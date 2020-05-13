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Новости Коронавирус и карантин
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США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга

США, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", возвращают их после пожаров в больницах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), передает Reuters.

"В качестве меры предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ в FEMA", — говорится в сообщении ведомства.

В агентстве подчеркнули, что аппараты еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории страны.

В середине апреля Трамп заявил о том, что России в условиях распространения коронавируса могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких и выразил готовность помочь ей в этом вопросе.

При этом ранее, в начале апреля, Россия отправляла борт с гуманитарной помощью в США. Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA. В Госдепе тогда подчеркнули, что помощь была оказана не безвозмездно и США купили у России медицинскую технику и средства защиты.

В российском МИДе подтвердили факт оплаты, но подчеркнули, что она осуществлялась не по рыночным ценам. 

Проверка аппаратов "Авента-М" началась после пожаров в двух больницах, где они использовались. Вечером 9 мая в московской городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Позже ТАСС сообщил, что причиной возгорания могла стать неисправность в аппарате ИВЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в больнице Санкт-Петербурга: пятеро лежачих больных COVID-19 погибли из-за перегрузки и возгорания аппарата ИВЛ

Через несколько дней, 12 мая, пожар случился в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали пять человек. По словам губернатора города Александра Беглова, возгорание также произошло в аппарате ИВЛ.

По данным ТАСС, полученным от источника в правоохранительных органах, воспламенившиеся аппараты были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). Издание Baza уточняло, что загорелись аппараты марки "Авента-М". После этого Росздравнадзор начал проверку аппаратов ИВЛ, которые используются в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Позже производитель аппаратов "Авента-М", концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) сообщил, что возгорание могло произойти из-за нарушения мер противопожарной безопасности или по причинам технического характера. В КРЭТ заявили, что рассматривают несколько версий, в том числе связанные с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, соблюдением мер противопожарной безопасности.

Справка. "Авента-М" — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания "Уральский приборостроительный завод" (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии", КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ "Авента".

В конце марта российское правительство назначило АО "КРЭТ" единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

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Топ комментарии
+33
Москали обосрались по полной, уроды рукожопые.
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13.05.2020 07:35 Ответить
+21
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 9715
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13.05.2020 07:41 Ответить
+20
Нікому не потрібні такі апарати ШВЛ, які виготовили росіяни. Нехай зберігають їх на своїх смітниках.
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13.05.2020 07:39 Ответить
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США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 3314
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13.05.2020 07:31 Ответить
Умереть от удушья пожара, когда тебя вроде как поставили на ИВЛ.. Ад адский
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13.05.2020 07:35 Ответить
Москали обосрались по полной, уроды рукожопые.
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13.05.2020 07:35 Ответить
зачем бобще брать росийские товары, они же всегда ломаются
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13.05.2020 07:38 Ответить
Нікому не потрібні такі апарати ШВЛ, які виготовили росіяни. Нехай зберігають їх на своїх смітниках.
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13.05.2020 07:39 Ответить
Дурний піп і дурна його молитва
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13.05.2020 07:39 Ответить
😀Мати так завжди казала.
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13.05.2020 08:36 Ответить
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 9715
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13.05.2020 07:41 Ответить
Ещё одно подтверждение, что все российское Г якутское.
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13.05.2020 07:48 Ответить
Козлостан,страна рукожопых!
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13.05.2020 07:51 Ответить
Теперь кацапам придется самим свои аппараты ИВЛ от "Новичка" очищать...
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13.05.2020 07:51 Ответить
Или рицина.
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13.05.2020 08:05 Ответить
Росiйске вбеваэ🤣😁😂
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13.05.2020 07:51 Ответить
Може хоч тепер ми зрозуміємо, на яку небезпеку ми наражаємося, користуючись русскім язиком...
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13.05.2020 08:00 Ответить
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13.05.2020 09:18 Ответить
Как говаривал пан Вергилий - бойтесь данайцев, дары приносящих!
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13.05.2020 08:00 Ответить
Это ...типичнейшая ситуация, когда используют ...китайские блоки питания. А так дешевле. Именно они рассчитаны на строго точную работу в режиме определенных нагрузок, и то...не всегда. В итоге когда устройство используется при перегрузке, они сразу выходят из строя. Причём летят ключи, мостики, даже керамические конденсаторы, а если ещё и сеть скакнула, то это попадайк. Причём с эффектным пожаром и с неимоверной вонью. Что они за текстолит используют стоит только догадываться. Не спасают почему то предохранители. Нет они их даже реально ставят, и они ...к удивлению даже перегорают, но ....после лёгкого раздумья.
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13.05.2020 08:05 Ответить
Ни разу не слышал чтобы блок питания стал причиной пожара. Даже самые, на соплях, зарядники и блоки рассчитаны на пороге 170-250 вольт. На качественных три степени защиты (предохранитель, термостат и варистор).
Но ,допустим смухлевали китайцы. Что мешает уральцам при себестоимости 10 рублей (аллегорически) , собрать копеечный блок питания?
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13.05.2020 10:50 Ответить
Що б не почала робити рфия все рівно виходить таке, яке вбиває.
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13.05.2020 08:07 Ответить
Росіяни - унікальне суспільство... Вони здатні вазить усіх своєю "геніальною рукожопістю"... Це було помічено ще в часи створення Російської імперії... Петро вирішив зробить "хід конем" - побудувать галерну флотилію для штурму Азова. А щоб не мучиться з сплавлянням готових суден з північних районів Московії, де були майстри і матеріали, будувать "волоки", він вирішив заготовить "напівфабрикати", сплавить їх на плотах, а на місці збирать з готових деталей судна, як він бачив на голландських верфях... Ну, наробили, сплавили... Почали збирать... А воно "не ліпиться"!!!... Голландські майстри користувалися метричною системою, лінійками, циркулями, і виготовлені ними деталі були однакові, а у кацапів "вершки", "п"яді", "лікті", "аршини" і "сажні" були різними, бо кожен майстер мав різну тілобудову і робив деталі, користуючись своїми пальцями, руками і тілом, для визначення їх розмірів... (про "протирання тонким шаром" контактів спиртом, забивання молотком не тільки шурупів, а й навіть болтів і "шпильок" і казать не варто...).
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13.05.2020 08:09 Ответить
США вилучили поставлені Росією апарати ШВЛ після пожеж у лікарнях Москви та Санкт-Петербурга - Цензор.НЕТ 2008
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13.05.2020 08:16 Ответить
Странно, что вообще рашка протолкнула свою продукцию , несмотря на всевозможные санкции., в Штаты. Видать , на коленях стояли и даром отдавали свои паганые ивл
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13.05.2020 08:19 Ответить
- Ну хоть что-то новое в науке сказал несчастный глухой сумасшедший из Калуги?
- Сказал. Предложил поставить трубу на колесики и толкнуть с горы. И тогда, по Циолковскому, струя воздуха, протекающая через трубу, создаст реактивную тягу, и труба будет ездить вечно!...Циолковский описывает, как, кого и в каком порядке нужно убивать. Я процитирую: "больных, калек, слабоумных, несознательных… диких и домашних животных, насекомых…"

