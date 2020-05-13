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Портнова можно лишить ученой степени за плагиат, вернув соответствующую норму Кабмина, - нардеп "Голоса" Совсун

Портнова можно лишить ученой степени за плагиат, вернув соответствующую норму Кабмина, - нардеп

Чтобы лишить научной степени уличенного в плагиате Андрея Портнова необходимо, среди прочего, восстановить порядок лишения ученых степеней, который был изъят постановлением Кабмина.

Об этом нардеп от "Голоса" Инна Совсун рассказала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что Комитет этики Национального агентства обеспечения качества высшего образования признал содержащими плагиат работы заместителя Администрации президента Януковича Андрея Портнова, Екатерины Кириленко и декана юридического факультета КНУ Ивана Гриценко.

"Значит ли это, что их лишат ученых степеней? Нет. Этого не достаточно. Сейчас есть только решение Комитета этики НАОКВО (Национального агентства обеспечения качества высшего образования. - Ред.), далее - должно быть решение НАОКВО", - пояснила Совсун.

Читайте также: Диссертация Портнова содержит случаи плагиата, - комитет этики НАОКВО

Она отметила, что НАОКВО не имеет полномочий самостоятельно отменить решение о присуждении ученой степени, потому что она присуждалась другим органом - Министерством образования и науки Украины. Поэтому НАОКВО может только установить факт плагиата и направить это решение в Минобразования. И уже там должно приниматься решение об отмене ученой степени.

"Здесь есть сложность, потому что для этого нужен порядок лишения ученых степеней, который должен утвердить Кабмин. Норма о лишении ученой степени за плагиат была изъята из соответствующего постановления Кабмина при Гриневич. И эта ошибка до сих пор не исправлена. Однако надеюсь, что в ближайшее время соответствующий порядок все-таки будет принят. И тогда плагиаторы будут лишены ученых степеней", - отметила нардеп.

Смотрите также: "В рот вы#бу": Портнов продолжает использовать мат и угрозы в отношении прокурора Божко. ФОТО (уточнено)

Совсун отметила, что, по ее мнению у проблемы есть 2 измерения: этическое и бюджетное.

"За такое надо бить по рукам, потому что плагиат у одного человека подрывает доверие ко всей системе, в том числе - у других ученых, которые честно проводят научные исследования Это поднимает и обесценивает систему высшего образования и науки в целом. Это приучает всех к тому, что кража и обман - это нормально, приемлемо, допустимо, это переводит все общество в серую зону, где нет четкого различия, где - добро, а где - зло. И на такой основе невозможно построить новое общество, основанное на правилах, взаимном уважении и справедливой конкуренции", - отмечает она.

С точки зрения бюджета, по мнению депутата, все, чьи научные степени признали фейковыми, должны возместить государственные доплаты за них за все время.

Портнова можно лишить ученой степени за плагиат, вернув соответствующую норму Кабмина, - нардеп Голоса Совсун 01
Портнова можно лишить ученой степени за плагиат, вернув соответствующую норму Кабмина, - нардеп Голоса Совсун 02

плагиат (133) Портнов Андрей (664) Совсун Инна (76)


