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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Слуга народа" Тищенко отрицает, что Зеленский с ним говорил о скандале с рестораном: "У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения"

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что не имел "жесткого разговора" с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном "Велюр".

Об этом Тищенко рассказал в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним об опубликованной журналистами информации о работе "Велюра" во время карантина, Тищенко сказал: "С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?".

По его словам, он имеет исключительно деловую коммуникацию с Зеленским.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У Зеленского был очень жесткий разговор с Тищенко, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

"У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем... В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так", – сказал Тищенко.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский имел "жесткий" разговор с нардепом фракции власти "Слуга народа" Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) рестораны (279) Тищенко Николай (338)


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Топ комментарии
+24
Команда брехунів.
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13.05.2020 08:24 Ответить
+23
коля ти даун, професійний
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13.05.2020 08:23 Ответить
+19
А якщо Тищенка ? Звук кастрюль почуємо?

Тищенко отрицает, что Зеленский с ним говорил о скандале с рестораном: "У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения" - Цензор.НЕТ 1670
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13.05.2020 08:28 Ответить
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коля ти даун, професійний
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13.05.2020 08:23 Ответить
Ну чому? От я впевнений, що бреше все-таки Тимошенко. Зелєнскій в принципі не здатний жорстко говорити зі своїми. Бо саме таких, як рекетир Тищенко, фельдшер Радуцкій вважає хазяїнами життя. Тому, що вони відкрили власний бізнес не завдяки кваліфікаційним і професійним якостям, а завдяки "умінню жити", тобто наглості, шулерству, крадіжка, в тому числі і грошей з б'юджету. Ця публіка освіту і професіоналізм за доброчесність не вважає.
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13.05.2020 08:46 Ответить
господи, ці зеклоуни навіть брехати однаково не можуть домовитися між собою! зебіли, невже ви досих пір ще не освідомили шо ви накоїли?!
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13.05.2020 08:50 Ответить
значит говорил
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13.05.2020 08:23 Ответить
Тобто розмова була про професії.
Бобік йому каже - Коля, ***, ти котлєта!
А коля у відповідь - Вова, ти Члєнограй!
Десь так, д-у-у-уже професійно.
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13.05.2020 08:35 Ответить
Команда брехунів.
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13.05.2020 08:24 Ответить
Коля, а як там котлети, ліпиш їх?
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13.05.2020 08:25 Ответить
Принаймні один з цих двох збрехав.
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13.05.2020 08:25 Ответить
Горите оба в аду, уроды.
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13.05.2020 08:27 Ответить
профессианальные взаимоотношения
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13.05.2020 08:28 Ответить
А якщо Тищенка ? Звук кастрюль почуємо?

Тищенко отрицает, что Зеленский с ним говорил о скандале с рестораном: "У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения" - Цензор.НЕТ 1670
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13.05.2020 08:28 Ответить
А якщо пєдаліка то дзвін чого?
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13.05.2020 08:41 Ответить
Вы забуваєте, що Кличко спромвгся вивчити крім російської ще три мови - українську, німецьку і англійську і якщо не самостійно написати, то хоча б захистити кандидатську дисертацію. Тому рівняти Кличка з Усіком - це якось не пристойно.
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13.05.2020 08:49 Ответить
Це означає тільки що йому рідше били в голову хоча думати у нього ніколи не виходило!
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13.05.2020 08:56 Ответить
Це означає, що він принаймні таки мудріший за 35 відсотків українців, які не здатні вивчити українську мову.
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13.05.2020 09:00 Ответить
Його "запрограмували" ,просто доставили LP, як у вінду.
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13.05.2020 09:06 Ответить
Виталик известен всему миру, далеко не самый плохоц мэр столицы,а ты мелкая завистливая шушера - правда жизни как она есть))
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13.05.2020 09:11 Ответить
"Виталик известен всему миру, далеко не самый плохоц мэр столицы" - то ти виявляється та сама МанДєль- прєсь сіґрітарь гудоснова пріпіздєнта!?
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13.05.2020 09:16 Ответить
родичу ще при сссрії пропонували зробити дисертацію.Професору потрібні ''учні''.Він і каже родичу------твой вклад---зачитати на вченій раді доклад та відповіді на запитання''---родич відмовився.
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13.05.2020 09:07 Ответить
какие проф.отношения могут быть у профанов?
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13.05.2020 08:28 Ответить
Професійнопрофанівські😊
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13.05.2020 08:30 Ответить
У них хто розумний -у того профпатологія!
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13.05.2020 08:43 Ответить
Проффесианальные!
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13.05.2020 09:23 Ответить
Тищенко стверджує, що важкої розмови не було, а Зе говорить, що була. Хто з них брехло?
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13.05.2020 08:29 Ответить
Тіщенко атделался льогкім іспугом По єтому ему кажется, что разговор не был тяжелым
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13.05.2020 08:31 Ответить
ні в шо не ставить Зелю.
махнув рукою на його візг.
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13.05.2020 08:33 Ответить
Просто он рассмешил комика
"Слуга народу" Тищенко заперечує, що Зеленський з ним говорив про скандал із рестораном: "У мене з президентом дуже професійні взаємини" - Цензор.НЕТ 8401
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13.05.2020 08:38 Ответить
Не может же Тищенко все видосики Гундосика помнить.
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13.05.2020 08:42 Ответить
"Слуги наріду"- партія брехунів і гопників
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13.05.2020 08:31 Ответить
Как ? Две никчёмности допустили профессиональный разговор? Что же они съели ?
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13.05.2020 08:31 Ответить
оселедці в кефірі.
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13.05.2020 08:32 Ответить
Воно хоче в мери ?
Кияни ! Не вздумайте !!!
Бо пограбують і поруйнують.
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13.05.2020 08:32 Ответить
У нього нема шансів. Зараз навіть колишні зеприхильники ображені на них і починають говорити різне. Вчора я мав цікаві розмови з такими.
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13.05.2020 08:34 Ответить
Сподіваюсь. Бо раніше як було - люди навіть не роздивляючись обирали все, що штовхали під зеленим кольором.
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13.05.2020 08:41 Ответить
Думаю, під зеленим пройщов би навіть будь-який одіозний риг, люди і не помітили б.
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13.05.2020 08:42 Ответить
Нажаль розуму у людей не побільшало,пропихати будуть по якійсь іншій технології. А ображаються не за те що тупі ,а за те що хтось їм в очі насмілився це сказати!
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13.05.2020 08:46 Ответить
А кто из вас двоих профессионал? Два дебила. Один недоактёр, второй недоведущий.
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13.05.2020 08:34 Ответить
Интересно, а в чем суть "профессиональных" отношений ,между комиком и поваром? )
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13.05.2020 08:34 Ответить
Професійно готують їжу, після якої починається неконтрольований сміх, який переходить у хворобу Паркінсона і закінчується ікотою та зеленою шкірою на обличчі🐸
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13.05.2020 08:37 Ответить
То есть Вы говорите, что если кто-то-хозяин борделя, то он проститут
или если рано утром из дома женщины выходит пожарный, то там был пожар
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13.05.2020 09:08 Ответить
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8 Славко Славковіч

