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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 45 новых случаев COVID-19, всего 870 заболевших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

За сутки на Львовщине выявили 45 новых случаев COVID-19, всего 870 заболевших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 мая на Львовщине подтвердили 870 случая инфицирования COVID-19, из них - 22 летальных (в настоящее время статистика еще не учла одного пациента, который умер также с диагнозом коронавирус, поэтому, количество летальных случаев в целом - 23).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 3670 человек, госпитализированы - 497, на амбулаторном лечении - 3169 человек, выписаны - 336 человек. Сейчас в больнице находится 161 человек, из них в реанимации - 10 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 870 человек, 22 человека умерли. 168 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

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По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 308 ПЦР-тестов, из которых 45 - положительные (из них - 30 это жители Львова).

За сутки на Львовщине выявили 45 новых случаев COVID-19, всего 870 заболевших, - горсовет 01

горсовет (667) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2958)


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13.05.2020 08:54 Ответить
 
 