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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Слуга народа" Тищенко не знает, что делали в его ресторане во время карантина Яценко и другие гости: "Они не ко мне приезжали"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что в его ресторане не работает никакой "штаб". Он также не знает, для чего в ресторан наведывались нардеп Антон Яценко и другие гости.

Об этом Тищенко рассказал в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

Тищенко говорит, что его слова о работе штаба в ресторане неправильно поняли.

"О штабе, смотрите, я знаю, откуда вы взяли информацию. Вы можете зайти в мой инстаграм. Я пишу, что "Все рестораны работают на доставку, соблюдая все правила. В "Велюре" бываю по работе штаба или для персональных встреч". Понимаете, в чем казуистика вырванных слов из текста?" - рассказал Тищенко.

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"Журналисты неделю снимали одних и тех же людей. Это народные депутаты, которые приходили на встречи. И я, если вы помните, возглавляю предвыборный штаб города Киева Зе!Команды. То есть, фактически я являюсь представителем президента в городе Киеве и осуществляю контроль за распоряжениями указов президента. Грубо говоря, все, что президент говорит с экранов, я должен проконтролировать – как местная власть выполняет указы президента. Все. Четко и понятно. В условиях карантина, жесточайшего, жесткого карантина, это делать очень сложно. И фактически все наши учреждения находятся сегодня в закрытом режиме. Все просто. Это удобное место расположения, потому что в первую очередь я там собираю помощь, которую потом я передаю больницам, семи опорным больницам, и в том числе, я вышел уже за рамки опорных больниц и передаю помощь и тем больницам, которые обращаются к нам в штаб", - пояснил "слуга народа".

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На вопрос, что в заведении делал нардеп Антон Яценко Тищенко сказал: "Я не могу контролировать действия народного депутата Яценко. Он ко мне не приезжал, и я не контролирую передвижения Яценко по Киеву".

Он также говорит, что Виталий Кисель, который работает в "Метинвесте" также с ним не встречался: "Господин Кисель. Нет, тоже не со мной встречался".

Нардеп утверждает, что не может отвечать за то, что происходит в ресторане в то время, когда его нет.

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"Я хочу, чтобы вы четко понимали, что ресторан "Велюр" – это заклад громадського харчування. Если ресторан закрыт – то это помещение может использоваться… Это не коммунальная собственность, это не аренда, это частная собственность. То есть фактически, вы можете закрыть это предприятие и просто там жить. Поэтому там проходили только частные встречи, ну не знаю, может быть, если вам хочется красивое словцо, при закрытых дверях. Просто так туда попасть – нереально и невозможно. Вы можете только получить при предварительном заказе еду, где вы должны показать номер заказа и тогда вам эту еду отдадут. Но там внутри, в ресторане, никто не кушает. Если мы хотим просто о "Велюре" сейчас говорить, я предлагаю поговорить конкретно о "Велюре". Мы выйдем из карантина, все расскажу. Мне сложно говорить о том, что происходит в "Велюре" в мое отсутствие, понимаете? Они не ко мне приезжали. Мне нечего скрывать, я открытый человек, меня знает вся страна. Киев меня знает, все меня знают и я знаю в Киеве всех", - резюмировал Тищенко.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский имел "жесткий" разговор с нардепом фракции власти "Слуга народа" Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) Яценко Антон Батькивщина (130) Тищенко Николай (338)


