Враг за сутки 9 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы и ПТРК. Ранен один украинский воин, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Применяя штатное вооружение, украинские воины своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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По окрестностям Опытного оккупанты задействовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На обстрелы противника Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ, и оккупанты свернули свою активность", - сообщили в штабе.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял защитников Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Луганским оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались - наши воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия.

По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов", - сообщилли в пресс-центре ОС.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Гнутово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины в ответ решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

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"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.



