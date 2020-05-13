Аэропорты Киева и Черновцов попали в список рисковых из-за коронавируса

Киевская и Черновицкая области и расположенные в них аэропорты попали в европейский список рисковых для выполнения полетов европейскими авиакомпаниями в связи с распространением COVID-19.

Список составлен Европейским агентством авиационной безопасности (EASA), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По данным EASA, в Украине есть 2 региона с высоким риском распространения коронавирусной инфекции - это Киевская и Черновицкая области. Все аэропорты, расположенные здесь, находятся в зоне риска. Это аэропорт "Борисполь", аэропорт Киев им. Сикорского ("Жуляны"), а также аэропорт "Черновцы".

Следует отметить, что первые два - это крупнейшие аэропорты Украины.

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Обновленный перечень вступит в силу с 14 мая 2020 года. Список рисковых для выполнения полетов публикуется с начала года. Украина появилась в нем впервые.