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Топ комментарии
+30
Цю гниду треба позбавити громадянства України, можливо навіть посмертно...
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13.05.2020 09:51 Ответить
+17
Ну слава Богу что в этот список не попали такие светилы науки как профЫесор Янукович, и знаток истории ,кандидат наук Царьов.
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13.05.2020 09:58 Ответить
+16
Я думаю этот быдляк будет мстить, но сильно не растроится. Все помнят его сексуальные предпочтения насчет собак =)
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13.05.2020 09:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Цю гниду треба позбавити громадянства України, можливо навіть посмертно...
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13.05.2020 09:51 Ответить
За плагіат? 3 абзаци з 200 сторінок? Ви таких суворий, як челябінські сталевари.
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13.05.2020 14:09 Ответить
І без плагіату є за що.
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13.05.2020 15:44 Ответить
Я думаю этот быдляк будет мстить, но сильно не растроится. Все помнят его сексуальные предпочтения насчет собак =)
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13.05.2020 09:51 Ответить
Его нужно лишить девственности...
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13.05.2020 09:54 Ответить
в смысле - на кол !
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13.05.2020 09:57 Ответить
Оно нужно обезвредить прекращением жизнедеятельности.
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13.05.2020 10:01 Ответить
.................Норма о лишении ученой степени за плагиат была изъята из соответствующего постановления Кабмина при Гриневич..... И эта ошибка до сих пор не исправлена.
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13.05.2020 09:54 Ответить
Давно пора!!!
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13.05.2020 09:54 Ответить
Ну слава Богу что в этот список не попали такие светилы науки как профЫесор Янукович, и знаток истории ,кандидат наук Царьов.
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13.05.2020 09:58 Ответить
ну так они хоть не вы... и законы не писали )))) правда один из них ... те законы утверждал ))))
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13.05.2020 10:00 Ответить
Глубокая мысль! И самое главное понятная!
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13.05.2020 10:01 Ответить
Кабмин не издаёт законы , он их выполняет , уроки учи , " эстонец"
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13.05.2020 11:01 Ответить
ты еще раз прочитай и подумай . или вместо головы дупло ? росиянец .портнов до сих пор хвастается что он изменил систему и законы. хотя дятлам не понятно.
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13.05.2020 13:09 Ответить
Судя по тому,что под твоим постом столько лайков,то у кого дупло вместо головы, вопрос!
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13.05.2020 20:42 Ответить
идиот. тем а то прошлая , какие лайки ? только в нет пустили ? дятел дуплявый .
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14.05.2020 20:31 Ответить
Идиот тот,кто с мамой твоей переспал ,в результате чего ты через 7 месяцев родился.
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14.05.2020 21:23 Ответить
хамство , но ответа нет как всегда
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13.05.2020 21:29 Ответить
только без этих трольских штучек . если не понимаешь в чем ответ , то иди утопись .я на цензоре за лет такого дерма как ты насмотрелся вдоволь.
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14.05.2020 20:33 Ответить
ты тупое невежственное хамло , конец дискуссии , нулевое
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14.05.2020 20:36 Ответить
лесом , как у вас говорят
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14.05.2020 20:38 Ответить
как там погода в ленинградской области ?
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14.05.2020 20:48 Ответить
над ольгино , без облачное небо .серов , лес не в ту сторону .
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14.05.2020 21:07 Ответить
за 16 лет

)))))
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14.05.2020 20:36 Ответить
_Как нелепо и абсурно... Как осуждение серийного маньяка за хулиганство. Имунная система Украины поражена вирусом и не защищает организм от чужеродных тел. Это сулит гибель такому организму.
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13.05.2020 09:58 Ответить
вообще , кто бы сомневался . у него заочное образование . все знают , что это . наверное со всего курса перед экзаменами , бабло собирал , так и пошел по карьерной лестнице .
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13.05.2020 09:58 Ответить
однако, у Портнова нашли пару страниц сомнительных, а у жены суперпатриота Кириленко 70%. Вообще никаким образом невозможно воевать с туфтяными "учеными" т.к. на них стоит Величие Державы, без кандидатов наук ТЮ, Кролика, Юща, кем мы будем? Как нам прожить без докторов наук Сергийчука или Кралюка? А без Януковича?
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13.05.2020 09:59 Ответить
А з Ющем то що не так? Він якраз толковий економіст!
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13.05.2020 10:02 Ответить
имели честь опробовать всей страной его "толковость"....
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13.05.2020 10:06 Ответить
Це якою країною? Італією? Чи може запорєбріком?

Хто живе в Україні, той добре знає, що найвищий рівень життя за всі часи незалежності був у 2006-2008 роках! В Києві легко можна було знайти роботу з зп 1000 баксів, щорічно продавали по 500-600 тис. нових машин (нових, не блях!). Плюс, ріст ВВП 7-8%.
Що, москалику, не написали тобі про це в методичці???
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13.05.2020 10:10 Ответить
Интересно, что как восклицательные знаки, так и махровая брехня тут же.
Наивысшие ВВП, доходы на душу, зарплаты и пенсии в постоянных ценах, т.е. по покупательной способности - 2013.
При Юще у нас был только всплеск инвестиций, но специфических, т.е. никто не вкладывался в производственные фонды, а только лишь открылось тотальное потребительское кредитование в валюте, за которое народ массово набрал импортных товаров под дикий для Запада процент, после 2008 года, после кризиса, которого по Юле "не будэ" все умники, набравшие кредитов, были ограблены и попали в жопу навсегда, но западные кредиторы вполне солидно нажились, а укр. экономика вернулась в первобытное состояние.
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13.05.2020 10:19 Ответить
Москалику, ріст ВВП в 2013 році - аж 0,2%!

