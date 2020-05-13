Число жертв COVID-19 в мире достигло 291,9 тыс.: только в США умерли 82,3 тыс. человек, в Британии - 32,7 тыс. и в Италии - 30,9 тыс.. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 13 мая в мире зарегистрировали 4 262 051 (4 177 584 вчера) случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 291 961 (286 330 вчера) смертей от коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 82 373, заболевших - 1 369 484.
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 232 243 человека, количество смертей - 2 116.
Испания сообщает о 228 030 случаях COVID-19, 26 920 человек умерли.
По числу зараженных Великобритания поднялась на четвертое место - 227 741 случаев, при этом умерли уже 32 769 человек.
В Италии зафиксировано 221 216 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 30 911 летальные.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Франции и Испании.
Во Франции умерли 26 994 человека, в Германии - 7 738, в Иране - 6 733, в Турции - 3 894, в Бельгии - 8 761, в Нидерландах - 5 529, Канаде - 5 300.
В Беларуси число зараженных достигло 24 873 человек, из которых 142 умерли, в Польше - 16 921, умерли - 839; в Молдове - 5 154, умерли - 182; в Венгрии - 3 313, умерли - 425; в Румынии - 15 778, умерли - 1 002; в Словакии - 1 465, умерли - 27.
Напомним, в Украине на утро 12 мая зафиксировано 375 новых случаев COVID-19: всего - 16 023, летальных - 425, выздоровели 3373 человека
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Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Беларусь , единственная европейская страна не отменившая даже массовые мероприятия, избрала наиболее либеральную стратегию в отношении COVID-19. При этом протестировано более 2% населения страны. Люди с положительным тестом обязаны изолироваться. Отслеживаются контакты заражённых. На 6 мая в стране сделано 220045 тестов, из них 19255 дали положительный результат (8,8%), госпитализировано 14755, выздоровело 4388, умерло 112 человек. Критики власти считают эти данные заниженными.
По данным ООН Беларусь была https://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/presscenter/pressreleases/COVID19_New_UNDP_data_dashboards_reveal_huge_disparities_among_countries_in_ability_to_cope_and_recover.html хорошо готова к кризису, имея 41 врача на 10000 населения, 114 медсестер (включая акушерок) и 110 больничных коек. Средний уровень самых развитых стран: 30 врачей, 81 медсестра и 55 коек. В стране также относительно большое количество аппаратов ИВЛ и развита эпидемиологическая служба.
ЕС выделил 3 млрд. евро для стран-соседей на борьбу с COVID-19, предусмотрев для Беларуси 60 млн. из этой суммы. Однако европейские чиновники https://nn.by/?c=ar&i=250958&lang=ru заявили , что страна получит их только в случае исполнения рекомендаций ВОЗ. В итоге, деньги https://4esnok.by/novosti/evrokomissiya-peredumala-davat-belarusi-60-mln-evro/ обошли Беларусь стороной. Похоже на шантаж.
Последние недели СМИ акцентировали внимание на городе Столбцы и называли ситуацию там «https://charter97.org/ru/news/2020/4/29/374646/ катастрофической », с огромным количеством https://charter97.org/ru/news/2020/4/28/374532/ умерших . Однако, главный врач районной больницы https://www.mlyn.by/2020/05/glavvrach-stolbtsovskoj-tsrb-nastalo-vremya-vse-eto-ostanovit/ призвала в интервью прекратить эти манипуляции и привела данные по району. За 4 месяца текущего года в районе умерло на 7 человек меньше, чем за такой же период прошлого года (247 против 254). Если взять только апрель, то ситуация не изменилась - тоже 63 смерти. За всё время умерло 7 человек с положительным тестом на COVID-19, из них 5 от болезней кровообращения, 1 от болезни почек и 1 от заболевания органов дыхания
Общая смертность от всех причин в Великобритании сейчас http://inproportion2.talkigy.com/ на уровне пяти сильнейших волн гриппа за последние 25 лет. Пик ежедневной смертности в больницах был достигнут 8 апреля.