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Топ комментарии
+12
нда... удивительно, когда владелец ресторана не знает, что в жизни очень часто встречаются ситуации, когда лучше жевать, чем говорить.
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13.05.2020 08:47 Ответить
+9
Какое ж оно тупое.
Почему законы для этой страны всегда пишут подобные долб@***?
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13.05.2020 08:48 Ответить
+8
Так значит, все-таки приезжали! Штраф 17 000 с каждого!
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13.05.2020 08:48 Ответить
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нда... удивительно, когда владелец ресторана не знает, что в жизни очень часто встречаются ситуации, когда лучше жевать, чем говорить.
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13.05.2020 08:47 Ответить
в его случае так лучше делать всегда.
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13.05.2020 09:11 Ответить
Так значит, все-таки приезжали! Штраф 17 000 с каждого!
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13.05.2020 08:48 Ответить
За каждого!
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13.05.2020 08:54 Ответить
Какое ж оно тупое.
Почему законы для этой страны всегда пишут подобные долб@***?
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13.05.2020 08:48 Ответить
Потому,что вы их выбираете.
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13.05.2020 09:22 Ответить
В Украине ещё нет выборов, бот.
Все рейтинги, удивительно совпадающие с результатами выборов, спускаются олигархами населению еще до выборов.
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13.05.2020 09:37 Ответить
Нету,нету,не возбуждайся! Инопланетяне во всем виноваты и потусторонние силы.
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13.05.2020 09:42 Ответить
Зебилы, а че это самая честная провохранительная система во главе с вашей любимицей венедиктовой не оштрафовала тварь тищенко за грубое нарушение карантина. Или зе-***** своих не трогает? Т.е для своих зеленых - все, а для чужих закон?!
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13.05.2020 08:50 Ответить
клоун такое же жидогавно, как и твой кондитер, бот
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13.05.2020 09:00 Ответить
Золотце, барыга отстранил свинарчуков, а терпила про Ермаков сказал:"мы таким не занимаемся!"
Но тебе после проведенных сеансов уринотерапии "какая разница"!)))
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13.05.2020 10:26 Ответить
...посрать зашли
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13.05.2020 08:51 Ответить
Прикинувся шлангом.
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13.05.2020 08:53 Ответить
Чому прокинувся?
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13.05.2020 08:55 Ответить
Розбудили патамушта.
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13.05.2020 09:02 Ответить
Я мав на увазі, що він такий по життю
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13.05.2020 09:24 Ответить
Кожному дебілу по версії на вуха, на вибір.
Сумнівів що він брехун немає.
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13.05.2020 08:55 Ответить
Участники встречи Яценко - крестный отец тендерной мафии. Павел Куфтырев - знаменитый рейдер. По хорошему этих персонажей надо в Гуантанамо на корм акулам. Давайте их оштрафуем за нарушение карантина.
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13.05.2020 08:57 Ответить
А чем они занимались в Велюре? Элементарно Ватсон. Обсуждали как поднять учителям зарплату до 4000 долларов. Бугагагага
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13.05.2020 08:59 Ответить
Прохффессар! Казуист!
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13.05.2020 09:01 Ответить
Это точно Киев тебя знает, как редкого дебила и бондюгана.
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13.05.2020 09:01 Ответить
Ну, поехали отмазки лепить. Ещё скажи, что в ресторане остался большой запас продуктов и ты решил передать его в детские сады. Как не работают? Ну тогда нуждающимся многодетным семьям. И накормить бездомных котиков.
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13.05.2020 09:02 Ответить
...Тищенко не знает, что делали в его ресторане во время карантина Яценко и другие гости...

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Может ты не знаешь что делает твой сосед по ночам в спальне твоей жены, когда ты принимаешь законы?
Да, кстати. А почему двери твоего ресторана не заперты на замок во время карантина? Туда входят все кому попало, но ты ничего не знаешь?
И полечи память. Ведь совсем недавно появление людей в твоем ресторане ты объяснял тем, что в нем решаются какие-то партийные вопросы. А тут вдруг - "не знаю".
Ты хозяин своего ресторана?
Ты хозяин своего слова?
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13.05.2020 09:04 Ответить
Звичайно не до нього, а в працюючий ресторан. То для лохів карантин!
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13.05.2020 09:08 Ответить
"...я являюсь представителем президента в городе Киеве и осуществляю контроль за распоряжениями указов президента. Грубо говоря, все, что президент говорит с экранов, я должен проконтролировать - как местная власть выполняет указы президента..."
Смотрящий Котлетка.
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13.05.2020 09:12 Ответить
Достойный член партии брехунов.
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13.05.2020 09:19 Ответить
Так его ресторан или нет?
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13.05.2020 09:23 Ответить
Правильно Колян, дай їм - ніде не було написано, що і гей-клуби мають на карантин закриватись.
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13.05.2020 09:29 Ответить
А я верю, не знал, да они вообще не знают, что творится в стране, а тут какой то ресторан.
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13.05.2020 09:37 Ответить
Партія ЗЕзашкварків
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13.05.2020 09:37 Ответить
По ходу, повара "Велюра" учатся делать отбивную на Колиной голове!
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13.05.2020 09:55 Ответить
Сцыкло !!!
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13.05.2020 10:20 Ответить
Вечная проблема лгуна - со временем забывает то, что сказал накануне, опять врёт, опять забывает и т.д. В общем, достойный представитель этой клоунской артели.
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13.05.2020 11:08 Ответить
"Я не я..." Класика.
"Слуга народу" Тищенко не знає, що робили в його ресторані під час карантину Яценко та інші гості: "Вони не до мене приїжджали" - Цензор.НЕТ 3648
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13.05.2020 11:29 Ответить
 
 