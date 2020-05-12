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Новости Коронавирус и карантин
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После парада на 9 мая в Минске белорусы стали вдвое меньше болеть пневмониями, - Лукашенко

После парада на 9 мая в Минске белорусы стали вдвое меньше болеть пневмониями, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.

Об этом он сказал во время совещания во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми", - сказал Лукашенко.

Он признал, что у властей была настороженность, не будет ли после парада роста заболеваемости. "Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была. Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в 2 раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", - добавил президент Беларуси.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мужчину с COVID-19 задержали на репетиции парада в Минске. ФОТОрепортаж

"В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей - и у нас в минус пошло (число пневмоний. - Ред.), и не только в Минске - мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших", - сказал глава Беларуси.

Напомним, Беларусь в это году не отменяла проведение парада на 9 мая из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 12 мая число заразившихся COVID-19 в республике достигло 24 873, умерших - 142. Прирост за сутки составил 967 и 5 человек соответственно.

Также на Цензор.НЕТ: Более 100 оппозиционных блогеров, журналистов и активистов задержаны в Беларуси в течение нескольких дней. ВИДЕО+ФОТО

Инкубационный период Covid-19 обычно составляет около 5 дней, но может длиться от 2 до 14 дней.

Автор: 

Беларусь (7937) карантин (16729) Лукашенко Александр (3626) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+35
У батьки кукуха поехала
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13.05.2020 00:01 Ответить
+22
После парада на 9 мая в Минске белорусы стали вдвое меньше болеть пневмониями,...в Северной Кореи один кореец заболел коронавирусом,так его расстреляли и больше никто не болеет,даже боятся кашлянуть по белорусски
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13.05.2020 00:47 Ответить
+21
После парада на 9 мая в Минске белорусы стали вдвое меньше болеть пневмониями, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4658
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13.05.2020 00:02 Ответить
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Ага! Будут ставить Чип и Дейл , а для таких упоротых и Гаечку в одно место , что бы можно было вставить болт с левой резьбой !
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13.05.2020 01:58 Ответить
масочний і карантинний сектант) чи багато ти бачиш людей в масках на протестах в німеччині? Після параду на 9 травня в Мінську білоруси стали вдвічі менше хворіти на пневмонії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3770
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13.05.2020 03:04 Ответить
Это сектанты "мирового заговора"? А они пришли туда после того как все вышки 5G повалили , или после протестов пойдут ?
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13.05.2020 12:34 Ответить
Это нормальные люди, в отличие от сектантов коронапсихоза и макароновируса) у вас уже зомбаков крыша поехала с этой недопандемией)
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13.05.2020 12:42 Ответить
Лука реально троллит ВОЗ- намеренно даже не употребляет слово "коронавирус", так и говорит мол "пневмония")) И чертовски хитрый человек. Есть у него "мужицкая мудрость" которая далеко не каждому дана.
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13.05.2020 00:42 Ответить
А ты сомневаешся ? Как скажут , так напишут ! Если "батька" сказал в двое , значит завтра будет зараженных не 950 как сегодня ( хотя и в эти цифры не верю) , 420-450 завтра ( вангую ) .
А ты реально веришь их цифрам ? Если они пошли по шведскому пути ( а у шведов всеровно есть много ограничений) , то почти при одинаковом колличестве населения , почти одинаковом по больным , смертность в швеции почему то больше чем в 20 раз чем у бульбашей ! Наверное медицина у шведов хуже чем у луки ? Хотя смернось среди медперсонала в среднем по миру -1% в бульбашии -10% ( смерть медиков труднее скрыть чем простое быдло ). Или , что бы получить реальную картину нужно все умножить на 10 ?
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13.05.2020 01:06 Ответить
у тебя кукушка тю-тю) ? ты учти что 80 % жертв ковида это овер 80 летние старики. Думаешь в Былорусы більше їх ніж в Швеції. Вся фішка в тому що ваші тести і коронавіруси смертельні чомусь списують тільки на стариків овер 80 років які вмирають від старості.
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13.05.2020 01:09 Ответить
в Білорусі 60 років дорівнюють Шведським 80-ти
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13.05.2020 01:21 Ответить
Це Ти так собі хочеш щоб так було. Але сам знаєш, що це маячня.
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13.05.2020 01:22 Ответить
На основании чего такое заключение?
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13.05.2020 01:25 Ответить
На порівнянні зовнішньго вигляду пенсіонерів західних країн та наших
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14.05.2020 08:43 Ответить
в Білорусі 60 років дорівнюють Шведським 80-ти
Не совсем. Ряд болезней прямо связано с возрастом - рак, диабет, болезни мозга, итд - и мало связаны с качеством жизни. Так что смертность в РБ шестидесятилетних от короны скорее больше чем в Швеции у их сверстников, но сильно чем у ниже 80-летних. Там сильное нелинейная зависимость.
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13.05.2020 19:11 Ответить
взагалі то пов'язані. Я прирівняв 60 в СНГ та 80 у Швеції приблизно. Бо ті хто вважають, що оскільки середній вік менший в СНГ то їм не загрожує корона - помиляються.
Середній вік менший в СНГ не випадково
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14.05.2020 07:45 Ответить
А ты не задумывался хотя бы над той проблемой, что социумы разные. Равно как и разные противоэпидемиологические мероприятия. Кстати, многие из прививок что ВОЗ настоятельно рекомендует странам третьего мира, в остальных странах Европы могут не делаться совсем. Второй немаловажный аспект это процент населения преклонного возраста с сопутствующими этому возрасту хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой.
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13.05.2020 01:11 Ответить
А кого приписываешь к стране третьего мира ? Бульбашию или Швецию? Еще раз для особо одаренных !Короновирус - это не просто простуда , это вирус провоцирующий тромбоз крови ( быстрая сворачиваемость ) , а пневмония - это уже последствия . Как думаешь , почему на первом месте по смертности с ковидом, люди с сердечно - сосудистыми заболеваниями ? Тромбоз ! Да , увеличивает смертность у людей с различными заболеваниями . Это как смертность от курения . Люди умирают от рака кожи , желудка, горла ,поджелудочной , инфаркта ,инсульта и др.Курение впособствует развитию этих болезней, но есть разделение . Если не разделять по категориям , то всех можно просто записать - перестал дышать !
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13.05.2020 01:37 Ответить
О как. Все прям по полкам разложил. Кстати, в курсе, что курильщики ковидом реже заражаются. Хотя симптоматика течения болезни проходит сложнее чем у некурящих.
Что касаемо остальных заболеваний, то к примером раком курильщики болеют не чаще чем некурящие.
А к странам третьего мира не я, а ВОЗ приписывает в том числе и страны постсоветского пространства.
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13.05.2020 02:17 Ответить
Кукушка то тютю!!!
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13.05.2020 00:37 Ответить
Кто слушает луку, тот дебил, как и он сам
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13.05.2020 00:37 Ответить
Браво +100
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13.05.2020 00:50 Ответить
Сколько из твоего окружения в данный момент больны ОРВИ любым? Т.е. недомогания и на больничном дома. Тока честно.
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13.05.2020 00:51 Ответить
Отличный пример подал голландский институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM), который тщательно исследовал распространение Covid-19 в 54 домохозяйствах, имеющих в общей сложности 123 взрослых и 116 детей в возрасте до 16 лет. Не нашлось ни одной семьи, где ребенок был бы первым подтвержденным случаем заражения, от которого вирус передался бы другим. Кроме того, никто из 43 прослеженных контактов подростков и детей с Covid-19 не получил заражения. Основываясь на этих выводах, институт убедил правительство Нидерландов открыть школы.

