все таки вивели на роботу ? Чому вони такі стали одразу непотрібні саме після аналізу тестів з плюсовою оцінкою? Чому не до того як тести пройшли перевірку? Як це так вийшло?
3. Який сенс українцям в Україні для себе робити непотріб? Чи це космічний супутник 25-го сторіччя який складно виготовити технічно? А от сенс купувати китайський брак та відкатувати на кишені мільярди - реальний та дуже прибутковий. А для цього треба написати папірці що наші тести - гівно.
Такий варіант ніхто не розглядає? Тобто хто може довести низький рівень українських тестів своєю свободою? Де? Хто? І навіть як що такий прецендент має місце - хто виготовляв і чому не співставно з першими зразками та може хто до цього доклався зумисне? Багато питань за для того щоб одразу приймати висновки якісь.. Потрібно вчитись думати. Пора вже було б.
По рассказам Зеленcкого МОЗ уже получило полмиллиона "ПЦР-тестов украинского производства" И все это от той же компании "Укргентех" не имеющей ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. Весь этот хлам не имеет даже украинского сертификата, не говоря уже о международном. А потом кто т удивляется " ...как это 15% тестов не индикативны".