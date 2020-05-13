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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко

Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко

Владимир Зеленский должен немедленно подписать закон №3380 о расширенном тестировании на коронавирус и обеспечить его выполнение.

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он подчеркивает, что только широкое тестирование дает возможность совместить борьбу против вируса с правом людей на труд. Порошенко также сообщил, что его команда в рамках благотворительной деятельности установит современный автоматический ПЦР-анализатор и планирует закупить от 10 000 до 20 000 тестов.

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"Смягчение карантина - вынужденный шаг правительства. Это не медицинское, а чисто политическое решение, и, судя по статистике, довольно рискованное. Мы все понимаем, что это ослабление может обернуться всплеском заболеваемости. Не говоря уже о возможности второй волны вирусной атаки", - предостерегает Порошенко.

"Как быть? Как борьбу за здоровье совместить с правом человека на труд и естественной потребностью в хлебе насущном? Выход есть. Это бесплатное массовое тестирование", - отмечает Петр Порошенко.

"Недостаточное количество тестов - один из многочисленных провалов власти дилетантов в борьбе с пандемией и ее последствиями. В Германии за день тестов делают примерно столько, сколько у нас за все время. Этот недостаток еще можно и нужно исправить, и на сейчас, и на будущее. Широкое тестирование позволит точнее выявлять проблемные районы и инфицированные группы людей, и вместо широких карантинных мероприятий устанавливать точечные действенные ограничения, не выключая целые отрасли", - убежден пятый Президент.

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"Наша команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F. Hoffmann-La Roche Ltd - всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от десяти тысяч до двадцати тысяч тестов", - сообщил лидер "Европейской Солидарности".

"Но только этого мало. Президент должен не только как можно быстрее подписать закон 3380 о расширенном тестировании, но и обеспечить его выполнение. Полностью пересмотреть свое отношение к этому вопросу и стратегии борьбы с коронавирусом. И здесь важна широкая общественная поддержка нашей инициативы. Поддержи репостом #Дякуюлікарям, поддержи наши инициативы #страхуваннямедикам и #тестування_медикам", - призвал Петр Порошенко.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) карантин (16729) Порошенко Петр (19629) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
По делу все сказал
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13.05.2020 09:02 Ответить
+11
Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5486
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13.05.2020 09:06 Ответить
+11
Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1724
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13.05.2020 09:06 Ответить
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По делу все сказал
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13.05.2020 09:02 Ответить
Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5486
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13.05.2020 09:06 Ответить
Только если речь о тестах на антитела, а установление зараженных никак не поможет, потому что всех в один момент не протестируешь, а тот, кто не заражен сегодня может заразиться завтра.
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13.05.2020 09:25 Ответить
Неподмытый, иди это немцам расскажи , они без тебя, неподмытого, такую хрень творят)))
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13.05.2020 10:16 Ответить
Грязный, ты в антителах разбираешься, как свинья в апельсинах, поэтому подмывайся, не подмывайся... рождённый ползать... только ползать и может. Ползи отседа, https://censor.net/user/160742 три шестёрки!
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13.05.2020 23:45 Ответить
по какому делу? по большому? или по маленькому? сказал? или сходил?
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13.05.2020 09:28 Ответить
С облегчением тебя, неподмытый
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13.05.2020 09:52 Ответить
Та да, пецке абы попиариться
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13.05.2020 09:54 Ответить
Вот гуру пиара

Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 724
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13.05.2020 10:16 Ответить
для меня, все кто у власти, они друг от друга ничем не отличаются
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13.05.2020 10:20 Ответить
Дятел,ты в слове Моника сделал 6 ошибок))
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13.05.2020 10:17 Ответить
прекращай с зеркалом разговаривать, кстати санитары уже выехали за тобой
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13.05.2020 10:19 Ответить
Прекращай дрочить на Бубочку, зепил, ты так себе руки по локти сотрешь
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13.05.2020 10:25 Ответить
Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5267
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13.05.2020 10:51 Ответить
Лялька на мотузочках не самостійна. Як скаже ляльковод, так і зробить.
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13.05.2020 09:05 Ответить
Вы у них там в свечко-держателях ходите?
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13.05.2020 09:29 Ответить
Ну, ты точно в затычках))
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13.05.2020 10:01 Ответить
... - прохлюпал переполненный тампон.
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13.05.2020 23:54 Ответить
Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1724
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13.05.2020 09:06 Ответить
Танька снизу пользуется, и ей заходит на ура))
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13.05.2020 10:04 Ответить
Дайте порошенко порулить
'Негайно'!
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13.05.2020 09:08 Ответить
Тищенко с СН говорит, что царь не настоящий, засцал он ему за "Велюр" вычитывать. Как думаешь, врет подлец?
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13.05.2020 09:55 Ответить
Лучше обоих в буцыгарню.
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13.05.2020 15:40 Ответить
где отрубанные руки?!
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13.05.2020 09:09 Ответить
Угу. Щас обеспечит. Уже тестами полностью затарился, хрен знает как их теперь утилизировать.
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13.05.2020 09:10 Ответить
И вообще, Зеленский самолично должен делать анализы, чего уж там мелочиться.
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13.05.2020 09:10 Ответить
Я могу ему доверить свой анализ мочи и кала. Где будете принимать?
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13.05.2020 09:11 Ответить
Я уж точно принимать ничего и нигде не буду. Хотя бы потому, что анализы точно не делаю.
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13.05.2020 09:12 Ответить
Не, за свой выбор надо ответить!
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13.05.2020 09:15 Ответить
И что же от ожидают такие петята как ты?
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13.05.2020 09:19 Ответить
От меня т.е.
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13.05.2020 09:19 Ответить
Что можно ожидать от скрепохрени, которая галасавала за сцыкуна, который анализы сдать не в состоянии, а от слов девицы сцытся в памперс?
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13.05.2020 09:57 Ответить
зато пэтро все стадионы обоссал.... толку?
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13.05.2020 10:12 Ответить
Он тебе, лапоть, еще и в портки регулярно гадит, то то у тебя так подгорает
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13.05.2020 10:18 Ответить
Чертёнок, мне с тобой даже лень спорить, всё равно конструктивных мыслей от тебя ждать не приходится
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13.05.2020 10:19 Ответить
Скрепохрень, спорить - это не Ослу Оманскому жопу лизать, тут не язык нужен. Так, что обтекай тихо в сторонке
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13.05.2020 10:23 Ответить
Пеца должен отдавать приказы в совсем другом месте ,непорядок
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13.05.2020 09:18 Ответить
Да, и срать, зепил, ты должен в унитаз, а не себе в портки
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13.05.2020 10:00 Ответить
Если начнут массово тестировать, то это будет ужасно для рейтинга Зе. Потому что число зараженных повергнет в шок! Но если этого не делать, то это только оттянет проблему и сделает ее еще больше во много раз!
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13.05.2020 09:18 Ответить
число збільшиться,але за рахнок безсимптомних інфікованих..

1) так у всіх країна -пряма кореляція.
2) всіх однаково не протестувати.. лабораторіям просто не вистачить лаборантів,навіть якщо мобілізувати всіх студентів і пенсіонерів..
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13.05.2020 09:32 Ответить
Всех и не нужно, по очагам инфекции только. В Германии значит все дураки? Проконсультировал бы их что ли
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13.05.2020 09:59 Ответить
коли вже ця потвора закриє рота?
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13.05.2020 09:24 Ответить
Когда уже ты тупорылая мокша свалишь ща поребрик?
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13.05.2020 10:12 Ответить
Раширенное тестирование лечит?.Не смешите.Лечит масочный режим и благоразумие.Я бы посоветовал Порошенко ежедневно чистить зубы утром и вечером и не есть сладкого.
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13.05.2020 09:24 Ответить
Может это ты посоветовал, советчик, отвести войска от Золотого?
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13.05.2020 11:18 Ответить
Мабуть, Петя вже цього не зможе.
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13.05.2020 13:19 Ответить
Петя, ты не бог, ложат они на тебя. А мог бы стать полубогом, но ты не воспользовался случаем.
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13.05.2020 09:28 Ответить
А самое главное,- наконец-то сдать анализы на вещества , изменяющие сознание и потом в психиатрию ☝️☝️☝️
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13.05.2020 09:30 Ответить
Тест простой - задать пару вопросов:
1. Порошенко должен был лично, по делу Гандзюк, найти убийц и посадить?
2. Порошенко должен был победить коррупцию за 5 лет?

