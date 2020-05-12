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Венедиктова начала сворачивать реформу прокуратуры и готовит уголовное преследование Ульяны Супрун, - "Atlantic Council"

Венедиктова начала сворачивать реформу прокуратуры и готовит уголовное преследование Ульяны Супрун, -

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова может начать уголовное преследование бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЗН, об этом в своей статье пишет заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Геринг, отмечая, что предлогом для преследования могут стать ее попытки реформировать медицинскую систему в Украине.

"Мы получили достоверный отчет о том, что может быть начато расследование в отношении Ульяны Супрун. Она прекрасно исполняла обязанности министра и попыталась реформировать зыбкую систему здравоохранения Украины", - отмечает Геринг, добавляя, что преследование Ульяны Супрун и ее мужа, которые являются гражданами США, "очень удивит" как Соединенные Штаты, так и Европу.

В то же время в статье отмечается, что Венедиктова начала сворачивать реформу прокуратуры, при чем сама она до этого назначения ни одного дня не работала прокурором.

"Зеленский заменил Рябошапку на Венедиктову – политическую приятельницу, которая никогда не была прокурором. Результаты были предсказуемыми: Венедиктова, похоже, отказывается от реформы прокуратуры", – говорится в статье Геринг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова опубликовала песню "День Победы" в исполнении Лещенко, поддержавшего оккупацию Крыма. После извинилась и назвала РФ "агрессором". ФОТО

Автор: 

уголовное дело (2436) Супрун Ульяна (639) Венедиктова Ирина (726) Atlantic Council (17)


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Топ комментарии
+45
Якщо Шарікова посадили в крісло президента. То країна перетвориться на "Очістку".
Прогнозовано, передбачувано і цілком логічно.
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12.05.2020 23:51 Ответить
+39
Супрун не воровала - её обязательно надо за это наказать...
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12.05.2020 23:54 Ответить
+37
Ты идиот? Не отвечай. Пусть это остается для тебя(но не для окружающих) загадкой.
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12.05.2020 23:48 Ответить
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Страница 2 из 2
А если обвинения не липовые? Что тогда?
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13.05.2020 03:27 Ответить
Липовые, как и все, что гонит ЗЕ-власть уже год.

Если не веришь, спроси у шефа Венедиктовой Портнова. Он уже пытался в Панаме провернуть подобное и был осужден за фуфловые обвинения.
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13.05.2020 10:38 Ответить
Не. Не липовые. Если она плотно сидит в команде барыги-мародёра, то честным человеком не может быть априори. Уверен, что "грехов" на ней, как на су чке блох. Несмотря на её показушные поездки на велике. Главное в том, будет ли у зеленого желание за них наказывать.
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13.05.2020 18:04 Ответить
Очень интересные основания для уголовного преследования.

Мальчик, ты даун и считаешь, что все вокруг такие же?
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13.05.2020 18:10 Ответить
Не, "дядя". "Даунами" я считаю свидетелей Секты Пециной росы, к которой ты принадлежишь. Но вы- это НЕ ВСЕ. А только маленький, ничтожный процент упоротых или слепых иди отов.
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13.05.2020 19:46 Ответить
То, что ты считаешь, интересно может быть разве что психиатрам.
А я говорил про Госдеп США.
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13.05.2020 21:46 Ответить
Ну так и я тебе могу сказать даже наверняка, что всё, что ты тут набиваешь своим клювом, интересно разве что твоему начальнику на свиноферме. Но ты же ведь не сольешься отсюда просто так и не перестанешь с рать на ветках? А посему -
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13.05.2020 23:31 Ответить
Вопрос прежний.
Зе предъявит Госдепу США мнение задрота Максима Воронцова в качестве доказательств или есть еще что-то?
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14.05.2020 00:10 Ответить
не, он не даун. его диагноз - имбецил. а это круче
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13.05.2020 21:18 Ответить
Из "афоризмов" "величайшего лидера современности":
"Я точно не знаю, но я уверен...".
Ты - их ЭТИХ?...
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13.05.2020 18:32 Ответить
Нет. Я из тех, кто видит соевого барыгу-мародёра насквозь. И НИКОГДА не будет голосовать за него.
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13.05.2020 19:47 Ответить
А, вообще, какое отношение ты имеешь к Украине? "Флажок" - не доказательство... У тебя на лбу написано "ЛАХТА"!!!!
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13.05.2020 19:55 Ответить
Прямое. Как и 73% избирателей. И это минимум. А вот ты, лаптеногое, действительно никакого. Обелять своего ахента- твоя работа. Только украинцы уже на это не ведуться. Как бы ты не старалось.
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13.05.2020 21:06 Ответить
73% - печальная статистика для Украины, поскольку их узколобость (т.е. низкий IQ)стада и наплевательство на независимость Украины страну могут тупо погубить

