РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9267 посетителей онлайн
Новости
7 376 184

Большинство членов Нацсовета ТРВ составили экс-сотрудники "1+1" и "Квартала 95". Орган превратился в ручной инструмент Зеленского и Коломойского, - Костинский

Большинство членов Нацсовета ТРВ составили экс-сотрудники

Экс-член Нацсовета ТРВ Сергей Костинский заявил о том, что этот орган превратился в "ручной инструмент Зеленского и Коломойского".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Костинский написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Большинство членов Национального совета сейчас составляют бывшие сотрудники телеканала 1 + 1 и Квартала 95 Под угрозой - свобода слова в Украине

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский, в прошлом - владелец и руководитель "Студии Квартал-95", назначил члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания главу пресс-службы "Студии Квартал-95" Татьяну Руденко.

Итак, имеем следующий расклад сил в Национальном совете: Бывшие сотрудники "Студии "1+1":  Ольга Герасимьюк, Председатель Национального совета,  Олег Черныш, заместитель председателя, Юрий Зиневич, ответственный секретарь, Елена Ницко, член Национального совета

Бывшая сотрудница "Квартала 95":  Татьяна Руденко, член Национального совета"

Бывшие сотрудники "1+1" и Квартала 95 в настоящее время контролируют не только 3/4 руководящих должностей в Национальном совете, но и 5/8 голосов. Хотя, скажу откровенно, на самом деле речь идет о 4/4 руководящих должностей и 6/8 голосов (кворум).

Страхует Национальный совет со стороны законодательной ветви власти - председатель профильного комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, в прошлом - руководитель медиагруппы "1+1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил главу пресс-службы "Квартала 95" Руденко членом Нацсовета по телерадиовещанию

Костинский продолжил: "Таким образом, по моему мнению, Национальный совет сегодня политически ангажированным медиарегулятором, который окончательно превратился в ручной инструмент Офиса Президента и Игоря Коломойского.

Такая политика Офиса Президента свидетельствует о его попытке полностью контролировать все государственные институты, в том числе - независимые конституционные органы, которым является Национальный совет.

Также последние решения Президента указывают на нехватку качественных кадров в его команде, полностью дискредитирует его кадровую политику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герасимьюк стала главой Нацсовета ТРВ (обновлено)

"Таким образом, Президентом Владимиром Зеленским созданы все условия для сворачивания свободы слова в Украине руками членов Национального совета.

Прогнозирую, что после завершения карантина медиарегулятор начнет карательную кампанию против независимых телеканалов и радиостанций, которые позволяют в своем эфире критику Президента Украины и, в общем, действующей власти.

Напомню, Национальный совет уже инициировал две проверки Телеканал "Прямой" - из передачи ПоярковNews и ВАТА ШОУ, а также дважды попыталась лишить радиостанцию ​​Прямой FM эфирной лицензии.

Кроме того, еще осенью Национальный совет пыталась назначить проверку 5 канал. Думаю, что регулятор пойдет на второй круг и по 5 каналу, и по Прямого FM.

Целью кампании со стороны подконтрольной Президенту Национального совета, по моему мнению, может быть лишение независимых вещателей эфирных лицензий, то есть, права на эфирное вещание", - резюмировал Костинский..

Также читайте: "Признать неудовлетворительной", - гуманитарный комитет ВР недоволен работой Нацсовета по телерадиовещанию

Автор: 

Герасимьюк (54) Квартал-95 (225) Нацсовет ТРВ (573) 1+1 (167) Костинский Сергей (77)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+56
****, как это все надоело.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:08 Ответить
+43
Большинство членов Нацсовета ТРВ составили экс-сотрудники "1+1" и "Квартала 95". Орган превратился в ручной инструмент Зеленского и Коломойского, - Костинский - Цензор.НЕТ 1907
показать весь комментарий
12.05.2020 22:17 Ответить
+42
https://twitter.com/natohawks Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1260215926714241027 2 ч

5 апреля 2019. Зеленский: "Кумовства не будет".
12 мая 2020. Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна? Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!
показать весь комментарий
12.05.2020 22:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Знаю... в принципе, могу исчезнуть в бане, назвав их так, как не нравится модеру...
показать весь комментарий
12.05.2020 22:29 Ответить
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 9407
показать весь комментарий
12.05.2020 23:23 Ответить
передать не могу степень брезгливости к мацоедам... это грех? Это ксенофобия?



