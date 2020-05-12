С 5 по 11 мая уровень загрязнения воздуха в Киеве снижался, - геофизическая обсерватория

В течение последней недели, с 5 по 11 мая, уровень загрязнения воздуха в Киеве постепенно снижался.

Как передает Цензор.НЕТ, ооб этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Специалисты обсерватории связывают это с циклоническим характером погоды. По сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города снизилось среднесуточное содержание всех загрязняющих примесей.

"Снизился более заметно диоксид азота, диоксид серы и формальдегида. При этом надо учесть, что в связи с длительными выходными количество транспорта на дорогах Киева уменьшилось и это, вместе с дождливой погодой, способствовало снижению загрязнения воздуха", - отметили в обсерватории.

Если говорить о показателях по каждому из элементов, то в течение 5-11 мая было взято 957 проб воздуха. По результатам их анализа в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

- взвешенных веществ (пыль) - в 1,2 раза на Бессарабской площади;

- диоксида серы - в 1,4-1,5 раз на Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Александра Довженко; в 1,0-1,2 раза - на всех других постах города, за исключением проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории), где среднесуточный содержимое не превышал уровень ГДКсд.;

- оксида углерода - превышен в 1,1 раза на проспекте Победы;

- диоксида азота - в 5,2-5,9 раза на улице Инженера Бородина, проспекте Победы, Бессарабской площади; в 4,2-5,0 раза - на Демеевской площади и Оболонском проспекте; в 2,2-3,7 раза - на других постах города, за исключением проспекта Науки, где превышений не наблюдалось;

- формальдегида - в 2,5 раза - на проспекте Победы; в 1,9-2,3 раза - на площадях Бессарабской и Демеевской, улицах Александра Довженко, Попудренко, Оболонском проспекте, бульваре Вацлава Гавела; на проспекте Науки среднесуточный содержание достигал 1,0 ГДКсд.

Напомним, 18-21 апреля 2020 в связи с пожарами вокруг Киева уровень загрязненности воздуха в столице был самым высоким в мире.