ще один доказ фейковості пандемії. Походу вся фішка пандемії в знаходженні позитивних результатів корони в людей які вмирають реально від інших причин.. от і все. Реально від ковіду вмирає мало людей.
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13.05.2020 01:13 Ответить
В Голландії нащастя мало, а в США, Італії, Великобританії чи Іспанії? Covid послаблює організм настільки, що люди дійсно часто вмирають від вже наявних хронічних хвороб. Але чи є різниця від чого померти, від covid чи від наявної хронічної хвороби?
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13.05.2020 09:17 Ответить
Дебіли це зашугані коронапсихозники!
В странах Европы уже в открытую задаются вопросом, убивают ли ограничительные меры, введенные правительствами, больше граждан, чем спасают? Без всяких сомнений, жёсткий карантин приводит к смертельным исходам, даже если связь на первый взгляд не очевидна. Например, могут умереть старики, о которых некому заботиться. Люди, имеющие серьёзные заболевания, лечение либо операции для которых были отложены. Кроме того, изоляция негативно влияет на психическое состояние. Психологи утверждают, что «одиночество убивает» - согласно некоторым исследованиям, это увеличивает риск преждевременного ухода из жизни на 30%. Рост безработицы и сокращение ВВП также приводит к повышению уровня смертности.
Ожидается увеличение количества разводов, что к сожалению также оказывает большое влияние на продолжительность жизни (вероятность преждевременной смертности на 23% выше, включая значительно повышенный риск самоубийства /SL Brown, 'Social Support'/). Конечно, некоторые из этих последствий карантина проявятся лишь спустя годы, поэтому сейчас их недооценивают.
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13.05.2020 01:05 Ответить
А я тебя знаю ! Ты троляка голимая , выходящая под разными никами и флажками ! Ты и Роман Шухевич " и "истрибитель Зябликов" и еще много ников защищающих своего хозяина Луку . Тебя по манере видно - троль !
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13.05.2020 01:12 Ответить
По-моему тут речь шла не о Луке, а о ковиде. Не?
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13.05.2020 01:13 Ответить
К сожалению так и будет.
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13.05.2020 01:24 Ответить
Так я эту падлу раскусил ! Оно и здесь под разными флажками вылазит .А ты чего за него вписуешся ? Коллега по трольскому цеху ?
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13.05.2020 01:54 Ответить
Мне как-то монописуарно кого ты там кусал. Мы сейчас ситуацию с ковидом обсуждаем. И мне лично она интересно и на мой взгляд афера мирового масштаба очевидна. Политические пристрастия меня не беспокоят от сова СОВСЕМ в данном контексте. Для меня сейчас Лука и ситуация в Беларуси лакмусовая бумажка. Т.е. европейская территориально страна, где карантин не вводили.
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13.05.2020 02:13 Ответить
"очевидна афера" для ольгино...

