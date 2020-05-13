Число жертв COVID-19 в мире достигло 291,9 тыс.: только в США умерли 82,3 тыс. человек, в Британии - 32,7 тыс. и в Италии - 30,9 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 мая в мире зарегистрировали 4 262 051 (4 177 584 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 291 961 (286 330 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 82 373, заболевших - 1 369 484.

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 232 243 человека, количество смертей - 2 116.

Испания сообщает о 228 030 случаях COVID-19, 26 920 человек умерли.

По числу зараженных Великобритания поднялась на четвертое место - 227 741 случаев, при этом умерли уже 32 769 человек.

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В Италии зафиксировано 221 216 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 30 911 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Во Франции умерли 26 994 человека, в Германии - 7 738, в Иране - 6 733, в Турции - 3 894, в Бельгии - 8 761, в Нидерландах - 5 529, Канаде - 5 300.

В Беларуси число зараженных достигло 24 873 человек, из которых 142 умерли, в Польше - 16 921, умерли - 839; в Молдове - 5 154, умерли - 182; в Венгрии - 3 313, умерли - 425; в Румынии - 15 778, умерли - 1 002; в Словакии - 1 465, умерли - 27.

Напомним, в Украине на утро 12 мая зафиксировано 375 новых случаев COVID-19: всего - 16 023, летальных - 425, выздоровели 3373 человека