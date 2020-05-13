В ВСУ за сутки зафиксирован один случай COVID-19, всего болеют 43 человека, - Командование Медсил

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 30 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.

"По состоянию на 07:00 13 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванную коронавируса SARS-CoV-2 болеет 43 человека. Также за период пандемии выздоровели 58 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 252 человека. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция ближайшие 3 суток - 30 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

"Больной (военнослужащий - Львовская область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Получает необходимое лечение", - отметили в Командовании Медсил.

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