а вооще то всем уже по..уй,чей ти странник...
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13.05.2020 09:56 Ответить
А що, є різниця?
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13.05.2020 08:02 Ответить
ні це все різні лахтінські тролі..
трішки інший почерк..
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13.05.2020 09:55 Ответить
по официальным данным в Беларуси от коронавируса умерли 142 человека. Однако по информации независимых СМИ и блогеров, в стране от COVID-19 скончались несколько тысяч человек. Властям становится все труднее скрывать массовые смерти от коронавируса.
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13.05.2020 09:54 Ответить
Кто слушает луку, тот дебил, как и он сам

Усиди на троне 25 лет, тогда можешь обзываться. Дебилы столько не удерживают власть.
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13.05.2020 19:13 Ответить
А разве сейчас речь о том, что Лука кому-то бацька?
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13.05.2020 01:07 Ответить
После парада на 9 мая в Минске белорусы стали вдвое меньше болеть пневмониями,...в Северной Кореи один кореец заболел коронавирусом,так его расстреляли и больше никто не болеет,даже боятся кашлянуть по белорусски
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13.05.2020 00:47 Ответить
Пандемія закончится в мире 2 сентября, на роиссии 3.
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13.05.2020 01:06 Ответить
Это тебе пандемия сказала?
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13.05.2020 01:14 Ответить
Не похоже на правду, всего 3 дня прошло.
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13.05.2020 02:09 Ответить
стало меньше пневмониями, увеличилась рождаемость и продолжительность жизни. вообщем наступила благодать
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13.05.2020 04:12 Ответить
ану бягом все на парад!
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13.05.2020 04:21 Ответить
Вот что ПАРАД ЖИВОТВОРЯЩИЙ делает !
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13.05.2020 05:41 Ответить
Ага, вирус посмотрел на парад и испугался и убежал.
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13.05.2020 05:42 Ответить
Бацька не поддался на шантаж плещивого Хмыря кремля маладца...
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13.05.2020 06:00 Ответить
Після параду на 9 травня в Мінську білоруси стали вдвічі менше хворіти на пневмонії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4505
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13.05.2020 06:14 Ответить
6 Путлеров красивши Бацьки,особенно Путлер по кличке "Удмурт" глаза заплыли от ботокса
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13.05.2020 06:50 Ответить
ТЫ БАЦЬКЕ НЕ КАЖИ, А ТО ПУТИНА ПРИБЬЕЦЬ)))
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13.05.2020 13:05 Ответить
Тот самый случай когда совпадает все: и внешний вид, и форма, и содержание.
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13.05.2020 09:46 Ответить
А як що Бацька замутить ще й гєй парад то проблема корони взагалі зникне і мона вже спокійно садити бульбу
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13.05.2020 06:19 Ответить
пабєдобєси ізлєчілі...
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13.05.2020 06:32 Ответить
Лука вирішив розвантажити пенсійний фонд Білорусі, істинний "Бацька народу"
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13.05.2020 06:58 Ответить
На параді не було жодної російської символіки, і жодної колорадської стрічки. І людей було мало.
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13.05.2020 07:00 Ответить
Зря гадите на Лукашенко.Можно по разному к нему относится,но то,что он против лохов/адептов коронобесия,это правильно.
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13.05.2020 07:03 Ответить
Их зло берет, и кацапов, и наших. Нашим ляшко уже внаглую ссыт в глаза со своим карантином, но им нравится, у кацапов - бирки в ушах и грядущая разруха. А Лукашенко хитрожопый - всем факи тычет.
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13.05.2020 07:47 Ответить
Результат треба оцінювати через мін. 4-5днів,а взагалі експеремент цікавий для вивчення пандемії,особливо якщо проводиться в чужій країні.
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13.05.2020 07:09 Ответить
До этого они карантинили, а тут бац - и все умрут, бо на парад сходили.
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13.05.2020 07:48 Ответить
да никто ничего не оценит, потому как правду спрячут
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13.05.2020 09:24 Ответить
Ударим парадами по вирусах .!! Лука похоже изобрёл новый метод борьбы в коронавирусом , парадами .. !