Новые https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/05/01/evidence-rising-britains-lockdown-could-deadly-mistake/ статистические данные показывают, что в середине апреля из примерно 12000 дополнительных смертей около 9000 были «связаны с коронаирусом» (включая «подозреваемые случаи»), но около 3000 не были «связаны с коронаирусом». Из общего числа около 7300 смертей в домах престарелых только около 2000 были «связаны с коронаирусом». Вне зависимости от «связи с коронаирусом» https://www.hsj.co.uk/commissioning/thousands-of-extra-deaths-outside-hospital-not-attributed-to-covid-19/7027459.article неясно , от чего на самом деле умерли эти люди. Поэтому Ассоциация британских патологоанатомов призвала к «https://www.hsj.co.uk/coronavirus/systematic-reviews-to-discover-true-cause-of-outbreak-deaths/7027491.article систематическому анализу истинных причин смерти ».
Временные больницы в Великобритании до сих пор https://www.telegraph.co.uk/news/0/do-many-nhs-nightingale-hospitals-remain-empty/ оставались практически пустыми . Подобная ситуация уже наблюдалась в Китае, США и многих других странах.
В конце апреля стало известно, что блокировка, по-видимому, не была, как официально заявлено, рекомендована одной научной комиссией, а высокопоставленный правительственный советник «https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-28/top-aide-to-u-k-s-johnson-pushed-scientists-to-back-lockdown надавил » на учёных.
Питер Хитченс: https://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2020/05/peter-hitchens-were-destroying-the-nations-wealth-and-the-health-of-millions.html Мы уничтожаем богатство нации и здоровье миллионов людей . «Если вы не отстаиваете свою основную свободу - ту, на основе которой вы можете законно идти, куда пожелаете, тогда вы потеряете её навсегда. И это ещё не всё, что вы потеряете. Посмотрите на цензуру интернета, которая распространяется как мрачное пятно, гибель парламента, превращение полиции в правительственную армию».
Последний отчет CDC США https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html показывает , что частота госпитализаций с COVID-19 находится на уровне сильных волн гриппа для пожилых людей, немного выше для взрослых и намного ниже для детей.
Видео: медсестра из Нью-Йорка в драматичном видео https://www.dailymail.co.uk/news/article-8262351/Nurse-New-York-claims-city-killing-COVID-19-patients-putting-ventilators.html заявила , что город «убивает» пациентов с COVID-19, помещая их на аппарты ИВЛ и разрушая их лёгкие. Использование ИВЛ вместо кислородных масок осуществляется «из-за боязни распространения вируса». «Это фильм ужасов», «не из-за болезни, а из-за борьбы с ней», объяснила медсестра. Эксперты с марта предупреждают об опасности интубации пациентов с COVID-19.
Доктор Даниэль Мерфи, глава отделения неотложной помощи в оказавшейся под давлением COVID-19 больнице Нью-Йорка, https://nypost.com/2020/04/27/ive-worked-the-coronavirus-front-line-and-i-say-its-time-to-start-opening-up/ рекомендует быстро прекратить изоляцию. По его словам, волна заболеваемости достигла своего пика ещё 7 апреля. COVID-19 - это серьёзное дело, но страх перед ним преувеличен, так как подавляющее большинство населения болеет легко. В настоящее время его наибольшую обеспокоенность вызывает резкое снижение уровня ухода за пациентами, нуждающимися в неотложной помощи, и детьми из-за блокировки и широко распространённого среди населения страха.
Видео: Руководители похоронных бюро в Нью-Йорка https://www.youtube.com/watch?v=g5f_6ltv7oI заявили , что в настоящее время «COVID-19» написано «во всех свидетельствах о смерти» (о подозреваемых случаях), независимо от того, был ли тест. Многие люди умирают дома, и зачастую точная причина смерти не проверяется. Директора заявили, что статистика COVID-19 завышена по политическим или финансовым причинам.
Директор Департамента здравоохранения штата Иллинойс https://week.com/2020/04/20/idph-director-explains-how-covid-deaths-are-classified/ подтвердила , что даже смертельно больные люди, которые явно умирают по другой причине, но имеют положительный результат на коронавирус до или после смерти, регистрируются как случаи смерти от COVID-19.
