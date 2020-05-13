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Новости Коронавирус и карантин
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Ученые описали, как коронавирус атакует организм человека и каковы последствия

Ученые описали, как коронавирус атакует организм человека и каковы последствия

Коронавирус SARS CoV-2 в основном поражает нижние дыхательные пути, поэтому его главной мишенью становятся легкие. Однако в последнее время появились многочисленные доказательства того, что вирус атакует и другие внутренние органы: сердце, сосуды, почки, головной мозг и центральную нервную систему.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Сердце. Исследования, проведенные учеными из США, Италии и Китая, свидетельствуют о том, что атипичная пневмония может серьезно влиять на работу сердца. Доказательством тому стала не только высокая смертность пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким артериальным давлением.

Наблюдения показали, что у пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто повышается биомаркер в крови, высвобождаемый разрушенными и умирающими клетками сердечной мышцы. У многих людей, ранее не испытывавших проблем с серцем, коронавирусная инфекция также приводила к развитию миокардита.

Вызваны ли эти повреждения в работе сердца действием самого коронавируса или, что вероятнее, реакцией на инфекцию иммунной системы, пока неясно. Однако серьезные поражения в работе сердца в прошлом наблюдались и у пациентов с атипичной пневмонией SARS или ближневосточным респираторным синдромом MERS, возбудителями которых являются коронавирусы, сходные по своей природе с SARS-CoV-2.

Легкие. Новый коронавирус серьезно поражает легкие не только во время болезни COVID-19: частичное снижение их функции наблюдается и у выздоровевших пациентов. Осматривая людей, излечившихся от коронавируса, китайские медики обнаружили у них в легких так называемый симптом "матового стекла": снижение прозрачности легочной ткани, которое свидетельствует о необратимых повреждениях.

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В настоящее время ведутся исследования, которые должны установить, не ведет ли этот симптом к воспалению соединительной ткани легких - фиброзу. При этом заболевании эластичность и растяжимость легочной ткани снижается, нарушается дыхательная функция и затрудняется доступ кислорода через стенки альвеол легких к кровеносным сосудам.

Фиброз легких не поддается лечению, так как рубцевание легочной ткани необратимо. Но при своевременном диагностировании фиброза легких можно замедлить, а иногда даже остановить развитие этой болезни.

Сосуды. При вскрытии умерших от COVID-19 пациентов патологоанатомы Цюрихской университетской клиники обнаружили у некоторых из них воспаление всего клеточного слоя на внутренней стороне кровеносных и лимфатических сосудов (эндотелия) различных органов. Ученые пришли к выводу, что новый коронавирус SARS-CoV-2 через рецепторы АСЕ2 приводит к общему воспалению эндотелия.

Это, в свою очередь, может повлечь за собой серьезные нарушения в его микроциркуляции, которые могут вызвать повреждения в деятельности сердца, легочную эмболию и закупорку сосудов в головном мозге и кишечном тракте. Все это может привести к отказу работы внутренних органов и смерти пациента.

Центральная нервная система. У более 80 процентов пациентов с COVD-19 наблюдается нарушение вкусовых и обонятельных ощущений. Агевзия (одна из форм расстройства вкуса) или аносмия (потеря обоняния) возникают в самом начале действия инфекции, и на основании этих симптомов можно диагностировать раннюю стадию заболевания COVID-19.

При классической гриппозной инфекции, вызываемой аденовирусами, нарушения в обонянии и вкусе обычно появляются на более поздней стадии заболевания. Эти специфические симптомы свидетельствуют о том, что нервная система многих пациентов также подвержена влиянию SARS CoV-2.

Как установили бельгийские ученые, нервные клетки служат коронавирусу своего рода воротами в центральную нервную систему. Через окончания обонятельного нерва - первого из черепных нервов, отвечающего за обонятельную чувствительность, - коронавирус проникает в мозг и доходит до центров автономного дыхания и сердцебиения, расположенных в продолговатом мозгу.

Мозг. Еще при исследовании атипичной пневмонии SARS и ближневосточного респираторного синдрома MERS ученые установили, что коронавирусы способны проникать через нервные клетки в мозг. Когда у одного из пациентов в Японии, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2, произошел эпилептический приступ, ему диагностировали менингит: воспаление оболочек головного мозга, вызванное проникновением коронавируса в центральную нервную систему.

Это дало врачам из Японии и Китая повод для опасений, что у некоторых пациентов патоген может проникать в ствол головного мозга и повреждать там дыхательный центр. Возможно, именно этим объясняется внезапная остановка дыхания у некоторых пожилых пациентов с COVID-19, которой не предшествовали какие-либо проблемы с дыхательными органами на фоне инфекции. До сих пор не удалось точно выяснить, способен ли SARS-CoV-2 провоцировать инсульт или повышать риск его развития.

