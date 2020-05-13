США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга
США, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", возвращают их после пожаров в больницах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), передает Reuters.
"В качестве меры предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ в FEMA", — говорится в сообщении ведомства.
В агентстве подчеркнули, что аппараты еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории страны.
В середине апреля Трамп заявил о том, что России в условиях распространения коронавируса могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких и выразил готовность помочь ей в этом вопросе.
При этом ранее, в начале апреля, Россия отправляла борт с гуманитарной помощью в США. Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA. В Госдепе тогда подчеркнули, что помощь была оказана не безвозмездно и США купили у России медицинскую технику и средства защиты.
В российском МИДе подтвердили факт оплаты, но подчеркнули, что она осуществлялась не по рыночным ценам.
Проверка аппаратов "Авента-М" началась после пожаров в двух больницах, где они использовались. Вечером 9 мая в московской городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Позже ТАСС сообщил, что причиной возгорания могла стать неисправность в аппарате ИВЛ.
Через несколько дней, 12 мая, пожар случился в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали пять человек. По словам губернатора города Александра Беглова, возгорание также произошло в аппарате ИВЛ.
По данным ТАСС, полученным от источника в правоохранительных органах, воспламенившиеся аппараты были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). Издание Baza уточняло, что загорелись аппараты марки "Авента-М". После этого Росздравнадзор начал проверку аппаратов ИВЛ, которые используются в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Позже производитель аппаратов "Авента-М", концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) сообщил, что возгорание могло произойти из-за нарушения мер противопожарной безопасности или по причинам технического характера. В КРЭТ заявили, что рассматривают несколько версий, в том числе связанные с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, соблюдением мер противопожарной безопасности.
Справка. "Авента-М" — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания "Уральский приборостроительный завод" (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии", КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ "Авента".
В конце марта российское правительство назначило АО "КРЭТ" единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но ,допустим смухлевали китайцы. Что мешает уральцам при себестоимости 10 рублей (аллегорически) , собрать копеечный блок питания?
- Сказал. Предложил поставить трубу на колесики и толкнуть с горы. И тогда, по Циолковскому, струя воздуха, протекающая через трубу, создаст реактивную тягу, и труба будет ездить вечно!...Циолковский описывает, как, кого и в каком порядке нужно убивать. Я процитирую: "больных, калек, слабоумных, несознательных… диких и домашних животных, насекомых…"
Ползунов соорудил плохую копию английской машины. Не зря ведь ему говорили, что нужных технологий в России нет. Паровая машина - это не телега, там нужно сопряжение деталей! А Ползунов гордился тем, что у него между поршнем и стенкой цилиндра «палец не пролезает».
(Правда, балансировка нарушилась и она прыгать перестала) Но подковали, же.
Чи будуть вони його повертати ?
ВТАЗом и ИВЛом из паРашы?