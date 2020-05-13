В США смертей от COVID-19 наверняка больше, чем зафиксировано, - эксперт команды Белого дома доктор Фаучи
Директор Института по аллергическим и инфекционным заболеваниям и ведущий эксперт оперативной команды Белого дома по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил, что количество смертей от CODID-19 в США является "почти наверняка больше, чем зарегистрировано".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сказал в течение слушаний в комитете по здравоохранению Сената США, которые состоялись дистанционно.
"Учитывая ситуацию в частности в Нью-Йорке, который предстал перед очень серьезным вызовом - там могут быть люди, у которых был COVID-19 и они умерли дома. Но их не внесли в статистику, потому что эти люди не были госпитализированы", - заявил Фаучи.
По состоянию на 12 мая в США в результате коронавируса умерли уже более 82 000 человек. Согласно новым прогнозам исследователей Института Вашингтона, в начале августа это число может составлять 137 000.
Также Фаучи подчеркнул: не следует думать, что "вирус просто исчезнет" к осени, и очень вероятно, что в конце года будет новая волна болезни. Впрочем, он выразил надежду, что к тому времени США будут готовы лучше, чем сейчас.
"Учитывая возможность проведения тестов, возможность запастись средствами индивидуальной защиты, а также отслеживать болезнь - надеюсь, что если у нас будет угроза второй волны, мы сможем справиться с ней очень эффективно, чтобы предотвратить новую вспышку", - сказал Фаучи.
Кроме этого, эксперт добавил: сейчас в США одновременно работают над несколькими вакцинами, и он надеется, что успешной будет не одна разработка.
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У нас такие люди умирают без всяких коронавирусов
Ответить не хочешь? Наиболее компактный ответ, который меня устроит, содержит всего одно слово.
Можешь меня что-нидь спросить... На вопрос без западла отвечу.
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Які вакцини, якщо повно нових штамів вірусу?
вакцина вполне может отвечать всем критериям качества но быть полным дерьмом.
Вы видели хоть раз в жизни честный анализ последствий применения хоть одной вакцины? Я имею в виду не мутные замечания типа "в некоторых случаях наблюдается...", а цифры (хотя бы в долларах), что среднестатистический провакцинированный приобретёт, и что он потеряет.
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не понял это место
Профессор Стэнфорда Джон Иоаннидис https://twitter.com/cnn/status/1256579248342564865 объясняет в интервью CNN, что COVID-19 является «широко распространённым и лёгким заболеванием» не опаснее гриппа для населения в целом, а постояльцев домов престарелых и пациентов в больницах необходимо дополнительно защитить.
Стэнфордский профессор Скотт Атлас https://www.facebook.com/cnn/posts/10160799274796509 объясняет в интервью CNN, что «идея остановить COVID-19 создала катастрофическую ситуацию в сфере здравоохранения». Эта болезнь «в целом лёгкая», но возникли иррациональные страхи. Он добавляет, что нет «абсолютно никаких оснований» для массового тестирования населения, которое имеет смысл только в больницах и домах престарелых. Профессор Атлас написал статью в конце апреля под названием «https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-and-end-the-total-isolation Данные здесь. Прекратите панику и тотальную изоляцию », которая собрала более 15000 комментариев.
Эпидемиолог доктор Кнут Витковский https://www.youtube.com/watch?v=k0Q4naYOYDw объясняет в новом интервью, что опасность COVID-19 сравнима с гриппом, а пик был пройден в большинстве стран еще до введения карантинов. Блокирование всего общества было «катастрофическим решением» без каких-либо выгод, но нанесло огромный ущерб. Наиболее важной мерой является защита домов престарелых. По словам доктора Витковского, заявления Билла Гейтса о COVID-19 «абсурдны» и «не имеют ничего общего с реальностью». Доктор Витковский считает, что в вакцинации от COVID-19 «нет необходимости», а модель британского эпидемиолога Нила Фергюсона называет «полной неудачей».
Немецкий вирусолог Хендрик Стрик https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk излагает окончательные результаты своего исследования антител. Верхний предел летальности COVID-19 составляет 0,36%, вероятнее, она находится в диапазоне от 0,24 до 0,26% или ещё ниже. Средний возраст умерших с положительным результатом теста составил около 81 год.
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Майкл Левитт, который с февраля анализирует распространение COVID-19, https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk называет всеобщую изоляцию «огромной ошибкой» и призывает к адресным мерам для защиты групп риска.
Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/ объясняет в новом интервью, что политики и СМИ проводят «невыносимое запугивание» и «безответственную дезинформацию» населения. По словам профессора Бхакди, маски на лицах в целом не нужны и могут фактически быть вредными «сборниками патогенов». Нынешний кризис был организован политиками и имеет мало связи с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как уже было в случае со свиным гриппом. Профессор Бхакди добавил, что ВОЗ «никогда не отвечала за свои неверные решения». (Примечание: видео было временно удалено YouTube).
В другом https://youtu.be/yMxAVe2wOGE интервью (рус) профессор Бхакди выразил недоумение тем, как легко люди в Германии расстаются со своей свободой и правами. Ранее он написал https://vaccine.wiki/blog-open-letter-bhakdi-to-merkel/ открытое письмо канцлеру Меркель.
