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Новости Коронавирус и карантин
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Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции "Стоп культурный карантин". ФОТОрепортаж

В Киеве, Харькове, Одессе и других городах в небо направили мощные прожекторы в знак поддержки культурной индустрии. Цель акции — привлечь внимание правительства к трудностям креативной индустрии из-за карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание theБабель.

Ровно в 22:00 в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других городах в разных точках в небо направили лучи света.

В акции принимают участие многие организаторы фестивалей и концертов. Участники акции отмечают, что план выхода из карантина разработан для всех отраслей, кроме культурной индустрии.

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"У правительства не существует сценария для нас, для более 250 тысяч человек — артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов [...]. Дайте нам возможность работать, поговорите с нами, как нам совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины", — сказано в заявлении.

Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции Стоп культурный карантин 01
Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции Стоп культурный карантин 02
Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции Стоп культурный карантин 03
Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции Стоп культурный карантин 04
Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции Стоп культурный карантин 05
Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции Стоп культурный карантин 06
Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции Стоп культурный карантин 07
Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции Стоп культурный карантин 08

Автор: 

карантин (16729) культура (845) протест (5871) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Мо краще якогось ватніка повісити на гіляці? Чи чинушу? В знак протесту проти карантину? І в 20-ти містах?
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12.05.2020 23:28 Ответить
+9
Марс атакует (с)
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12.05.2020 23:21 Ответить
+6
Это кто???? Это президент?????? Моей страны?????? **********... как же низко надо пасть гражданам, чтобы выбрать себе вот этот непотриб...
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12.05.2020 23:39 Ответить
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Марс атакует (с)
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12.05.2020 23:21 Ответить
огни не настоящие, не подмигивают!

даже Распутин в 90е подмигивал

Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции "Стоп культурный карантин" - Цензор.НЕТ 4888
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12.05.2020 23:25 Ответить
после первой выпитой бутылки.Иногда после второй.
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12.05.2020 23:27 Ответить
люди и так в депрессухе, а они еще шоу "Война миров" устроили
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12.05.2020 23:51 Ответить
И как, помогает избавиться от ковид19?
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12.05.2020 23:21 Ответить
Карантин хуже вируса
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12.05.2020 23:24 Ответить
люди с тяжелой пневмонией а также умершие с вами не согласятся.
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12.05.2020 23:56 Ответить
У зелені свої вогні зажігаєт 95 квартал.
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12.05.2020 23:22 Ответить
Панический страх овладел быдлом во власти от Пандемии
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12.05.2020 23:28 Ответить
Та ладно... сегодня с 9:15 до 10:20 преодолевал участок от перекрестка Г.Труда х Ак.Барабашова и до перкрестка Чкалова с Белгородским шоссе... сплошной поток машин в обе стороны... это ж надо в каком экстазе народ культурно ломанулся в музеи и библиотеки...
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12.05.2020 23:28 Ответить
Мо краще якогось ватніка повісити на гіляці? Чи чинушу? В знак протесту проти карантину? І в 20-ти містах?
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12.05.2020 23:28 Ответить
...У правительства не существует сценария для нас...
...дайте нам возможность...

Хто хоче чогось досягти - шукає можливості. А хто не хоче - шукає причини.