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Почки. Вентиляция легких, необходимая некоторым пациентам с особо тяжелыми симптомами COVID-19, может повредить почки и вызвать острую почечную недостаточность. При пневмонии в легких часто скапливается большое количество жидкости, и тогда ее выводят из организма с помощью специальных медицинских препаратов. Однако в качестве побочного эффекта они также ослабляют кровоснабжение почек, и те больше не способны выполнять свою очищающую функцию.

Кроме того, при тяжелом протекании COVID-19 кровь быстрее сворачивается. В результате в ней могут образовываться кровяные сгустки, блокирующие сосуды, а часто и почки. Согласно результатам недавнего исследования, проведенного в Гамбурге, при вскрытии пациентов, умерших от COVID-19, у многих были обнаружены нарушения свертываемости крови, а также артериальные и легочные эмболии.

Некоторым пациентам также диагностируют мини-инфаркты почки, которые развиваются в результате гибели части почечной ткани, вызванной закупоркой почечной артерии. Примерно у 30 процентов больных COVID-19 функции почки ограничиваются до такой степени, что им необходим диализ. Восстановятся ли почки после выздоровления или же SARS-CoV-2 вызывает их долгосрочные повреждения, пока неизвестно.

исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
деякі люди вважають, що Місяць на небі намальований, а американців там ніколи не було.
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13.05.2020 09:03 Ответить
+7
О, кацапы подтянулись. Все неймется путлеру, что у нас ситуация намного лучше в Украине, чем на мордоре. Надо ж это исправить, агитируя пренебрегать средствами защиты. Потом будешь, Айвазян, лежать под ивл и думать, каким же полем ты был, или не будешь думать, так как под ивл лежат в искусственной коме.
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13.05.2020 08:56 Ответить
+7
І вірусів немає, ти їх взагалі бачив? Ото ж!
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13.05.2020 09:40 Ответить
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це як з війною при Порошенко - поки прям по твоєму будинку не почнуть стріляти - війни ти не побачиш
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13.05.2020 09:03 Ответить
Ага и земля плоская
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13.05.2020 09:20 Ответить
Вы вже в рп церкву сходили, образ облизали? Чи може в вірусології були і там дверні ручки лизали? Де ваш відосік з доказами, га?
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13.05.2020 09:29 Ответить
Вчені описали, як коронавірус атакує організм людини і які наслідки - Цензор.НЕТ 1987
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13.05.2020 09:32 Ответить
Бурундуків тобі в сраку!.. Це просто жах!!!
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13.05.2020 09:35 Ответить
авжеж!
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13.05.2020 10:27 Ответить
Вы дейстивительно считаете, что КОВИД-19 чистый фэйк? Тут есть мнение, что "этот вирусочек уже успели изучить весьма хорошо." Что скажете?
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13.05.2020 12:35 Ответить
Віруси є менш дослідженими, ніж мікроби, і саме у тому полягає їх небезпека.
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13.05.2020 08:49 Ответить
не-а!
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13.05.2020 08:50 Ответить
да-а!
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13.05.2020 08:59 Ответить
существует огромное количество малоисследованных бактерий и др. а этот вирусочек уже успели изучить весьма хорошо.
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13.05.2020 09:05 Ответить
І де результати? Що всім капець і так зрозуміло, без досліджень.
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13.05.2020 09:36 Ответить
Ну, возможно, не меня одного интересует ответ на этот вопрос.
По сути есть что ответить?
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13.05.2020 10:41 Ответить
Не могли бы Вы максимально сжать формулировку вопроса? Ваши длинноты невыносимы.
