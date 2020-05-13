РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11818 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
12 933 56

На утро 13 мая зафиксированы 402 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 425, летальных - 439, выздоровели 3 716 человек. ВИДЕО

В Украине за сутки зафиксировали 402 новых случая инфицирования вирусом COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 402 человека. Из них 25 детей и 94 медработника. Были госпитализированы 174 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев", - отметил Степанов.

По его словам, сегодня рекордное количество выздоровевших - 343.

За все время пандемии в Украине заболели 16 425 человек, 1130 детей и 3208 медработников.

Всего выздоровели 3716, а летальных случаев 439.

Также читайте: Минздрав собирается создать сеть центров по контролю за заболеваемостью

По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 628 случаев;
Волынская область - 510 случаев;
Днепропетровская область - 773 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 530 случаев;
Закарпатская область - 764 случая;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1144 случая;
Кировоградская область - 428 случаев;
г. Киев - 1960 случаев;
Киевская область - 1049 случаев;
Львовская область - 870 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 680 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ривненская область - 1045 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1028 случаев;
Харьковская область - 672 случая;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 196 случаев;
Черновицкая область - 2444 случая;
Черкасская область - 346 случаев;
Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений о подозрении на COVID-19.

Также читайте: Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко

На утро 13 мая зафиксированы 402 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 425, летальных - 439, выздоровели 3 716 человек 01
На утро 13 мая зафиксированы 402 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 425, летальных - 439, выздоровели 3 716 человек 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4907) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Звідки ти взявся, такий самий мудрий із армян, такий працелюбний!?
показать весь комментарий
13.05.2020 09:18 Ответить
+10
Их здесь таких провокаторов немало, сутками сидят и испражняются в юморе. Хотя любой медик-первокурсник знает что защита от распространение вируса в первую очередь зависит от коллективной дисциплины населения (именно коллективной). Китайцы и корейцы (да и немцы с чехами) тому подтверждение.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:33 Ответить
+9
Статистика соответствует не количеству зараженных, а количеству объема проверенных тестов. Было бы больше лабораторий и статистика была бы другой. Но власти не выгодно это, потому что из устроенного хаоса, надо выходить любым способом и сохранить при этом "лицо".
показать весь комментарий
13.05.2020 09:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На утро 13 мая зафиксированы 402 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 425, летальных - 439, выздоровели 3 716 человек - Цензор.НЕТ 2749
показать весь комментарий
13.05.2020 09:12 Ответить
Когда такое было сказано ?Можно видео посмотреть а не этот голимый фотошоп сделаный по-липецки
показать весь комментарий
14.05.2020 06:44 Ответить
Никого это не интересует. Открывайте транспорт. Ваш вирус всем пох. Нужно работать
показать весь комментарий
13.05.2020 09:12 Ответить
Звідки ти взявся, такий самий мудрий із армян, такий працелюбний!?
показать весь комментарий
13.05.2020 09:18 Ответить
Только параноиков секты свидетелей лоховируса интересуют эти сводки
показать весь комментарий
13.05.2020 09:23 Ответить
Иди работай, дебил! Если ты знаешь, что это такое!
показать весь комментарий
13.05.2020 09:25 Ответить
Их здесь таких провокаторов немало, сутками сидят и испражняются в юморе. Хотя любой медик-первокурсник знает что защита от распространение вируса в первую очередь зависит от коллективной дисциплины населения (именно коллективной). Китайцы и корейцы (да и немцы с чехами) тому подтверждение.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:33 Ответить
Турки, сауды (да и другие тоже) вообще очень просто поступали применяя с самого начала (в зародыше) комендантский час.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:42 Ответить
Просто спамьте кацапских провокаторов да и все
показать весь комментарий
13.05.2020 11:49 Ответить
Не понял? Немцы большинство без масок ходит. А протесты собираются тысячные. Что за треш пишешь. Ты в своем коронапсихознои колпаке не видишь очевидного
показать весь комментарий
13.05.2020 12:06 Ответить
Маски это второстепенное, главное изоляция и соблюдение дистанции
показать весь комментарий
13.05.2020 12:42 Ответить
так у немцев можно во дворе своего дома пройти тест на вирус
а в Украине бабка ходит чихает на всех и пойди пойми что у нее
потомучто чтоб здать тест ето надо бить присмерти в Украине
показать весь комментарий
13.05.2020 13:59 Ответить
Оказывается среди армян есть дебилы .
показать весь комментарий
13.05.2020 11:10 Ответить
У москаликів завдання роздути міф про безпечність корони, бо московія вигдлядає слабенько.
показать весь комментарий
13.05.2020 10:09 Ответить
Починають проявлятись наслідки святкування травневих свят. Далі буде.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:13 Ответить
Хочешь сказать, что врачи все праздники бухают и жарят шашлыки?
показать весь комментарий
13.05.2020 09:14 Ответить
все они хотят сказать одно и то же, но стесняются это сделать открытым текстом. а сказать они хотят это: "ну не может же быть, что мы дураки!".
показать весь комментарий
13.05.2020 09:19 Ответить