i
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13.05.2020 21:26 Ответить
Нет. Печаль была тогда, когда в 2014 году, после майдановской крови, ОПЯТЬ усадили на трон рыго-олигарха. Вот это был ТРЕШ, а не просто печаль....
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13.05.2020 23:29 Ответить
Лучше бы она, будучи студенткой на практике, отрезала яйца твоему папе - глядишь, одним дураком меньше на свете было...
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13.05.2020 04:22 Ответить
Лучше бы тебя твой папик вытер об шторку, лолабот. )) А Супрун должна присесть. Вместе с мародёром.
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13.05.2020 16:01 Ответить
"Сажалку" не поломай, "сажатель"...
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13.05.2020 16:10 Ответить
Не боись. У нас сажалка крепкая. Будем менять власть до тех пор, пока вы все не рассядитесь по нарам. Разве ты этого еще не понял в апреле 2019? Жизнь пецкив ничему не учит.
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13.05.2020 17:59 Ответить
Пупок не надорви, "кацапёныш"...
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13.05.2020 18:30 Ответить
С каких это **ёв тебя пипчет мой пупок, цап? Ты лучше переживай за вашего ахента Лолу. Чтобы камера у него была с комфортом.
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13.05.2020 19:41 Ответить
Понимаешь, если человек долго тужится, то у него либо грыжа на пупке, либо геморроидальная шишка в заднице, вылазит... Вы тут, уже год тужитесь, чтобы "Пороха" посадить, и ничего не выходит... Вот я и беспокоюсь про твоё здоровье...
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13.05.2020 19:57 Ответить
закон Мэрфи: не спорь с дураками. (могут не заметить разницы).
че не ясно - лобик то у детки узенький и свинцовый, он им кирпичи разбивает
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13.05.2020 21:29 Ответить
Кстати, не удивительно, что медреформу она провалила. Не имея даже элементарного медицинского образования! Зато ветеринар, режущий яйца быкам, уже не первый год дает нам свои "рекомендации" и учит жить! ТРЕШ!
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13.05.2020 16:09 Ответить
Медреформу вона не провалила... Перший етап - "сімейний лікар", успішно виконали... Але потім прийшли ті, що "зробили це разом", і все спинилося... А щодо її освіти, то не "ліпи горбатого" - кому треба, відкриє Гугл і прочитає про її освіту... Тобі до неї - "що до Китаю рачки"...
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13.05.2020 16:53 Ответить
Ну ясен перец- нам всем, потребителям/пациентам, да и врачам, до резальщицы бычьих яиц- "як до неба рачки"! "Успешные потужние рехформы" только у вас, пецикив, в голове. А то, что видим мы все - уничтоженная служба скорой помощи, унистоженная СЭС, "семейный врач", который не ходит на вызовы и "консультирует по телефону" или вперде на приём в поликлинику- пешком или на маршрутке- с температурой, ветрянкой (касается детей) или тем же ковидом! Заражать на своем пути всё, что движется! Не говоря уже о закрытых больницах и младшем медперсонале, который было запланировано ликвидировать, как класс! Вот такая "чудная рехформа" от резальщицы бычьих яиц!
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13.05.2020 17:57 Ответить
а вас не удивляет, что клоун-циркач учит жить всю страну?
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13.05.2020 21:31 Ответить
А чё США и Европе удиволяться? Если их граждане нарушали в Украине закон, так они что, "неприкасаемые"? Если действительно за время её "реформ" у Украины накопилось миллионные "недостачи" от иностранных поставщиков мед.препаратов, то за это придётся ответить. Бабки где, "Уляна"? Я уже не говорю за уничтожение СЭС, что само по себе есть вредительством и угрозой нацбезопасности. Пусть открывает дела, всё правильно. Но прокуратуру реформировать надо.
