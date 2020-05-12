После парада на 9 мая в Минске белорусы стали вдвое меньше болеть пневмониями, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.

Об этом он сказал во время совещания во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми", - сказал Лукашенко.

Он признал, что у властей была настороженность, не будет ли после парада роста заболеваемости. "Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была. Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в 2 раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", - добавил президент Беларуси.

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"В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей - и у нас в минус пошло (число пневмоний. - Ред.), и не только в Минске - мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших", - сказал глава Беларуси.

Напомним, Беларусь в это году не отменяла проведение парада на 9 мая из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 12 мая число заразившихся COVID-19 в республике достигло 24 873, умерших - 142. Прирост за сутки составил 967 и 5 человек соответственно.

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Инкубационный период Covid-19 обычно составляет около 5 дней, но может длиться от 2 до 14 дней.