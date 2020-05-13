Facebook удалил 2,5 млн рекламных постов о продаже масок, антисептиков и тестов на COVID-19

Социальная сеть Facebook заявила, что с 1 марта удалила 2,5 миллиона постов, в которых сообщалось о продаже масок, дезинфицирующих средств и тестов COVID-19.

Об Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

"Всего с 1 марта было удалено 2,5 миллиона постов, в которых шла речь о продаже защитных масок, дезинфицирующих средствах и тестах на COVID-19. Это было сделано для того, чтобы помешать продавать контрафактную продукцию. Для этого Facebook опирался на ту же технологию распознавания изображений, которую использует для запрета продажи оружия и наркотиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самой большой в мире соцсети пришлось быстро обучать свой искусственный интеллект, потому что в некоторых постах, например, предлагали пить отбеливатель в качестве лекарства.

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Хотя в компании трудятся около 15 тысяч модераторов контента, с октября 2019 года по март 2020 года около 90% удаленного контента Facebook было обнаружено программным обеспечением, а не отчетами пользователей, говорится в сообщении компании.

Facebook заявил, что в первом квартале 2020 года он удалил 1,7 миллиарда фальшивых аккаунтов, 39,5 миллиона случаев обнаженки и 7,9 миллиона постов, рекламирующих нелегальные наркотики.