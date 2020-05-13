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Новости
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Около 300 пассажиров прибыли в Украину из Амстердама и Афин за прошедшие сутки

Около 300 пассажиров прибыли в Украину из Амстердама и Афин за прошедшие сутки

Вчера аэропорт "Борисполь" принял два авиарейса с пассажирами из Амстердама и Афин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 287 граждан, прибывших этими самолетами.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій дома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедших суток более 560 украинцев из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива прибыли в "Борисполь", - Госпогранслужба

Амстердам (43) Афины (26) Борисполь (770) Госпогранслужба (6647) Кабмин (14045)


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Ой які ж ми раді!
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13.05.2020 09:39 Ответить
Кому карантин, а кому приятно.
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13.05.2020 09:41 Ответить
Це щира перемога
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13.05.2020 09:41 Ответить
А, что за специальность такая ПАССАЖИР, или это национальность?
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13.05.2020 09:42 Ответить
Це соціальний статус...
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13.05.2020 09:47 Ответить
Ну хоть дури накурились за 2 месяца в Амстердаме.
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13.05.2020 09:47 Ответить
Почему владимир зеленских их лично не встречал?
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13.05.2020 09:48 Ответить
Оно занято,бородку сбривало, небось,после последнего поздравления-обращения...
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13.05.2020 10:13 Ответить
 
 