это не грех.

это просто слабый словарный запас ненормативной лексики,

поэтому и не можешь передать.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:31 Ответить
Иудушка-дурачёк Зе, вне сцен и корпоративов, - жалок и ничтожен.
Его чморят даже "сионисты".
Было на форуме: евреи называют этого Зе "тысячным" (или "тысячником").
Это, мол, среди их народа бывают таки 0,1% идийотов.

А, так, да - "ненавижу расизм и негров". ©
показать весь комментарий
12.05.2020 22:52 Ответить
Это начало конца режима пропутинской зелёной чумы... Перевыборы президента будут уже в этом году. Сразу после переезда "с соответствующими почестями" харанта на Ростов... А зелёная срань сама разбежится по СНГ, при первых же выстрелах...
показать весь комментарий
12.05.2020 22:22 Ответить
Откуда такая уверенность?
показать весь комментарий
12.05.2020 22:30 Ответить
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 9984
показать весь комментарий
12.05.2020 22:34 Ответить
+++

)))
показать весь комментарий
12.05.2020 22:54 Ответить
Отже, щодо "пропутінської зеленої чуми" у зебіла заперечень немає?
показать весь комментарий
12.05.2020 22:34 Ответить
Видел сон....
показать весь комментарий
12.05.2020 22:39 Ответить
И сон, по-видимому, чеколатный
показать весь комментарий
12.05.2020 22:41 Ответить
а ти заздриш, бо тобі зелене лайно снилось, але розчарую, новий тлумачник снів від каломойши, то не до грошей, для зебілів до лайна ще більшого.
показать весь комментарий
13.05.2020 08:57 Ответить
Большинство членов Нацсовета ТРВ составили экс-сотрудники "1+1" и "Квартала 95". Орган превратился в ручной инструмент Зеленского и Коломойского, - Костинский - Цензор.НЕТ 8736
показать весь комментарий
12.05.2020 22:25 Ответить
Большинство членов Нацсовета ТРВ составили экс-сотрудники "1+1" и "Квартала 95". Орган превратился в ручной инструмент Зеленского и Коломойского, - Костинский - Цензор.НЕТ 5731
показать весь комментарий
12.05.2020 22:27 Ответить
+++

))))
показать весь комментарий
12.05.2020 22:30 Ответить
Куплю "набор лайков". Дорого. Шоп було їх багато, різних, і всяких красівих.
Ви бачили різні лайки? Я, - ні.
Є "подобається" ("лайк"), і "не подобається" ("дізлайк").