Все інше можна не читати!
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13.05.2020 10:22 Ответить
В 2019 ВВП більше виріс, ніж в 2013!
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13.05.2020 10:22 Ответить
Я не писал, что был большой рост именно в 2013, я написал, то, что написал, в 2013 - пик укр. экономики, а рост был до того.
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13.05.2020 10:24 Ответить
ВВП:

2012 - 0,2%
2011 - 5,4%
2010 - 4,1%

Для порівняння: 2006 - 7,6%, 2007 - 8,2%
Промислове виробництво в 2013 упало на 1%, в 2012 - на 5,6%! Да, пік економіки, після того, як виробництво два роки поспіль падало!



Про рівень життя: в 2007 продано 550 тис. нових машин, в 2008 - 623 тис. В 2012 - 217 тисяч, в 2013 - 201 тисяча. В два-три раза менше людей змогли купити машину порівняно з 2007-2008!



Іди вчи матчасть! І у спам вали, поки не вивчиш!





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13.05.2020 10:34 Ответить
2013 - это уже была задница , хряк проел 40 млрд ЗВР Украины , народ не выдержал - вот почему Майдан в том числе
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13.05.2020 11:02 Ответить
Это уже все дятлы Украины давно выдолбили на дубах, крепких, как твой лоб.
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13.05.2020 13:03 Ответить
что ты внукам расскажешь , несчастный ? Как ты по клаве за пайку ***** брехал ? Позор уродам таким как ты
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13.05.2020 21:30 Ответить
У нас в начальстве тучи гениев, вроде Юли, Мороза или Юща. Все они характерны тем, что как Илья Муромец, до 33 лет на печи лежали, а потом вдруг проявили умище необычайный. Юля 6 лет проработала на заводе и не поднялась ни на копейку ни в чине, ни в зарплате, Мороз за 10 лет 5 раз менял работу и всякий раз - по горизонтали, без повышения, Ющ после института 10 лет просидел в одном чине в сраном сельском отделении совкового банка. Тогда ему как то не зашло в голову заочно окончить аспирантуру и написать диссертацию, а вот когда удачно писюн пристроил и на жене в рай въехал, то при необычайной загруженности делами тут же наука из него поперла.
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13.05.2020 10:12 Ответить
Саме при Ющі-прем'єрі вперше в історії України почався ріст ВВП і віддали борги при зарплаті. Саме при Ющі-президенті були рекордні 7-8% росту ВВП і рекордні 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій на рік!
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13.05.2020 10:03 Ответить
А що не так з Яценюком, якого "Алекс" назвав "кроліком". Антикризовий менеджер, найвищого рівня. Зі 108 тис, на ЄКР, до 90 млрдів
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13.05.2020 10:10 Ответить
Та і Сергійчук - класний історик, мій викладач університетський, а цьому муд...у ватному його дисертація чимось не подобається!
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13.05.2020 10:11 Ответить
Он только член на кафедру красиво "выкладае", ты его биографию читай. В 17 лет сын простых колхозников поступил на журфак, на который стояла очередь детей начальства, писателей и старых журналистов. Такое бывало только у путинообразных детишек, которые с детства достучались до КГБ. После института тут же направлен в центральную газету в Киеве, а не в ***********, получил второе образование в сельхозакадемии, что с зачетом прошлого обучения было редкой привилегией, потом быстро дорос до глав. редактора этих Сельских вестей, попутно защитив кандидатскую вовсе не по истории, а по журналистике. Он - суперуспешный совковый номенклатурщик, выдающийся пропагандон КПСС, стукач КГБ с 5 лет. В конце совка он подался в историки, т.к. имел степень кандидата, в зарплате не особо потерял, а квартиру, машину и дачу уже успел получить, и без всякого исторического образования за 5 лет наваял без отрыва от производства ДОКТОРСКУЮ по истории в мутном 1993, т.е. стал уже новым, нац. перестроившимся, номенклатурщиком. Вот такой экскремент ныне успешно изобретает 100500 млн. жертв голодомора.
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13.05.2020 10:39 Ответить
Ти всі його праці читав? Ні? Ну то й заціпся тоді!
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13.05.2020 10:47 Ответить
Можно подумать, что ты читал хотя бы его современное творчество, не говоря о трудах 1984 года.
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13.05.2020 10:48 Ответить
Це мій викладач університетський! Так, читав багато його праць...
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13.05.2020 10:53 Ответить
Оно и чувствуется. Так работы советского времени доводилось читать? А можешь ли пояснить, как у него выходит 7млн жертв голода 1933?
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13.05.2020 20:43 Ответить
