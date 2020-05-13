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Новости Коронавирус и карантин
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Аэропорты Киева и Черновцов попали в список рисковых из-за коронавируса

Аэропорты Киева и Черновцов попали в список рисковых из-за коронавируса

Киевская и Черновицкая области и расположенные в них аэропорты попали в европейский список рисковых для выполнения полетов европейскими авиакомпаниями в связи с распространением COVID-19.

Список составлен Европейским агентством авиационной безопасности (EASA), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По данным EASA, в Украине есть 2 региона с высоким риском распространения коронавирусной инфекции - это Киевская и Черновицкая области. Все аэропорты, расположенные здесь, находятся в зоне риска. Это аэропорт "Борисполь", аэропорт Киев им. Сикорского ("Жуляны"), а также аэропорт "Черновцы".

Следует отметить, что первые два - это крупнейшие аэропорты Украины.

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Обновленный перечень вступит в силу с 14 мая 2020 года. Список рисковых для выполнения полетов публикуется с начала года. Украина появилась в нем впервые.

Автор: 

аэропорт (1512) Борисполь (770) Жуляны (83) карантин (16729) Киев (25796) Черновцы (677) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Накладіть мапу випадків КОВІД на мапу парафій рпц.
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13.05.2020 00:08 Ответить
+1
Из Черновцов последний рейс был отправлен лет 20 назад на Румынию бортом Ли-2.
Так, что можно не переживать.
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13.05.2020 00:17 Ответить
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13.05.2020 00:08 Ответить
Из Черновцов последний рейс был отправлен лет 20 назад на Румынию бортом Ли-2.
Так, что можно не переживать.
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13.05.2020 00:17 Ответить
Ох и задержались Вы в прошлой жизни!!! Кстати Ли-2 перестали летать лет 40 назад.... но Вы помните.))))
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13.05.2020 00:50 Ответить
Ото не надо умничать. В википедиях много чего написано.
Допросите букова, он спросит зесляков и расскажет, что я прав на 100%.

Я только забыл в какой город Румынии они летали.
В следующий раз, когда захочется показать свою эрудицию, выбирайте себе другой персонаж для шуток.
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13.05.2020 07:59 Ответить
Вспомнил. Где то в начале 2000-х единственный регулярный рейс из этого аэропорта был в Тимишуара и выполнялся на Ли-2.
Тут нагулить вряд ли уже удастся. Может жители города вспомнят и подтвердят.
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13.05.2020 08:55 Ответить
Дорогой мой друг! Крайний Ли-2 в гражданской авиации был списан в средине 70-х годов на Крайнем Севере. В авиации Украины такого типа самолёта и близко не было. Единственный Ли-2 Вы можете увидеть в Украине на экспозиции возле монумента матери Родине в Киеве. Его даже в музее авиации в Жулянах нет. Аэропорт Черновцы работает и сейчас. До коронавируса был каждодневный рейс на Борисполь , которое выполняло МАУ. Два раза в неделю МАУ на Эмбрайере-190 летало в Бергамо. Выполнялись чартерные туристические рейсы. С начала 2000-х и до 2012 года румынская компания Карпат Эйр на SAAB выполняла регулярные рейсы на Тимишоару. Принимает аэропорт чартерные частные рейсы. Плюс, там постоянно базируется украинская грузовая авиакомпания Украина Аэроальянс и выполняет оттуда полёты. Совсем недавно два или три дня назад оттуда улетели самолёты на Алжир и в Кишинёв. Прилетали самолёты с Алжира и с других стран. Не стоит так говорить о том, о чём понятия не имеете. Это для Вас... а не для шуток.!
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13.05.2020 14:37 Ответить
З Чернівців регулярно літають на Турцію, тими роками на Італію, Київ.
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13.05.2020 06:06 Ответить
То чартери, а регулярні на Київ МАУ практично не літають.
http://airportchernivtsi.cv.ua/aeroport/pasazhiram/rozklad-reysiv/
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13.05.2020 08:06 Ответить
Шановний! А як там Лі-2 , який на початку 2000-х літав на Тімішоару? Я не здивуюсь, якщо Ви там побачите у своїй уяві Ю-52 з рейсами до Берліну...)))) А для Вашого відома, зараз не літають ніякі рейси по розкладу. Ні з Борисполя, ні з Харкова, ні зі Львова... Тільки чартери...
То чого ж Ви так смирненько промовчали про Лі-2?
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14.05.2020 11:29 Ответить
Не пистм,летал"Киеа-Черновцы" когда-то,да и пару раз чартеры в анталию,хз когда
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13.05.2020 00:41 Ответить
Невже почнуть збивати як у ірані? Думаю в ірані тому і збили бєнін боїнг ,щоб нерозносив заразу?
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13.05.2020 08:59 Ответить
 
 