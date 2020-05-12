РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9267 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 582 64

Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК

Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК

Прокуратура АРК использует интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим оккупационным прокурором Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской в уголовном производстве против нее.

Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка, информирует Цензор.НЕТ.

"Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства, и ей будет дана оценка", – сказал Копийка.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что интервью Поклонской Гордону оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишен свободы, в том числе, из-за действий Поклонской.

Накануне на данное интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Он отметил, что "лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Интервью с вампиром Поклонской. Как Гордон убеждает украинцев, что сепаратизм - это няшно. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26437) прокуратура (5041) Поклонская Наталия (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Послухав цей цирк... Господи, яка ж вона дура! Інтелектом там і не пахне! Ще й не знає елементарних юридичних речей, які в школі на правознавстві учать (наприклад, що Крим не мав права проводити референдум, бо за Конституцією усі територіальні питання вирішуються ВИКЛЮЧНО на Всеукраїнському референдумі!)
От такі в нас прокурори...
показать весь комментарий
12.05.2020 21:49 Ответить
+11
Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1882
показать весь комментарий
12.05.2020 21:54 Ответить
+11
Я всегда имел мнение за Гордона, как за муд..ка-приспособленца. А оказалось, что Гордон просто гон...дон.
Прошу пардону за каламбурчик.
Впрочем сейчас при власти все свои. Для Гон..дона.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виходить, що Гордон розвів Няшу?
показать весь комментарий
12.05.2020 21:43 Ответить
Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5842
показать весь комментарий
12.05.2020 21:56 Ответить
Там няша виглядає такооооою няшою, Шо хоч до рани прикладай
показать весь комментарий
12.05.2020 21:58 Ответить
Дмитрий просто умеет расположить к себе.посмотрите его блог на ютубе.так кого просто нет ? И беня и гэпа и звезды шоубизнеса.... было б интересно посмотреть азирова и прохвесора
показать весь комментарий
12.05.2020 21:59 Ответить
в жопу всех целует?..
показать весь комментарий
12.05.2020 22:07 Ответить
порваний розвів таких як ти
показать весь комментарий
12.05.2020 22:23 Ответить
Гордон один за час времени сделал больше,чем все следователи ,прокуратура и т.д за прошедшие 6 лет.
показать весь комментарий
13.05.2020 00:26 Ответить
Все её перлы можно отнести к разряду из сочинений завсегдатых Сабуровой дачи.чего стоит замироточенного бюста и икон против бандеровцев.напоминает мне гламурную версию марии цвигун из белого братства
показать весь комментарий
12.05.2020 21:45 Ответить
Все люди как люди. Совершенно отпетые мерзавцы уже в тюряге или в могиле. Остальные среди нас.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:06 Ответить
Гордон не даремно в формі "ахфицера НКВД" позував
показать весь комментарий
12.05.2020 21:45 Ответить