Мдя ,, прям как по классике - горе от ума .. .
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13.05.2020 07:26 Ответить
все заразились -и дальше не заражаются.


профит.

и неназначенний карантин можно снимать))
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13.05.2020 09:58 Ответить
Вот через 14 дней и посмотрим.
А если не будет вспышки "эпидемии"?
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13.05.2020 07:32 Ответить
А почему 14, они из карантина резко вышли и сразу - на парад?
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13.05.2020 08:00 Ответить
не будет с гарантией! лука не позволитю
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13.05.2020 09:25 Ответить
Таким країнам як Росія,Китай, Білорусь вірити неможна,в них не життя а суцільна пропоганда
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13.05.2020 08:17 Ответить
Таким країнам як Росія,Китай, Білорусь вірити неможна,в них не життя а суцільна пропоганда
И Украина туда же. Пару мес тому вдруг был рост числа больных пневмонией в Харькове при падении смертности от пневмонии. Чудеса не хуже исцеления парадом.
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13.05.2020 19:18 Ответить
Головний лікар псіхіартії Лукашенко винайшов ліки від коронавірусу - це паради. А ху@ло йому не повірило.
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13.05.2020 08:28 Ответить
Зовите кровельщиков. Есть работа. У клиента крыша поехала.
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13.05.2020 08:36 Ответить
здесь нужен ветеринар
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13.05.2020 09:27 Ответить
сябри, вам самім не смішно від того шо лепоче ваш диктатор? ))
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13.05.2020 09:02 Ответить
Смешно, это когда такую хрень плявозгуе чужой президент, а когда свой - гадко, противно, тошнотворно, но уже не смешно.
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13.05.2020 11:02 Ответить
"Он то плакал,то смеялся,то щетинился,как ёж,он над нами издевался - сумасшедший,что возьмешь..." (с)
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13.05.2020 09:09 Ответить
Після параду на 9 травня в Мінську білоруси стали вдвічі менше хворіти на пневмонії, - Лукашенко

логічно



Якщо Ковід -то вже не пневмонія...
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13.05.2020 09:39 Ответить
Главврач (всем известной дурки), Лукашенко прописал всем пациентам (жителям) ходить строем!
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13.05.2020 09:49 Ответить
Шо Лука всех вокруг идиотами считает? Это кошмар какой-то....
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13.05.2020 10:20 Ответить
Шо Лука всех вокруг идиотами считает? Это кошмар какой-то....
Кошмар не в том, как Лу считает, а в том, что он в основном прав...
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13.05.2020 19:20 Ответить
Без комментариев...….
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13.05.2020 10:44 Ответить
На параде в Минске, в самом густонаселённом городе страны, по официальным данным присутствовало не более 15 000 человек. При этом население Минска составляет почти 2 млн. человек. В других городах РБ на параде было и того меньше людей. О чём этот клоун усатый втирает? Чудо гороховое! Его уже не то что ненавидят, его уже проклинают в Беларуси!
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13.05.2020 11:32 Ответить
Батька внедряет прогрессивную модель коллективного иммунитета) не то что сцыкуны из других стран)
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13.05.2020 11:35 Ответить
Нда....
Переплюнул таки Бацька Путю!
Тот боролся с эпидемией крёстными ходами, а вот поди ж ты - парады оказались эффективней!
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13.05.2020 12:22 Ответить
"Вот, что май животворящий делает!"
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13.05.2020 19:29 Ответить
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