Ползунов соорудил плохую копию английской машины. Не зря ведь ему говорили, что нужных технологий в России нет. Паровая машина - это не телега, там нужно сопряжение деталей! А Ползунов гордился тем, что у него между поршнем и стенкой цилиндра «палец не пролезает».
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13.05.2020 08:20 Ответить
Зато блоху подковали. И это начало 19-го века. Уникальное техническое решение. Что, нечем крыть?
(Правда, балансировка нарушилась и она прыгать перестала) Но подковали, же.
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13.05.2020 10:05 Ответить
скіль мона писати не "в" росії, а На расії!!!!
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13.05.2020 08:22 Ответить
Як сталось, що штати прикупили росіский непотріб ?
Чи будуть вони його повертати ?
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13.05.2020 08:25 Ответить
Дуже просто сталось. З виборів президентами непотрібу у США. Давайте спочатку підемо.. Як би в США президентом був спочатку не африканський генетично сцикливий раб обама а потім - жадібний до грошей клоун трамп - то й війни у нас або не було б або вона вже припинилася давно з поверненням територій. Провидіння вчить не тільки нас , кацапів, білорусів , а й американських товстосраких тупуватих та лінивих негрів , що вибирати треба розумом і не думати " прийде та дасть задарма" як бреше. Бо це потім виллазить боком. Як би Керрі не втрутився вкрай агресивно ( нагадаю - пригрозивши атакою сьомого флоту США як що за 2 години кацапня не забереться з Грузії) у 2008 не дивлячись ні на кризу,ні на що..- Грузії вже давно не було б . Було б усе -кацапська осетинська область. Так і тут. Був би інший лідер в США - менш жадібний до грошей та краще петраючий у тому як виконувати свої обов'язки - то й не було б там такої кількості загиблих. А це як виявляється було геть можливо, як що не слухати брехні. Бо "так не буває - срав - та впав..це тільки хтось штовхнув!" От і кацапське лайно повернули б ще у повітрі. Це не допущення таке. Таку думку розділяє багато інтелектуалів у самих США навіть..
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13.05.2020 09:40 Ответить
Не на росії, а на московії. Бо вони не руси, а орда, московити, які себе так назвали, украли нашу назву-історію. А по поводу апаратів, то яка московія, то і такі їхі апарати. Крім горя вони нічого не принесуть.
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13.05.2020 08:26 Ответить
удлинитель китайский использовали....
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13.05.2020 08:30 Ответить
шо ни сделает кацап, у него всегда получается автомат калашникова.....
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13.05.2020 08:41 Ответить
Нехай відправляють до ДНРЛНР
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13.05.2020 08:45 Ответить
Зачем было брать?
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13.05.2020 08:50 Ответить
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербургаи передали их в Пентагон-Будут использовать как запалы
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13.05.2020 08:56 Ответить
Русский ленд-лиз, бессмысленный и беспощадный.
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13.05.2020 08:58 Ответить
можно покороче - РЛЛЛ=роис лайно лэнд-лиз.
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13.05.2020 09:13 Ответить
" русский подлиз" , на московии даже таких слов не понимают
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13.05.2020 10:54 Ответить
типичный троянский гумконвой кацапов
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13.05.2020 09:19 Ответить
ни один американец не купит авто из паРашы и тем более не станет на нем ездить, так почему же они взяли их аппараты ИВЛ? думали, что будут какие-то кардинальные отличия между ВТАЗом и ИВЛом из паРашы?
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13.05.2020 09:30 Ответить
И вот вам здрысти! Как оказывается делали ИВЛ, а получился огнемёт Шмель. За подобную мерзопакость товарищ Трамп должен взять товарища Ху-ло за мошёнку и оторвать мошёнку и язык одним куском.
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13.05.2020 10:02 Ответить
Російське медичне обладнання в США, це як сомалійський двигун на Порше.
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13.05.2020 10:06 Ответить
Странно как это Зеля с Новинским их не купили
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13.05.2020 10:56 Ответить
Всё из касапии взрывается , падает , горит и ломается - совок -это гниль и ржавчина , это брехня и обман
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13.05.2020 11:12 Ответить
мда, не те бабы пошли в Америке. видимо не нараживают.
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13.05.2020 12:22 Ответить
Что можно ждать от жопоруких рашистов? У них руки заточены под удерживание стакана, и не более.
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13.05.2020 12:45 Ответить
 
 