Кролик первый и последний раз преодолел кризис, когда в 19 лет вместе с сыном главы обл. администрации создал фирму по юридической помощи директорам коллективных предприятий в деле присвоения этих предприятий. После этого кризисов он не знал.
Фокус в том, что половина гос. долга была в гривне, после того, как Кролик опустил гривну в 3 раза, внутренний гос. долг в 3 раза обесценился в долларах и соответственно весь гос. долг в валюте заметно упал, несмотря на новые внешние заимствования в том же темпе, что при Янеке.
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13.05.2020 10:46 Ответить
А біографію Овоча , ви теж добре знаєте , або "хозяина Донбасса" , чи слабо, життєвий шлях Бойка , а - чи Новінського , Портнова , з подробицями ...?
Було-б цікаво почитати...
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13.05.2020 11:12 Ответить
Мне интереснее идеологи, рождающие нац. миф и историю. Насчет практиков хапка все ясно и без их биографий, хотя с идеологами тоже, но некоторым упоротым пока не распишешь про подвиги их героев во славу КПСС. так ни в чем не убедишь, т.к. научные работы читать у них мозга не хватает.
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13.05.2020 13:13 Ответить
При президенте Кучме и премьере Януковиче рост ВВП в 2003 и 2004 12 - 14% в год. При президенте Юще наибольший рост ВВП опять таки был при Янеке премьере, потом при Юле все откорректировалось в начальную точку.
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13.05.2020 10:23 Ответить
Найбільший ріст при Ющі був у 2007 і першій половині 2008 - таки при Юлі...
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13.05.2020 10:35 Ответить
лечись
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13.05.2020 10:49 Ответить
Усе, в москаля аргументи закінчилися...
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13.05.2020 10:53 Ответить
при Кучме была рекордная девальвация гривни , 1 сентября 1996 - доллар был по 1грн 62 коп, в конце 1998 года доллар был по 4 грн 00 коп , в октябре 2000 года доллар был по 5 грн 70 коп. То есть без войны , без кризисов гривня девальвировала в 3,5 раза , то есть на 350% ! Более того , именно при Кучме были розданы зятю Пинчуку 32 000 !!! госпредприятий Украины , за копейки проданы касапам лучшие доходные отрасли Украины - энергетика ( облэнерго ) , ахметке за копейки проданы 80% шахт и 85% ТЭС Украины и т.д. и т.п.Эти падлы просто разграбили и продали оптом Украину.
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13.05.2020 11:09 Ответить
"Своїм" то певно "можно" , одна "Укр пошта" чого варта ...
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13.05.2020 11:15 Ответить
то же самое в процессе прихватизации было во всем СНГ. тогда под давлением директоров сотрудники предприятий за бесценок отдали свои паи, чтоб не вылететь с работы, ваучеры проданы за бесценок, потому как долго некуда было вкладывать, а вложенные были украдены директорами по разным схемам. Все сделки с паями юридически ничтожны, как обманные либо под принуждением, но великий высокоморальный Запад массово принял у себя капиталы наших воров и признал их предпринимателями, а не уголовниками, именно возможность здесь украсть, а там красиво безнаказанно жить, родила тот размах прихватизации, который был и который нас привел в кабалу к Западу, т.к. олигархи с основным капиталом в странах НАТО вынуждены слушаться США, иначе - конфискация.
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13.05.2020 13:01 Ответить
Ты про эмиссию что-то знаешь ? Как обесценить этот клочок бумаги за один день в сто тысяч раз ? Моя семья вообще эти клочки бумаги не получали , так это бесполезно было . Причём тут Запад , если украинцы сами молчали и давали себя грабить ? Майдан потому и произошёл , что народ не захотел больше терпеть этот беспредел , который контролировался и направлялся из московии прежде всего
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13.05.2020 21:34 Ответить
Желательно устроить собачьему рту свидание с бузиной на концерте кобзона. Так будет правильнее ☝️☝️☝️
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13.05.2020 10:00 Ответить
Це добре, але давайте відверто. Ми маємо позбавляти 90% наших "науковців" цих наукових звань. Це усе плагіат. Кацапи плагіатили з світових джерел, перекладаючи на кацапську, наші переклади на державну із кацапських. За певну плату від 10к до 50к зелені, на це усі закривали очі. А "науковцями" вони ставали виключно заради допуску до прийняття іспитів під час викладання в ВУЗах, тоб-то до хабарів. У нас в місті є ВНЗ, колишній технікум, тупо контора по продажу дипломів, освітою там і не пахне. Зараз вони здають іспити, так одна група, на іспити скидає 80к гривень (хабарі для викладачів) і це не межа. В Медичних ВНЗ. зовсім інший порядок цифр...
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13.05.2020 10:00 Ответить
Пол Украины немного напряглись...
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13.05.2020 10:00 Ответить
