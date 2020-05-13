Около 300 пассажиров прибыли в Украину из Амстердама и Афин за прошедшие сутки

Вчера аэропорт "Борисполь" принял два авиарейса с пассажирами из Амстердама и Афин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 287 граждан, прибывших этими самолетами.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій дома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение прошедших суток более 560 украинцев из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива прибыли в "Борисполь", - Госпогранслужба