Да , розворот и Гордон как обличитель , а Поклонская, как пока, свидетель событий приее участии.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:47 Ответить
Гордон на Серёгу Буцева похож ппц,постоянно их путаю..
показать весь комментарий
12.05.2020 21:49 Ответить
хто такий буцев?
показать весь комментарий
12.05.2020 22:24 Ответить
зачем к Мурке прицепились, она братву достойно удовлетворяет.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:49 Ответить
Россия - единственная страна в мире, которая в результате полуторамесячной самоизоляции добилась РОСТА ежедневных заражений в 40 раз.
В Италии после 1,5 месяцев карантина - падение в 6 раз.
В Германии - падение в 10 раз.
В Израиле - падение в 20 раз.
"Можем повторить"!
показать весь комментарий
12.05.2020 22:04 Ответить
Послухав цей цирк... Господи, яка ж вона дура! Інтелектом там і не пахне! Ще й не знає елементарних юридичних речей, які в школі на правознавстві учать (наприклад, що Крим не мав права проводити референдум, бо за Конституцією усі територіальні питання вирішуються ВИКЛЮЧНО на Всеукраїнському референдумі!)
От такі в нас прокурори...
показать весь комментарий
12.05.2020 21:49 Ответить
А шо, у нас президент другой?
показать весь комментарий
12.05.2020 22:09 Ответить
Що до нього, що до неї чудово підходить російська приказка "простота хуже воровства"...
показать весь комментарий
12.05.2020 23:15 Ответить
Язик дурковатої Поклонської грає на нашому боці.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:49 Ответить
Боюсь, Ви перебільшуєте. Схоже, цього разу таргани в поклонській голові вистроїлись таким чином. Завтра вистрояться інакше, і знову все повернеться на круги своя.
показать весь комментарий
13.05.2020 03:52 Ответить
Не надо искать здесь двойного дна: одна вздувшаяся ху*ловская консерва берёт интервью у другой- просроченной и мироточащей. Обе они просроченные и никому не нужные. Всё.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:52 Ответить
сейчас скажут, шо это такой мудрый ход СБУ)))
показать весь комментарий
12.05.2020 21:52 Ответить
Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1882
показать весь комментарий
12.05.2020 21:54 Ответить
О, прокинувся? А де він раніше був?
показать весь комментарий
12.05.2020 21:55 Ответить
Семен, плюнь в лысую башку гондона, будь мужиком!
показать весь комментарий
12.05.2020 22:01 Ответить
ух, вомбат, живой ещё! где ж его судьба нелёгкая носила? помню как разочаровалось много молоденьких девочек когда он в первый раз стянул с себя балаклаву
показать весь комментарий
12.05.2020 22:45 Ответить
Допит онлайн. ггггг
показать весь комментарий
12.05.2020 21:54 Ответить
Она больная и справка 100% есть. Кто ее осудит. А гордон зашкварился, но выкрутился. Штирлиц, епрст, недоделаный
показать весь комментарий
12.05.2020 21:54 Ответить
Вон в раде целое кодло сепаров и казнокрадов с телеканалами сидит, а они за этой дурочкой бегают.
показать весь комментарий
12.05.2020 21:57 Ответить
ДЯ...КУ ..Є...МО !
показать весь комментарий
12.05.2020 22:07 Ответить
Ты думаешь что гандон кого захотел того в сраку и поцеловал?..
на кого разнарядка пришла с моксвы, того и танцует...
показать весь комментарий
12.05.2020 22:12 Ответить
Свечу при вручении разнарядки держал?
показать весь комментарий
12.05.2020 22:29 Ответить
если ты приверженец этого гандона, то посмотри как его действия согласованы с политикой Моксвы в информационной войне против Украины.

