Венедиктова начала сворачивать реформу прокуратуры и готовит уголовное преследование Ульяны Супрун, - "Atlantic Council"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова может начать уголовное преследование бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЗН, об этом в своей статье пишет заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Геринг, отмечая, что предлогом для преследования могут стать ее попытки реформировать медицинскую систему в Украине.

"Мы получили достоверный отчет о том, что может быть начато расследование в отношении Ульяны Супрун. Она прекрасно исполняла обязанности министра и попыталась реформировать зыбкую систему здравоохранения Украины", - отмечает Геринг, добавляя, что преследование Ульяны Супрун и ее мужа, которые являются гражданами США, "очень удивит" как Соединенные Штаты, так и Европу.

В то же время в статье отмечается, что Венедиктова начала сворачивать реформу прокуратуры, при чем сама она до этого назначения ни одного дня не работала прокурором.

"Зеленский заменил Рябошапку на Венедиктову – политическую приятельницу, которая никогда не была прокурором. Результаты были предсказуемыми: Венедиктова, похоже, отказывается от реформы прокуратуры", – говорится в статье Геринг.

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