А які інші лайки ви знаєте? Пишіть...
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 5725..
показать весь комментарий
12.05.2020 22:47 Ответить
Уточнення, - якщо не брати до уваги справжню українську лайку в прямому сенсі слова, - бо так можна лаятися до другого пришестя Христового. )))
показать весь комментарий
12.05.2020 22:51 Ответить
***
бабушка подралась c внуком, доказывая, что мышка - это животное, лайки - это собаки, а ссылка - это Ленин в Шушенском ))))...
показать весь комментарий
12.05.2020 23:46 Ответить
Цирк уехал, а клоуны остались !!!
показать весь комментарий
12.05.2020 22:27 Ответить
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 4621
показать весь комментарий
12.05.2020 23:55 Ответить
Надеюсь,уже мало кто возражает против того,что "КамАЗ" клована переедет?
показать весь комментарий
12.05.2020 22:28 Ответить
за год пропало то, что отвоевывалось и завоевывалось...что воспевалось и за что воевалось
па-прикольно...до слез...
показать весь комментарий
12.05.2020 22:31 Ответить
За предыдущие 5 лет отвоевывалась и завоевывалась абсолютная вседозволенность и безнаказанность для некоторой группы лиц определенной "политической ориентации". Сейчас тяжело, со слезками и сопельками - но им приходится потихоньку попускаться и возвращаться на уровень простых смертных.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:37 Ответить
что поменялось кроме ориентации и лиц???? что попускается? имидж Украины за кордоном?
что возвратилось на уровень простых смертных? депутаты-прокуроры-судьи-министры (а ведь это все новые лица..как бы).. ушла вседозволенность, кумовство, безнаказанность, блат, взяточничество, казнокрадство и брехня с пиаром???? война наконец закончилась? погибать перестали????
показать весь комментарий
12.05.2020 22:51 Ответить
Отодвинутые от кормушки морды, которые никогда не жили по закону и не соблюдали свободу слова - внезапно озаботились как соблюдением законов, так и свободой слова и стали ярыми их защитниками. Значит уже произошли позитивные сдвиги.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:58 Ответить
к полупустой кормушке (которую за год выгрызли новые пидсвынки до досок) прорвались худосочные, голодные, неопытные и беспринципные, уже обгрызающие хвосты друг другу...
о какой свободе слава Вы толкуете, если уже и контролирующие работу всех СМИ органы отданы на откуп выходцам или родственникам из 95-квартала ???
я Вас умоляю... ну проморгайте и посмотрите на эту шоблу... не кивая и не сравнивая их с папередниками, трезво оцените результаты последствия их работы болтовни и обещаний...
нет соблюдения законов (даже в карантин, когда все было запрещено хитрожопые "слуги" умудрялись собирать сходняки), голосуя, умудрялись кнопкодавить... для них законы еще не писаны - законы для врагов... и зашквар за зашкваром...лажа за лажей, даже в мелочах
показать весь комментарий
12.05.2020 23:11 Ответить
Хорош даже сам процесс, когда разные силы меняют друг-друга у кормушки. Это не дает предыдущим окопаться настолько крепко, что потом их невозможно отодвинуть как в России. А если при этом папыредныков еще и начнут уголовно преследовать и всячески щемить (в рамках закона) - тогда вообще прекрасно. А не справятся с улучшением жизни обычных граждан - отправятся на помойку на следующих выборах.
показать весь комментарий
12.05.2020 23:19 Ответить
демагогия...
если не справляются - стоит ли ждать 5 лет до следующих выборов????
выдержит ли страна эту саранчу, плюс затяжную войну на Востоке ?
показать весь комментарий
12.05.2020 23:22 Ответить
А уже есть на подходе другие, которые со всем справятся меньше чем за год? Или это со старой пятилетки опять хотят пролезть к кормушке под другими флагами?
показать весь комментарий
12.05.2020 23:26 Ответить
а вот это Вы с козырей пошли ))))
с кадрами у нас всегда - много, но все не то ))))) и не того калибру )))))
показать весь комментарий
12.05.2020 23:29 Ответить
"Доки сонце зійде, роса очі виїсть".
Держава, що знаходиться у нашому становищі, може й не витримати такий процес.
А якщо влада ще й грає на користь агресора - взагалі швах.
показать весь комментарий
12.05.2020 23:29 Ответить
Проверки, угрозы, давление на "прямой", но почему то закрыли на цифре "112"! Давай, Костинский, до свидания!
показать весь комментарий
12.05.2020 22:34 Ответить
Зебіл переживає за канал мертвечука. Одна шобла.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:36 Ответить
Эти слезы порохоботов уже достали!
показать весь комментарий
12.05.2020 22:43 Ответить
А за сльози мертвечука абідна, так, зебіле?
показать весь комментарий
12.05.2020 22:46 Ответить
Умный хочет все использовать, дурак хочет все контролировать.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:37 Ответить
Жрите !
показать весь комментарий
12.05.2020 22:45 Ответить
Зато видосиками нас теперь завалят
показать весь комментарий
12.05.2020 22:47 Ответить
Зеленський та його команда!
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/608499349744920/
показать весь комментарий
12.05.2020 22:47 Ответить
Ну что вы, вы не правы. Зелёная роса вам всем в глаза. Жиды они все хорошие
показать весь комментарий
12.05.2020 22:51 Ответить
Вава заробив ще на одну статтю за узурпацію влади. ЗМІ - це четверта гілка влади.
показать весь комментарий
12.05.2020 22:57 Ответить
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 9938
показать весь комментарий
12.05.2020 22:59 Ответить
порохоботам волноваться не о чем, их политика не сильно отличается
показать весь комментарий
12.05.2020 23:19 Ответить
А и правда, разве так уж сильно отличается путь в ЕС от пути в рашкину опу. Зебилам ведь лишь бы жрать давали да сватов и 95квартал показывали по зомбоящику.
показать весь комментарий
12.05.2020 23:50 Ответить
А ну напомни, когда Нацсовет ТРВ был набран полностью из коллектива 5-го канала.
показать весь комментарий
13.05.2020 02:53 Ответить
зачем, если президент страны был главой коллектива 5-го канала и назначал кого хотел.
показать весь комментарий
13.05.2020 15:21 Ответить
А зачем своих сосок расставляет глава 95-го квартала, ставший президентом?
показать весь комментарий
13.05.2020 17:11 Ответить
Порох - глава коллектива 5-го канала?
А не глава ансамбля песни и пляски?

