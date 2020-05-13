На утро 13 мая зафиксированы 402 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 16 425, летальных - 439, выздоровели 3 716 человек. ВИДЕО
В Украине за сутки зафиксировали 402 новых случая инфицирования вирусом COVID-19.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 402 человека. Из них 25 детей и 94 медработника. Были госпитализированы 174 человека. Зафиксировано 14 летальных случаев", - отметил Степанов.
По его словам, сегодня рекордное количество выздоровевших - 343.
За все время пандемии в Украине заболели 16 425 человек, 1130 детей и 3208 медработников.
Всего выздоровели 3716, а летальных случаев 439.
По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 628 случаев;
Волынская область - 510 случаев;
Днепропетровская область - 773 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 530 случаев;
Закарпатская область - 764 случая;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1144 случая;
Кировоградская область - 428 случаев;
г. Киев - 1960 случаев;
Киевская область - 1049 случаев;
Львовская область - 870 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 680 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ривненская область - 1045 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1028 случаев;
Харьковская область - 672 случая;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 196 случаев;
Черновицкая область - 2444 случая;
Черкасская область - 346 случаев;
Черниговская область - 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений о подозрении на COVID-19.
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а в Украине бабка ходит чихает на всех и пойди пойми что у нее
потомучто чтоб здать тест ето надо бить присмерти в Украине
Отмечается, что автобусы продолжают прибывать в центр столицы, поэтому жителям Киева следует готовиться к большим пробкам. Судя по информации сервиса Google Maps, в настоящее время в центре Киева уже заблокированы ряд улиц. В частности, и прилегающие к Европейской площади.
в связи с отдельным сбором пищевyх отходов в отдельно стоящих домах власти нашего миниципалитета (Boroondara) приняли эпохальное решение - вывозить мусор не пищевой один раз в 2 (!) недели.
Данное решение заслуживает Нобелевской премии по медицине и физиологии.
Почему засуживает?
Потому что летом температура в Мельбурне в общем и миниципалитете Boroondara в частности достигает +45 градусов по Цельсию, и что характерно, может таковой держаться несколько дней.
Даже не могу себе представить, что произойдет за две недели при подобной температуре с такими не пищевыми отходами, как
- подгузники детские заср*нные
- гавно собачье (которое собаковладельцы собирают и выбрасывают в пакетках в свои мусорные баки)
- немытые контейнеры из-под общепитовской еды.
Холера, тиф и дизентерия - это вам не "макароновирус", чиновнички.
Это заканчивается смертью.
И вот эти вот "отцы народа" "борются с макароновирусом".
"Да они *бнутые" (С Немцов)
P.S. Да, а кто разносит заразу?
А мухи.
Летом в Мельбурне традиционно имеют место быт особенно жирные мухи.
В этом году купила в магазине Альди банку для ловли мух с двумя пакетиками приманки. Собрала два раза по полбанки (литровой), то есть литр дохлых мух получился улов. Вдумайтесь в эту цифру: литр (!) дохлых мух.
Почему по полбанки только? Вонять начинают дохлые мухи потому что, и личинки из них, уже дохлых лезут, то еще удовольствие все это наблюдать и осязать.
Все понятно об умственном развитии властей нашего миниципалитета?
Вот и мне тоже.
Но мне не нужно.
Ну как такое возможно: на Киевщине 3000, на Житомирщине больше 500, на Сумщине почти 160, а на Черниговщине аж 79??? "Забавная статистика от атрошенко"?
Всего выздоровели 3716, а летальных случаев 439. Источник: https://censor.net/n3195102Пандемия (распространение новой болезни во многих странах) есть. А вот эпидемии (Украинское законодательство определяет: «эпидемия - массовое распространение инфекционного заболевания среди населения соответствующей территории за короткий промежуток времени». [2], ) - немає. Бо нема масовості. 16 тисяч аж на сорок мільйонів - це масовість? Грип значно більше дає захворювань. І часто мруть через ускладнення. А тут стєпанови з ляшками слухають дебілів з вооз, які ніколи ні за що не відповідали. Так у нас при владі слуги народу чи слуги вооз?
Потім: 16 тисяч захворівших і лише 3716 виздоровівших. Скільки ж часу хворіють? Чому ніхто не каже? Скільки лікуються амбулаторно? Скільки під апаратом ШВЛ? Скільки померло при вентиляції? Скільком робили переливання крові та плазми? Скільки вилікували тим чи іншим способом?