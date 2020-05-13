Степанов о контрольных датах смягчения карантина: "22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее"

Министерство здравоохранения назвало контрольные даты смягчения карантинных мер в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава ведомства Максим Степанов.

"У нас есть четкий алгоритм по снятию наших ограничений. Есть показатели, это разные показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также у нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем этого достичь. Контрольные даты, которые мы разработали для себя. Например, 22 мая, затем 1 июня, 11 и так далее", - рассказал он.

По его словам, презентация этих алгоритмов ожидается на этой неделе.

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