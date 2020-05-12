Экс-заместитель главы МинЧС растратил 23,7 млн грн, дело передано в суд, - ГБР

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт по делу экс-заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, которого обвиняют в растрате на сумму 23,7 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следствием установлено, что в 2004 году Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций (МинЧС) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность министерства. Однако, в 2010 году заместитель главы МинЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области", - сообщает пресс-служба ГБР.

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Экспертиза установила, что стоимость квартир, которые фактически получило министерство в Киевской области, на 23,7 млн грн меньше собственности квартир, которые должны были быть получены в Киеве.

Экс-замминистра обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Если его вина будет доказана, ему грозит от 3 до 6 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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