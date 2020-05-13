Около 300 пассажиров прибыли в Украину из Амстердама и Афин за прошедшие сутки
Вчера аэропорт "Борисполь" принял два авиарейса с пассажирами из Амстердама и Афин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 287 граждан, прибывших этими самолетами.
В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.
Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій дома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.
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