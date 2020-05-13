США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга

США, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", возвращают их после пожаров в больницах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), передает Reuters.

"В качестве меры предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ в FEMA", — говорится в сообщении ведомства.

В агентстве подчеркнули, что аппараты еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории страны.

В середине апреля Трамп заявил о том, что России в условиях распространения коронавируса могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких и выразил готовность помочь ей в этом вопросе.

При этом ранее, в начале апреля, Россия отправляла борт с гуманитарной помощью в США. Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA. В Госдепе тогда подчеркнули, что помощь была оказана не безвозмездно и США купили у России медицинскую технику и средства защиты.

В российском МИДе подтвердили факт оплаты, но подчеркнули, что она осуществлялась не по рыночным ценам.

Проверка аппаратов "Авента-М" началась после пожаров в двух больницах, где они использовались. Вечером 9 мая в московской городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Позже ТАСС сообщил, что причиной возгорания могла стать неисправность в аппарате ИВЛ.

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Через несколько дней, 12 мая, пожар случился в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали пять человек. По словам губернатора города Александра Беглова, возгорание также произошло в аппарате ИВЛ.

По данным ТАСС, полученным от источника в правоохранительных органах, воспламенившиеся аппараты были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). Издание Baza уточняло, что загорелись аппараты марки "Авента-М". После этого Росздравнадзор начал проверку аппаратов ИВЛ, которые используются в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Позже производитель аппаратов "Авента-М", концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) сообщил, что возгорание могло произойти из-за нарушения мер противопожарной безопасности или по причинам технического характера. В КРЭТ заявили, что рассматривают несколько версий, в том числе связанные с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, соблюдением мер противопожарной безопасности.

Справка. "Авента-М" — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания "Уральский приборостроительный завод" (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии", КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ "Авента".

В конце марта российское правительство назначило АО "КРЭТ" единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.