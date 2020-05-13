"Слуга народа" Тищенко не знает, что делали в его ресторане во время карантина Яценко и другие гости: "Они не ко мне приезжали"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что в его ресторане не работает никакой "штаб". Он также не знает, для чего в ресторан наведывались нардеп Антон Яценко и другие гости.

Об этом Тищенко рассказал в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

Тищенко говорит, что его слова о работе штаба в ресторане неправильно поняли.

"О штабе, смотрите, я знаю, откуда вы взяли информацию. Вы можете зайти в мой инстаграм. Я пишу, что "Все рестораны работают на доставку, соблюдая все правила. В "Велюре" бываю по работе штаба или для персональных встреч". Понимаете, в чем казуистика вырванных слов из текста?" - рассказал Тищенко.

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"Журналисты неделю снимали одних и тех же людей. Это народные депутаты, которые приходили на встречи. И я, если вы помните, возглавляю предвыборный штаб города Киева Зе!Команды. То есть, фактически я являюсь представителем президента в городе Киеве и осуществляю контроль за распоряжениями указов президента. Грубо говоря, все, что президент говорит с экранов, я должен проконтролировать – как местная власть выполняет указы президента. Все. Четко и понятно. В условиях карантина, жесточайшего, жесткого карантина, это делать очень сложно. И фактически все наши учреждения находятся сегодня в закрытом режиме. Все просто. Это удобное место расположения, потому что в первую очередь я там собираю помощь, которую потом я передаю больницам, семи опорным больницам, и в том числе, я вышел уже за рамки опорных больниц и передаю помощь и тем больницам, которые обращаются к нам в штаб", - пояснил "слуга народа".

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На вопрос, что в заведении делал нардеп Антон Яценко Тищенко сказал: "Я не могу контролировать действия народного депутата Яценко. Он ко мне не приезжал, и я не контролирую передвижения Яценко по Киеву".

Он также говорит, что Виталий Кисель, который работает в "Метинвесте" также с ним не встречался: "Господин Кисель. Нет, тоже не со мной встречался".

Нардеп утверждает, что не может отвечать за то, что происходит в ресторане в то время, когда его нет.

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"Я хочу, чтобы вы четко понимали, что ресторан "Велюр" – это заклад громадського харчування. Если ресторан закрыт – то это помещение может использоваться… Это не коммунальная собственность, это не аренда, это частная собственность. То есть фактически, вы можете закрыть это предприятие и просто там жить. Поэтому там проходили только частные встречи, ну не знаю, может быть, если вам хочется красивое словцо, при закрытых дверях. Просто так туда попасть – нереально и невозможно. Вы можете только получить при предварительном заказе еду, где вы должны показать номер заказа и тогда вам эту еду отдадут. Но там внутри, в ресторане, никто не кушает. Если мы хотим просто о "Велюре" сейчас говорить, я предлагаю поговорить конкретно о "Велюре". Мы выйдем из карантина, все расскажу. Мне сложно говорить о том, что происходит в "Велюре" в мое отсутствие, понимаете? Они не ко мне приезжали. Мне нечего скрывать, я открытый человек, меня знает вся страна. Киев меня знает, все меня знают и я знаю в Киеве всех", - резюмировал Тищенко.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский имел "жесткий" разговор с нардепом фракции власти "Слуга народа" Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.