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В данный момент атомная генерация покрывает всю базовую нагрузку, которую может потребить Украина, - Шмыгаль

В данный момент атомная генерация покрывает всю базовую нагрузку, которую может потребить Украина, - Шмыгаль

Государство вынуждено выплачивать "зеленый" тариф инвесторам в возобновляемые источники энергии независимо от того, был ли произведен ресурс.

Об этом напомнил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

Законодательство прописано так, что правительство обязано платить за альтернативную энергетику, даже если ее выработка ограничена системным оператором в рамках мер по балансированию энергосистемы.

"Поэтому для того, чтобы избежать, так сказать, "двойной оплаты" за произведенную электроэнергию, мы были вынуждены были пойти на встречу "Энергоатому" и перенести плановые ремонты с осени на весну", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет ВР поддержал решение Антикризисного энергетического штаба о выводе энергетики из кризиса

Он заметил, что перевыработка атомной энергии убыточна для "Энергоатома".

"В последние два месяца "Энергоатом" вышел на рынок прямых договоров. Это дало им возможность избежать работы через "Гарантированного покупателя" (госпредприятие, которое обязано покупать электроэнергию в "зеленой" генерации и продавать ее на рынке "на сутки вперед", а также - у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", часть которой продается поставщикам по ценам, обеспечивающим текущий тариф для населения, а часть - на рынке "на сутки вперед". - Ред.) , который не платил деньги, из-за чего сформировались долги. "Энергоатом" сегодня получил возможность зарабатывать деньги для собственных потребностей на выплату заработной платы, но выход "Энергоатома" на балансирующий рынок привел к резкому падению цены перевыработанного ресурса электроэнергии, который они продают вместо 1,25 грн по 60 коп. В убыток госпредприятию", - подчеркнул премьер.

По его словам, в новом энергобалансе предусмотрен способ не "загонять "Энергоатом" в убытки". То есть предприятие не просто не ущемлено, но выровнена производственная ситуация для того, чтобы финансовое положение его было стабильным.

При этом, отметил Шмыгаль, в настоящее время атомная генерация покрывает всю базовую нагрузку, которая может быть потреблена.

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"Сегодня атомная генерация полностью заполняет всю базовую нагрузку, которую способна потребить Украина. Все остальное - балансирующая мощность, которую, к сожалению, в настоящее время может заполнять только тепловая генерация в связи с тем, что гидрогенерация потеряла порядка 28% своей мощности из-за безводной зимы. Поэтому такая нагрузка сегодня идет в часы вечернего максимума на тепловые станции. Это природный процесс для энергетического баланса энергетической системы Украины, построенной еще 50 лет назад", - сказал глава правительства.

Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

Также читайте: Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Буславец

7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.

Автор: 

энергетика (2583) Энергоатом (412) атомная энергетика (294) альтернативная энергетика (123) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+10
капец, речь идет о существовании Страны Украина, и тут на весах татарская фамилия Ахметов???, когда все национализируют и посадят отца украинского олигархата кучму????
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12.05.2020 22:36 Ответить
+6
Ахметовська шавка Шмигаль,зруйнує Україну.
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12.05.2020 22:34 Ответить
+5
Предложите зеленой энергетике влаживаться в генерацию биткоинов. Или слабо с Ахметовым поссориться?
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12.05.2020 22:41 Ответить
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Покупали 0,5-1% от общей потребляемой мощности для БАЛАНСИРОВАНИЯ энергосистемы.
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12.05.2020 23:09 Ответить
бо Герус вражина Украины как глава комитета по энергетике в ВР , это его работа
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13.05.2020 21:23 Ответить
Ну і чуть-чуть у кацапів купляєм.... Та то мєлочі!!!!
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12.05.2020 22:56 Ответить
гидрогенерация потеряла порядка 28% своей мощности из-за безводной зимы. Поэтому такая нагрузка сегодня идет в часы вечернего максимума на тепловые станции. / 28 % не могут быть причиной всей этой катавасии.Мощность ГЭС всего лишь 10 % всех мощностей.Максимум держат АЭС. Минимум достигался в основном не ГЭС, а разгрузкой старых, которых не жалко, энергоблоков ТЭС. Из-за износа многие энергоблоки ТЭС работают на пониженных нагрузках./" В настоящее время в Украине для балансировки используют угольную генерацию ТЭС",-Проблемы украинской возобновляемой энергетики. 04.03.2019
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12.05.2020 23:10 Ответить
значить це тупе "законодательство"
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12.05.2020 23:22 Ответить
...Государство вынуждено выплачивать "зеленый" тариф инвесторам в возобновляемые источники энергии независимо от того, был ли произведен ресурс ...а за це хтось відповість ...чи як завжди ...у цього шмигла на лобу написано завдання збитків державі (читай народу України) в особливо великих розмірахИсточник: https://censor.net/n3195060
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12.05.2020 23:24 Ответить
Это одна из тысяч украинских "афер века".
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12.05.2020 23:33 Ответить
Так хай сонячні електростанції біткоїни майнять. Ви ж це і пропонуєте. А пересічним громадянам ваша зелена енергія по 5 гривень за кВт зовсім не здалася.
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12.05.2020 23:53 Ответить
как раз пересичным это и нужно, так как это их личный вклад в свою энергоэффективность (сомневаюсь что настоящие украинцы будут что-то покупать, когда своя панель\ветряк работает, да и использовать всегда найдут куда, да и за работоспособностью следят - это не "наши" "власти" которые хз что делают). а вот известные корпорации на зелени - это очевидный распил. так как после \повышения налогов, уменьшения прибыли, приказа Х#йла, мульки в голове, еще чего то\ все будет моментально продано, и вряд ли местным (как с масками получилось). да и вообще подсчитать цену занятой панелями отнюдь не африканской пустыни, а вполне себе пока еще чернозема - и подсчитать прибыль от генерации \ другого хозяйствования наверное стоило бы изначально. да и налоги тоже интересно какие за размещение идут. монополии опять же, явно.
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13.05.2020 03:25 Ответить
Береза о "новых рабочих местах" от Шмыгаля: "500 тысяч рабочих мест создадут в мае 31?

Береза высмеял премьер-министра и напомнил ему его же слова о создании 500 000 рабочих мест. правительство будет больше обещать, нежели делать.

Кабмин и другие органы высшей государственной власти не способны реально выполнять дела, а дают лишь пустые обещания, "снимают видосики" и попадают в скандалы.

"Ждем новых красивых обещаний от создателей 40 % ВВП и 500 000 рабочих мест в мае. Эти пацаны, видимо, не знают, что в формуле "хлеба и зрелищ" наличие хлеба является обязательным условием. Они же просто больше по зрелищам и обещаниям", - заявил Береза.
https://www.dialog.ua/blogs/207172_1589283090
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13.05.2020 03:07 Ответить
Энергетический монополист Ахметов рушит все то, что ему пока еще не принадлежит.
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13.05.2020 06:15 Ответить
НУ ТАК 0 ГРИВЕН ЗА КИЛОВАТТ !) А ТО ТРЕТИЙ МАЙДАН !!! И ТАК И БУДЕ !!!
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13.05.2020 06:23 Ответить
Виключіть і атомну. Як сказав великий реформатор і наслідник ідей всесвітлого, Герус - краще російської і білоруської енергетики немає. Так?
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13.05.2020 08:45 Ответить
Москаль обвинил Геруса в работе на московию https://glavcom.ua/ru/news/moskal-zayavil-v-genprokuraturu-na-gerusa-679112.html
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13.05.2020 21:25 Ответить
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