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13.05.2020 02:20 Ответить
Так Коломойский грубо нарушил законы США... Отдай его американцам, если ты такой "р-р-решительный"...
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13.05.2020 04:24 Ответить
Я бы с БОЛЬШИМ удовольствием туда его отправил. Вместе с барыгой-мародёром. Там-то они оба уж точно от ответственности не ушли бы!
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13.05.2020 16:06 Ответить
Відправляй... Ти ж у нас - "НАРОД"... Ви до влади привели придурків - тепер своє "гімно" і "розгрібайте...".
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13.05.2020 16:09 Ответить
Придурков, воров, мародёров и преступников мы изгнали из власти в 2019. И поверь, НИКОГДА об этом не пожалеем. Как бы ты тут на рвал свой пу кан.
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13.05.2020 18:01 Ответить
"Максимка", ВАШИ придурки уже два десятка лет при власти, и вы их не сгоните, потому что "сцыте"... Ты ещё "рвани на груди "вышиванку"...
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13.05.2020 18:15 Ответить
Не, кац. При власти были ВАШИ- рыго-рашистские ублюдки предатели. Были вплоть до 2019 года. И свинохряк твой- ОДИН ИЗ НИХ. Заливать будешь своей жоне на кухне о том, что Пеца "не такой". Он их, плоть от плоти! Так шо
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13.05.2020 19:44 Ответить
Не хочу... Там ти сидиш, безвилазно... А я з дурнями на одному гектарі навіть срать не сідаю... Так що прийдеться тобі там одному сидіть...
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13.05.2020 21:37 Ответить
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13.05.2020 23:32 Ответить
Яр! угомонись!, дай придурку возможность самому себе лоб расквасить!
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13.05.2020 21:32 Ответить
А "постебаться"?...
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13.05.2020 21:35 Ответить
Алень лаптеногий надумал "постебаться", млять! Встань сначала с бутылки. "стебальщик"!
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13.05.2020 23:34 Ответить
Так ти ж з неї не злазиш... Це у вас, "внутріМКАДівських", така "національна забава"...
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14.05.2020 05:32 Ответить
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13.05.2020 23:33 Ответить
Ти подивися, як придурка "ковбасить"!!! Другий день не заспокоїться... Тільки щось хоче "видать", "вумноє", а я його "ганчіркою обісцяною" - по морді!... І він, бідака, ще більше шаленіє... Це я йому допомагаю "пришвидшить процес" "розквашування лоба"... (Між іншим, ти змішав дві різні "ідіоми" - "розквасить ніс", і "розбить лоба". Вони обидві мають значення "потерпіть поразку в чомусь"... (є ще купа подібних "ідіоматичних висловів", однак вони, здебільшого, нецензурні, тому не буду їх тут приводить...).
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14.05.2020 05:41 Ответить
"барыги" воровали, но деньги в стране были, слуги не воруют ,но денег нет, кто там изгнал "мародеров"?
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13.05.2020 23:58 Ответить
У кого "были деньги"? У барыг, которые воровали? О да. Это действительно "перемога Революції гідності".
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16.05.2020 03:41 Ответить
Ну і куди по твоєму Уляна вкрадені гроші діла? Мабуть Трампу передала. Чи кому. Вона ж на Америку працює.
Дебіли ***....
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13.05.2020 02:46 Ответить
Венедіктова почала згортати реформу прокуратури і готує кримінальне переслідування Уляни Супрун, - "Atlantic Council" - Цензор.НЕТ 1749

