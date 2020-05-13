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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и ПТРК. Ранен один украинский воин, - штаб

Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и ПТРК. Ранен один украинский воин, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Крымского, - штаб ОС

По окрестностям Опытного оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, и оккупанты свернули свою активность", - сообщили в штабе.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял защитников Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Луганским оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались - наши воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия.

По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов", - сообщилли в пресс-центре ОС.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Гнутово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины в ответ решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

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"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.

Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и ПТРК. Ранен один украинский воин, - штаб 01
Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и ПТРК. Ранен один украинский воин, - штаб 02

обстрел (28274) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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13.05.2020 07:21 Ответить
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии"
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..
Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и ПТРК. Ранен один украинский воин, - штаб - Цензор.НЕТ 8682
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13.05.2020 07:30 Ответить
Одужання хлопцю........
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13.05.2020 07:39 Ответить
Ворог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети та ПТРК. Поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 9175
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13.05.2020 07:43 Ответить
Держись, Мужик!!!
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!!!
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13.05.2020 08:17 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим москалям!!!!
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13.05.2020 08:18 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієїВорог за добу 9 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети та ПТРК. Поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 8251
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13.05.2020 10:14 Ответить
Скорішого одужання Захиснику України!
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13.05.2020 11:37 Ответить
 
 