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13.05.2020 10:43 Ответить
Вы считаете, что вирус КОВИД-19 существует и хорошо изучен или это чистый фейк?
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13.05.2020 10:47 Ответить
первое.
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13.05.2020 10:50 Ответить
А почему тогда Вы ставите лайк под заведомо лживым постом?
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13.05.2020 10:54 Ответить
Я не считаю его заведомо лживым. Я просто понимаю выражение "КОВИД-19 чистый фэйк" правильно, а именно как сокращённую формулировку от: Совершенно по фигу существует этот вирус или нет, но вокруг него творится очень много странных вещей. В частности заявления о его чрезвычайной опасности очевидно являются фейком. Кроме того, многие вещи, касающиеся реакции властей выглядят чрезвычайно подозрительно...
Чистая лингвистика, кароч. Синекдоха, если так больше нравится.
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13.05.2020 11:05 Ответить
.
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13.05.2020 14:01 Ответить
Да, в урезанном варианте диалога Вы - чисто д'Артаньян. Но осадочек остался.
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13.05.2020 14:43 Ответить
А если я Вас обвиню в провокации, чтоб меня специально забанили?
ЗЫ Я больше похож на де Тревиля.
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13.05.2020 14:47 Ответить
Вы ждете, что я буду просить Вас не делать столь ужасного поступка?
П.С. де Тревиль вызвал бы на дуэль, хотя бы словесную.
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13.05.2020 15:14 Ответить
меня таки забанили. с Вашей подачи. может быть. это на случай, если мой "тонкий" намёк не понят.
а де Тревиль вроде никого на дуэль не вызывал...
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13.05.2020 15:17 Ответить
Доказательства моей подачи - в студию. Есть ссылка на мой пост с жалобой на Вас на Совете Форумчан? Или это опять Ваши домыслы?
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13.05.2020 15:25 Ответить
не "домыслы", а предположения. что я сразу подчеркнул. см. "может быть" выше.
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13.05.2020 15:27 Ответить
Не очень благородные предположения. На де Тревиля и близко не тянет.
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13.05.2020 15:30 Ответить
.
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13.05.2020 15:33 Ответить
Если Вы не похожи на того де Тревиля, что говорил в кино "- Я тоже явился в Париж с тремя экю в кармане, и вызвал бы на дуэль всякого, кто осмелился бы мне сказать, что я не могу купить Лувр!", то смысл такой похожести? Бородка и усы такие же?
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13.05.2020 15:27 Ответить
к моменту, когда прибыл д'Артаньян, де Тревиль сильно поумнел.
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13.05.2020 15:30 Ответить
А я уж думал, что он сильно поскромнел...
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13.05.2020 15:33 Ответить
это почти одно и то же
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13.05.2020 15:34 Ответить
Вы одной фразой опровергли наличие у Вас обоих этих качеств.
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13.05.2020 15:38 Ответить
я рад за Вас.
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13.05.2020 15:44 Ответить
.
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13.05.2020 15:49 Ответить
Как-то не очень весело... " Все мы любим эти истории в которых мы, но не мы. Не мы в конце - самое главное" (с)
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13.05.2020 08:52 Ответить
так це ж капецьусому...!! бельгийские учьониє...
А Ерк"юль Пуаро знає про всю цю гисторію? - як і чому "ученые описали как коронавирус атакует... И мотивацию!
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13.05.2020 08:56 Ответить
мотивация - поработить человечество.
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13.05.2020 08:59 Ответить
що мене, сер," йозно беспокоїть, то це ..е-е-е......................

