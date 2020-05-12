Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК

Прокуратура АРК использует интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим оккупационным прокурором Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской в уголовном производстве против нее.

Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка, информирует Цензор.НЕТ.

"Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства, и ей будет дана оценка", – сказал Копийка.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что интервью Поклонской Гордону оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишен свободы, в том числе, из-за действий Поклонской.

Накануне на данное интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Он отметил, что "лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан".

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