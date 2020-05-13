Портнова можно лишить ученой степени за плагиат, вернув соответствующую норму Кабмина, - нардеп "Голоса" Совсун
Чтобы лишить научной степени уличенного в плагиате Андрея Портнова необходимо, среди прочего, восстановить порядок лишения ученых степеней, который был изъят постановлением Кабмина.
Об этом нардеп от "Голоса" Инна Совсун рассказала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что Комитет этики Национального агентства обеспечения качества высшего образования признал содержащими плагиат работы заместителя Администрации президента Януковича Андрея Портнова, Екатерины Кириленко и декана юридического факультета КНУ Ивана Гриценко.
"Значит ли это, что их лишат ученых степеней? Нет. Этого не достаточно. Сейчас есть только решение Комитета этики НАОКВО (Национального агентства обеспечения качества высшего образования. - Ред.), далее - должно быть решение НАОКВО", - пояснила Совсун.
Она отметила, что НАОКВО не имеет полномочий самостоятельно отменить решение о присуждении ученой степени, потому что она присуждалась другим органом - Министерством образования и науки Украины. Поэтому НАОКВО может только установить факт плагиата и направить это решение в Минобразования. И уже там должно приниматься решение об отмене ученой степени.
"Здесь есть сложность, потому что для этого нужен порядок лишения ученых степеней, который должен утвердить Кабмин. Норма о лишении ученой степени за плагиат была изъята из соответствующего постановления Кабмина при Гриневич. И эта ошибка до сих пор не исправлена. Однако надеюсь, что в ближайшее время соответствующий порядок все-таки будет принят. И тогда плагиаторы будут лишены ученых степеней", - отметила нардеп.
Совсун отметила, что, по ее мнению у проблемы есть 2 измерения: этическое и бюджетное.
"За такое надо бить по рукам, потому что плагиат у одного человека подрывает доверие ко всей системе, в том числе - у других ученых, которые честно проводят научные исследования Это поднимает и обесценивает систему высшего образования и науки в целом. Это приучает всех к тому, что кража и обман - это нормально, приемлемо, допустимо, это переводит все общество в серую зону, где нет четкого различия, где - добро, а где - зло. И на такой основе невозможно построить новое общество, основанное на правилах, взаимном уважении и справедливой конкуренции", - отмечает она.
С точки зрения бюджета, по мнению депутата, все, чьи научные степени признали фейковыми, должны возместить государственные доплаты за них за все время.
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Хто живе в Україні, той добре знає, що найвищий рівень життя за всі часи незалежності був у 2006-2008 роках! В Києві легко можна було знайти роботу з зп 1000 баксів, щорічно продавали по 500-600 тис. нових машин (нових, не блях!). Плюс, ріст ВВП 7-8%.
Що, москалику, не написали тобі про це в методичці???
Наивысшие ВВП, доходы на душу, зарплаты и пенсии в постоянных ценах, т.е. по покупательной способности - 2013.
При Юще у нас был только всплеск инвестиций, но специфических, т.е. никто не вкладывался в производственные фонды, а только лишь открылось тотальное потребительское кредитование в валюте, за которое народ массово набрал импортных товаров под дикий для Запада процент, после 2008 года, после кризиса, которого по Юле "не будэ" все умники, набравшие кредитов, были ограблены и попали в жопу навсегда, но западные кредиторы вполне солидно нажились, а укр. экономика вернулась в первобытное состояние.
Все інше можна не читати!
2012 - 0,2%
2011 - 5,4%
2010 - 4,1%
Для порівняння: 2006 - 7,6%, 2007 - 8,2%
Промислове виробництво в 2013 упало на 1%, в 2012 - на 5,6%! Да, пік економіки, після того, як виробництво два роки поспіль падало!
Про рівень життя: в 2007 продано 550 тис. нових машин, в 2008 - 623 тис. В 2012 - 217 тисяч, в 2013 - 201 тисяча. В два-три раза менше людей змогли купити машину порівняно з 2007-2008!
Іди вчи матчасть! І у спам вали, поки не вивчиш!
Фокус в том, что половина гос. долга была в гривне, после того, как Кролик опустил гривну в 3 раза, внутренний гос. долг в 3 раза обесценился в долларах и соответственно весь гос. долг в валюте заметно упал, несмотря на новые внешние заимствования в том же темпе, что при Янеке.
Було-б цікаво почитати...