@5nagwo8jr9zCvi8

·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1260293888675385345 2 мин

Коментар Зеленського що до призначення Тетяни Руденко на вакантну посаду в нацраді телебачення

https://twitter.com/i/status/1260293888675385345
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13.05.2020 08:37 Ответить
Значит угрожатель мерам и по совместительству зам..опг гаранта тимошенко ,опять сбрехал?
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13.05.2020 08:42 Ответить
Коля сдал шута горохового с потрохами=) Поздавляю вас, господин соврамши!
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13.05.2020 08:42 Ответить
"хтось" збрехав ...хто ?
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13.05.2020 08:45 Ответить
Блі-і-і-ін! Ну, що ж таке,знову хтось п... дить. Й я не вірю ,що це Коля.
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13.05.2020 08:46 Ответить
Слуга народа" Тищенко отрицает, что Зеленский с ним говорил о скандале с рестораном-это его не интересует. Зеленского вообще ничего не интересует-предал власть Ермаку-Мудаку
а сам отдыхает-по пенькам скачет
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13.05.2020 08:49 Ответить
Два брехуна ето сіла.
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13.05.2020 08:51 Ответить
Ваша профессия? Профессионал!
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13.05.2020 09:04 Ответить
Это просто фильм какой то
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13.05.2020 09:12 Ответить
Люди!
Кого Ви обрали? Де дівся той мудрий український нарід, про який писали багато наші письменники?
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13.05.2020 09:05 Ответить
Це саме важливе питання дня українцвів - твій ресторан. Інших питань немає. Кожного дня вмирають люди від коронавірусу, що ви зробили, щоб цього не було?
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13.05.2020 09:14 Ответить
Залишився на чужині.......
або як там Москаль казав: довбой*би!
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13.05.2020 09:15 Ответить
Які "проффесіонали" такі й "проффесійні взаємини" - мабуть в один гей-клуб ходите?
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13.05.2020 09:20 Ответить
зеублюдки все профессионалы украсть ,обмануть, предать .
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13.05.2020 09:22 Ответить
"...У мене з президентом дуже професійні взаємини..."
====
тищенко -- годує, а блаЗЄнський -- розважає.
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13.05.2020 09:42 Ответить
"У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения" - вместе гуморески пишут.
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13.05.2020 10:09 Ответить
Скандальный «Слуга народа» Тищенко уличил ОП Зеленского во лжи Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%83%d0%bb%d0%b8.html#comments Комментарии: 4

Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко утверждает, что не имел «жесткого разговора» с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном «Велюр».тищенко
Об этом Тищенко заявил в сегодняшнем интервью «https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251405/ Украинской правде ».
На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним об опубликованной журналистами информации о работе «Велюра» во время карантина, Тищенко ответил:
«С президентом? Про «Велюр»? Вы шутите сейчас?».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE.html Ресторан «слуги народа» Коли Оболонского в Киеве принимает вип-гостей, несмотря на карантин
По его словам, он имеет исключительно деловую коммуникацию с Зеленским.
«У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем…
В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева.
https://www.economics-prorok.com/2019/11/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD.html Приплыли: бандит и убийца «Коля Оболонский» - нардеп от «Слуги народа»
Тогда как ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский имел «жесткий» разговор с Тищенко после того скандала с его рестораном.
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13.05.2020 11:38 Ответить
На вас дебилов посмотришь, вы-оба профессионалы, что ты, что клоун!
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13.05.2020 11:45 Ответить
Зеленський спи....дів, він боїться Колі . Коля може дати в рожу
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13.05.2020 14:02 Ответить
Знову брехня. Чи від зеленського, чи від тищенка- не має значення.Брешуть як дихають.
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13.05.2020 15:18 Ответить
 
 