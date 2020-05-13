"Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают

Главный редактор "Нового времени" Виталий Сыч стал получать угрозы после публикации о плагиате в диссертации экс-главы АП времен Януковича Андрея Портнова. Номер Сыча опубликовал нардеп СН Дубинский.

Об этом Сыч написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера сайт NV.ua и некоторые другие ресурсы опубликовали заметку о том, что в диссертации экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова содержатся элементы академического плагиата. ... Сразу же после этого в Телеграме в открытом доступе появился мой номер мобильного телефона и личные номера журналистов-расследователей Натальи Седлецкой (Радио Свобода), Анны Бабинец (Слідство. Інфо) и Дениса Бигуса (BIHUS.info). Распространяли их сам Андрей Портнов и депутат от фракции Слуга Народа Александр Дубинский", — сообщил он.

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Журналисту стали поступать сообщения от неизвестных с оскорблениями и предложениями встретиться и выяснить отношения.

"Ночью - пару попыток связаться со мной через видеозвонок от, предполагаю, нетрезвых поклонников творчества Портнова и Дубинского. Но в целом немного - 5-6 человек. Мое любимое сообщение пришло от некого Игоря Плицына. Он вежливо спрашивал, Не стыдно ли мне продавать Украину Соресу? (оригинал письма). В Украине в версии поклонников Портнова и Дубинского Сорос получил мексиканскую фамилию", — рассказал Сыч.

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Главред НВ отметил, что некоторые неизвестные прислали ему сообщения со словами поддержки.

"Боюсь, если личные номера Дубинского и Портнова распространим мы, они получат много больше, чем несколько неприятных писем и звонков. Мы не будем этого делать. Но мы продолжим о них писать", — пообещал Сыч.

"Владимир Зеленский и его коллеги пришли к власти с обещаниями провести глубокие реформы. Реформ пока мало. Зато при них не только вернулись, но и расцвели Портнов и Ко", — добавил он.

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