В случае положительного ответа, вывод прост, это - пациент Г+Г...
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13.05.2020 11:23 Ответить
13.05.20 09:08 Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко

Пане порошенко..якби ви не прої..али владу"на рівному місці" -то могли би це розповідати коаліції у ВР і свому уряду..

Що вони мають робити..

а поки що готуйте змінний одяг
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13.05.2020 09:35 Ответить
кто то когда то должен был продать рошен и 5 канал
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13.05.2020 09:39 Ответить
Что, методичку до сих пор не поменял на новую ? От у вас на Чебурашке скорость реакции 😁😁😁
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13.05.2020 09:50 Ответить
===Зеленский в бешенстве: Украину потряс грандиозный скандал

Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8728

В Украине грандиозный скандал. Из ЕС в Украину завезли картошку предназначенную для свиней.
Это повергло в бешенство Президента Украины Владимира Зеленского.
Промышленную картошку из Нидерландов, которую должны были пустить на корм для свиней, пошла на украинский рынок по себестоимости.
Об этом сообщает портал о рынках овощей и фруктов https://east-fruit.com/ EastFruit .
Сообщается, что из-за карантина в Нидерландах, картофель, который должны были пустить на корм для свиней, не имело смысла перерабатывать, так как он оказался не востребован.
Также этот картофель используют для переработки в замороженную картошку фри.
Около 2 миллионов тонн картошки в Нидерландах и Бельгии должны были выбросить, однако появился другой вариант - продать в Украину по себестоимости.
Хоть сорт и предназначен только для комбикорма, а не для потребления людям, это не смутило поставщиков картошки на украинский рынок.
Оптовики в Украине заплатили за товар по 30-35 центов или 8-9 гривен за кило, что сопоставимо с ценами на украинский картофель.
Это следствие кабальных договоренностей между Украиной и ЕС, которые в свое время подписал Порошенко.===
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13.05.2020 09:43 Ответить
где вас таких дебилов набирают , ленинградец ?
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13.05.2020 11:14 Ответить
===По словам Президента Украины, Порошенко подписал не договор об Ассоциации, а просто отдал даром часть природных ресурсов Украины в обмен на политические дивиденты и собственную коррупционную выгоду.
Вот что говорит Зеленский:
«Какая к черту Ассоциация с ЕС? Какой ЕС? Вы читали соглашение? Европа вывозит наш лес, украинские заробитчане делают мебль, а потом ЕС продает эту мебль нашей стране в 3 раза дороже чем для стран Европейского союза. Они вывозят наши природные ресурсы, делают продукцию, а потом продают ее нам. А что получила Украина от этого? Кредиты на кабальных условиях. Все, больше ничего».
Вы посмотрите на что превратили наши Карпаты всего за 5 лет! Они лысые уже:
Президент отметил, что Порошенко подписал формулу: «ЕС все, а нам кредиты, которые разворовали сами же члены режима»:
«Наши производители фактически не могут продавать продукцию в страны ЕС, поскольку нам установлены мизерные квоты. На самые прибыльные отрасли установлены дикие квоты, но для европейских стран мы не может устанавливать ограничения. Миллионы наших граждан эксплуатируют на черных работах за копейки и все ради чего? Ради кредитов и безвиза? Даже африканские страны отказывались от таких кредитов и таких кабальных условий».===
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13.05.2020 09:44 Ответить
? кто ворует лес ?
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13.05.2020 10:09 Ответить
Да, то мокша неподмытая после бояры бредит
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13.05.2020 10:11 Ответить
Брехня от гэбни , " лысые Карпаты" -это фото были из Румынии . Второе - как раз при Порохе Верховная Рада запретила вывоз леса -кругляка за бугор , что дало работу нашим украинским мебельщикам и переработчикам леса.
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13.05.2020 11:17 Ответить
Зато как грозно топнул ножкой и как строго помахал кучерявым кулачком..Прям ностальгия по прошлой похеренной пятилетке
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13.05.2020 09:50 Ответить
Что должен сделать Зеленский так это в срочном порядке залатать дырку в заборе через которую мальдивский хряк на него гавкает. У хряка было своё время когда показать что он может. И оказалось что может только с треском просрать, чем он и занимался все пять лет и при этом умудрялся не обеднеть. А теперь, после драки, стал в позу Моськи и звонко лает. Спасибо счатливому хряку за нашу дорогую старость.
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13.05.2020 09:52 Ответить
Неподмытый, а что сделал за год Сцыкун Оманский? Ну, кроме как в Оман на базар с кацапами слетал, да войска отвел? Давай , неподмытый, начинай лизать
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13.05.2020 10:08 Ответить
кто сегодня наживается на войне ? Почему процветает торговля на крови ? За полгода из московии и Беларуси одной э/энергии на 5 млрд гривен убытков для Украины напокупали зебобики . Герус - открытый враг Украины. Ассоциация с ЕС не выполняется , к НАТО Украина не приближается , коррупционеры ( братья Ермаки , торгующие должностями ) не посажены .
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13.05.2020 11:20 Ответить
Неподмытый, и сколько грамм бояры за такой высер наливают? Видно же, что ты уже принял дозу))
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13.05.2020 10:10 Ответить
Порошенко это прошлое,
а гнида - зеленский это сейчас
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13.05.2020 10:11 Ответить
Будто ветку розы, облепленную тлей трусит и говорит с ней. Результат тот же.
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13.05.2020 10:31 Ответить
Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9999
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13.05.2020 11:03 Ответить
Один вопрос. Почему карлик и его 55 000 ботов ненавидят Порошенко это понятно , но почему все кто за зебобика имеют одинаковую позицию с ботами из московии по отношению к Порошенко ? Совпадение , не думаю...
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13.05.2020 11:22 Ответить
Потому, что они видели в предыдущей Раде избранных ими #истинныхборцовзанародноесчастье и не видели, в это время, что блокировалась трибуна, чтобы не была внесена в закон о декларировании рекомендация ЕС по декларированию родственников, на которых сбрасывается #нажитоенепосильнымтрудом.
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13.05.2020 11:30 Ответить
===Зеленский в бешенстве: Украину потряс грандиозный скандал

Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2114

В Украине грандиозный скандал. Из ЕС в Украину завезли картошку предназначенную для свиней.
Это повергло в бешенство Президента Украины Владимира Зеленского.
Промышленную картошку из Нидерландов, которую должны были пустить на корм для свиней, пошла на украинский рынок по себестоимости.
Об этом сообщает портал о рынках овощей и фруктов https://east-fruit.com/ EastFruit .
Сообщается, что из-за карантина в Нидерландах, картофель, который должны были пустить на корм для свиней, не имело смысла перерабатывать, так как он оказался не востребован.
Также этот картофель используют для переработки в замороженную картошку фри.
Около 2 миллионов тонн картошки в Нидерландах и Бельгии должны были выбросить, однако появился другой вариант - продать в Украину по себестоимости.
Хоть сорт и предназначен только для комбикорма, а не для потребления людям, это не смутило поставщиков картошки на украинский рынок.
Оптовики в Украине заплатили за товар по 30-35 центов или 8-9 гривен за кило, что сопоставимо с ценами на украинский картофель.
Это следствие кабальных договоренностей между Украиной и ЕС, которые в свое время подписал Порошенко.===
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13.05.2020 12:19 Ответить
Этому 🐷 лишь бы повизжать погромче
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13.05.2020 13:27 Ответить
уси-пуси, какие мы грозные. 8%.
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13.05.2020 15:38 Ответить
Зеленський має негайно підписати закон про розширене тестування і забезпечити його виконання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4679
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13.05.2020 23:46 Ответить
 
 