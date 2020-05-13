"Слуга народа" Тищенко отрицает, что Зеленский с ним говорил о скандале с рестораном: "У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения"
Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что не имел "жесткого разговора" с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном "Велюр".
Об этом Тищенко рассказал в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним об опубликованной журналистами информации о работе "Велюра" во время карантина, Тищенко сказал: "С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?".
По его словам, он имеет исключительно деловую коммуникацию с Зеленским.
"У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем... В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так", – сказал Тищенко.
Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский имел "жесткий" разговор с нардепом фракции власти "Слуга народа" Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.
Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.
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Бобік йому каже - Коля, ***, ти котлєта!
А коля у відповідь - Вова, ти Члєнограй!
Десь так, д-у-у-уже професійно.
махнув рукою на його візг.
Кияни ! Не вздумайте !!!
Бо пограбують і поруйнують.
или если рано утром из дома женщины выходит пожарный, то там был пожар
@5nagwo8jr9zCvi8
·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1260293888675385345 2 мин
Коментар Зеленського що до призначення Тетяни Руденко на вакантну посаду в нацраді телебачення
https://twitter.com/i/status/1260293888675385345
а сам отдыхает-по пенькам скачет
Кого Ви обрали? Де дівся той мудрий український нарід, про який писали багато наші письменники?
або як там Москаль казав: довбой*би!
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тищенко -- годує, а блаЗЄнський -- розважає.
Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко утверждает, что не имел «жесткого разговора» с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном «Велюр».тищенко
Об этом Тищенко заявил в сегодняшнем интервью «https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251405/ Украинской правде ».
На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним об опубликованной журналистами информации о работе «Велюра» во время карантина, Тищенко ответил:
«С президентом? Про «Велюр»? Вы шутите сейчас?».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE.html Ресторан «слуги народа» Коли Оболонского в Киеве принимает вип-гостей, несмотря на карантин
По его словам, он имеет исключительно деловую коммуникацию с Зеленским.
«У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем…
В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева.
https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD.html Приплыли: бандит и убийца «Коля Оболонский» - нардеп от «Слуги народа»
Тогда как ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский имел «жесткий» разговор с Тищенко после того скандала с его рестораном.