После парада на 9 мая в Минске белорусы стали вдвое меньше болеть пневмониями, - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.
Об этом он сказал во время совещания во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми", - сказал Лукашенко.
Он признал, что у властей была настороженность, не будет ли после парада роста заболеваемости. "Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была. Ну и что мы получили? В Минске значительно - вчера в 2 раза - снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", - добавил президент Беларуси.
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"В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей - и у нас в минус пошло (число пневмоний. - Ред.), и не только в Минске - мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших", - сказал глава Беларуси.
Напомним, Беларусь в это году не отменяла проведение парада на 9 мая из-за пандемии коронавируса.
По состоянию на 12 мая число заразившихся COVID-19 в республике достигло 24 873, умерших - 142. Прирост за сутки составил 967 и 5 человек соответственно.
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Инкубационный период Covid-19 обычно составляет около 5 дней, но может длиться от 2 до 14 дней.
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А ты реально веришь их цифрам ? Если они пошли по шведскому пути ( а у шведов всеровно есть много ограничений) , то почти при одинаковом колличестве населения , почти одинаковом по больным , смертность в швеции почему то больше чем в 20 раз чем у бульбашей ! Наверное медицина у шведов хуже чем у луки ? Хотя смернось среди медперсонала в среднем по миру -1% в бульбашии -10% ( смерть медиков труднее скрыть чем простое быдло ). Или , что бы получить реальную картину нужно все умножить на 10 ?
Не совсем. Ряд болезней прямо связано с возрастом - рак, диабет, болезни мозга, итд - и мало связаны с качеством жизни. Так что смертность в РБ шестидесятилетних от короны скорее больше чем в Швеции у их сверстников, но сильно чем у ниже 80-летних. Там сильное нелинейная зависимость.
Середній вік менший в СНГ не випадково
Что касаемо остальных заболеваний, то к примером раком курильщики болеют не чаще чем некурящие.
А к странам третьего мира не я, а ВОЗ приписывает в том числе и страны постсоветского пространства.
ще один доказ фейковості пандемії. Походу вся фішка пандемії в знаходженні позитивних результатів корони в людей які вмирають реально від інших причин.. от і все. Реально від ковіду вмирає мало людей.
В странах Европы уже в открытую задаются вопросом, убивают ли ограничительные меры, введенные правительствами, больше граждан, чем спасают? Без всяких сомнений, жёсткий карантин приводит к смертельным исходам, даже если связь на первый взгляд не очевидна. Например, могут умереть старики, о которых некому заботиться. Люди, имеющие серьёзные заболевания, лечение либо операции для которых были отложены. Кроме того, изоляция негативно влияет на психическое состояние. Психологи утверждают, что «одиночество убивает» - согласно некоторым исследованиям, это увеличивает риск преждевременного ухода из жизни на 30%. Рост безработицы и сокращение ВВП также приводит к повышению уровня смертности.
Ожидается увеличение количества разводов, что к сожалению также оказывает большое влияние на продолжительность жизни (вероятность преждевременной смертности на 23% выше, включая значительно повышенный риск самоубийства /SL Brown, 'Social Support'/). Конечно, некоторые из этих последствий карантина проявятся лишь спустя годы, поэтому сейчас их недооценивают.
а вооще то всем уже по..уй,чей ти странник...
трішки інший почерк..
Усиди на троне 25 лет, тогда можешь обзываться. Дебилы столько не удерживают власть.
Мдя ,, прям как по классике - горе от ума .. .
профит.
и неназначенний карантин можно снимать))
А если не будет вспышки "эпидемии"?
И Украина туда же. Пару мес тому вдруг был рост числа больных пневмонией в Харькове при падении смертности от пневмонии. Чудеса не хуже исцеления парадом.
логічно
Якщо Ковід -то вже не пневмонія...
Кошмар не в том, как Лу считает, а в том, что он в основном прав...
Переплюнул таки Бацька Путю!
Тот боролся с эпидемией крёстными ходами, а вот поди ж ты - парады оказались эффективней!