Сусід по дачі розповів що помер найбагатший чоловік Кам'янця від корони, директор цементного заводу, з'їздив в Банчени в монастир МП.
показать весь комментарий
13.05.2020 10:17 Ответить
к чему это? факта, что люди умирают "с коронавирусом" я никогда не отрицал. а вот умирают ли они "от"....
показать весь комментарий
13.05.2020 10:30 Ответить
А вот сейчас узнаем. 9-го мая Путлер на улицу выходил и Песков где-то рядом крутился наверняка
показать весь комментарий
13.05.2020 13:48 Ответить
На утро 13 мая зафиксированы 402 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 425, летальных - 439, выздоровели 3 716 человек - Цензор.НЕТ 8588
показать весь комментарий
13.05.2020 09:13 Ответить
Це від тебе знущання над родичами померлих.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:21 Ответить
Це відповідь соєвим ПРовокаторам . які ратують проти всіх заходів карантину !
показать весь комментарий
13.05.2020 09:48 Ответить
А сам Порошенко ратує проти всіх заходів карантину?
показать весь комментарий
13.05.2020 10:12 Ответить
Это извнстный порохобот он упоротый звиздец ..Даже вата не такая упоротая как свидетели мальдивско-липецкие
показать весь комментарий
14.05.2020 06:47 Ответить
Статистика соответствует не количеству зараженных, а количеству объема проверенных тестов. Было бы больше лабораторий и статистика была бы другой. Но власти не выгодно это, потому что из устроенного хаоса, надо выходить любым способом и сохранить при этом "лицо".
показать весь комментарий
13.05.2020 09:15 Ответить
Я удивляюсь как одними и теми же троллями одновременно разгоняются противоречащие друг-другу зрады про то что "дуратин и фейковую пандемию придумали дабы поневолить украинцев" и "ситуация с заражениями намного хуже чем кажется". Хоть бы определились уже.
показать весь комментарий
13.05.2020 10:04 Ответить
Ще 94 інфікованих медика. Що це означає для Степанова?
показать весь комментарий
13.05.2020 09:18 Ответить
Он ни при чём. Это всё Супрун виновата.
показать весь комментарий
13.05.2020 10:24 Ответить
Сьогодні значно похолодало. Завтра - після завтра ждемо перевищенні кількості захворювань. При чому, більшть буде з "ковід", бо зараз це такий ТРЕНД; поломані в ДТП - померші від ковіду.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:20 Ответить
"На Европейскою площадь съезжаются автобусы со всей страны. Перевозчики готовятся к масштабному митингу. Судя по заявлению водителей, они будут добиваться от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. Люди жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих родственников. Акция назначена на 10:00", - сказано в сообщении.
Отмечается, что автобусы продолжают прибывать в центр столицы, поэтому жителям Киева следует готовиться к большим пробкам. Судя по информации сервиса Google Maps, в настоящее время в центре Киева уже заблокированы ряд улиц. В частности, и прилегающие к Европейской площади.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:23 Ответить
Антикарантинные бунты неотъемлемая часть маргиналов общества во многих странах на протяжении веков.Ямщики в орде тоже бунтовали при антихолерных бунтах.Пушкин это красиво описал в своих дневниках.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:30 Ответить
Ляшко, ти?
показать весь комментарий
13.05.2020 09:56 Ответить
На ранок 13 травня зафіксовано 402 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 425, летальних - 439, одужали 3 716 осіб - Цензор.НЕТ 6695
показать весь комментарий
13.05.2020 09:52 Ответить
Красавчики. Коронапсихозников всех закрыть по домах и отключить интернет. А людям дать жить спокойно без зомбированых полупокеров!
показать весь комментарий
13.05.2020 12:10 Ответить
Считай, не считай, а коронавирус не об........ шь и не подкупишь. Вот в чем проблема.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:25 Ответить
Харьковская область набирает обороты и пытается обогнать Черновцы и Киев.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:26 Ответить
Гепа как и Лукашенко считал что вируса не существует потому что его никто не видел )
показать весь комментарий
13.05.2020 09:36 Ответить
Самая умное решение команды Зе -зарезать межгород.Обрубили заразе колёса.Межгород при дительных поездках в автобусах и поездах - идеальное место для заражения и распостранения по стране!Маленько надо потерпеть,или искать попутку.Раз в 100 меньше шансов подхватить.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:35 Ответить
Не, самое умное было привезти миллион заробитчан из Италии и Испании.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:40 Ответить
А що іх в сраку штовхали ? ..Чи при введенні карантинних заходів в Європі вони залишились без роботи !?
показать весь комментарий
13.05.2020 09:50 Ответить
Ну прям таки. Только опять все рвутся обратно, наверное, хотят бомжевать.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:52 Ответить
Попередньо ...до 15 травня обмеження по в*ізду до краін Європи !..
показать весь комментарий
13.05.2020 09:59 Ответить
Новости нашего городка:
в связи с отдельным сбором пищевyх отходов в отдельно стоящих домах власти нашего миниципалитета (Boroondara) приняли эпохальное решение - вывозить мусор не пищевой один раз в 2 (!) недели.
Данное решение заслуживает Нобелевской премии по медицине и физиологии.
Почему засуживает?
Потому что летом температура в Мельбурне в общем и миниципалитете Boroondara в частности достигает +45 градусов по Цельсию, и что характерно, может таковой держаться несколько дней.
Даже не могу себе представить, что произойдет за две недели при подобной температуре с такими не пищевыми отходами, как
- подгузники детские заср*нные
- гавно собачье (которое собаковладельцы собирают и выбрасывают в пакетках в свои мусорные баки)
- немытые контейнеры из-под общепитовской еды.
Холера, тиф и дизентерия - это вам не "макароновирус", чиновнички.
Это заканчивается смертью.

