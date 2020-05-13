7 837 34
Степанов о контрольных датах смягчения карантина: "22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее"
Министерство здравоохранения назвало контрольные даты смягчения карантинных мер в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава ведомства Максим Степанов.
"У нас есть четкий алгоритм по снятию наших ограничений. Есть показатели, это разные показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также у нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем этого достичь. Контрольные даты, которые мы разработали для себя. Например, 22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее", - рассказал он.
По его словам, презентация этих алгоритмов ожидается на этой неделе.
Топ комментарии
+12 макаренко юра
показать весь комментарий13.05.2020 10:13 Ответить Ссылка
+8 Viktor Turchanikov
показать весь комментарий13.05.2020 09:57 Ответить Ссылка
+8 Ali Hasan
показать весь комментарий13.05.2020 09:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-Ну хорошо, хорошо. Бога нет. Но ведь воду нам кто-то меняет!
Алгоритм у них, понятно? Понты для приезжих.
Скоро зарплату тебе нечем будет платить главлекарь.
Нужно учиться жить и работать в новых условиях карантина.
...
Все геніальне - просте!
- Запишить мене на завтра.
- Ви заразитися чи заразити?
после двух месяцев карантина, бывшие эксперты-политологи, которые теперь эксперты-вирусологи уступят ненадолго место экспертам-наркологам, чтоб уже к концу лета стать опять экспертами-политологами ))))