Большинство членов Нацсовета ТРВ составили экс-сотрудники "1+1" и "Квартала 95". Орган превратился в ручной инструмент Зеленского и Коломойского, - Костинский
Экс-член Нацсовета ТРВ Сергей Костинский заявил о том, что этот орган превратился в "ручной инструмент Зеленского и Коломойского".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Костинский написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Большинство членов Национального совета сейчас составляют бывшие сотрудники телеканала 1 + 1 и Квартала 95 Под угрозой - свобода слова в Украине
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский, в прошлом - владелец и руководитель "Студии Квартал-95", назначил члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания главу пресс-службы "Студии Квартал-95" Татьяну Руденко.
Итак, имеем следующий расклад сил в Национальном совете: Бывшие сотрудники "Студии "1+1": Ольга Герасимьюк, Председатель Национального совета, Олег Черныш, заместитель председателя, Юрий Зиневич, ответственный секретарь, Елена Ницко, член Национального совета
Бывшая сотрудница "Квартала 95": Татьяна Руденко, член Национального совета"
Бывшие сотрудники "1+1" и Квартала 95 в настоящее время контролируют не только 3/4 руководящих должностей в Национальном совете, но и 5/8 голосов. Хотя, скажу откровенно, на самом деле речь идет о 4/4 руководящих должностей и 6/8 голосов (кворум).
Страхует Национальный совет со стороны законодательной ветви власти - председатель профильного комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, в прошлом - руководитель медиагруппы "1+1".
Костинский продолжил: "Таким образом, по моему мнению, Национальный совет сегодня политически ангажированным медиарегулятором, который окончательно превратился в ручной инструмент Офиса Президента и Игоря Коломойского.
Такая политика Офиса Президента свидетельствует о его попытке полностью контролировать все государственные институты, в том числе - независимые конституционные органы, которым является Национальный совет.
Также последние решения Президента указывают на нехватку качественных кадров в его команде, полностью дискредитирует его кадровую политику".
"Таким образом, Президентом Владимиром Зеленским созданы все условия для сворачивания свободы слова в Украине руками членов Национального совета.
Прогнозирую, что после завершения карантина медиарегулятор начнет карательную кампанию против независимых телеканалов и радиостанций, которые позволяют в своем эфире критику Президента Украины и, в общем, действующей власти.
Напомню, Национальный совет уже инициировал две проверки Телеканал "Прямой" - из передачи ПоярковNews и ВАТА ШОУ, а также дважды попыталась лишить радиостанцию Прямой FM эфирной лицензии.
Кроме того, еще осенью Национальный совет пыталась назначить проверку 5 канал. Думаю, что регулятор пойдет на второй круг и по 5 каналу, и по Прямого FM.
Целью кампании со стороны подконтрольной Президенту Национального совета, по моему мнению, может быть лишение независимых вещателей эфирных лицензий, то есть, права на эфирное вещание", - резюмировал Костинский..
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это не грех.
это просто слабый словарный запас ненормативной лексики,
поэтому и не можешь передать.
Его чморят даже "сионисты".
Было на форуме: евреи называют этого Зе "тысячным" (или "тысячником").
Это, мол, среди их народа бывают таки 0,1% идийотов.
А, так, да - "ненавижу расизм и негров". ©
)))
))))
Ви бачили різні лайки? Я, - ні.
Є "подобається" ("лайк"), і "не подобається" ("дізлайк").
А які інші лайки ви знаєте? Пишіть...
..
бабушка подралась c внуком, доказывая, что мышка - это животное, лайки - это собаки, а ссылка - это Ленин в Шушенском ))))...
па-прикольно...до слез...
что возвратилось на уровень простых смертных? депутаты-прокуроры-судьи-министры (а ведь это все новые лица..как бы).. ушла вседозволенность, кумовство, безнаказанность, блат, взяточничество, казнокрадство и брехня с пиаром???? война наконец закончилась? погибать перестали????
о какой свободе слава Вы толкуете, если уже и контролирующие работу всех СМИ органы отданы на откуп выходцам или родственникам из 95-квартала ???
я Вас умоляю... ну проморгайте и посмотрите на эту шоблу... не кивая и не сравнивая их с папередниками, трезво оцените
результатыпоследствия их работыболтовни и обещаний...
нет соблюдения законов (даже в карантин, когда все было запрещено хитрожопые "слуги" умудрялись собирать сходняки), голосуя, умудрялись кнопкодавить... для них законы еще не писаны - законы для врагов... и зашквар за зашкваром...лажа за лажей, даже в мелочах
если не справляются - стоит ли ждать 5 лет до следующих выборов????
выдержит ли страна эту саранчу, плюс затяжную войну на Востоке ?
с кадрами у нас всегда - много, но все не то ))))) и не того калибру )))))
Держава, що знаходиться у нашому становищі, може й не витримати такий процес.
А якщо влада ще й грає на користь агресора - взагалі швах.
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/608499349744920/
А не глава ансамбля песни и пляски?
Но даже, если в твоем понимании он глава коллектива телеканала, а не владелец (тыгыгы)...
Сделай усилие.
Попробуй удержать в голове две логические связки:
1. ЗЕ - 95-й квартал. Весь Нацсовет ТРВ из 95-го квартала.
2. Порох - 5-й канал. Никого с 5-го канала нет в Нацсовете ТРВ
И найди отличия.
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Доволі сумнівне досягнення. Я б, наприклад, у характеристиці на співробітника такого не писав. )))
Собаки Павлова можуть підтвердити.
Цей кагал всю Україну перетворив у бидло-квартал і віддав Бені.
Дякуючи зебілам, манкуртам, ідіотам і просто утиркам усіх мастей.
Зате як весело було на стадіоні, чи не так, зе-лохи ?
Ні дружків, ні кумів ... прозорі конкурси на всі посади ... Не забули ?
Щелепи ще не болять смєяцца ?
Повторюю: далі буде гірше
Но отвечать все равно придется всем...