В Украине освоили метод предъявления обвинений через подконтрольные СМИ... Это необходимо расследовать,проверить, провести экспертизы! Но, не теми кто "дружит против"... У нас научились клеветать и формулировать обвинения - презумпция ВИНОВНОСТИ... Как отличить ПРАВДОБОРЕНИЕ от грязной политической возни? Если и действительно, то, возможно, в Украине и не такое уже злодеяние - все же не материальное своровано, "приватизировано", а нечто ... духовное... не воодушевленное... Курсовые воруют, дипломные, диссертации.... и прочее с нематериального... Вот известный случай с т. Богатыревой... в самого Стіва Джобса запозычыла и выдала как ... из своего жизненного опыта ... при Януковиче и партии Регионов - "ум и честь эпохи"... целой https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2011/08/1/6437552/
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13.05.2020 10:01 Ответить
ну так, на вскидку, поверите ли, мишаняЙопкин - доктор (!) юридических наук (добкин как эмпирическое воплощение украинской науки!)...И гепа, но тот поумнее мишЫ, - всего лишь кандидат тех же наук... гепа(!)... гепа, блестящий выпускник ПТУ No14 по классу "чертежник", наперсточник, аферист, ломщик чеков и сиделец - кандидат юрнаук...
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13.05.2020 10:01 Ответить
ктож гепу выбирает...такие же наперсточники.
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13.05.2020 12:14 Ответить
напротив, не наперсточники, а ЛицаОбманутыеХулиганом... но без них, как свидетельствует поговорка, и жизнь плоха...
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13.05.2020 12:17 Ответить
Це добре, але давайте відверто. Ми маємо позбавляти 90% наших "науковців" цих наукових звань. Це усе плагіат. Кацапи плагіатили з світових джерел, перекладаючи на кацапську, наші переклади на державну із кацапських. За певну плату від 10к до 50к зелені, на це усі закривали очі. А "науковцями" вони ставали виключно заради допуску до прийняття іспитів під час викладання в ВУЗах, тоб-то до хабарів. У нас в місті є ВНЗ, колишній технікум, тупо контора по продажу дипломів, освітою там і не пахне. Зараз вони здають іспити, так одна група, на іспити скидає 80к гривень (хабарі для викладачів) і це не межа. В Медичних ВНЗ. зовсім інший порядок цифр...
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13.05.2020 10:09 Ответить
Погоджуюся. Якщо братися, то не за "портнова" (чи "портнова" в тім числі). Треба братися за всіх. Підняти планку. І ніяких т.зв. "наукових_пенсій". Тоді буде менше охочих.
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13.05.2020 10:21 Ответить
Слушні слова . Зміни повинні відбутись як належно для громади (усіх!).
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13.05.2020 11:20 Ответить
Томми, так их уже отменили... и повышение зарплаты для вузовских препов в этом году тоже скасували...
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13.05.2020 12:23 Ответить
Может его просто в тюрьму посадить по заслугам? Украина "уливительная" страна, очень толерантна ко всякой нечисти, к бандитам, сепаратистам, предателям, коррупционерам, и очень нетерпима к патриотам и активистам.
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13.05.2020 10:11 Ответить
Випустити на ринг з Усиком, для бою без правил, нехай Усик реабілітується, і навчить вченого їсти лайна печеного.
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13.05.2020 10:17 Ответить
это не Украина , а постсоветская гнилая система комуняк , в которой своим всё , а остальным -закон , эта система медленно умирает , задача украинцев ускорить этот процесс
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13.05.2020 11:10 Ответить
Найкраще втопити в гноївці ,а потім змінювати "пастанови кагміну"!
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13.05.2020 10:14 Ответить
треба його позбавити нікчемного життя, бо зрадник та українофоб не має права жити на території України.
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13.05.2020 10:25 Ответить
Нужно устроить ему переэкзаменовку. Первый вопрос: - Чей Крым?
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13.05.2020 10:34 Ответить
Вся портновская работа разъезжается по швам! (с)
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13.05.2020 10:38 Ответить
Да брось ты... она цементируется вокруг бубочки
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13.05.2020 12:26 Ответить
Не можна позбавити, а потрібно! Відмінити всі призначення, де воно ставило свій підпис! А його фото помістити на першій сторінці у всіх газетах, інтернетвиданнях і телесюжетах з надписом - ВОРЮГА!
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13.05.2020 13:13 Ответить
Таких плагиаторов больше всего в юриспруденции, потому как наши воры и коррупционеры-в жизни рыцари без страха и принципов.
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13.05.2020 14:28 Ответить
 
 