Из-за карантина 30 миллионов человек в США https://edition.cnn.com/2020/04/30/economy/unemployment-benefits-coronavirus/index.html уже обратились за пособиями по безработице к концу апреля. Это значительно больше, чем Международная организация труда прогнозировала для мира в целом.
Босс Tesla Илон Маск https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/29/tesla-quarterly-earnings-coronavirus-shares назвал калифорнийские меры против коронавируса «фашистскими». Он объяснил, что «принудительное заключение» людей в их домах нарушает все их конституционные права.
Видео: в Висконсине матери https://twitter.com/AlexBerenson/status/1256219418343981056 пришлось столкнуться с полицией в своём доме, потому что её дети незаконно играли с соседскими детьми.
Видео: в конце апреля американские СМИ были пойманы на https://twitter.com/talialikeitis/status/1253126254942773248 инсценировке протеста работников здравоохранения против антикарантинной демонстрации (https://www.buzzfeednews.com/article/tasneemnashrulla/photos-denver-nurses-block-anti-lockdown-protest читать дальше ).
Женщина узнала из новостей, что https://medialeaks.ru/1604gvn-facebook-covid-advertising/ погибла вместе с семьёй от COVID-19. Оказалось, что её семейную фотографию использовал производитель медицинских масок для рекламы посредством манипулирования страхом населения перед коронавирусом.
https://youtu.be/tUV5b4Y-WMM Видео : случайно включенный микрофон в Белом доме и витиеватый ответ чиновника ярко демонстрируют, как отличаются преподносимая и реальная опасность коронавируса.
Общая смертность с начала года в Швейцарии https://swprs.files.wordpress.com/2020/05/schweiz-todesfaelle-2010-2020_woche_17.pdf остается в пределах нормального сезона гриппа и намного ниже сильной эпидемии гриппа 2015 года.
Швейцарские вооруженные силы https://uncut-news.ch/wp-content/uploads/2020/05/Schweizer-Soldaten-k%C3%A4mpfen-bewaffnet-mit-Bluetooth-App-gegen-COVID-19.pdf начали тестировать приложение для отслеживания контактов, которое должно быть представлено 11 мая в сотрудничестве с Google и Apple. Между тем, швейцарский «офис защиты данных» https://www.nzz.ch/zuerich/coronavirus-in-zuerich-tracing-app-braucht-keine-freiwilligkeit-ld.1553964 заявил : «Если приложение отслеживания контактов подходит и необходимо, оно не обязательно должно быть добровольным».
В Берне https://www.zeitpunkt.ch/index.php/mahnwache-fuer-grundrechte-400-menschen-auf-dem-bundesplatz-wie-aus-dem-nichts митинг (около 400 человек) против ограничения конституционных прав был разогнан полицией.
Австрийский канцлер Курц в марте потребовал, чтобы население «https://www.derstandard.de/story/2000117131591/sitzungsprotokoll-der-taskforce-corona-*****-zu-wenig-angst-in-der больше боялось » инфекции или смерти родителей, бабушек и дедушек. https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-bekommen/ Ранее уже стало известно о стратегическом документе федерального министерства внутренних дел Германии, в котором также содержалась призыв к проведению кампании нагнетания страха, которую проводили политики и СМИ. Оглядываясь назад, возникает вопрос, сколько людей погибло в результате этого необоснованного страха.
Открытое письмо с около 5000 подписей от людей старше 64 лет https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-corona-sch%C3%BCtzen-sie-%C3%A4ltere-nicht-um-diesen-preis-selbstbestimmt-altern-und-sterben требует : «Коронавирус: не защищайте нас такой ценой! Позвольте нам самим решать за себя!» Для защиты групп риска основные права всего общества не должны нарушаться, - утверждают авторы.
