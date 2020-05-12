В данный момент атомная генерация покрывает всю базовую нагрузку, которую может потребить Украина, - Шмыгаль

Государство вынуждено выплачивать "зеленый" тариф инвесторам в возобновляемые источники энергии независимо от того, был ли произведен ресурс.

Об этом напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

Законодательство прописано так, что правительство обязано платить за альтернативную энергетику, даже если ее выработка ограничена системным оператором в рамках мер по балансированию энергосистемы.

"Поэтому для того, чтобы избежать, так сказать, "двойной оплаты" за произведенную электроэнергию, мы были вынуждены были пойти на встречу "Энергоатому" и перенести плановые ремонты с осени на весну", - сказал Шмыгаль.

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Он заметил, что перевыработка атомной энергии убыточна для "Энергоатома".

"В последние два месяца "Энергоатом" вышел на рынок прямых договоров. Это дало им возможность избежать работы через "Гарантированного покупателя" (госпредприятие, которое обязано покупать электроэнергию в "зеленой" генерации и продавать ее на рынке "на сутки вперед", а также - у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", часть которой продается поставщикам по ценам, обеспечивающим текущий тариф для населения, а часть - на рынке "на сутки вперед". - Ред.) , который не платил деньги, из-за чего сформировались долги. "Энергоатом" сегодня получил возможность зарабатывать деньги для собственных потребностей на выплату заработной платы, но выход "Энергоатома" на балансирующий рынок привел к резкому падению цены перевыработанного ресурса электроэнергии, который они продают вместо 1,25 грн по 60 коп. В убыток госпредприятию", - подчеркнул премьер.

По его словам, в новом энергобалансе предусмотрен способ не "загонять "Энергоатом" в убытки". То есть предприятие не просто не ущемлено, но выровнена производственная ситуация для того, чтобы финансовое положение его было стабильным.

При этом, отметил Шмыгаль, в настоящее время атомная генерация покрывает всю базовую нагрузку, которая может быть потреблена.

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"Сегодня атомная генерация полностью заполняет всю базовую нагрузку, которую способна потребить Украина. Все остальное - балансирующая мощность, которую, к сожалению, в настоящее время может заполнять только тепловая генерация в связи с тем, что гидрогенерация потеряла порядка 28% своей мощности из-за безводной зимы. Поэтому такая нагрузка сегодня идет в часы вечернего максимума на тепловые станции. Это природный процесс для энергетического баланса энергетической системы Украины, построенной еще 50 лет назад", - сказал глава правительства.

Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

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7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.