Большинство членов Нацсовета ТРВ составили экс-сотрудники "1+1" и "Квартала 95". Орган превратился в ручной инструмент Зеленского и Коломойского, - Костинский

Экс-член Нацсовета ТРВ Сергей Костинский заявил о том, что этот орган превратился в "ручной инструмент Зеленского и Коломойского".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Костинский написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Большинство членов Национального совета сейчас составляют бывшие сотрудники телеканала 1 + 1 и Квартала 95 Под угрозой - свобода слова в Украине

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский, в прошлом - владелец и руководитель "Студии Квартал-95", назначил члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания главу пресс-службы "Студии Квартал-95" Татьяну Руденко.

Итак, имеем следующий расклад сил в Национальном совете: Бывшие сотрудники "Студии "1+1": Ольга Герасимьюк, Председатель Национального совета, Олег Черныш, заместитель председателя, Юрий Зиневич, ответственный секретарь, Елена Ницко, член Национального совета

Бывшая сотрудница "Квартала 95": Татьяна Руденко, член Национального совета"

Бывшие сотрудники "1+1" и Квартала 95 в настоящее время контролируют не только 3/4 руководящих должностей в Национальном совете, но и 5/8 голосов. Хотя, скажу откровенно, на самом деле речь идет о 4/4 руководящих должностей и 6/8 голосов (кворум).

Страхует Национальный совет со стороны законодательной ветви власти - председатель профильного комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, в прошлом - руководитель медиагруппы "1+1".

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Костинский продолжил: "Таким образом, по моему мнению, Национальный совет сегодня политически ангажированным медиарегулятором, который окончательно превратился в ручной инструмент Офиса Президента и Игоря Коломойского.

Такая политика Офиса Президента свидетельствует о его попытке полностью контролировать все государственные институты, в том числе - независимые конституционные органы, которым является Национальный совет.

Также последние решения Президента указывают на нехватку качественных кадров в его команде, полностью дискредитирует его кадровую политику".

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"Таким образом, Президентом Владимиром Зеленским созданы все условия для сворачивания свободы слова в Украине руками членов Национального совета.

Прогнозирую, что после завершения карантина медиарегулятор начнет карательную кампанию против независимых телеканалов и радиостанций, которые позволяют в своем эфире критику Президента Украины и, в общем, действующей власти.

Напомню, Национальный совет уже инициировал две проверки Телеканал "Прямой" - из передачи ПоярковNews и ВАТА ШОУ, а также дважды попыталась лишить радиостанцию ​​Прямой FM эфирной лицензии.

Кроме того, еще осенью Национальный совет пыталась назначить проверку 5 канал. Думаю, что регулятор пойдет на второй круг и по 5 каналу, и по Прямого FM.

Целью кампании со стороны подконтрольной Президенту Национального совета, по моему мнению, может быть лишение независимых вещателей эфирных лицензий, то есть, права на эфирное вещание", - резюмировал Костинский..

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