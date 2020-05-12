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Нардеп Поляков заявил, что Венедиктова блокирует суд над экс-замглавы НБУ Приходько по делу о хищении 2 млрд грн госсредств

Нардеп Поляков заявил, что Венедиктова блокирует суд над экс-замглавы НБУ Приходько по делу о хищении 2 млрд грн госсредств

Дарницкий районный суд Киева во вторник 12 мая не смог провести судебное заседание по уголовному производству против депутата Верховной Рады из группы "Довіра" Бориса Приходько о хищении более 2 млрд грн из Аграрного фонда.

Судебное заседание не состоялось из-за уже второй с начала года смены прокурора в деле, заявил внефракционный нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Антон Поляков в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Гордон.

"Передайте [президенту] Владимиру Зеленскому, в его зазеркалье, что его "весне" пришел п...здец! Сегодняшний суд над государственным преступником Борисом Приходько, укравшем миллиарды у Украины, не состоялся. А не состоялся по причине ходатайства со стороны обвинения в лице ГПУ... Как оказалось, в Генпрокуратуре "случайно" расформировали отдел, в который входил прокурор по гособвинению по делу 753/11924/18 – хищение 2,069 млрд гривен из Аграрного фонда. Теперь, дело, скорее всего, передадут другому прокурору. А тот в свою очередь запросит у суда время на ознакомление с делом", – написал Поляков.

Политик отметил, что с начала года Генпрокуратура уже второй раз проводит "операцию с расформированием отдела и сменой прокуроров по этому делу".

"Первый – при [экс-генпрокуроре Руслане] Рябошапке. Второй – уже при [нынешней руководительнице Ирине] Венедиктовой, которая обещала с трибуны посадки топ-чиновников и коррупционеров. С такими успехами Венедиктовой сбор подписей уже за ее отставку просто неизбежен", – считает Поляков.

Нардеп Поляков заявил, что Венедиктова блокирует суд над экс-замглавы НБУ Приходько по делу о хищении 2 млрд грн госсредств 01

Приходько был первым заместителем главы Национального банка Украины. Он фигурирует в деле о хищении 2 млрд грн Аграрного фонда. По данным прокуратуры, эти средства незаконным путем вывели из Украины в один из европейских банков через "Брокбизнесбанк", принадлежащий беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко.

Следствие установило, что фонд без разрешения Министерства аграрной политики разместил средства на депозитном счете "Брокбизнесбанка", а банк потратил эти средства на собственные нужды. 26 января 2017 года уголовное производство направлено на рассмотрение в Дарницкий районный суд города Киева.

Автор: 

Приходько Борис (7) Венедиктова Ирина (726) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+15
Очередная неожиданность! Как удивительно!
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12.05.2020 22:29 Ответить
+9
дурне та хитре/доктор юридичесих наук Венедиктова пыталась попасть в Верховный суд Украины, но по итогам экзамена не смогла набрать даже минимальный балл.Даже будучи дочерью милицейского генерала.
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12.05.2020 22:30 Ответить
+7
Зебіли, ви де? Тут Венедиктову ображають.
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12.05.2020 22:36 Ответить
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Очередная неожиданность! Как удивительно!
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12.05.2020 22:29 Ответить
не удивительно((
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12.05.2020 22:29 Ответить
дурне та хитре/доктор юридичесих наук Венедиктова пыталась попасть в Верховный суд Украины, но по итогам экзамена не смогла набрать даже минимальный балл.Даже будучи дочерью милицейского генерала.
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12.05.2020 22:30 Ответить
я набрав дуже високий - не помогло. Це були порошенківські конкурси обману народу.
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12.05.2020 23:28 Ответить
Как их судить, если они все такие замечательные.
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12.05.2020 22:35 Ответить
Зебіли, ви де? Тут Венедиктову ображають.
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12.05.2020 22:36 Ответить
ЯБВДЛ...
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12.05.2020 22:42 Ответить
зато Стерненка та наших патріотів у справі Шеремета вони хочуть таки засудити...показово...
і досить нахабно...але про наслідки геть не думають...звідки таке нахабство...?! віра в "другий срок"...?!
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12.05.2020 22:43 Ответить
Она самоотвелась в этом деле.
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12.05.2020 23:10 Ответить
Бараны выбрали себе пастуха, который должен их по миру с торбой пустить.
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12.05.2020 22:50 Ответить
"Передайте [президенту] Владимиру Зеленскому, в его зазеркалье, что его "весне" пришел п...здец! Сегодняшний суд над государственным преступником Борисом Приходько, укравшем миллиарды у Украины, не состоялся. А не состоялся по причине ходатайства со стороны обвинения в лице ГПУ.. Источник: https://censor.net/n3195058" - Передайте да*нито Полякову, пис*туну красивому!!! https://zn.ua/POLITICS/eks-zamglavy-nbu-prihodko-obvinyayut-v-**********-2-mlrd-griven-150638_.html ВОТ ЭТО, https://zn.ua/POLITICS/eks-zamglavy-nbu-prihodko-obvinyayut-v-**********-2-mlrd-griven-150638_.html Этого кента водят уже шесть лет!!! Вопрос ПОЧЕМУ??
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12.05.2020 23:08 Ответить
а потянул то (по тому курсу на начало 2014) 300 лямов зелени
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12.05.2020 23:13 Ответить
Еще она покрывает убийц.
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12.05.2020 23:09 Ответить
Это тот поляков который подал 6 000 правок к "антиколомойскому закону" ? Прям моральный авторитет, можно верить ...
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12.05.2020 23:09 Ответить
ещё тот гнойник! Прыщ!!
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12.05.2020 23:14 Ответить
Депутат, которого избрали под брендом "слуга народа" обвинил прокурора, которого поставил бренд "слуга народа".
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13.05.2020 00:19 Ответить
Всё равно фуфели. Причем конченные.
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13.05.2020 01:01 Ответить
 
 