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Новости Коронавирус и карантин
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В Сенат США подан законопроект о введении санкций в отношении Китая из-за пандемии коронавируса

В Сенат США подан законопроект о введении санкций в отношении Китая из-за пандемии коронавируса

Сенатор-республиканец Линдси Грэм подал законопроект "Об ответственности за COVID-19", позволяющий президенту США Дональду Трампу ввести санкции в отношении Китая, если страна не даст полного отчета о событиях, которые привели к вспышке COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно заявлению Грэма, если бы не "обман" правящей Коммунистической партии Китая, вирус не появился бы в Соединенных Штатах, где от инфекции скончались более 80 тыс. американцев.

По словам сенатора, Китай отказался позволить следователям изучить информацию о том, как началась болезнь.

"Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать, если, конечно, не будет вынужден это сделать", - отметил Грэм.

Сенатор предложил Трампу в течение 60 дней заверить Конгресс, что Китай предоставил полный отчет по возникновению COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы открыты для международного расследования происхождения коронавируса, - посол Китая

Кроме того, должно быть подтверждено, что Китай закрыл все "мокрые рынки", которые могут подвергать людей риску для здоровья, и освободил всех гонконгских сторонников демократии, арестованных после начала пандемии.

Законопроект в случае его принятия позволит президенту США ввести целый ряд санкций, включая замораживание активов, запрет на поездки и аннулирование виз, а также ограничения на выдачу кредитов китайским предприятиям американскими учреждениями и запрет на листинг китайских фирм на американских биржах.

Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19.

карантин (16729) Китай (3069) санкции (11598) США (27341) Сенат США (517) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Линдси Грэм (90)


