В США смертей от COVID-19 наверняка больше, чем зафиксировано, - эксперт команды Белого дома доктор Фаучи

Директор Института по аллергическим и инфекционным заболеваниям и ведущий эксперт оперативной команды Белого дома по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил, что количество смертей от CODID-19 в США является "почти наверняка больше, чем зарегистрировано".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом он сказал в течение слушаний в комитете по здравоохранению Сената США, которые состоялись дистанционно.

"Учитывая ситуацию в частности в Нью-Йорке, который предстал перед очень серьезным вызовом - там могут быть люди, у которых был COVID-19 и они умерли дома. Но их не внесли в статистику, потому что эти люди не были госпитализированы", - заявил Фаучи.

По состоянию на 12 мая в США в результате коронавируса умерли уже более 82 000 человек. Согласно новым прогнозам исследователей Института Вашингтона, в начале августа это число может составлять 137 000.

Также Фаучи подчеркнул: не следует думать, что "вирус просто исчезнет" к осени, и очень вероятно, что в конце года будет новая волна болезни. Впрочем, он выразил надежду, что к тому времени США будут готовы лучше, чем сейчас.

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"Учитывая возможность проведения тестов, возможность запастись средствами индивидуальной защиты, а также отслеживать болезнь - надеюсь, что если у нас будет угроза второй волны, мы сможем справиться с ней очень эффективно, чтобы предотвратить новую вспышку", - сказал Фаучи.

Кроме этого, эксперт добавил: сейчас в США одновременно работают над несколькими вакцинами, и он надеется, что успешной будет не одна разработка.