В новом интервью швейцарский главный инфекционист доктор Пьетро Вернацца https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/ объясняет , что болезнь COVID-19 «лёгкая для подавляющего большинства людей». «Подсчёт зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогают. Кроме того, большинство людей в статистике, умерли не только от COVID-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов (https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https%3A%2F%2Fwww.saldo.ch%2Fartikel%2Fartikeldetail%2Ffuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild%2F архив ).
Медицинские исследования
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/ Новый обзор существующих исследований ПЦР и антител показывает, что среднее значение летальности COVID-19 (IFR) составляет около 0,2% и, таким образом, находится на уровне сильного гриппа.
Новое https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1 исследование антител у доноров крови в Дании показало очень низкую летальность COVID-19 (IFR) 0,08% для лиц в возрасте до 70 лет.
Новое https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1 исследование антител в Иране , одной из первых и наиболее пострадавших от COVID-19 стран, также показало очень низкую летальность от 0,08% до 0,12%.
Новое https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v1 японское исследование антител приходит к выводу, что примерно в 400-800 раз больше людей контактировали с новым коронавирусом, чем считалось ранее, но симптомов не было или почти не было. До сих пор Япония провела довольно мало тестирований.
Новое https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20061440v1 немецкое исследование с участием ведущего вирусолога Кристиана Дростена показывает, что около трети населения уже имеет некоторый клеточный иммунитет к новому коронавирусу, предположительно, благодаря контакту с ранее существовавшими коронавирусами (вызывающими ОРЗ). Этот клеточный иммунитет, предсталенный так называемыми Т-лимфоцитами, значительно сильнее, чем обусловленный антителами, и может частично объяснить, почему у многих людей симптомы COVID-19 не проявляются.
В тюрьме американского штата Теннесси только у двух из 1349 человек с положительными результатами теста https://www.tennessean.com/story/news/politics/2020/05/01/tennessee-testing-all-inmates-prison-staff-after-multiple-outbreaks/3067388001/ были какие-либо симптомы .
На французском авианосце «Шарль де Голль» до сих пор https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_Charles_de_Gaulle не погиб ни один из 1046 моряков с положительными результатами тестов. На американском авианосце «Теодор Рузвельт» https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_on_USS_Theodore_Roosevelt умер один из 969 моряков с положительными результатами (предшествующие заболевания и точная причина смерти неизвестны). Это дает летальность от 0 до 0,1% для этой группы населения.
Многие СМИ сообщили о якобы «повторных заражениях» уже выздоровевших людей в Южной Корее. Однако исследователи https://www.independent.co.uk/news/world/asia/coronavirus-south-korea-patients-infected-twice-test-a9491986.html пришли к выводу , что все 290 подозреваемых были с ложноположительными результатами тестов, реагировавших на «незаразные вирусные фрагменты». Это еще раз подчеркивает известную https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32219885 ненадежность тестов ПЦР на вирусы.
Обширный https://www.researchgate.net/publication/340570735_Masks_Don обзор литературы , проведенный канадским исследователем, показал, что маски для лица не обеспечивают измеримой защиты от ОРВИ и гриппа.
Другие события
Очередная https://www.1tv.ru/news/2020-05-04/385216-uchenye_uvideli_vozmozhnuyu_svyaz_koronavirusa_s_drugoy_boleznyu_sindromom_kavasaki пугающая новость СМИ доводит, что из-за COVID-19 всё больше детей пртобретают так называемую болезнь Кавасаки (воспаление артерий). Тем не менее, Фонд Kawasaki Diseaseв Великобритании выпустил https://www.societi.org.uk/kawasaki-disease-and-covid-19/ пресс-релиз , в котором говорится, что в настоящее время регистрируется снижение, а не рост заболеваемости данным недугом, и что из немногих зарегистрированных случаев только около половины дали положительный результат на коронавирус.
В https://covidinfos.net/covid19/la-lettre-dun-praticien-hospitalier-adressee-au-ministere-de-la-sante-denonce-une-arnaque-sanitaire/604/ открытом письме министерству здравоохранения французский врач говорит о COVID-19 как о «самом большом мошенничестве в области здравоохранения в 21 веке». Французский доктор утверждает, что опасность заражения вирусом для всего населения соответствует гриппу, а последствия изоляции более опасны, чем сам вирус.
Во Франции https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-retests/frances-early-covid-19-case-may-hold-clues-to-pandemics-start-idUSKBN22H15R обнаружилось , что пациент с COVID-19 лечился в конце декабря 2019 года, на месяц раньше предполагаемого появления вируса в стране. Мужчину лечили от пневмонии, связанной с гриппом. Этот случай показывает, что новый вирус прибыл в Европу раньше, чем предполагалось, или что он не так нов, как предполагалось, или что результат теста оказался ложноположительным. Кроме того, неясно, страдал ли давно поправившийся пациент от вируса гриппа, или коронавируса, или того и другого.
В Танзании https://vokrugsveta.ua/lifestyle/laboratoriya-v-tanzanii-diagnostirovala-koronavirus-u-papaji-05-05-2020 продемонстрировали ценность тестирования на COVID-19. Коза, птица и плод папайи дали положительный результат и подлежат изоляции либо госпитализации. А машинное масло и некоторые животные могут продолжать жить обычной жизнью (результат отрицательный). Окончательный вердикт плоду хлебного дерева лаборатория установить не смогла (https://youtu.be/wKRcPFk3v9k видео ).
Главный психиатр Швейцарии