Но даже, если в твоем понимании он глава коллектива телеканала, а не владелец (тыгыгы)...

Сделай усилие.

Попробуй удержать в голове две логические связки:
1. ЗЕ - 95-й квартал. Весь Нацсовет ТРВ из 95-го квартала.
2. Порох - 5-й канал. Никого с 5-го канала нет в Нацсовете ТРВ
И найди отличия.
показать весь комментарий
13.05.2020 17:20 Ответить
Всё идет к тому, что очень скоро всякое упоминание 1+1 или 95 помойки будет вызывать рвотный рефлекс. Или уже вызывает...
показать весь комментарий
12.05.2020 23:20 Ответить
Третя стадія вже настала у турборежимі. Навіть півтора роки не знадобилося...

Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 5809
показать весь комментарий
12.05.2020 23:25 Ответить
Маєте рацію, маю стійкий рефлекс на 95-й вже дуже давно, а тепер на владу.
показать весь комментарий
12.05.2020 23:26 Ответить
маю стійкий рефлекс
***********
Доволі сумнівне досягнення. Я б, наприклад, у характеристиці на співробітника такого не писав. )))
Собаки Павлова можуть підтвердити.
показать весь комментарий
13.05.2020 00:32 Ответить
На жаль, справа набато серйозніша ...
Цей кагал всю Україну перетворив у бидло-квартал і віддав Бені.
Дякуючи зебілам, манкуртам, ідіотам і просто утиркам усіх мастей.
Зате як весело було на стадіоні, чи не так, зе-лохи ?
Ні дружків, ні кумів ... прозорі конкурси на всі посади ... Не забули ?
Щелепи ще не болять смєяцца ?
Повторюю: далі буде гірше
показать весь комментарий
12.05.2020 23:31 Ответить
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився в ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 7437
показать весь комментарий
13.05.2020 00:24 Ответить
не, юрист не захочет...скок не уговаривай
показать весь комментарий
13.05.2020 04:34 Ответить
А фуле ожидать от миниклоуна. Это не Порох, для него критика болезненна до потери сознания. Побольше зелени и мертвечуков в эфире. Побольше кварталов и сватов. А о клованах или хорошо, или ничего.
показать весь комментарий
13.05.2020 01:33 Ответить
Не. Ну никто ж зеленое стадо не предупреждал, что именно так все и будет. Они не знали.

Но отвечать все равно придется всем...
показать весь комментарий
13.05.2020 02:52 Ответить
ай да клоунада!
показать весь комментарий
13.05.2020 04:35 Ответить
Більшість членів Нацради ТРМ - ексспівробітники "1+1" і "Кварталу 95". Орган перетворився на ручний інструмент Зеленського і Коломойського, - Костинський - Цензор.НЕТ 9400
показать весь комментарий
13.05.2020 04:42 Ответить
Треба було робити як раньше, всіх з рошену брати)))
показать весь комментарий
13.05.2020 07:02 Ответить
В твоей подколке есть доля правды. Шуты, клоуны, комики - это особенная профессия. Народ ценит их творчество пока сытый. А у нас к власти пришли не только они, но и их имитаторы, кривляки и придурки всех мастей, янычары и манкурты, кацапские подстилки. Так что да, лучше Рошен. От бизнес менеджмента и производства толку побольше.
показать весь комментарий
13.05.2020 08:29 Ответить
А чого чекав нарід? Хавайте. Перед тим як з*їсти, намажте на хліб!
показать весь комментарий
13.05.2020 08:47 Ответить
мамам Римма и папа-учОный, спасайте своего баранчика Зелю - кто-то из "сватов" явно готовит его на убой
показать весь комментарий
13.05.2020 09:03 Ответить
"Під загрозою - свобода слова в Україні." - а на хрена 73-процентному бидлу свобода слова? Дивіться 95 квартал, 1+1 і не киздіть.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:17 Ответить
+++
показать весь комментарий
13.05.2020 09:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 