Ах да, только что ж видел, там очень коротко:
https://www.youtube.com/watch?v=u1XJraSvRhY Братание в турборежиме .

Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2802

а ты не зебил случайно?
показать весь комментарий
12.05.2020 23:00 Ответить
Я всегда имел мнение за Гордона, как за муд..ка-приспособленца. А оказалось, что Гордон просто гон...дон.
Прошу пардону за каламбурчик.
Впрочем сейчас при власти все свои. Для Гон..дона.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:07 Ответить
Что не так?Чем он тебе не угодил? Что еврей умнее тебя и могих других?
показать весь комментарий
13.05.2020 00:22 Ответить
Дело не в том, что он еврей, а в том, что он простой приспособленец. Родись он раньше, служил бы в НКВД или в ГУЛАГе, а попади в оккупацию был бы мишлинге и служил бы стукачом-провокатором гестапо или арбайткапо в Бухенвальде. Такие, как он, приспосабливаются под любуювласть и ей служат. И с чего вы взяли, что он умнее? Потому, что еврей?
показать весь комментарий
13.05.2020 06:33 Ответить
мне кажется он давно агентом иностранной разведки работает..
журналисты - это их тема..
показать весь комментарий
13.05.2020 08:25 Ответить
Журнашлюхи их тема. Журнашлюхи ала МРАЗийчук, Шустрила, ГоНрдон и прочая братия их древнего цеха с соловьёвыми, киселёвыми и скабеевыми.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:55 Ответить
Никто не знает кем бы он был,родись он раньше.Может и вы были бы стукачом или полицаем. По поводу умнее, так похвастайтесь своими достижениями.Кроме как набиванием постов на цензоре,какие есть еще таланты?
показать весь комментарий
13.05.2020 08:55 Ответить
Да бросьте, по нему видно кем бы он был, родись раньше. Варианты я вам перечислил. Его психотип аналогичный Никитке Михалкову, его папе, дедушке и прадедушкам. Один в один. Лижут зад и служать ЛЮБОЙ власти. Победи немцы, Никитка бы сегодня снимал кино про доблестных солдат Вермахта, а не РККА.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:52 Ответить
тю...так он не только г*ндон он еще и стукачек??? ))))
показать весь комментарий
12.05.2020 22:10 Ответить
Ну да, вызовут ее Гаагский суд и предъявят интервью. Она конечно расскажет все секреты и Россия развалится. Кому понравилась история, ставьте лайки.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:18 Ответить
во какая многоходовочка от г - дона ! а вы думали !
показать весь комментарий
12.05.2020 22:19 Ответить
Краще проти Гондона заведіть!
показать весь комментарий
12.05.2020 22:21 Ответить
https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser
в часи моєї молодості був бум "прєзєрватівов с усікамі", потім то згасло
Тепер спостерігається відродження. Вже в політиці та навколополітичних тусовках
Правда, є відмінності Тепер усікі - окремо, гордони(закреслено) гандони - окремо
Але функції ті самі - протезування
показать весь комментарий
12.05.2020 22:23 Ответить
Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6607
показать весь комментарий
12.05.2020 22:24 Ответить
Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1472
показать весь комментарий
12.05.2020 22:25 Ответить
Отгадай "украинского журналиста" по фотографии.Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 4906
показать весь комментарий
12.05.2020 22:26 Ответить
лысый гандон никогда не боялся испачкаться, то пирамидки рекламировал, потом кашпировского, теперь у няши интервью берет, воистину всеядный говноед
показать весь комментарий
12.05.2020 22:26 Ответить
Її треба затримати, як тільки виїде десь за кордон...
показать весь комментарий
12.05.2020 22:29 Ответить
Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 271
показать весь комментарий
12.05.2020 22:45 Ответить
Яке їхало, таке й здибало, який журнашлюха така і на гостині
показать весь комментарий
12.05.2020 23:34 Ответить
Напоминаю всем, кто забыл, кто виноват в том, что случился майдан 2014 года и все последующие события. Это историю не спрячешь.

Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1742
показать весь комментарий
12.05.2020 23:34 Ответить
Слушал и Гордона..и Червоненко....и Рабиновича!...по десять раз клянутся что они честные,патриотичные,правдивые с пелёнок....а на самом деле ЖыДы жЫдами пархатые и хитро вы*баные!
показать весь комментарий
12.05.2020 23:59 Ответить
Няш-мяша зробила тюнінг морди ліца, шо я її не одразу впізнала.
показать весь комментарий
13.05.2020 00:26 Ответить
Посмотреть таки можно, врага надо знать а лицо
показать весь комментарий
13.05.2020 00:49 Ответить


Гордон дійшов до мишей...
показать весь комментарий
13.05.2020 03:45 Ответить
Поспілкуйтесь з простими жителями Криму - ще не те почуєте...
показать весь комментарий
13.05.2020 05:56 Ответить
Поклонскую используют с Га*оном.
показать весь комментарий
13.05.2020 07:38 Ответить
Так Гордон был "добрым" следователем, а интервью - дачей показаний?!
показать весь комментарий
13.05.2020 10:06 Ответить
 
 