психологичні наслідки для человечества коронавірусного безумства

але, здається, - завдяки вірусній болячці ми уникнули куди більшого божевіллля: з палкам, камінням та иньшою уєтою уєт
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13.05.2020 09:24 Ответить
це майже безсумнівно;
завдяки вірусній болячці ми уникнули куди більшого божевіллля: з палками, камінням та иньшою **********


краще карантин, аніж минулі нас маразми у ці ж роки минулого століття
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13.05.2020 09:40 Ответить
Если с вчерашнего ты бодуна
Вдруг потерял вкус к жрачке
И дрыснишь пивом с пердуна-
Корона над опухшей пачкой
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13.05.2020 08:59 Ответить
https://nnovosti.info/news/koronavirus_viklikaje_bezpliddja_zjavilisja_nevtishni_prognozi-49649.html Вченим вдалося з'ясувати, що коронавірус здатний інфікувати яєчники, матку, піхву і навіть плаценту. Як вважають дослідники, це може привести до безпліддя. - для этого COVID-19 и создавался.
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13.05.2020 09:00 Ответить
Це ппц рашкоботів в коменти налізло. І в усіх ковід-19 це не страшна хвороба. А те що рашка від неї ще з осені вимирає то таке.
А як нарешті показано статтею, то основна проблема у вірусу не смерті, а гора інвалідів. Про що писали ще пару місяців назад люди які знають. (Я доречі тут про це в коментарях теж писав)
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13.05.2020 09:03 Ответить
Для всех кацапсинских шляп , чем больше людей поверит в говнопропаганду и заразится- тем для лаптей лучше . Но они почему-то молчат по 10000 заражающихся на ********* в день 😉😉😉
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13.05.2020 09:23 Ответить
Но они почему-то молчат о 10000 заражающихся на пид"йоРашке в день 😉😉😉
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13.05.2020 10:29 Ответить
Ученые описали, как коронавирус атакует организм человека и каковы последствия - Цензор.НЕТ 8750
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13.05.2020 09:10 Ответить
Картина маслом "Украинские врачи воюют с короно-вирусным монстром"
Для части врачей в гос-резерве не хватило масок по непонятны причинам.
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13.05.2020 10:37 Ответить
Нет порога для пандемии ни в одной стране мира, увы это прикрытие мирового кризиса и если не сейчас то через пару десять лет все равно дефолт будет. Есть маленькое доказательство, людей лечат политики, а не медики, неужели не понятно что это все картинка.
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13.05.2020 09:36 Ответить
І вірусів немає, ти їх взагалі бачив? Ото ж!
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13.05.2020 09:40 Ответить
віруси, здебільшого (преимущественно рос.) --- в голові!!
звернить увагу, хворі всіх хвороб, у тім числі перелякані крнврс0СОм
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13.05.2020 10:53 Ответить
В головах таргани, а в тарганів вірус! Боятися - природна потреба, за для виживання.
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13.05.2020 11:28 Ответить
Не знаю що там пише дойче але вірус атакує кров. Тому інколи вентилятор часто не допомагає. Допомагає лишв правиле гігіени - мити руки, перевітрювати приміщення, носити маски, і не лазити де не попадь зайвий раз. молоді можуть набути хронічних захворювань. вся інформація є в доступі англійською мовою.
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13.05.2020 09:46 Ответить
Вірусів сотні, жодного не виявляли, бо не було потреби і нафта вдруг стала дешевою. Про віруси Біл Гейтс заговорив кілька років тому, а людина що заробила капітал завдяки капіталістичній бюрократіі знає як заробити і на вірусах. Бізнес і нічого особистого, а вірус скоріш за все існує.
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13.05.2020 09:48 Ответить
Спокойно граждане. Не так страшен вирус как его описывают. Нас снова пытаются заверить что он страшен и ужасен. Хотя те условия в которых мы выживаем - ещё страшней и только смерть несёт нам избавление своею собственной косой.
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13.05.2020 09:58 Ответить
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13.05.2020 11:29 Ответить
Огромное спасибо за информацию. Детальная и грамотная статья.
Но пока остается невыясненным вопрос: организм после выздоровления приобретает иммунитет к этому вирусу или постоянно будет угроза заболеть повторно?
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13.05.2020 09:59 Ответить
Швидше всього імунітет буде тимчасовий, - декілька тижнів чи місяців, і тільки на цей штам вірусу. Дуже на вірус грипу схоже по імунній відповіді.
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13.05.2020 10:08 Ответить
Тоді дійсно людству доведеться пристосовуватись до співжиття з цим вірусом, як і з модифікаціями вірусу грипу.
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13.05.2020 10:23 Ответить
На днях майже перед титрами в кінці фільму "Війна світів" (той що з Томом Крузом) була чудова фраза Герберта Велса: (не дослівно, з пам'яті) Люди заплатили мільйонами життів, за право жити в одному світі з вірусами.
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13.05.2020 11:32 Ответить
кроме того, коровавирус вызывает наезд автомобиля, падение сосульки на голову и контрольный удар молнией в темечко.
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13.05.2020 10:03 Ответить
І словєсний пронос. Маски ти думаєш навіщо всім надягають?
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13.05.2020 10:18 Ответить
"Вируса нет","Все страны сговорились, себе в убыток" - кричали вороги і вбивці українців.
Але ж хтось не маючи власного розуму піде і буде лизати ручки, чим вб'є своїх рідних чи знайомих.
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13.05.2020 10:04 Ответить
Зєбіли повинні страждати перед смертю!
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13.05.2020 10:18 Ответить
Кремль фінансує массу ботів і це тут ми бачимо . Вірус ета міф ! Так ?ботики ?
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13.05.2020 10:10 Ответить
і порохоботи з ними заодно
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13.05.2020 10:19 Ответить
30 відсотків хворих потребує діалізу???
ЦЕ маячня.
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13.05.2020 10:21 Ответить
нужно создать антивирус.
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13.05.2020 12:19 Ответить
молодцы китайцы. хорошо скрестили вирусы летучих мышей и панголина.
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13.05.2020 15:43 Ответить
Как говорится в народной пословице: "Для бешеной собаки 7 верст не крюк".
Комуняцкий режим в очередной раз показал что ни во что не ставит человеческие жизни. Сначала появился SARS-CoV, потом MERS-CoV, и наконец усовершенствованный SARS-CoV-2. И это - постоянно в одной стране. Версия о природном происхождении подобной цепочки вирусов рассчитана на публику и TV-пропаганду.
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13.05.2020 18:14 Ответить
Скажем спасибо Китаю за такой замечательный вирус . Твари недобитые .
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14.05.2020 06:42 Ответить
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