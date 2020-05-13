"Слуга народа" Тищенко отрицает, что Зеленский с ним говорил о скандале с рестораном: "У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения"

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что не имел "жесткого разговора" с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном "Велюр".

Об этом Тищенко рассказал в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним об опубликованной журналистами информации о работе "Велюра" во время карантина, Тищенко сказал: "С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?".

По его словам, он имеет исключительно деловую коммуникацию с Зеленским.

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"У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем... В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так", – сказал Тищенко.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский имел "жесткий" разговор с нардепом фракции власти "Слуга народа" Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.