В Австрии (а возможно, и в других странах) поцелуи между влюблёнными, не живущими вместе, по-прежнему https://www.unsertirol24.com/2020/04/29/oeffentliches-kuessen-wird-unter-strafe-gestellt/ запрещены . Это распространяется как на общественные места, так и на их собственные квартиры, - пояснил министр здравоохранения Австрии.
Немецкий адвокат в настоящее время https://www.rubikon.news/artikel/eklatant-verfassungswidrig-2 подает иски в несколько судов против правительственных коронавирусных мер, поскольку они являются «явно неконституционными».
Видео: В Германии в последнее время было несколько случаев серьёзного применения силы полицией. Молодая женщина была https://www.youtube.com/watch?v=TZrKv4-jkK8 жестоко схвачена несколькими полицейскими во время шоппинга, так как она, очевидно, «приблизилась на 20 см.» к полицейской. Другой женщине на митинге https://twitter.com/ChristianFritze/status/1256609660318224385 полиция запрещала держать конституцию перед собой, поскольку это было «незаконным политическим сообщением». Организатор мирного митинга в Берлине также был довольно https://www.youtube.com/watch?v=NbV2OH3uYxI жёстко арестован . Даже пожилые женщины https://www.youtube.com/watch?v=Bn11jXTjh_Y столкнулись с непропорциональной полицейской реакцией.
В Европе и Америке дома престарелых играют абсолютно https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/ ключевую роль в смертности COVID-19 (от 30% до 70% всех смертей). Они нуждаются в адресной защите и не получают выгоды от общего карантина.
При этом реальные причины смерти в основном не устанавливаются. В Бельгии https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%2*******.pdf около 94% всех случаев смерти в домах престарелых являются непроверенными «предполагаемыми случаями». https://covidinfos.net/covid19/deces-dus-au-covid-19-le-nombre-officiel-de-morts-en-france-est-il-surestime/502/ Во Франции как только в доме престарелых возникает «подозреваемый случай» заражения (например, из-за кашля), все случаи смерти считаются «предполагаемыми смертями от COVID-19», а как только появляется положительный тест (даже без симптомов), все случаи смерти считаются «подтвержденными случаями смерти COVID-19».
В Германии постояльцам домов престарелых https://www.rnd.de/gesundheit/corona-ist-mir-egal-warum-helga-witt-kronshage-86-lieber-sterben-will-als-eingesperrt-zu-sein-3MEBDIOBEFA6BDULC4N5WGZJG4.html запретили выходить на свежий воздух и общаться с родственниками.
Положительный тест иногда приводил https://www.wjhl.com/local-coronavirus-coverage/agape-nursing-home-says-residents-who-tested-positive-for-covid-19-were-false-positives/ к панике . В одном канадском доме престарелых сотрудники бежали в страхе перед коронавирусом, что привело к трагической https://www.nytimes.com/2020/04/16/world/canada/montreal-nursing-homes-coronavirus.html гибели 31 постояльца из-за отсутствия медицинской помощи.
Бывший журналист New York Times https://twitter.com/AlexBerenson/status/1257496834043531267 Алекс Беренсон : «Давайте будем честны: тот факт, что случаи смерти в домах престарелых не стоят каждый день в центре внимания элитных СМИ, говорит о приоритете СМИ вселять страх, а не вести здоровую политику информирования».
Полный анализ: https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/ COVID-19 в домах престарелых .
Генеральный директор Youtube https://www.businessinsider.com/youtube-will-ban-anything-against-who-guidance-2020-4 объявила в интервью, что видеоматериалы о коронавирусе, которые противоречат рекомендациям ВОЗ или национальных органов здравоохранения, будут удалены. Например, видео двух калифорнийских врачей скорой помощи, которое просмотрели более пяти миллионов человек, https://www.turnto23.com/news/coronavirus/video-interview-with-dr-dan-erickson-and-dr-artin-massihi-taken-down-from-youtube было удалено . Аналогичным образом, упомянутое выше интервью с профессором Сухаритом Бхакди было по крайней мере временно удалено.
В американском журнале The Atlantic два профессора права написали https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/04/what-covid-revealed-about-internet/610549/ статью под названием: «Речь в Интернете никогда не вернется в нормальное русло. В дебатах о свободе против контроля над глобальной сетью Китай был в основном прав, а США ошибались».
