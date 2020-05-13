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"Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают

Главный редактор "Нового времени" Виталий Сыч стал получать угрозы после публикации о плагиате в диссертации экс-главы АП времен Януковича Андрея Портнова. Номер Сыча опубликовал нардеп СН Дубинский.

Об этом Сыч написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера сайт NV.ua и некоторые другие ресурсы опубликовали заметку о том, что в диссертации экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова содержатся элементы академического плагиата. ... Сразу же после этого в Телеграме в открытом доступе появился мой номер мобильного телефона и личные номера журналистов-расследователей Натальи Седлецкой (Радио Свобода), Анны Бабинец (Слідство. Інфо) и Дениса Бигуса (BIHUS.info). Распространяли их сам Андрей Портнов и депутат от фракции Слуга Народа Александр Дубинский", — сообщил он.

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Журналисту стали поступать сообщения от неизвестных с оскорблениями и предложениями встретиться и выяснить отношения.

"Ночью - пару попыток связаться со мной через видеозвонок от, предполагаю, нетрезвых поклонников творчества Портнова и Дубинского. Но в целом немного - 5-6 человек. Мое любимое сообщение пришло от некого Игоря Плицына. Он вежливо спрашивал, Не стыдно ли мне продавать Украину Соресу? (оригинал письма). В Украине в версии поклонников Портнова и Дубинского Сорос получил мексиканскую фамилию", — рассказал Сыч.

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Главред НВ отметил, что некоторые неизвестные прислали ему сообщения со словами поддержки.

"Боюсь, если личные номера Дубинского и Портнова распространим мы, они получат много больше, чем несколько неприятных писем и звонков. Мы не будем этого делать. Но мы продолжим о них писать", — пообещал Сыч.

"Владимир Зеленский и его коллеги пришли к власти с обещаниями провести глубокие реформы. Реформ пока мало. Зато при них не только вернулись, но и расцвели Портнов и Ко", — добавил он.

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Слуга народа Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают 01Слуга народа Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают 02
Слуга народа Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают 03
Слуга народа Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают 04

Автор: 

журналистика (3325) плагиат (133) Портнов Андрей (664) свобода слова (1170) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+72
Эта тупорылая власть, закончит свое бездарное правление на виселицах
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13.05.2020 01:54 Ответить
+44
На портноГО, дубинських і ко управи нема ...
Цинічно глумляться, опираючись на підтримку "мудрого" нарІТу, завдяки якому вони і стали королями життя: одне вернулося, зе-кагал зарахував йому ті роки, як ніби воно тут проживало, а те, теж дуже =щирореформаторське= взагалі берегів не має.

Цікаво, палка поціновувачка дубинського Татьяна Лайф, яка на нього підписана і захоплюється =дубінізмами=, теж телефонувала цьому головреду ?
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13.05.2020 02:07 Ответить
+42
Зеленский собирается обязать СБУ защищать мораль и этнический ценности.
Этот тот же самый Зеленский, или это какой-то другой Зеленский ?

"Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают - Цензор.НЕТ 8613 "Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают - Цензор.НЕТ 1970"Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают - Цензор.НЕТ 6092
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13.05.2020 02:22 Ответить
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Януковича в Киев привез Кучма в далеком 1997 году
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13.05.2020 06:27 Ответить
Что можно ожидать от животного, мама которого любит скорость и румынов?
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13.05.2020 06:30 Ответить
Говорящая жопы бабы Бени😂
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13.05.2020 06:42 Ответить
Все, що треба знати про узеленських...
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13.05.2020 07:01 Ответить
А почему бы не опубликовать личные данные портянки,ж@пы бени и прочих подонков? Что за непонятные поблажки к мразям и скотам?
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13.05.2020 07:04 Ответить
Говорящюю жопу ждет судьба питушария
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13.05.2020 07:10 Ответить
"Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают - Цензор.НЕТ 8310
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13.05.2020 07:29 Ответить
Оце зробили себе разом, откровенные беспредельщики у власти
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13.05.2020 07:39 Ответить
"Слуга народа" Дубинский опубликовал телефон журналиста Сыча, тому угрожают - Цензор.НЕТ 3301
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13.05.2020 07:53 Ответить
от проблему нашли... поменял телефон и конец..
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13.05.2020 08:16 Ответить
Відверті вороги України. Виходить, що портянка(гонуча) брудна і не дійна. Як і всі з його команди - ворюга!
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13.05.2020 08:21 Ответить
Бандитская власть, бандитские методы.
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13.05.2020 08:44 Ответить
Портнов такой же юрист как Янукович проффесор.
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13.05.2020 08:46 Ответить
противно и тошно смотреть на эту ублюдочную тварь!!! голова обезьяны!!!
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13.05.2020 09:00 Ответить
мамин румын, не усугубляй и без того ухудшающуюся для зебилов и их Вошьдя ситуацию - публикация в СМИ телефонов и адресов лёжек зекомандЫ будет иметь вообще ошеломляющий результат..
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13.05.2020 09:09 Ответить
Это тот СЫЧ который вторгается в мой компьютер, когда я захожу на сайт НВ, при этом блокирует чтение страницы?... Может после этого он перестанет меня доставать?
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13.05.2020 09:16 Ответить
Одно из самых больших моих желаний - это чтобы коломойский, шмаркля и 99,99 % слуг урода висели на столбах. Но вот в конкретно данном случае я одобряю выходку говорящей бениной жопы. Ибо в том, что шмаркля с подельниками оказался у власти огромная заслуга журнашлюх, в том числе и этого самого Сыча. Поэтому - по заслуге и награда!
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13.05.2020 10:06 Ответить
у дубинского и портнова подгорает.
красота!
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13.05.2020 13:02 Ответить
Портнов бесится и истерит, потому что он один.Никому не нужен, всеми гоним, оскорбляем и презираем. Раньше он лизал страусиные туфли Януковичу и подставлял жопу, и имел кормёжку, и крышу над головой. А сейчас он таскается по чужим углам, предлагая себя ... Он даже "слугам путина" не нужен, хотя у них сплошной сброд и ничтожества....Портнову нужно найти дом с полным пансионом и приятными соседями....Очень подходит барак на зоне ....Осталось поймать его, чтобы осчастливить...
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13.05.2020 17:46 Ответить
Когда портянку кто то хлопнет или сам дух испустит, я уйду в запой)
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13.05.2020 19:18 Ответить
Ну головне що прараіську "культурну" парадигму такі пілігрими несуть малоосвіченому малоросу ,а на пляшці якось братній нарід сидить а малороси чим гірші.
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13.05.2020 19:38 Ответить
А просто все уже в 12-м году...Но только пока этого не поняли... А интерсно: Сыч уже подал в прокуратуру заявление на портнова за это разглашение , повлекшее угрозу жизни и здоровью... ?
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13.05.2020 22:27 Ответить
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