И вот эти вот "отцы народа" "борются с макароновирусом".

"Да они *бнутые" (С Немцов)

P.S. Да, а кто разносит заразу?
А мухи.
Летом в Мельбурне традиционно имеют место быт особенно жирные мухи.
В этом году купила в магазине Альди банку для ловли мух с двумя пакетиками приманки. Собрала два раза по полбанки (литровой), то есть литр дохлых мух получился улов. Вдумайтесь в эту цифру: литр (!) дохлых мух.
Почему по полбанки только? Вонять начинают дохлые мухи потому что, и личинки из них, уже дохлых лезут, то еще удовольствие все это наблюдать и осязать.
Все понятно об умственном развитии властей нашего миниципалитета?
Вот и мне тоже.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:54 Ответить
Можно рыб кормить, на рыбалку брать ввиде приманки.
показать весь комментарий
13.05.2020 10:35 Ответить
Можно.
Но мне не нужно.
показать весь комментарий
13.05.2020 11:07 Ответить
Живу в частном секторе ивсе пищевые отходы закладываю в компостные кучи.Выставляем мусор раз в неделю,у меня набирается пластика и битого стеклаедва раз на 2 недели
показать весь комментарий
13.05.2020 10:02 Ответить
Блін, купи десяток кур, які харчові відходи? В мене вже 15 років нема харчових відходів, кури, качки, кіт, песики, їжачки з ящірками нарешті.
показать весь комментарий
13.05.2020 10:12 Ответить
А мышей как куры ловят- лучше котоа.
показать весь комментарий
13.05.2020 10:36 Ответить
А Черниговщина - ну просто "край, напоминающий рай" судя по статистике!
Ну как такое возможно: на Киевщине 3000, на Житомирщине больше 500, на Сумщине почти 160, а на Черниговщине аж 79??? "Забавная статистика от атрошенко"?
показать весь комментарий
13.05.2020 11:12 Ответить
За все время пандемии в Украине заболели 16 425 человек, 1130 детей и 3208 медработников.
Всего выздоровели 3716, а летальных случаев 439. Источник: https://censor.net/n3195102Пандемия (распространение новой болезни во многих странах) есть. А вот эпидемии (Украинское законодательство определяет: «эпидемия - массовое распространение инфекционного заболевания среди населения соответствующей территории за короткий промежуток времени». [2], ) - немає. Бо нема масовості. 16 тисяч аж на сорок мільйонів - це масовість? Грип значно більше дає захворювань. І часто мруть через ускладнення. А тут стєпанови з ляшками слухають дебілів з вооз, які ніколи ні за що не відповідали. Так у нас при владі слуги народу чи слуги вооз?
Потім: 16 тисяч захворівших і лише 3716 виздоровівших. Скільки ж часу хворіють? Чому ніхто не каже? Скільки лікуються амбулаторно? Скільки під апаратом ШВЛ? Скільки померло при вентиляції? Скільком робили переливання крові та плазми? Скільки вилікували тим чи іншим способом?
показать весь комментарий
13.05.2020 22:04 Ответить
При Порошенку такого не було ...да порохоботы ?
показать весь комментарий
14.05.2020 06:49 Ответить
 
 