Матиас Дёпфнер, генеральный директор Axel Springer и один из самых влиятельных медиа-менеджеров в Германии, https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8263/ призывает к «отмежеванию от Китая» и укреплению трансатлантического альянса с США в связи с кризисом COVID-19.
https://www.washingtonpost.com/history/2020/05/01/vaccine-swine-flu-coronavirus/ Washington Post : «В прошлый раз, когда правительство срочно искало вакцину, случилось фиаско». Экспресс-вакцинация против свиного гриппа 1976 года привела к параличам и летальным исходам.
Оглядываясь назад: https://www.aier.org/article/woodstock-occurred-in-the-middle-of-a-pandemic/ Вудсток проводился в разгар пандемии . О довольно спокойном отношении к глобальной пандемии гриппа 1968 года (https://www.britannica.com/event/Hong-Kong-flu-of-1968 подробнее ).
Многие люди шокированы сомнительными запугивающими сообщениями о COVID-19 в СМИ. Очевидно, что это не «обычные репортажи», а классическая и массовая пропаганда, которая обычно используется в контексте https://swprs.org/propaganda-in-the-war-on-yugoslavia/ военной агрессии или https://www.motherjones.com/politics/2013/01/terror-factory-fbi-trevor-aaronson-book/ терроризма .
SPR ранее изобразил в инфографике сети СМИ, ответственные за распространение такой пропаганды в https://swprs.files.wordpress.com/2019/12/american-empire-media-russian.pdf США , https://swprs.org/netzwerk-medien-deutschland/ Германии и https://swprs.org/netzwerk-medien-schweiz/ Швейцарии . Даже якобы «открытая» Википедия https://kiwibyrd.org/2020/03/20/20h33/ является частью этой геополитической медийной структуры.
Политическая позиция и отношение к власти различных СМИ прошли сравнительный анализ в работе SPR «https://swprs.org/media-navigator/ Навигатор СМИ », кторый может быть полезен при оценке текущих репортажей о COVID-19 различных СМИ.
Если, например, по телевизору видны изображения солдат в защитных костюмах, дезинфицирующих целые улицы, это не доказывает опасность коронивируса, а скорее, как https://www.addendum.org/coronavirus/interview-johan-giesecke/ мягко сказал профессор Гизеке, доказывает бесполезную «политическую активность». Или, как сказали бы другие: пропаганда.
Безусловно, самым значимым и, с точки зрения гражданского общества, наиболее опасным событием в ответ на коронавирус является явная политическая попытка расширения массового надзора и контроля над обществом. В этом контексте осведомитель АНБ Эдвард Сноуден предупредил о формирования «https://www.vice.com/en_us/article/bvge5q/snowden-warns-governments-are-using-coronavirus-to-build-the-architecture-of-oppression архитектуры угнетения ».
Гриппоподобный коронавирус служит поводом или предлогом для внедрения https://norberthaering.de/die-regenten-der-welt/id2020-ktdi-apple-google/ стратегических мер по расширению мониторинга и контроля над всё более тревожным населением. Наиболее важные инструменты, которые в настоящее время обсуждаются правительствами, включают:Внедрение приложений для «отслеживания» контактов в обществе.Создание подразделений по розыску и изоляции граждан.Внедрение цифровых биометрических паспортов для контроля и регулирования участия людей в социальной и профессиональной деятельности.Расширенный контроль поездок и платежных операций (в т. ч. отмена наличных денег).Создание правовых основ для принудительного медицинского вмешательства со стороны правительств или корпораций посредством обязательных прививок.
В США бывший президент Билл Клинтон https://www.youtube.com/watch?v=-Ug9XHT9JQQ обсудил создание национальной сети «следящих за контактами» с губернаторами различных штатов. Затем губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо https://www.cbsnews.com/news/contact-tracing-new-york-cuomo-plan/ объявил , что вместе с миллиардером и бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом он создаст «армию отслеживания контактов», включающую до 17000 следящих для Нью-Йорка.
