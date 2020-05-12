Венедиктова начала сворачивать реформу прокуратуры и готовит уголовное преследование Ульяны Супрун, - "Atlantic Council"
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова может начать уголовное преследование бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЗН, об этом в своей статье пишет заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Геринг, отмечая, что предлогом для преследования могут стать ее попытки реформировать медицинскую систему в Украине.
"Мы получили достоверный отчет о том, что может быть начато расследование в отношении Ульяны Супрун. Она прекрасно исполняла обязанности министра и попыталась реформировать зыбкую систему здравоохранения Украины", - отмечает Геринг, добавляя, что преследование Ульяны Супрун и ее мужа, которые являются гражданами США, "очень удивит" как Соединенные Штаты, так и Европу.
В то же время в статье отмечается, что Венедиктова начала сворачивать реформу прокуратуры, при чем сама она до этого назначения ни одного дня не работала прокурором.
"Зеленский заменил Рябошапку на Венедиктову – политическую приятельницу, которая никогда не была прокурором. Результаты были предсказуемыми: Венедиктова, похоже, отказывается от реформы прокуратуры", – говорится в статье Геринг.
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Если не веришь, спроси у шефа Венедиктовой Портнова. Он уже пытался в Панаме провернуть подобное и был осужден за фуфловые обвинения.
Мальчик, ты даун и считаешь, что все вокруг такие же?
А я говорил про Госдеп США.
Зе предъявит Госдепу США мнение задрота Максима Воронцова в качестве доказательств или есть еще что-то?
"Я точно не знаю, но я уверен...".
Ты - их ЭТИХ?...
i
че не ясно - лобик то у детки узенький и свинцовый, он им кирпичи разбивает
Дебіли ***....
Мелинда Геринг- соросоид.
При таких ставленников в правительство и ватницу малоросску Венедиктову от Зеленского и Ермака....о реформе можете забыть.
А також грубе порушення норм ст.ст. 135, 136 ... КК Украіни.
А вообще, милые бранятся- только тешатся. Обе заядлые потрохоботки.
А шоб не "тхнуло", попробуй помыться, Мира.