Мелинда Геринг- соросоид.
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13.05.2020 02:47 Ответить
А была ли реформа прокураторы? Ха.) Она даже и не начиналась.
При таких ставленников в правительство и ватницу малоросску Венедиктову от Зеленского и Ермака....о реформе можете забыть.
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13.05.2020 03:03 Ответить
барига разом із своїми посібниками, в тому числі і "доктор смерть" - мають відповідати за всі злочини, скоєні ними проти жителів України!
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13.05.2020 04:54 Ответить
...Пора против Ули, организовать погоню с конями и наганами, ату, хэть-хэть. Паконям!!!
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13.05.2020 05:18 Ответить
Не получится, коней загнали за Порошенком "гоняться".
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13.05.2020 08:19 Ответить
Наконец-то.
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13.05.2020 05:26 Ответить
рыги до сих пор не могут простить Супрун того, что та выкинула мед мафию богатыревой из госзакупок в минздраве. почти два года, люди януковича не могли харчеваваться из бюджета.
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13.05.2020 05:51 Ответить
Супрун та Порошенко мають сісти на довічно за ліквідацію ст. 49 КУ. Таким чином вони пограбували кожного украінця, бо залишили безкоштовною лише Феофанію для багатих.
А також грубе порушення норм ст.ст. 135, 136 ... КК Украіни.
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13.05.2020 06:00 Ответить
Дядя Витя, а ты дебил)))
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13.05.2020 07:32 Ответить
Все гораздо проще, он из тех....73%
Венедіктова почала згортати реформу прокуратури і готує кримінальне переслідування Уляни Супрун, - "Atlantic Council" - Цензор.НЕТ 7333
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13.05.2020 09:36 Ответить
Венедіктова почала згортати реформу прокуратури і готує кримінальне переслідування Уляни Супрун, - "Atlantic Council" - Цензор.НЕТ 2516+++
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13.05.2020 21:35 Ответить
Уряд Гройсмана залишив у скарбницi Украiни 150 мiльярдiв профiциту у бюджетi Украiни зелегим Шмигалям,та 24 мiльярди золотовалютних резервiв.Ти довбень тупийй Боркiвський
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13.05.2020 06:14 Ответить
Самостоятельность Зе многим не нравится.Ещё не вступил в игру Михо.Тот вообще не признаёт неприкасаемых из лепрозория.
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13.05.2020 06:30 Ответить
Венедіктова почала згортати реформу прокуратури і готує кримінальне переслідування Уляни Супрун, - "Atlantic Council" - Цензор.НЕТ 2099
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13.05.2020 07:52 Ответить
Ага. А ещё она на велике ездила. Только миллионов по контрактам Украина не досчиталась после её ухода. Золотой нам "велик" получился! И да. Обое рябое. И сидеть должны ОБЕ.
А вообще, милые бранятся- только тешатся. Обе заядлые потрохоботки.
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13.05.2020 16:05 Ответить
На кошти, що вкрала Супрун , купи щось від словесної діареї, а то вона тобі скоро мозок розірве, борцю- правдолюбцю, кацапської методичкою тхне за кілометр
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13.05.2020 19:59 Ответить
Давай. Где их получить можно? Там на "диарею" фабрики ваших троллей хватит с лихвой!
А шоб не "тхнуло", попробуй помыться, Мира.
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13.05.2020 21:03 Ответить
Так на рахунок , де отримувати гроші сам знаєш , а "помыться", тхне не від мене, а від тебе москалику
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14.05.2020 00:08 Ответить
Я ж тебе говорю, лаптеногая- под мойся, шоб не "тхнуло".
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16.05.2020 03:42 Ответить
Супрун была самым достойным министром здравоохранения за всё существование Украины. Это при том невиданным сокращении расходов на медицину которые допустила ВР проголосовав за бюджет под пивасикрм после двух часов ночи.
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13.05.2020 08:02 Ответить
"Тут поднялся галдеж и лай..." (с)
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13.05.2020 08:02 Ответить
Бандитское антинародное государство во всей красе.
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13.05.2020 08:06 Ответить
А коли будуть відкриті кримінальні справи по відношенню до діючої влади, яка зруйнувала економіку і прияла смертям від коронавірусу? Де справа до нового свинарчука, який вивіз маски і захисні костюми? Якщо, щось було не так, то у вас був цілий рік, щоб все виправити і ви виправили - стибзділи всі державні запаси масок, захисних костюмів і антисептиків. То хто це зробив, що має скрізь монобільшість?
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13.05.2020 08:38 Ответить
Когда уже переименовать в малоросию будут?
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13.05.2020 09:24 Ответить
Бабуня Шапокляк не на жарт розбушевалась. Ну прям київське "Ехо Москви"
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13.05.2020 09:27 Ответить
Сворачивает реформы никакая не венедиктова или еще кто-то ! Реформы сворачивает Зеленский ! И только он ! Спрос именно с него !
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13.05.2020 09:50 Ответить
У преЗека зовсім дах поїхав. Уляна обрубала всі схеми. От вони і бісяться. Коли вже візьмуться за добкіних, мертвечуків, новінських...
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13.05.2020 10:45 Ответить
як казала Аліса, -все чудесніше і чудесніше !
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13.05.2020 14:25 Ответить
в.о. міністра з паспортом США в Україні, які б експерименти не провела не засудять. Реформа для дебілів, результат - сімейний лікар лікує по телефону ( а для чого по реформі плата за деклараціям ), ліки відсутні (поставка по закупці за 2017-2019), стало більше головних лікарів в кожному районі мінімум 3, раніше 1, які в основному не лікують ( зарплата і так хороша) , при карантині кожен третій захворівший лікар, тубдеспансери та психлікарні вже скорочені,зарплата лікаря, який лікує менша ніж в двірника,а новий міністр кожен ранок в телевізорі роздає обіцянки...
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13.05.2020 22:12 Ответить
який ти в біса українець, а по темі послухай лікарів, які вже підготувались до другої черги реформи, а не совдеповських головлікарів
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14.05.2020 00:03 Ответить
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