Между тем, в Великобритании и многих других странах правительства призывают ввести https://www.msn.com/en-us/money/news/the-uk-just-published-**********-for-covid-19-immunity-passports-a-controversial-potential-route-out-of-lockdown/ar-BB13qr8L биометрические «паспорта иммунитета» и представить их как якобы «единственный выход» из политически мотивированной блокировки населения. Британский институт Тони Блэра призвал к «https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/surveillance-a-price-worth-paying-to-beat-coronavirus-says-blair-thinktank расширению технологичного надзора » для «борьбы с коронавирусом».
В США компания по анализу данных Силиконовой долины Palantir должна сыграть ключевую роль в https://www.msn.com/en-us/news/us/team-trump-turns-to-peter-thiel-s-palantir-to-track-virus/ar-BB130qfE создании платформы данных для мониторинга (уже убывающего) распространения коронавируса. Palantir известен своими ИТ-проектами со спецслужбами и военными и был основан американским миллиардером и сторонником Трампа Питером Тилом.
В Израиле мониторинг контактов гражданского населения https://www.techdirt.com/articles/20200402/14261944226/controversial-spyware-vendor-nso-group-is-helping-israeli-government-spy-own-citizens.shtml осуществляется внутренней разведывательной службой Shin Bet с использованием программ от пресловутой NSO Group, известной своим шпионским программным обеспечением, используемым для мониторинга гражданских активистов и правозащитников по всему миру.
Такие страны, как Россия и Китай, также https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/01/825329399/moscow-launches-new-surveillance-app-to-track-residents-in-coronavirus-lockdown хотят значительно расширить наблюдение за населением в ходе «кризиса COVID-19», и скорее всего, сделают это независимо от США.
Идея об использовании пандемии для расширения контроля над населением не нова: еще в 2010 году Фонд Рокфеллера и Глобальная деловая сеть https://vaccine.wiki/blog-scenariy-pandemii-2010/ описали подобный сценарий в документе «Сценарии для будущего технологии и международного развития»
Более 500 учёных https://www.esat.kuleuven.be/cosic/sites/contact-tracing-joint-statement/ предостерегают человечество от «беспрецедентного наблюдения за обществом» с помощью сомнительных приложений для отслеживания контактов.
Университет Джона Хопкинса находится в центре управления пандемией COVID-19 и внёс большой вклад в глобальную эскалацию с помощью вводящих в заблуждение диаграммам и данных (вроде онлайн-калькулятора смертей). Он принимал участие в операциях и https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/all-roads-lead-dark-winter/ симуляциях пандемии , в т.ч. симуляции пандемии коронавируса осенью 2019 года «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_201 Событие 201 ».
Основатель Microsoft Билл Гейтс, https://www.youtube.com/watch?v=wQSYdAX_9JY самый важный частный спонсор ВОЗ , проектов в области вакцин и биометрической идентификации, еще в 2003 году финансировал https://www.cfr.org/news-releases/council-establishes-senior-fellowship-global-health-and-foreign-policy-grant-bill Глобальную программу здравоохранения Совета США по международным отношениям, которая исследует, как политика здравоохранения влияет на геополитику и как она может использоваться для достижения геостратегических целей.
Фейсбук за месяц обнаружил 50 миллионов постов с фейками о COVID-19
Модераторы фейсбука в апреле обнаружили 50 миллионов единиц контента с дезинформацией о COVID-19. Об этом сказано в сообщении Facebook, поступившем в «Медузу».
На материалы с недостоверной информацией фейсбук поставил соответствующие метки.
«Мы знаем, что эти предупреждения работают, поскольку, когда люди видят метку с предупреждением, в 95% случаев они не кликают на представленный контент», - сказано в сообщении соцсети.
Кроме того, соцсеть удалила «сотни тысяч единиц информации», из-за которой пользователи могли получить физический вред. Речь в том числе о сообщениях, что коронавирусная инфекция якобы имеет такие же последствия, как и обычная простуда.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
И там совсем другие цифры.