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Топ комментарии
+6
Больше чем уверен,что в роли мирового судьи свои услуги предложит Путин.Это его тема ловить рыбу в мутной воде.
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13.05.2020 09:34 Ответить
+5
Так кожен американець народжується з думкою, як би вкрасти туалет на дві дірки з Вологди.
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13.05.2020 10:20 Ответить
+4
Соучастники.
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13.05.2020 09:35 Ответить
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Чомусь є відчуття, що китайці такі самі потерпілі, як і решта світу.
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13.05.2020 09:29 Ответить
Соучастники.
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13.05.2020 09:35 Ответить
Подстрекатели, которые получат в глаз с обеих сторон!
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13.05.2020 09:44 Ответить
Не факт. Дивною виглядає китайська статистика, згідно якої захворілих та померлих там набагато менше ніж в США чи Європі. Якщо вона зфальшована, то значить вони ввели в оману всіх щодо небезпеки covid. До того ж санкції хотять ввести бо китай не хоче проводити розслідування щодо появи цього вірусу, про важливість такої інформації для майбутнього нагадувати не треба.
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13.05.2020 09:42 Ответить
надо пробиркой на трибуне потрясти, тогда это будет наивысшее доказательство
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13.05.2020 09:52 Ответить
Тряси своей "пробиркой" где хошешь
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13.05.2020 10:10 Ответить
трясти свой пробиркой - это занятие ля тебя, а пробиркой с белым порошком трясти - это занятие для американцев
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13.05.2020 10:13 Ответить
Так кожен американець народжується з думкою, як би вкрасти туалет на дві дірки з Вологди.
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13.05.2020 10:20 Ответить
всё ))) при написанном слове американец, подключают стецьвоинов света ))))
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13.05.2020 10:22 Ответить
Стеця здається розформували більше року назад, в рязані не казали про це? А взагалі то я згоден з вами, нащо американці будували ті Магнітки з Дніпрогесами та рятували москалів від голоду, тут вони звісно неправі.
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13.05.2020 10:25 Ответить
Те що вона (статистика) зафальшована, то беззаперечно, східний менталітет тут відіграв роль і торгівельна війна, яка була на вістрі якраз. Але походження вірусу мене цікавить більше, от тут є питання
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13.05.2020 10:26 Ответить
Ну читайте якщо цікавить, все рівно однозначної відповіді нема, або нам не кажуть.https://aillarionov.livejournal.com/1180056.html?media&utm_source=recommended&utm_content=main_block Происхождение коронавируса: единственная версия на сегодня - ЖЖ
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13.05.2020 10:28 Ответить
Больше чем уверен,что в роли мирового судьи свои услуги предложит Путин.Это его тема ловить рыбу в мутной воде.
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13.05.2020 09:34 Ответить
Давно пора и по любому поводу.
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13.05.2020 09:42 Ответить
Ковидла - made in China.
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13.05.2020 09:50 Ответить
а я думаю made in USA. И кто прав?
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13.05.2020 09:53 Ответить
Писульки пригожинских ботов во внимание не принимаются. Пшёл на!
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13.05.2020 10:04 Ответить
Боти ботами, але є один нюанс, в Ухані на ринку кажанів ніколи не продавали, та й взагалі в тій провінції кажанів не їдять. Так що швидше там стирчать роги москалів. "21 февраля швейцарские исследователи https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.21.959817v1 опубликовали отчет , в котором сообщили, что они смогли синтезировать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший нынешнюю пандемию, уже заразившую более 4 млн.чел. и приведшую к гибели почти 300 тыс.чел. Для синтеза коронавируса-суперубийцы им потребовались следующие компоненты: 30 тыс. долларов, шаблон вируса, немного дрожжей и одна неделя."
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13.05.2020 10:23 Ответить
https://meduza.io/news/2014/10/31/drugogo-sposoba-lecheniya-net-i-seychas Прекрасная, хорошо и профессионально отработанная версия российского ФСБ о якобы китайском происхождении COVID. Чтобы скрыть российские корни возникновения этого вируса в НПО "Вектор". Кстати интересная статья о русских жертвах "эболы". Заразившиеся в тех же местах,не столь отдаленных от Новосибирска.https://meduza.io/news/2014/10/31/drugogo-sposoba-lecheniya-net-i-seychas «Другого способа лечения нет и сейчас» Русские жертвы Эболы: расследование Даниила ТуровскогоУ Сенат США подано законопроєкт про запровадження санкцій щодо Китаю через пандемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 1133
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13.05.2020 11:52 Ответить
ну понятно что аргументу у тебя закончились, потому и на личности переходишь.
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13.05.2020 10:15 Ответить
А я думаю, что в Новосибирске.
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13.05.2020 10:40 Ответить
Опять айфоны вырастут в цене!
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13.05.2020 09:50 Ответить
от тільки американські вчені довели, що вірус ковід в сша має...європейське походження! і так вчергове доведено неможливість штучного створення вірусу, як і жодних доказів про його витік з лабораторії в ухані. але трампу тре перемога, ну хош десь, а голос розуму то не його і не його партії)))).бо рекордне безробіття, рейтинг байдена росте,навіть всесильне ізраїльске лоббі намагається якнайшвидше провести анексії частини окупованого зах.берегу.китай за всі роки зробив найнижчі закупівлі цінних паперів сша...і до того ж компанії трампа винні банку китаю кредитів на сотні лямів....які віддавати ой як не охота)))
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13.05.2020 09:51 Ответить
Якщо б було так як ти пишеш, то китай мав би бути серед перших зацікавлених у проясненні походження covid. Але це чомусь не так
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13.05.2020 10:13 Ответить
але ані китай, ані сша правди не хочуть:https://24tv.ua/health/kazhaniv-znayshli-noviy-virus-podibniy-do-covid-19-mozhe-vin_n1342162
https://www.rbc.ua/rus/news/razvedka-germanii-schitaet-obvineniya-ssha-1588938415.html
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13.05.2020 10:28 Ответить
ТИХО БУДЬ..ЭКСПЕРТ ...ВТРУЧАННЯ ТВОГО БЛОГУ У ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА....
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13.05.2020 10:15 Ответить
Кто бы не был "автором" смертоносного вируса,- китаезы или руSSо-фашисты, виновный должен быть найден и обязан компенсировать пострадавшим странам все убытки от COVID-19 по части лечения и смертей своих граждан. И плевать, что там будет в конечном итоге с этими бактериалогическими террористами. Главное,- чтобы ни у кого больше не было желания пАвтАрить!
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13.05.2020 11:15 Ответить
 
 