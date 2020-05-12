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Вариант онлайн-проведения ВНО не рассматривается, иногородним выпускникам стоит позаботиться об изменении места прохождения, - замдиректора УЦОКО Вакуленко

Вариант онлайн-проведения ВНО не рассматривается, иногородним выпускникам стоит позаботиться об изменении места прохождения, - замдиректора УЦОКО Вакуленко

Окончательный алгоритм проведения внешнего независимого оценивания пока неизвестен, поскольку неизвестно, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Украине.

Об этом в эфире Громадського радіо рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, она отметила: неизвестно, когда в Украине возобновит работу общественный транспорт.

"Возобновление работы общественного транспорта - одно из условий проведения внешнего независимого оценивания, поскольку все наши соискатели образования, и привлеченные лица, они должны так или иначе доехать до пунктов проведения ВНО", - отметила Вакуленко.

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Она добавила, что есть смысл пересмотреть возможность изменения места прохождения ВНО.

"Представим себе ученика, который получил образование в учреждении интернатного типа и проживал в общежитии интерната и регистрировался для прохождения ВНО по месту учебы. Сейчас, скорее всего, он или она отправился домой и может находиться очень далеко от потенциального места прохождения ВНО", - отметила заместитель директора УЦОКО.

В такой ситуации она посоветовала сообщить свое заведение, о том, что ученик далеко, а учебное заведение должно внести эту информацию в специальный сервис УЦОКО и сообщить о необходимости изменения места прохождения ВНО.

Сделать это нужно до 18 мая, добавила Татьяна Вакуленко.

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Она подчеркнула, что ВНО точно будет проводиться в классическом виде, онлайн-вариант не рассматривают.

"Если мы говорим об онлайн-формате, то есть очень много причин. Среди них, в частности, отсутствие качественно разработанного сервиса. Также мы на 100% не знаем, что каждый соискатель образования и поступающий имеют доступ к качественной интернет-сети, к компьютерам, а также насущная проблема - идентификация участника. Никто не даст гарантии, что именно этот участник проходит тестирование, а не его репетитор, учитель, знакомый приятель", - отметила Вакуленко.

Напомним, внешнее независимое оценивание в Украине будет проходить с 25 июня по 17 июля.

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Вариант онлайн-проведения ВНО не рассматривается, иногородним выпускникам стоит позаботиться об изменении места прохождения, - замдиректора УЦОКО Вакуленко - Цензор.НЕТ 7481
Григорій Сковорода йде до Києва на ВНО
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12.05.2020 23:16 Ответить
Крымские хитрожопые с русскоговорящими челюстями, которые хотели усидеть на двух стульях, пролетели в этом году из-за карантина. Отправляйте своих чад учиться в Воркуту, Краснодар и Сургут. Нехер шастать
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12.05.2020 23:37 Ответить
Неизвестно ничего! Вот это работенка!
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13.05.2020 09:18 Ответить
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14.10.2022 16:30 Ответить
 
 