У всьому світі виходять з Карантину самі. На Карантині в соціальних мережах буржуйська культурна сфера творила чарівні речі і ні в кого нічого не просила. Навпаки, ще й допомагала.
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12.05.2020 23:30 Ответить
все просто, пора запускати гастролі
Небо над 20 городами пронзили лучи света в рамках акции "Стоп культурный карантин" - Цензор.НЕТ 8484
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12.05.2020 23:31 Ответить
Это кто???? Это президент?????? Моей страны?????? **********... как же низко надо пасть гражданам, чтобы выбрать себе вот этот непотриб...
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12.05.2020 23:39 Ответить
Гірше.Це-справжній барига.І привів до влади таких же нових бариг .Який ніхера не зробив корисного для України і не зробить.
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12.05.2020 23:44 Ответить
смотрели сватов и педоквартал теперь смотрите в окна
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12.05.2020 23:33 Ответить
Я сделал простую вещь,с помощью инета вычислил кто куда летал ездил с 1 января 2020 года.Интересная картинка нарисовалась...очень интересная.... Именно поезки выдают политиков разных мастей...
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12.05.2020 23:34 Ответить
По ip вычислил?
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12.05.2020 23:37 Ответить
Неа.По твоим майонезным мозгам
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12.05.2020 23:43 Ответить
То что ты пиз.. балабол, это давно известно. Ни один твой прогноз даже близко не сбылся. Так что иди, свою мамку дальше тумаками лечи, как ты тут хвалился.
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12.05.2020 23:52 Ответить
хорошо хоть объяснили. А то мы уже испугались, что за хрень))
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12.05.2020 23:58 Ответить
нє, то бєнька з гебньой "промені гідності" косплеять, мавпи анахтемські
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13.05.2020 00:05 Ответить
Да эта фейкпандемия и ее дурантины ведут к голоду страну. вот и все. Выкиньте эти тэсты и никакой пандемии и не заметите. Это маскарад шоу еще й спонсируется из бюджета страны. Это ужас.
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13.05.2020 00:11 Ответить
Небо над 20 містами пронизало проміння світла в межах акції "Стоп культурний карантин" - Цензор.НЕТ 9592
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13.05.2020 00:28 Ответить
не до культуры нынче. уже сегодня жрать некоторым нечего.
пару месяцев перетопчитесь.
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13.05.2020 01:13 Ответить
Петь уже начали ?
https://www.youtube.com/watch?v=0DSs8vjTRdk Шариков всё же дал потомство
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13.05.2020 01:25 Ответить
Кому вирус, а голубым дай потанцевать...
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13.05.2020 01:44 Ответить
у правительства сценария для вас, более 250 тысяч человек работников культуры есть универсальный сценарий - ...https://minfin.com.ua/2020/04/22/44022592/ укладка тротуарной плитки , например. а будет работа - будут у вас песни и танцы.
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13.05.2020 05:16 Ответить
вообще не эту херню тяга есть а как ити на стройку работать так поддержите работников культуры, стройки не для нас
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13.05.2020 05:20 Ответить
ТАК ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НАДО !!! А ТО НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ДО СИХ ПОР ОГЛЯДЫВАЮТСЯ !)
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13.05.2020 06:16 Ответить
а що вони називають культурою, гастролі кацапня паршивого, чи ті дебільноватні пісеньки на козлячом, нахрін не порібні. нехай йдуть парки прибирати, вулиці, культуру побуту несуть в маси
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13.05.2020 08:08 Ответить
Я сам вчер подумал, что на Марс сигналят, как диверсанты немцам в войну. Вот такая вот культура ни о чем. Пенсионеры уже живут как кроты в темноте и 20 лет не гладят одежду, экономя электричество, а эти ****ь сожгли на сотни, если не тысячи гривен электроэнергии ни о чем.
Зато раньше, в центре города каждые выходные какое-то танцевально-кривляльное шоу под оглушительную фанеру. И конешно же, деньги на эту "культуру" раскладываются по карманам чиновников и на бухло деятелям исскуства, шоб крывотивили и дальше.
Культуры во всем этом шалмане %5 - в консерватории, иногда в филармонии, в опере, в театре. Остальные лабухи, которые по кабакам, свадьбам и коммерческим утренникам для тружеников безмена и калькулятора в домах культуры памяти СССР бабки зашибают на безмозольную жизнь. Блин, страна фотографов и массажистов по ягодицам, врачей-губонакачивателей, тренеров по сжиганию сожранного и охранников хозяев украденного с общегосударственного колхозного поля.
Глисты зашевелились - Бобик стал плохо питаться и им стало не хватать!
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13.05.2020 08:18 Ответить
 
 