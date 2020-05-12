Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК
Прокуратура АРК использует интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим оккупационным прокурором Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской в уголовном производстве против нее.
Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка, информирует Цензор.НЕТ.
"Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства, и ей будет дана оценка", – сказал Копийка.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что интервью Поклонской Гордону оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишен свободы, в том числе, из-за действий Поклонской.
Накануне на данное интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Он отметил, что "лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан".
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В Италии после 1,5 месяцев карантина - падение в 6 раз.
В Германии - падение в 10 раз.
В Израиле - падение в 20 раз.
"Можем повторить"!
От такі в нас прокурори...
на кого разнарядка пришла с моксвы, того и танцует...
Ах да, только что ж видел, там очень коротко:
https://www.youtube.com/watch?v=u1XJraSvRhY Братание в турборежиме .
а ты не зебил случайно?
Прошу пардону за каламбурчик.
Впрочем сейчас при власти все свои. Для Гон..дона.
журналисты - это их тема..
https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser
в часи моєї молодості був бум "прєзєрватівов с усікамі", потім то згасло
Тепер спостерігається відродження. Вже в політиці та навколополітичних тусовках
Правда, є відмінності Тепер усікі - окремо, гордони(закреслено) гандони - окремо
Але функції ті самі - протезування
Гордон дійшов до мишей...