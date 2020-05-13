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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов о контрольных датах смягчения карантина: "22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее"

Степанов о контрольных датах смягчения карантина:

Министерство здравоохранения назвало контрольные даты смягчения карантинных мер в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава ведомства Максим Степанов.

"У нас есть четкий алгоритм по снятию наших ограничений. Есть показатели, это разные показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также у нас по этим показателям есть  прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем этого достичь. Контрольные даты, которые мы разработали для себя. Например, 22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее", - рассказал он.

По его словам, презентация этих алгоритмов ожидается на этой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 отечественных производителей регистрируют клинические испытания лекарств для лечения COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4907) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Та ми вже й без Стєпанова розібрались.
Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі" - Цензор.НЕТ 1798
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13.05.2020 10:13 Ответить
+8
Впечатление такое, что нами начинают править шаманы.
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13.05.2020 09:57 Ответить
+8
Головне, що 73% обрали цих шаманів!
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13.05.2020 09:59 Ответить
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Степанов о контрольных датах смягчения карантина: "22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее" - Цензор.НЕТ 9087
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13.05.2020 09:57 Ответить
Вспомнился анекдот к картинке.
-Ну хорошо, хорошо. Бога нет. Но ведь воду нам кто-то меняет!
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13.05.2020 10:11 Ответить
Впечатление такое, что нами начинают править шаманы.
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13.05.2020 09:57 Ответить
Головне, що 73% обрали цих шаманів!
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13.05.2020 09:59 Ответить
Та ні, головне те, що їх ніколи не було 73%, а тим більш на сьогоднішній день.
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13.05.2020 10:11 Ответить
Да нет, 73%+23% будет все-таки 96%, оставшиеся 4% не определились.
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13.05.2020 10:23 Ответить
...22 июня,33 июня...
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13.05.2020 09:58 Ответить
Будут еще пару недель выделять миллиарды на "борьбу с вирусом" и пилить
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13.05.2020 09:59 Ответить
Закінчується 3333 рік і Степанов планує новий етап карантину😱
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13.05.2020 10:01 Ответить
"У нас есть четкий алгоритм по снятию наших ограничений. Есть показатели, это разные показатели, которые будут влиять на смягчение карантина.

Алгоритм у них, понятно? Понты для приезжих.
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13.05.2020 10:02 Ответить
нда... прикололись - так прикололись... в стране нет Президента, в стране нет Парламента. в стране есть банда перепуганных зелёных идиотов, которая отдала народ на растерзание полоумным врачилам! 73%! вы сделали это вместе! проздравляю!
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13.05.2020 10:02 Ответить
Возомнил из себя верховного правителя.
Скоро зарплату тебе нечем будет платить главлекарь.
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13.05.2020 10:04 Ответить
Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі" - Цензор.НЕТ 4971
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13.05.2020 10:08 Ответить
Зрадофилам подавай все и сразу без всякого карантина и личных ограничений. Притом, в случае если смягчение карантина даст негативный результат и рост зараженных - они завопят уже про другую зраду.
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13.05.2020 10:06 Ответить
Вектор действий неверный. Дальше - вторая волна.
Нужно учиться жить и работать в новых условиях карантина.
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13.05.2020 10:07 Ответить
Выйди придурок на европейскую площадь и майдан и офигееш от количевства автобусов сейчас на митинге и скажи им водителям лично продержатся до июня,шо они с тобой сделают степашка
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13.05.2020 10:11 Ответить
Та ми вже й без Стєпанова розібрались.
Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі" - Цензор.НЕТ 1798
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13.05.2020 10:13 Ответить
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13.05.2020 10:16 Ответить
Дата твоего увольнения, самозванец - вот единственное что интересует народ.
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13.05.2020 10:13 Ответить
Это хорошо: ванную 22 июня День Освобождения от Коронтина
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13.05.2020 10:18 Ответить
Весна пройде, так нікого і не посадять
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13.05.2020 10:24 Ответить
Магия цифр нас обязательно спасёт)
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13.05.2020 10:34 Ответить
девчонки! а вы готовы к смягчению карантина??? а "трикини" в тон своих глаз подобрали? )))

Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі" - Цензор.НЕТ 9075

...
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13.05.2020 10:40 Ответить
Треба пробігтися по брендах, щоб бути в тренді.
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13.05.2020 10:49 Ответить
Та класичний стиль зараз в тренді.
Степанов про контрольні дати пом'якшення карантину: "22 травня, потім 1 червня, 11 і так далі" - Цензор.НЕТ 9141
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13.05.2020 10:54 Ответить
а подпись - шикарная ! )))))
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13.05.2020 10:57 Ответить

Все геніальне - просте!
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13.05.2020 11:15 Ответить
Может хватит гадать, не пора ли что-то конкретно делать и решать? У нас правительство или сборище астрологов и гадалок?
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13.05.2020 10:41 Ответить
Запис до стоматолога:
- Запишить мене на завтра.
- Ви заразитися чи заразити?
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13.05.2020 10:47 Ответить
"Контрольні дати, які ми розробили для себе". - а ми не при чому ??
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13.05.2020 10:53 Ответить
***
после двух месяцев карантина, бывшие эксперты-политологи, которые теперь эксперты-вирусологи уступят ненадолго место экспертам-наркологам, чтоб уже к концу лета стать опять экспертами-политологами ))))
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13.05.2020 10:56 Ответить
 
 